الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
63 -2017-09-19 11:47:20
قد تتصنع عاده سيئة بقصد لإبعاد شخص ما عنك
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62 - المُزن2017-09-19 11:47:16
🍃🍁قد نعيش حياة فوضوية نوعاً ما في بعض الأوقات لكن نجد حولنا أشخاص يرتبون معظم الأشياء في حياتنا حتى نبضات قلوبنا يعرفون كيف يجعلونها تهدأ!! فلنحتفظ بمن نحب..🍁🍃
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61 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-19 11:46:34
البارح كتبت بالكاريكاتير سمعت انكم اشتقتو لي فأتيت على عجل ⛐😂
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60 -2017-09-19 11:44:35
ما أجمل تبلد المشاعر عندما تشعَر بطمّأنينه و راحّه عميقه بعد ماضي مؤلم حتى بمجرد التفكير فيه..!
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59 - القناص22017-09-19 11:42:03
اعرف شخص من الذين ينتقصونهم البعض نسباً صاحب دين وكرم ومعروف وخلق قل أن تجدها في كثير من الناس عرفت أن الطيب والقيم لايختص بها ناس عن آخرين الخير في الناس جمعاً يخطئ من ينتقص من قيمة الشخص مهما كان
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58 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-19 11:41:57
صباح الخير والنور ""⚘
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57 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-19 11:40:58
بعضهم مايقصد النصح بل يريد أن يجعل الناس تنفر منك وهذه حقيقة 🍃🍁
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56 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-19 11:38:54
كثرة النصح ملللللللللل
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55 -2017-09-19 11:36:42
41 من أجمل ماقرأت
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54 - القناص22017-09-19 11:33:24
لاتحكم على الناس من خلال خرافات وسوالف الأولين عن القبايل والمناطق والناس الخطأ تمجيد الذات واحسن وأفضل وأكرم واشجع صدمت منها شخصياً عندما عرفت زملاء من جميع المناطق أيقنت أن معتقدات الجهل طاغيه
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53 -2017-09-19 11:33:08
عزيزي النيفاوي استخدامك للنيفيا باستمرار يجعلك نعومي🤣
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52 -2017-09-19 11:32:21
عزيزي الطاقيه انتبه لعمرك لايصيبك حساسيه🤣
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51 -2017-09-19 11:31:37
وشيله ثانيه .... طاق طاق طاقيه 🤣
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50 -2017-09-19 11:30:34
احدث شيله .... تدهن تدهن لاتصيبك حساسيه ، مهداه للطواقي🤣
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49 - ولدالشيوخ2017-09-19 11:27:22
صباح الخير ع المحترمين.. مشرف واعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام.. اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير، صباحكم عدم التزام بالوقت😂. صباحكم صجة طلاب في الفصول الاوليه، كان الله في عون المعلم والمتعلم..
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48 -2017-09-19 11:22:32
بَعّض الآشخَاص لهمْ حبّ لا يحّكىَ وَلا يُكتبّ❤️
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47 - القناص22017-09-19 11:22:30
تعرف وجوه اهلك واصدقائك ولكن لاتعرف الوجه الأخرى لهم تعرفها في المواقف الصعبه اوعند الخلاف معهم ترا وجوه لم تراها من قبل
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46 -2017-09-19 11:21:52
حدلك تاكسي و توصلي حبيبي 🌹
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45 - المُزن2017-09-19 11:21:02
🍃🍁عابرون في هذه الدنيا وهي ليست لنا !سنمضي يوماًتاركين خلفنا كل شيء نسأل الله العزيز الجبار أن تكون خاتمتنا عمل صالح نلقاه به ،وهو راضٍ عنا.🍁🍃
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44 -2017-09-19 11:19:28
🕊✍🏼 اهتمام الزوجين بالمدح والثناء بالكلمات المحببة عند أداء أي عمل إيجابي جديد أو مميز تجاه الآخر ينمي مشاعر الحب في الحياة الزوجية👌🏼
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43 - ولدالشيوخ2017-09-19 11:17:31
تخيليني طفل مسكين حني علي مره حبيني لو مره.. كيف اوصلك بعدك وبعد الشمس🌛ليه اوصلك دايم تغيب الشمس🌜يوم وكنه امس همس🎶 الفجر🌥 بسمات😄 موعد لقانا مات💔 كيف اوصلك🌕..
