علي جمعة: البنوك أساس التقدم و الإسلام الصحيح .. وفوائدها ليست “ربا ”

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صحيفة المرصد: قال الداعية الإسلامي المصري الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن فوائد البنوك ليست من الربا، وأول من عرضت عليه هذه القضية الشيخ مهدى العباسى مفتى الديار المصرية الذى توفى عام 1985، والذى فهم من البنوك التى بدأت العمل فى بلاد المسلمين آنذاك، أنها تدخر الأموال وتستثمرها بإعطائها للآخرين.

وتابع : “البنوك أساس التقدم والرفاهة والسعادة، والبنوك أساس الإسلام الصحيح لأنه من غير بنوك هتغرق الدنيا فى التضخم، وهنظلم الفقير ومحدودى الدخل، والبنوك بتقوم بما أمر به الله ورسوله”.

وأضاف جمعة، ببرنامج “والله أعلم” المذاع عبر فضائية CBC، أن حسن البنا حرم شرب الشاى والقهوة، نظراً لتحريمها فى أواسط القرن الثامن الهجرى لمدة 400 عام، وقال: “أول من اكتشف القهوة شخص يمنى يدعى أبو الحسن الشاذلى، وسميت قهوة وحرمها المشايخ لأن قهوة اسم من أسماء الخمر”.

وأشار إلى أن “البنا” كتب فى الوصايا العشر له مننوع الشاى والقهوة، وعلق على تحريم حسن البنا للشاى والقهوة بالقول: “عبط وخلاص”.