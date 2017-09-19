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شاهد بالصور: مصرع شاب وإصابة آخر في سقوط طائرة شراعية بـ “عنيزة”
صحيفة المرصد: أسفر سقوط طائرة شراعية يستقلها شابان، في أحد المتنزهات بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم، فجر اليوم الثلاثاء، عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.
واُحتجز الشابان داخل أكوام الحديد، فور سقوط الطائرة، حتى باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة وأخرجتهما.
وحتى الآن، لم يتم التوصل لأسباب سقوط الطائرة الشراعية.
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التعليقات
22 - سامبدوريا2017-09-19 13:25:03
الله يشفيك يامدام قلومه
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21 -2017-09-19 13:22:57
قلملم يحتاج له إعلاج . وستين كيّه على راسه . ثم نرسله لمنطقة سوُهاج .. وكلن يعّود على ساسه
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( عدد التعليقات 11,060 )20 - العنيد
قلم الحقد ////المشكلة أن الحمير لا تفهم أو لاتريد أن تفهم الانسان !!! على العموم لك حق الرد الأخير لتشعر ببعض الانتصار .
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19 - كلمة حق2017-09-19 13:15:32
الله يصبر ويجبر قلب والديهم اما قلم الحقيقية اسأل الله ان يصلحك او ياخذك لانك مريض نفسي ومتعقد
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18 - البلشتي2017-09-19 13:15:18
الله يشفيك ياقلم الحقيقه ويشفي المصاب ويرحم الميت .أحترمك أخي قلم الحقيقه ولكن (ليس هكذا تورد الأبل)
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( عدد التعليقات 11,060 )17 - العنيد
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,060 )16 - العنيد
وليذهب قلم *** الى مزبلة التاريخ، مع عقيدته ***--
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15 - زائر2017-09-19 13:11:42
قلم الحقيقة خل عندك وطنية ورحمة ومخافة من الله طول عمرك ماعندك الا النقد والهجوم على ابناء جلتك على الاقل ترحم على من مات واطلب من الله ان يشافي المصاب
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( عدد التعليقات 11,060 )14 - العنيد
قلم الحقد //// اجتمعت فيه الاخونجيه والعلمنه والليبراليه المقيته المعاديه للدين وللاسلام ولله اجتمعت فيه كل الخبائث
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( عدد التعليقات 28,637 )13 - قلم الحقيقه
ونحمد الله أيضآ بعد وحيدة ثانية وأخيرة أنهم ليس لديهم مقدرة على شرائها واقتنائها ولا كان شفنا وصلو لزواجاتهم واحتفالاتهم عليها مثل ربعهم الأحياء اللي سبقوهم مثل من حضر لزواجه على وايت ماء .
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12 - كلمة حق2017-09-19 13:07:47
الله يرحم المتوفى ويشافي المصاب. والمصيبه ما يتشمت عليها لو على عدوك فما بالك باخوة لنا****
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( عدد التعليقات 28,637 )11 - قلم الحقيقه
ماسلمت منهم طرقات ولاشوارع ولاكفتهم تناطح وتلاحق وتصادم وتسابق فوقها اطلعو للسموات ونحمد الله مافيها غيرهم لعدم مقدرتهم على شراء واقتناء مثل هذه الطائرات كان ماشفنا غير واحد منهم يقلع والثاني يسقط .
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10 - غيوم2017-09-19 13:00:11
والله اسمك ما يصلح لك ياقلم الحقيقةفكأنك تريد من اسمك أن تلبس نفسك الحقيقة وهي غائبة عنك اصلاوبعيدة بعد المشرق عن المغرب من تعليقاتك وألفاظك أقرب شيء وأشوف انك راكب عليك هو قلم الوسوسة ..
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9 - واحد2017-09-19 12:56:55
الله يرحم المتوفى ويشفي المصاب
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8 - _2017-09-19 12:56:00
يبغالك وحده ياقلم الخنبقه تستعرض فيها
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( عدد التعليقات 28,637 )7 - قلم الحقيقه
شكلهم حلقو بطائرتهم الشراعية وثيابهم عليهم والشمس ماشرقت على المسلمين النائمين. طيري ياطيارة طيري ثم مالبثت سقطت بهم لامعرفة بها ولا تدريب عليها ولاهم يحزنون ولم يعلم بهم أحد سكتم بكتم من كيس أهلهم.
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6 - منصور2017-09-19 12:54:34
ت4الزم الادب وادعي للميت بالرحمة والمصاب بالشفاء وبعدين تتريق على كيفك
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5 - منصور2017-09-19 12:51:55
الله يرحم المتوفى ويشغي المصاب
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( عدد التعليقات 28,637 )4 - قلم الحقيقه
للطيران والتحليق بها .ماهي صناعتها ماهي الجهة التي سمح لهؤلاء بالطيران بها هل هناك منشآت أمنية أو عسكرية ممنوع عليهم فيها التحليق فوق أجوائها . أم أنهم من الغمارتين والتفحيط الى طائرة شراعية سقطت بهم.
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( عدد التعليقات 28,637 )3 - قلم الحقيقه
طائرة شراعية هل هي شرعية أم اجرامية ارهابية من عليها من الأخونج الاخوان أو غيرهم.هل هي مسجلة رسميآ لدى الجهات ذات العلاقة الرسمية كالهيئة العامة للطيران المدني ولها رخصة رسمية هل من كان عليها مؤهلين
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( عدد التعليقات 11,060 )2 - العنيد
الله يغفر له ولجميع موتى المسلمين ويشفي المصاب وجميع مرضى المسلمين.
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1 - ولوو2017-09-19 12:37:36
الله يرحمه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين
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بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
غلطان ياللي يقول إنسان منصف يمدح،،،،،انا قلت حقيقه فقط،،،،،والحق احق ان يتبع،،،،...
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