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42 - المُزن2017-09-19 11:15:56
🍃🍁أربعة تقرب منهم ..المُخلص،الوفي،الكريم،الصدوق.وأربعة أبتعد عنهم الحسود،الأناني،اللئيم ،الكذوب .🍁🍃
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41 -2017-09-19 11:15:53
استمتعوا بقراءة أي شيء إلا النوايا، ما أبحر إنسان في نوايا الناس إلا غرق💐
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40 - القناص22017-09-19 11:15:49
أعتقد أن كل إنسان مسؤل عن نوع حياته وعلاقته بمن هو حوله وايضاً أهل بيته نقاء السريره وصفاء القلب والصدق مفتاح الخير لك ولمن حولك الشك وسوء الظن في من حولك طريقك إلى الشقاء والبعد والانعزال عن الآخرين
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39 -2017-09-19 11:14:29
الحياة محطات ..!! مين عاوز يعبي بنزين بلوشي .
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38 -2017-09-19 11:12:54
لا تنهي حديثك مع أحدهم لأنك قررت أنك تعبت و مللت الحديث إليه...هو أيضا يستطيع أن ينهي حديثه معك كما فعلت أنت...هو فقط يشعر بك أكثر❤️
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37 - المُزن2017-09-19 11:11:48
🍃🍁وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً وأسعد الله أوقاتكم ...🍁🍃
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36 -2017-09-19 11:10:33
الكلمة قد تكون بذرة فرح .. وقد تكون وخزة ألم .. كونوا أسباباً للسعادة ففي الدنيا ما يكفي من الألمْ .. ✋🏻🙏🏻😔
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35 - المُزن2017-09-19 11:09:21
🍃🍁أربعة تعوذ منهم الهم، والحَزَنْ،والعجز،والبخل.أربعة تحلى بهم الصبرْ،الحِلْم،العلم،والكرم. 🍁🍃
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34 -2017-09-19 11:09:04
الاعتذار الحقيقي لا يكمن في كلمة "أنا آسف". الاعتذار الحقيقي يكمن في معنى جملة "ليتني لم أرتكب هذا الخطأ في حقك"☘️
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33 - القناص22017-09-19 11:08:18
طرق الحياة والعيش كثيره انت من يقرر حياته ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
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( عدد التعليقات 8,897 )32 - المنتصر بالله
من يحبني يحط لايك 🍐🍏🍑🍇🍉🍅🍓🍒💝💔💞🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺 جيناك يا مهد الذهب شيله جديد هه
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31 -2017-09-19 11:06:41
ان كنت تقرأ ؟ لاعاد ترجع ما ابيك .. وان ماكنت تقرا ؟ تراني اشتقت لك😌☺️
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30 - القناص22017-09-19 11:05:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور
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29 -2017-09-19 11:03:55
يا مَن تخافُ عَلَيْ عُدْ فإن غيابكَ مزّقَ قلبي إرباً إرباً💔 يا من تفرحني بكلامك عدْ فإني مشتهٍ لعذْبِ كلامكَ😔
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28 - ولد الشيوخ2017-09-19 11:02:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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( عدد التعليقات 8,897 )27 - المنتصر بالله
من يحبني يحط لايك 🍐🍏🍑🍇🍉🍅🍓🍒💝💔💞🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺 جيناك يا مهد الذهب شيله جديد هه
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26 -2017-09-19 11:02:30
حتى الوفا بين البشر صار نادر حسبي على العولما ضيّعتهُم....😔
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25 -2017-09-19 10:59:44
أبيك تعرف إن لك صاحب بكل مافيه يغليك.. بكل ماعطاه ربي من احاسيس..😉
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( عدد التعليقات 8,897 )24 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 💔💞🍁⚘🌷🌺🌹🏵💮🌸💐🍂🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱صباحات عهود غير 💝🍒🍓🍅🍉🍇🍑🍏🍐
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23 -2017-09-19 10:58:33
ربما الإبتعاد قاتل لكنه افضل من قرب بلا تقدير💔😔
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22 -2017-09-19 10:57:07
حينما نكتب... هناك من يقرأ ما نكتبه بعقله وهناك بقلبه وهناك بمشاعره لكن لم يفهمنا .!!! إﻻ من كان له نفس إحساسنا..؟👌
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21 -2017-09-19 10:55:26
🌷 لاتغيب ويزيد فيني همي عليك الله مافيني يكفيني😔
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20 -2017-09-19 10:54:13
