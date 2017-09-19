“الوهابي”: جمال خاشقجي أصبح معارضاً سعودياً.. خوش معارضة!
صحيفة المرصد: كشف الكاتب السعودي سعيد الوهابي سبب تحول “جمال خاشقجي” من أحد المقربين للسلطة وملاقاة الأمراء إلى معارض سعودي، مؤكدًا أن خياراته نفدت بعدما أغلقت قناة “العرب”.
ولفت “الوهابي” في مقال له بعنوان: “جمال خاشقجي أصبح معارضاً سعودياً.. خوش معارضة”، نشره بـ “الرياض”، إلى المقال الذي كتبه “خاشقجي” بصحيفة واشنطن بوست، مشيرًا إلى أنه أعلن فيها اعتراضه على القبض على أعضاء مجموعة من الأشخاص على خلفية رصد أنشطة إستخباراتية لصالح جهات أجنبية أعلنت عنها رئاسة أمن الدولة مؤخراً.
ورأى الكاتب أن موقف خاشقجي غريب وجديد لأنه لم يُعهد عنه إيمانه الراسخ بقيم العدل والحرية، قائلًا: ولكن ببساطة خياراته نفدت، بعد توقف قناة العرب “الوهمية” ومنعه من الكتابة والتغريد ثم هروبه إلى واشنطن.
وأردف: لم يكن لدى جمال سوى المعارضة، هو نفسه يقولها في مقاله حين يؤكد “كان أمراً مؤلماً حين تعرض بعض أصدقائي للاعتقال قبل سنوات، حينها قلت لا شيء.. لم أكن أريد خسارة وظيفتي وحريتي”، معقبًا: حسناً اليوم جمال خاشقجي بلا وظيفة وهو يقيم خارج البلاد، فلم يعد يخاف على وظيفته أو حريته، لذلك تحدث وكتب وغرد، لَبوس النضال عليك يا أبا صلاح جديد ومريب.
وأوضح “الوهابي” أن خاشقجي من الأشخاص الذين اقتربوا من صناع القرار لوقت كافٍ ولم يغيروا أو يتحدثوا بصدق، وحين تتقلص خياراتهم في الحياة بسبب إبعادهم ينحازون للنضال، مؤكدًا أنه من ضمن المتقلبون الذين يحاولون الركوب على ظهور الجماهير ولا يوثق بهم.
وأشار الكاتب إلى أن”خاشقجي” كان يتقاضى راتبًا من قناة العرب يتجاوز 100 ألف دولار، وانه اتنقل من دولة إلى أخرى بمسمى وظيفي “المدير العام لقناة العرب”.
ولفت الكاتب إلى أن هناك بعض المغالطات في المقال الذي كتبه، حيث يقول إن الاعتقالات الأخيرة جاءت قبيل صعود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى العرش، وقوله أيضًا أنه طُرد من رئاسة تحرير “الوطن” التقدمية مرتين.
وفند “الوهابي” هذه الأقاويل، موضحًا: الوطن كانت تقدمية وتطرح أفكارا جريئة منذ تأسيسها وليس بسبب جمال، ثانياً أن إقالته الثانية كانت بسبب مقال نشره إبراهيم الألمعي الذي ذكر جمال نفسه وفي أكثر من مكان أنها غلطة ولو كان متواجداً في صالة التحرير حينها لمنع المقال قبل نشره، أين حرية التعبير والتقدمية؟.
وتابع “الوهابي” ما قاله خاشقجي في مقاله قائلًا: أمر أخير يتحفنا به السيد جمال بقوله ان السعودية أسست لسياسات تشجع المواطنين لكتابة قوائم سوداء لتقديمها للحكومة، متساءلًا: أين هي هذه التشريعات؟ ، وموجهًا حديثه لـ “خاشقجي” بقوله: تشريع السياسات لا يعني تغريدات يا سيد جمال وأنت نفسك تقول “الانتصارات لا تتحقق في السوشال ميديا”، تناقض؟.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: حق السيد جمال أن يدّعي ما يريد؟ ومن حقي أن أقول له إنك يا جمال تريد ركوب الموجة الوحيدة أمامك.
