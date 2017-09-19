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«الشورى» يدرس مقترحات لتعديل نظام الخدمة المدنية

«الشورى» يدرس مقترحات لتعديل نظام الخدمة المدنية
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المرصد 18 940 42 دقيقة

صحيفة المرصد: يدرس مجلس الشورى مقترحات لتعديل نظام الخدمة المدنية، أبرزها يتعلق بإمكانية فصل الموظف وإنهاء خدمته، في حالة حصوله على ثلاثة تقييمات سلبية متتالية.
الدراسة تأتي عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي أكدت أن الموظف المعين يخضع لأول مرة لتجربة، يجوز خلالها إنهاء خدمته قرار من السلطة المختصة بالتعيين، إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته، وتحدد اللائحة مدة التجربة والأحكام والقواعد المنظمة لها. وفضلت اللجنة إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة، وهو النص المعمول به.
وجاءت أبرز التعديلات الأخرى حول الحد الأدنى لسن التعيين، حيث سيتم رفعه إلى 18 عاماً، ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وكذلك تخفيض مدة الحظر على المحكوم بالسجن لتصبح سنة واحدة بدلاً من ثلاث، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي، وعدم استحقاق الموظف أجراً على فترات التغيب، سواء كانت بالأيام أو الساعات، علاوة على طي قيد الموظف الموقوف في حقوق خاصة لأكثر من عامين، وفقا لصحيفة “المدينة”.
أبرز التعديلات المقترحة:
إنهاء خدمة الموظف بعد درجة أداء غير مُرضٍ 3 مرات متتالية
قواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف
رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاماً
تخفيض مدة الحظر على المحكوم بالسجن لتصبح سنة
عدم استحقاق الموظف أجراً على أيام وساعات التغيب
طي قيد الموظف الموقوف في حقوق خاصة لأكثر من عامين

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - سميره
2017-09-19 09:58:23
تعليق مخالف
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17 - عبدان
2017-09-19 09:58:18
يا سلام سلم يا معلم وتلاقي موظف واحد وحيد في قسم وشايل خمس وظائف في آن واحد والتقييم يا معلم راح فطيس الموظف بسبب التقييم الغير منصف للحمل الثقيل اللي شايله
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16 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-19 09:57:36
مجلس الشورى الاستفزازي .. فلا جديد مذ عهدناهم دراساتهم للجوانب السلبية فقط مع الموظفين
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15 - فيصل الصقري
2017-09-19 09:53:13
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14 - نيدو
2017-09-19 09:49:22
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13 - خالد
2017-09-19 09:47:45
أغلب اعضاء مجلس الشورى متقاعدين لفظتهم أجهزة الدوله .. في الجلسات ربع الأعضاء نائمين
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12 - عزيز
2017-09-19 09:44:27
لو تم تطبيق بعض هذه القرارات على أعضاء مجلس الشورى أعتقد لن يبقى أي عضو على كرسيه الثابت .. لكن للأسف صعب يبدؤن بأنفسهم حتى لو لديهم حصانة
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11 - عزيز
2017-09-19 09:39:52
للأسف أكثر ما سوف يناقش قرارت تعسفية ضد الموظف ليس هناك قرارت في صالحة كاإعادة الرواتب كما كانت بالهجري صرف حقوقه المادية كاخارج الدوام وغيره دون تأخير أو مماطلة التعجيل بترقيته للأسف كلها قرارت تحبط
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( عدد التعليقات 28,854 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-19 09:36:25
(((( ثورة تمكين المستشارين الخارجيين في جميع قطاعات الدولة .... تقوم مقام مجلس الشورى لماذا لاسراف سرحوهم )))))
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9 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-19 09:35:26
طيب وعضو الشورى الذي أداؤه سلبي وغير مُرضٍ وبلا نتيجة تذكر لمَ لايطبق عليه النظام ؟؟؟؟؟؟؟
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8 - مواطن
2017-09-19 09:34:05
بما ان القرارات ضد الموظفين تأكدو ١٠٠٪‏ راح تطبق . لان مجلس ****ماتجينا من ورآه الا السلبيات ضدنا ولا الشي الي بصالحنا مافكرو يدرسونه
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( عدد التعليقات 28,854 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-19 09:33:33
(((( الا مجلس الشورى لماذا لا يتم تحويله الي مسمى المجلس الاستشاري الاعلى وتحويل اعضائه على بند العمل والعمال اليسوا موظفين دولة ))))
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6 - نعم
2017-09-19 09:33:17
طيب وزير التعليم عندما اضاف ساعة على المدارس ليش ماصوت علية مجلس الشورى؟
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5 - حمدالربياوي
2017-09-19 09:31:23
قرارات صارمة مرعبة !!!!!!!!!!!!
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( عدد التعليقات 28,854 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-19 09:30:24
(((( بعد التخصيص وتحويل موظفين الدولة لنظام العمل والعمال .... الخدمة المدنية اصبحت خارج الخدمة وضمها الي وزارة العمل بموظفيها للاستفادة من خبراتهم افضل مقترح )))
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3 - همبرجر بطيخ
2017-09-19 09:28:46
نظام الخدمه المدنية الي اصلاً ماتنطبق انظمتها على مجلس الشورى لأن المجلس مستثنى
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2 - ساقط ابتدائي
2017-09-19 09:26:53
فصل الموظف وإنهاء خدمته، في حالة حصوله على ثلاثة تقييمات سلبية متتالية{هلا والله هلا بيكون الموظف تحت رحمة مديره ان شاء ابقاه وان شاء سرحه وعاشوا القسط تقليل الموظفين هذه هي الحقيقة المرة}وين نروح؟؟؟!
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1 - نعم
2017-09-19 09:23:23
اتمنى لو مرة واحدة يصوتون لصالح المواطن اعتقد مجلس الشورى بينة وبين المواطن عداء .
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