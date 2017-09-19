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هيلة المشوح: ضاعت فلوسك يا “حمد”!

هيلة المشوح: ضاعت فلوسك يا “حمد”!
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المرصد 31 3٬013 2 ساعتين

صحيفة المرصد: سلطت الكاتبة السعودية هيلة المشوح الضوء على الأموال الطائلة التي أنفقها تنظيم الحمدين، لتحريك الشعب السعودي في ما سمي بـ “حراك 15 سبتمبر”، مؤكدة أن الأموال التي أنفقها ذهبت سدى بعدما انقلب الحراك إلى “كرنفال وطني” لتجديد البيعة.
وقالت “المشوح” في مقال لها بعكاظ: “ضاعت فلوسك يا حمد”: مشكلة تنظيم الحمدين في قطر أنه لا يعي الدروس جيدًا، فيتلقى الصفعة تلو الأخرى من الشعب السعودي كلما حاول العبث في علاقته مع حكامه، ويحسب هذا التنظيم المتهالكأن السعودية كغيرها من دول «الخريف العربي» التي عبث بها وتركها أثرا بعد عين.
وأكدت المشوح أن تنظيم الحمدين ضخ مئات الملايين في حسابات ما سمي بالمعارضة من أجل «المهابد» في مواقع التواصل لتحريك الشعب السعودي ضد حكومته في ما سمي بـ«حراك 15سبتمبر».
وأوضحت أن الحراك المزعوم تحول إلى محفل وطني ومهرجان ولاء استبق اليوم الوطني بأيام معدودة، وفاجأهم الشعب الوفي بـ«كرنفال وطني» عكس للعدو قبل الصديق كم الولاء وحب الوطن وتجديد البيعة بينه وبين حكامه.
وتساءلت “المشوح” في عُجب: هل مر عليكم عبر قراءاتكم للتاريخ أن تم الإعداد لمظاهرة مناهضة تنقلب إلى احتفال مؤيد ومجدد للولاء؟!
وأبدت “المشوح” إعجابها بالشعب السعودي بكل أطيافه ومكوناته، خاصة وأنه يتمسك بدولته وحكامه، ولن تهزه دعوات قاطني شقق ادجوارد ومرتادي مقاهي «الشيشة» فيه والذين خدعتهم «أحلامهم» التي تكونت في سحابات دخانها، والتي لم ولن تتحقق.
وأضافت: ” كان غيرهم أشطر، ممن أفنوا أعمارهم معارضين فأصبحوا مشردين بلا وطن ولا كرامة، وبعضهم عادوا على أعقابهم خاسرين يجرون أذيال خيباتهم ليحتضنهم الوطن الذي لم يفكر رجاله يومًا في سحب جنسياتهم أو تطبيق بعض ممارسات تنظيم الحمدين مع شعبه الأبي”.
وأردفت “المشوح”: ما بالكم بما سيفعله معهم – تنظيم الحمدين – بعد أن يحترقوا ويصبحوا ورقة خاسرة وأداة مستهلكة ومخلفات نظام «بائد»، نصفق يدا بيد حين نسترجع ذكرياته المتخمة بالخسة والغدر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - وطن لا نحميه لا نستحق حساب المواطن فيه
2017-09-19 11:38:56
تعليق مخالف
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30 - البلشتي
2017-09-19 11:30:47
وجه الشر إن شاء الله بيطير حكمه مثل ماطارة فلوسه عما قريب .
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29 - المسافر
2017-09-19 11:27:52
يجب على الحمدان ان يقومان بتعويض من شرد وقتل واغتصب ودمر منزله. لو ان الحمدان انفقا هذه الاموال في تنمية الشعوب العربيه الفقيرة لكسب القلوب والعقول بدلا من صرفها على مرتزقه ومفسدين.