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التعليقات
الدوله لا يحميها ويصونها إلا أهلها الأصليين، والجزيره العربيه وسكانها القبائل العربيه فقط أما المتجنسين فلكلٍ مذهب وقوميه يساندها ولو ضد بلد الذي نشاء فيه وترعرع. التجنيس والمجنسين يخطر كبير ومطالبات
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خاشوقة يبي يرشح نفسة للقيادة يخسى ويعقب خاش قيء طراش من نطفة ههههههههه
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وماخفي كان اعظم الشعب يطالب سفير الشعب داوود الشريان بكشف البقيه لان شكل القائمة طويلة وبطول وياليل مطولك
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ليس معارض بل الصحيح أنه مخرب يعمل ضد بلده يعمل لصالح أجنده خارجيه هكذا يفترض أن يقال عنه.
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بالله عليكم قد شفتم فايدة من غير.ولد.البلد.هذا ****.وش ترجي منه.هيا كل خاشوق.ياخشقشق.هات الشيشةياام ايمن.
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ناس فاضية وماعندها مشاكل
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تقولون تنظيم الحمدين كذلك لاتنسون تميم هو من يحكم قطر حتى لو شكليا وتميم امه موزة وابوه حمد ورث افعالهم يعني هو مثلهم
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خاشقجي من بداية قناة العرب كان واضح يحذوا خذو الجزيرة. والآن يستحق الفلفلة مثلثله مثل غيره وكذلك من ايد جمعة حنين من اللبراليه ومؤيدي **** وتحريرظهم على الوطن هم رأس الفساد.
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والله لو يعطوني المليارات انا وغيري ممن يحبون وطنهم لن تهمهم المليارات ولن يقفو ضد وطنهم الوطن اغلى من كنوز الدنيا 💚💌
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هو أحد ضحايا تنظيم الحمدين الفاسد
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للأموال افنوا حياتهم فياللعجب أين المباديء؟؟؟؟
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خل معارضتك تنفعك عش بالغربة مدام خنت وطنك لأجل الرز
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الوهابي انا لا ادافع عن خاشقجي ولكن سؤالي التغريدات الي اطلقتاها في جمعة حنين مذا كتبت فيها. وضد مين كانت. نشوف رد الوهابي.
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كنا دوما ولا زلنا نحذر من هؤلاء الاشخاص وعلى راسهم سلمان العودة ولكن كان صوت الاخوان عاليا ويلولون ويتهموننا بالخيانه والان سقطت اقنعتهم هم وحلفائهم وبالذات خاشقجي وبقي حليفهم الاخر الليبراليه
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انت ياخاشقجي وش قدمت للسعودية من شي جميل ويذكر🤔 مافيه شيء ابدا قدمته ماعندك إلا الفرفره بالقنوات والتلون
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الفلوس اللي اعطاهن تميم خاشقجي من فلوس شعب قطر وليس من فلوس تميم وكذلك دعم الارهابيين !
