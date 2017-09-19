بعدما تضاربت المعلومات حول اختفاءها في جامعة نورة..العثور على الطالبة ”رند العنزي” في حالة ذعر!

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صحيفة المرصد: ذكرت مصادر العثور على الطالبة ” رند العنزي” المختفية في جامعة الأميرة نورة بالرياض، في إحدى القاعات الالكترونية مغلق عليها الباب، ونفذت بطارية جوالها.

وأكدت المصادر أن أسرة الطالبة تسلمتها، ونقلت “رند” الى المستشفى، وهي بصحة جيدة.، وقال المغرد “أحمد العنزي” أن “رند في حالة ذعر ونقلت للمستشفى”.

وفي انتظار بيان رسمي من جامعة الأميرة نورة والجهات المعنية لكشف تفاصيل اختفاء الطالبة والعثور عليها.

وكان مغردون دشنوا هشتاق بعنوان #اختفاء_رند_العنزي، الطالبة في جامعة نورة، وشهد الوسم تفاعلاً كبيراً من المغردين أوصله الى الترند.

وتداولت معلومات حول اختفاء “راند”، وتضاربت المعلومات حول اختفاءها، فهناك من قال أنها “طالبة مستجدة وربما أخطأت مسار السير في الجامعة، وسط أعداد كبيرة من الطالبات”، وأنه “ليس من السهل إيجادها بهذه المدينة الجامعية ويجب استنفار طاقم مكون من ٥٠٠ من رجال الدفاع المدني، فمداخل ومخارج وفروعها كثيرة”.

وأثارت قضية اختفاء “راند العنزي” والعثور عليها تساؤلات حول جامعة نورة، ومعايير السلامة فيها والحفاظ على الطالبات، وتساءل أحد المغردين :”مدينة جامعية كبيرة أليس بها كاميرات مراقبه على المخارج والمداخل، لازم تنتظرون مصيبة ثم تتحركون؟.