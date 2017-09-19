العثور على الطالب السعودي المفقود في جورجيا

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صحيفة المرصد:أكدت أسرة الطالب المبتعث خالد المطيري المختفي في جورجيا، أنه تم العثور عليه وهو بصحة جيدة.

ووفقاً لموقع”تواصل”قال سلطان الضباطي‏ ابن عم “المطيري”: “نبشركم بفضل من الله أنه تم التواصل مع ابن العم “خالد” عن طريق الشرطة في جورجيا وأنه في طريقه للقاء والده.

وأضاف “الضباطي‏”، أنه تم التعرف على خالد، وهو بحاله جيده، وذهب يلتقي والده في العاصمة الجورجية تبليسي.

و”المطيري”، الطالب في الكلية البحرية في باكستان، اختفى في جورجيا أثناء زيارة استجمام، لكنه لم يلحق برحلة العودة التي حَجز عليها، وتخوف أهله من حدوث أي مكروه له، وطالبوا بالمساعدة في البحث عنه.

وقال والده إن نجله اختفى منذ 6 أيام عقب وصوله تبليسي عاصمة دولة جورجيا (جنوب شرق أوروبا) للسياحة، على الرغم من حجزه تذاكر طيران العودة إلى مقر دراسته في كراتشي (باكستان).

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