شاهد بالصور: مصرع شاب وإصابة آخر في سقوط طائرة شراعية بـ “عنيزة”

حجم الخط A A A المرصد 22 2٬018 1 ساعة

صحيفة المرصد: أسفر سقوط طائرة شراعية يستقلها شابان، في أحد المتنزهات بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم، فجر اليوم الثلاثاء، عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

واُحتجز الشابان داخل أكوام الحديد، فور سقوط الطائرة، حتى باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة وأخرجتهما.

وحتى الآن، لم يتم التوصل لأسباب سقوط الطائرة الشراعية.

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