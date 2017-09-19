بعدما تضاربت المعلومات حول اختفاءها في جامعة نورة..العثور على الطالبة ”رند العنزي” في حالة ذعر!
صحيفة المرصد: ذكرت مصادر العثور على الطالبة ” رند العنزي” المختفية في جامعة الأميرة نورة بالرياض، في إحدى القاعات الالكترونية مغلق عليها الباب، ونفذت بطارية جوالها.
وأكدت المصادر أن أسرة الطالبة تسلمتها، ونقلت “رند” الى المستشفى، وهي بصحة جيدة.، وقال المغرد “أحمد العنزي” أن “رند في حالة ذعر ونقلت للمستشفى”.
وفي انتظار بيان رسمي من جامعة الأميرة نورة والجهات المعنية لكشف تفاصيل اختفاء الطالبة والعثور عليها.
وكان مغردون دشنوا هشتاق بعنوان #اختفاء_رند_العنزي، الطالبة في جامعة نورة، وشهد الوسم تفاعلاً كبيراً من المغردين أوصله الى الترند.
وتداولت معلومات حول اختفاء “راند”، وتضاربت المعلومات حول اختفاءها، فهناك من قال أنها “طالبة مستجدة وربما أخطأت مسار السير في الجامعة، وسط أعداد كبيرة من الطالبات”، وأنه “ليس من السهل إيجادها بهذه المدينة الجامعية ويجب استنفار طاقم مكون من ٥٠٠ من رجال الدفاع المدني، فمداخل ومخارج وفروعها كثيرة”.
وأثارت قضية اختفاء “راند العنزي” والعثور عليها تساؤلات حول جامعة نورة، ومعايير السلامة فيها والحفاظ على الطالبات، وتساءل أحد المغردين :”مدينة جامعية كبيرة أليس بها كاميرات مراقبه على المخارج والمداخل، لازم تنتظرون مصيبة ثم تتحركون؟.
التعليقات
أخ حامد تعليق٩ صدقت اي والله ما تدري تعبنا من اللي صاير
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يناس فوووضى السواقين الهنود والمصريين والبنقال كبيرة جدا عند مداخل ومخارج البوابات والحل نقل جامعي موحد مثل كثير من جامعات العالم رسالة لمديرة جامعة نورة الأميرة نريدها توصل هشتاق رقم ١ اليوم
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والله العظيم مدري ليش اصلا يدرسون كلفه اقتصاديه على أهاليهم ومصاريف ومواصلات وبنزين وبالاخير تأخذلها ورقه مختومه وتقعد فالبيت ليه كل هالتعب
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للاسف فوضى عند الخروج ولا يوجد تنظيم اصحاب الباصات والسواقين البنقاله والمصاريه مسوين فوضى عند المواقف ووسط الطريق لايوجد تنظيم
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البنت لقوها الساعه ٢ البارح في قاعه تقفل الكترونيا بعد وهي مستجده ونقلت للمستشفى من الصدمه والخوف واللحين عند اهلها ومن قذف بنات الناس الله يبلاه
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الله يحفظ بنات المسلمين اول سنة كلية هذة بنت صغيرة على الجامعة تعيين مشرفات لتوجية متابعة القاعات
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حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قذفها واتهمها في سمعتها..في الترند بعض المغردين للاسف طايحين همز ولمز وقيل وقال ب سمعتها..الله ينتقم لها منهم وينصرها عليهم..والله سبحانه ماينسى حقها يوم القيامة👌
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الظاهر انها انعست وقفلوا عليها الباب
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إلى تعليق رقم واحد أقول أحسن الظن الله يجزاك خير
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الحمد لله على سلامتها.
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الحمد لله على سلامتك يا رند 🏳رغم اني لم اقتنع بسبب الاختفاء 🏳الا اذا كان راحت عليها نومه 👀
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