آلحكآيہ ... انک آجمل من تفآصيل آلحكآيہ ♡
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19 -2017-09-19 10:53:26
رضـآ آلُدِنْيَـآ ۆآلُۆآنْہـآ آلُحٍلُـۆہ ' تٌجٍمعتٌ فَيَگ❤✊🏻
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18 -2017-09-19 10:52:20
♡عندما تعبر عن ما بداخلك لمن تحب! يصل إلى القلب بإحساس و شعور صريح و جميل♡
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17 -2017-09-19 10:51:09
مسكينة تلك الفتاة التي تقرأ رواية رومانسية لكاتب اجنبي لتطبق أدق تفاصيلها على حبيبها الذي يحك أذنه بمفتاح 😂
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16 -2017-09-19 10:45:45
الحب🌹 اهتمام قبل أن يكون كلام .. الحب 🌹مشاعر قبل أن يكون رسائل .. الحب🌹أحاسيس قبل أن يكون تصاريح .. الحب🌹شرف قبل أن يكون قلة أدب ..🌸💕🌷❤️
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15 -2017-09-19 10:42:56
🌹❤️ عليك العتب ياصانع النت والارسال فقدنا رسايل ناس ياحي طاريهم فقدنا سلام ومرحبابك وكيف الحال فقدنا العتب من ناس بالحيل نغليهم🌹❤️
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( عدد التعليقات 22,376 )14 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أبله المزن ,,,راحت تدرس,,,,وإحتمال ,,,سارونه مدرسه ,,,لكن المحظوظ,,,,بلادي زوينا ,,,ولد شيخ متربع بالمجلس ,,,يأكل ويشرب بس
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( عدد التعليقات 22,376 )13 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يا أبو يوسف ,,,,أنتي ,,,في أي مرحله تدرس,,,,في سادس ,,,,ولا في أول متوسط,,,,إحتمال راسب
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12 -2017-09-19 10:40:53
🎀 لا صارت الدنيا زحام و جمهره إبحث عن الحكمه بـ قدر المستطاع الصمت متعه.. في زمان الثرثره و أجمل حضور إتقان فن الإستماع
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( عدد التعليقات 22,376 )11 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
إزيكوا ,,,يا أولاد ,,,,وأنتوا يا بنيات ,,,,,رحتوا للمدرسه ,,,ولا بعد
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10 -2017-09-19 10:39:10
الشخصية الحساسة تتألم بشدة من الكلمات القاسية وتفكر كثيراً في المواقف المؤلمة التي مرت عليها ..سريعة البكاء وتفضل البكاء لوحدها💔😔😢🥀
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9 -2017-09-19 10:37:01
✍️ الشخصية القوية لا تعني أبداً التلفظ بالألفاظ السيئة ؛ فالقوة حكمة وليست وقاحة
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8 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-19 10:35:28
أيها الطواقي🎭أيتها قواطي النيفيا الفارغة🎭الله يسعد صباحكم🎭أعترف إني أخطأت🎭الصحيح أن أشكر الحكم 《المحلي》 على الدعم المتواصل من ٤٠ عام🎭و أنصب المشانق حق 《نيشيمورا》🎭تحياتي/ المهرج الطاقية رشيد👌🤡.
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7 -2017-09-19 10:32:22
خاطبوا القلوب برفق و حب و احترام ففي قلب كل إنسان زهرة تتفتح باللطف..🌼
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6 -2017-09-19 10:30:54
🕊 السعادة ان لم تنشأ بداخلك ومنك وفيك .. فلا تتوهم انك ستجدها لدى الآخرين، لذا أصنعها بنفسك -👌
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5 -2017-09-19 10:29:30
إزرع الأمل أينما كنت فـ للأمل جذور لا تنقطع 🍃🍃🌸
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4 -2017-09-19 10:28:13
🌱 لِنگُن أرواح رآقيَہ نحٺرم ذآٺنا و نحٺرم الغير عندمآ نٺحدّث نٺحدّث بـ عُمق نطلب بـ أدب نشّگر بـِ ذوق . . ونعٺذر بـِ صِدق 🙏🏻
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3 -2017-09-19 10:26:34
الطفوله" هي ماضي الحب والإنسآنيه ...!!ملامح الأبتسامة تحمل معنى البراءة والسعادة في الحياة..!!🌸🕊
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2 -2017-09-19 10:23:16
أول من يعتذر هو الأشجع وأول من يسامح هو الأقوى وأول من ينسى هو الأسعد.💕
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1 -2017-09-19 10:22:06
صباحٌ تمتزج فيه الإشرآقآت.. وتتعانق فيه الأمنيات.. ولكل من يقرأ صادق الدعوات.. صباح الخير و النور و المسرات...صباحكم_سعيد🌹
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والله العظيم المسألة سهلة للغاية وهي دمج الهيئة بوزارة الداخلية إسوة بباقي الدول...
بواسطة : مراقب من بعيد
وفق الله حكامنا لما فيه خير البلاد والعباد كلنا نروح فدا الوطن...
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