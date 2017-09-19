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الرئيسية / تنفيذ حكم القصاص في”غريب آل فطيح”لقتله”مهدي اليامي”بطعنه بالسكين في نجران

تنفيذ حكم القصاص في”غريب آل فطيح”لقتله”مهدي اليامي”بطعنه بالسكين في نجران

تنفيذ حكم القصاص في”غريب آل فطيح”لقتله”مهدي اليامي”بطعنه بالسكين في نجران
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واس 2 642 1 ساعة

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة نجران في منطقة نجران، وفيما يلي نصه :

أقدم / غريب بن محمد بن رفعان آل فطيح (سعودي الجنسية) على قتل / مهدي بن سالم بن مهدي آل سليم اليامي (سعودي الجنسية) ، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته ، إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم عليه بالقتل قصاصاً , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / غريب بن محمد بن رفعان آل فطيح (سعودي الجنسية) اليوم الثلاثاء الموافق 28 / 12 / 1438هـ، بمدينة نجران في منطقة نجران .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - سالم
2017-09-19 11:49:07
قلنالكم اذا تهاوشتم طشوا السلاح سوا ناري او سكين عل جنب تشابكوا بالايدي تنفلق تنظرب ترا مهوا عيب
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1 - صوت الحق
2017-09-19 11:31:21
الله يرحم القاتل والمقتول ويجنبنا شر هذي الدنيا
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آخر تعليق
بواسطة : مواطن مسكين

والله العظيم المسألة سهلة للغاية وهي دمج الهيئة بوزارة الداخلية إسوة بباقي الدول...
بواسطة : مراقب من بعيد

وفق الله حكامنا لما فيه خير البلاد والعباد كلنا نروح فدا الوطن...
بواسطة : سالم

قلنالكم اذا تهاوشتم طشوا السلاح سوا ناري او سكين عل جنب تشابكوا بالايدي تنفلق تن...
بواسطة : XYZ

قبل التعليق على هذا الموضوع وبخاصة من بعض الأكاديميين اقرؤوا مقالة خاشقجي في الو...
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