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28 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-19 11:26:16
قيادة المرأة للسيارة مو حرام لكن فقط خوف عليها ويكون فيه زحام
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27 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-19 11:24:35
الي الآن تقولون تنظيم الحمدين كذلك لاتنسو تميم هو يحكم قطر حتى لو شكليا وهو يسير ويفعل مثل ابوه حمد
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26 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-19 11:21:29
تقل وجه هندي قال حراك والله انت يازوج موزة ياقذافي قطر يحتاج شعبك لحراك ضدك
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( عدد التعليقات 548 )
25 - ღ
2017-09-19 11:21:11
تعليق مخالف
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24 - منصور
2017-09-19 11:20:12
صدقتي يالمشوح لقدانقلب السحرعلى الساحروابطل الله كيد الكائدين وردهم في نحورهم وخيب الشعب الابي ضن المتامرين ولله الحمد
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23 - ابوعلي
2017-09-19 11:13:07
اي والله ضاعت فلوسك ياحمد ولكن للاسف هي اموال اهل قطر اقترح بعد سقوط نظام الحمدين محاسبتهم على كل ريال صرف على هذا الباطل من عشرين سنه الى الان واتوقعها بالمليرات
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( عدد التعليقات 548 )
22 - ღ
2017-09-19 11:12:26
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 548 )
21 - ღ
2017-09-19 11:07:52
عندك دليل انهم انفقو اموال هاتيه اما غيرهم ما ضاع له فلوس ابد
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20 - قحطاني كلي فخر
2017-09-19 11:03:44
تسببت في عزلة قطر ياجمد بن خليفه انت وحمد بن جاسم وسوف تذوق الحسره والقهر بعدما قهرت والدك وقتلته وهو حي ومات من القهر وسجنت اصدقائه ورفاقه وانت لست سياسيا بل تتبع بن جاسم الذي ضيعك وضيع قطر
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19 - غييييوووورررر
2017-09-19 11:03:22
يهب ياوجهك ابك انت ويش الي حادك تعادي ربعك وتخون عروبتك وخليجك
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18 - زائر
2017-09-19 10:56:34
سبحان الله اذا تمعنت في وجهه ترى فيه اليأس والحسرة تذكرت قول الله تعالى ( ووجوه يومذٍ عليها غبرة ترهقها قترة ......) لدرجة أنك ترى البلعوم نازل تحت الذقن مو قادر يبلع . كأنه نادم على عقوقه لبوه
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17 - ღ
2017-09-19 10:54:48
هذي الل تدعو لقيادة السيارات والنعم ****
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16 - نعمان
2017-09-19 10:51:46
الميزان التجاري لصالح دانة الخليج يوازي ٣٠ ٪‏ من باقي دول الخليج ،الا اش اخبار اسعار البنزين يقولون بترتفع مع رؤية ٢٠١٨
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15 - سنونو
2017-09-19 10:45:51
راحت فلوسك أيها القط السمين في دعم الاخونجي والفشارة وتمويل ثورات الربيع العبري . لكن لا فائدة الصغير يبقى صغير والعاق عاق والخاين لا ذمة له
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14 - ابويزيد
2017-09-19 10:45:33
يااهل قطر هذه اموالكم رافع رواتبكم ومرفهكم من اموالكم عشان تسكتون على افعاله ان سكتو فاعلمو ان الله سيحاسبكم على كل دمار وخراب وقتل في المسلمين كم عدد المسلمين الذين قتلو باموال قطر ياويلك ياحمد من ال
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13 - ...........
2017-09-19 10:41:28
استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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12 - الاخضر
2017-09-19 10:36:33
يجب ان تكون لدينا عمليات وقائية استباقية ضد المتأخونين المتأسلمين .
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( عدد التعليقات 3,825 )
11 - ابن الوطن
2017-09-19 10:35:38
قطر تديره امراة مع قطيع من الحنشل الهاربين من بلدانهم
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( عدد التعليقات 3,825 )
10 - ابن الوطن
2017-09-19 10:33:12
تمعن بوجه العاق جيدآ
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9 - المهااااااا
2017-09-19 10:17:57
وجه ودر ،، اللهم اجعل تدبيرة تدميرة .. وارنا فيه عجائب قدرته باع العرب والمسلمين لليهود والغرب والفرس طمعا في توسع خلافته المزعومة ودويلته الحارة
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8 -
2017-09-19 10:16:29
اذا على الفلوس يسسسيطة تطير ..الدعوى لما بعد الفلوس . بيطير عقله واهله وحكمه .......وطااااارا تربت تريت
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7 -
2017-09-19 10:12:41
اذا على الفلووووس بسيطة !!!! .الدعوا لما بعد الفلوس. .وش بيطير ؟
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6 -
2017-09-19 10:08:07
قطر الخيانة والغدر قطر عزمي الاسرائيلي لقد اختطفت اسرائيل قطر واحتلتها وعينت عليها مندوب من الكنيست لينفذ اجندة اليهود فالمنطقة هذا الحاكم عميل حقير وجب جلبه وشنقه في مدخل جامعة الدول العربية
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5 - عبدالله الناصر/ حائل
2017-09-19 10:07:52
ياشين خواتيم حمد مريض ويعاني من تدهور في عمل الكلى ولديه امراض السكري والضغط وربما غيرها ومع ذلك نراه بعيدآ عن الطريق القويم كأني ارى بتصرفاته روح الأنتقام انها النفسيه المقيته فمتى الخلاص من هذا
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4 - عبدالله الناصر/ حائل
2017-09-19 10:05:19
حمد ضايع بنفسه وليس فلوسه فقط انا منصدم من شعب قطر الذي ملتزم الصمت حيال هذا اتى لهم بالظروف والذل والمقاطعه ومع ذلك ينام بينهم اطردوه لأيران ليبيا العراق المهم فكوا اسركم تجدون مايسركم بحول الله
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3 - ابو فرج
2017-09-19 10:03:04
الله من ارادنا ووطننا وولاتنا ومشايخنا بسؤ اللهم فأشغله بنفسه وأجعل تدميره في تدبيره اللهم ألعن المجوس الصفويين وأعوانهم الأنذال كالحمدين ومن شايعهم اللهم اهلكهم هلاك عاد وثمود...
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2 - زعل العنزي
2017-09-19 10:02:36
اهلا سهلا
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1 - ررر
2017-09-19 10:02:08
مشكلة قطر اللعينة انها تريد فعل اكبر من حجمها .
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