«الشورى» يدرس مقترحات لتعديل نظام الخدمة المدنية

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صحيفة المرصد: يدرس مجلس الشورى مقترحات لتعديل نظام الخدمة المدنية، أبرزها يتعلق بإمكانية فصل الموظف وإنهاء خدمته، في حالة حصوله على ثلاثة تقييمات سلبية متتالية.

الدراسة تأتي عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي أكدت أن الموظف المعين يخضع لأول مرة لتجربة، يجوز خلالها إنهاء خدمته قرار من السلطة المختصة بالتعيين، إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته، وتحدد اللائحة مدة التجربة والأحكام والقواعد المنظمة لها. وفضلت اللجنة إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة، وهو النص المعمول به.

وجاءت أبرز التعديلات الأخرى حول الحد الأدنى لسن التعيين، حيث سيتم رفعه إلى 18 عاماً، ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وكذلك تخفيض مدة الحظر على المحكوم بالسجن لتصبح سنة واحدة بدلاً من ثلاث، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي، وعدم استحقاق الموظف أجراً على فترات التغيب، سواء كانت بالأيام أو الساعات، علاوة على طي قيد الموظف الموقوف في حقوق خاصة لأكثر من عامين، وفقا لصحيفة “المدينة”.

أبرز التعديلات المقترحة:

إنهاء خدمة الموظف بعد درجة أداء غير مُرضٍ 3 مرات متتالية

قواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف

رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاماً

تخفيض مدة الحظر على المحكوم بالسجن لتصبح سنة

عدم استحقاق الموظف أجراً على أيام وساعات التغيب

طي قيد الموظف الموقوف في حقوق خاصة لأكثر من عامين