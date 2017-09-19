العثور على الطالب السعودي المفقود في جورجيا
صحيفة المرصد:أكدت أسرة الطالب المبتعث خالد المطيري المختفي في جورجيا، أنه تم العثور عليه وهو بصحة جيدة.
ووفقاً لموقع”تواصل”قال سلطان الضباطي ابن عم “المطيري”: “نبشركم بفضل من الله أنه تم التواصل مع ابن العم “خالد” عن طريق الشرطة في جورجيا وأنه في طريقه للقاء والده.
وأضاف “الضباطي”، أنه تم التعرف على خالد، وهو بحاله جيده، وذهب يلتقي والده في العاصمة الجورجية تبليسي.
و”المطيري”، الطالب في الكلية البحرية في باكستان، اختفى في جورجيا أثناء زيارة استجمام، لكنه لم يلحق برحلة العودة التي حَجز عليها، وتخوف أهله من حدوث أي مكروه له، وطالبوا بالمساعدة في البحث عنه.
وقال والده إن نجله اختفى منذ 6 أيام عقب وصوله تبليسي عاصمة دولة جورجيا (جنوب شرق أوروبا) للسياحة، على الرغم من حجزه تذاكر طيران العودة إلى مقر دراسته في كراتشي (باكستان).
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التعليقات
يبغى يعطي إنطباع للناس أنه في أمريكا وهو سائح في أفقر الدول الأوربية قال جورجيا قال
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وين كان. وش القصه المفروض يتصل باهله يطمنهم بما انه بصحة جيدة الله يحفظ ابنائنا
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رايح ***
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لعاد تعودها
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*****الحمدلله على سلامته وحفظ الله أبنائنا وأبناءالمسلمين الموحدين عامة
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يمكن كان يبغى ينبسط لوحده بعدين يرجع فترة نقاهة يعني والنكد ملحق عليه
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كثرة الحركة هاذي يختفي عن أهله وفجأة يظهر بأعذار جديدة وكله علشان يكسب شهره وحب الظهور الإعلامي لو تلاحظ ان كلهم نفس طريقة الاختفاء وبعدكم يوم يقولون تم العثورعليه وهو بصحة جيدة ودامك بصحة وينك ماتتصل
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5- ماحد طق باب بيتك هذا ابن الوطن ويهم الجميع امره من اكبر هرم الى اصغر هرم
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الحمد لله على سلامته وبارك فيه ونفع به..
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اشغلتونا
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الحمد لله على سلامته ***إذا تحضروا يجيبون العجايب
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معقول 6 ايام .. ليش ما فيه برامج تواصل على الاقل واتس اب !!!!
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الحمد لله على سلامته . وتطمنا على سلامته من امس بتويتر والف الحمد لله على سلامة ابن الوطن
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مراهقه متأخره !
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