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ياواد يا خاشقجي ههههههههه بلد البخاره كم ساعه بطياره ههههه
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شايب وبعد هالعمر قال معارض ربي لك الحمد يبي يقيم بالغرب انفتاح ونساء كثر الرز
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هذا الي باقي خاشقني صار معارض تدرون خلوه يروح يعارض *** بلدنا تحكم بشرع الله ماعندنا معارضه لشرع الله وولاة امرنا ابوابهم مفتوحه لكل ناصح وكل مظلوم
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عطوه الملايين ليدافع عن الاخونج ويوم وقفناه ماعنده حل إلا أن يعارض ليكسب المزيد من الرز مثل القرضاوي البنوك بها فلوسه بكره يصير ملياردير قرضاوي خاشقجي صارو ضد اوطانهم ومع موزة🍌 وزوجها وابنها 😷
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حتي ***يعارضون هذا فوائد ****خههههههههههه من باع بلده *** تبيه يكون حر ومخلص الخيانه في وسط عروقوهم ****هم من افسدو البلد لعادتهم السيئه
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آخر كلام خاشقجي اللي عن بما يسمى تعبير او الرأي قال انا مكتوم زي كذا يبي بما يسمى تعبير وصار سبب الكتمه..إلخ هو الخوف إذا مانفذ اوامر امير قطر سيفضحه بالملايين اللي اخذها فصار معارض هه تستاهل كشفناك
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اقسم بالله لهذا الخاشقجي
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ناقصنا انت وزلفك تقيّم من هو أكبر منك
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إذا اتى للسعودية يوما ما يجب سجنه حسبي الله عليه على قولت "العنيد" خاشقجي متلون/كذلك نشبهه بالحربايا تتلون مثل الاخونجي والسروري وذنب إيران
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سبحان الله من يوم شفت دفاعه عن الاخونج وانا دريت انه ضدنا
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مدام حكومة قطر يعطونك الملايين وليه ما صرت مقيم عندهم وليه ماجنسوك لأنهم مايبونك يبونك فقط تصير ضد بلادك
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خاشقجي استلم الملايين من حكومة قطر وصار بما يسمى معارض خاين من يبيع وطنه ويصير ضده ضد حكومته الشريفة فهو خاين
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خاشقجي مثل اردوغان لبرالي اخونجي😂
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عاجل : ماهي القرارات المهمة التي ستصدر هذه الليلة لهيئة الرياضة السعودية !!
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بسيطه اسحبو الجنسية من العميل خاشقجي وانتهى الموضوع
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الآن نحن على أعتاب ,,,التحول ,,,,لكي نصبح ,,,دوله عظمى,,,,بكل المقاييس,,,ولكن هؤلاء المرتزقه,,,كأمثال خلية التجسس وخاشقجي,,,,مثل ( السوس ),,,,ينخر بالبلد ,,,فكان لزاما ,,,القبض عليهم
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****ومعارض مدري كيف افهمها ياجمال تأكد من ديارك الأساسيه وعارض فيها
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هؤلاء ,,,مستأجرون ,,,,للأساءه للسعوديه,,,,لكن هم يحلمون,,,,فالسعوديه ,,,بحكامها ,,,,وشعبها الميمون,,,,,جبال شآآآآهقه,,,,وأنت مجرد عميل
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للأسف مثل خاشقجي غيره خشقجية وأخونجية من الأخوان وغيرهم كثيرين لازالو يعاملون فوق هام السحب رغم عدم ولائهم المطلق للوطن وولاة امرهم وكشف حقيقتهم بعد الأزمة مع النظام القطري التي فضحتهم على حقيقتهم.
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الداعشي ,,,,ينحر أمه بالسكين ,,,,,وهذا المخرب ,,,,ينحرها بالقلم ,,,,,بنشره للأكاذيب ,,,اللتي تملى عليه ,,,من حكومة الحمدين ,,,الأذلاء
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****والان اشرب مرق وهو معروف ميوله لبلاده ولكن الطيبه الزايده اضرتنا كثير .
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مالفرق بين الداعشي ,,,,الذي قتل أمه اللتي ربته ,,,,وبين هذا المخرب ,,,الذي ( ينحر ) بلده اللتي ربته,,,!!!
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ليش نقول ,,,,للمخربين ,,,معارضين,,,؟
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خاشقجي ليس معارض ,,,,بل مخرب,,,,,القبض على خلية التجسس ,,,,مدعاة للفخر ,,,,أما مافعله ( المخرب ) خاشقجي,,,,من الإساءه للبلد الذي إحتظنه ورباه وعلمه ,,,,بل ورفع مكانه ,,,,حتى أصبح يتهجم عليه بلا مبرر
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