كيف تستعد للرواتب والإجازات في العام الهجري الجديد؟!
صحيفة المرصد: أيام قليلة ويحل العام الهجري الجديد، 1439هـ، والذي يحفل بالعديد من التغييرات، سواء النواحي الاقتصادية، أو الاستفادة من العطلات والتخطيط لها. بالإضافة إلى جوانب أخرى.
بالنسبة للإجازات هذا العام، فإن أول إجازة رسمية تأتي ممثلة في إجازة اليوم الوطني الـ87؛ وذلك في الثالث من محرم القادم؛ حيث سيحصل السعوديون -وفقاً للنظام- على يوم إجازة يوم الأحد الثالث من محرم؛ حيث يسبقه اليوم الوطني الذي يأتي هذا العام في يوم السبت الثاني من محرم 1439هـ الموافق 23 سبتمبر 2017م.
وبما أن موعد اليوم الوطني السعودي مثبت بالميلادي على الـ23 سبتمبر من كل عام، فإنه لأول مرة يمر عام هجري كامل دون الاحتفال باليوم الوطني؛ وذلك لكون السنة الشمسية يزيد طولها 11 يوماً على السنة القمرية (الهجرية)؛ مما تسبب في ألا يشهد عام 1438هـ موعد المناسبة الوطنية الغالية.
وبالنسبة لإجازات المدارس؛ فمن الواضح تقلصها هذا العام؛ حيث ستكون أقرب إجازة بعد إجازة اليوم الوطني هي إجازة نصف العام الدراسي التي تنطلق في 27 ربيع الثاني 1439هـ التي توافق بدايتها 14 يناير 2018م، ولمدة خمسة أيام.
وتواصل الدراسة دون توقف حتى نهاية العام الدراسي 1438/ 1439هـ في التاسع والعشرين من شعبان 1439هـ، ثم تبدأ إجازة الطلاب والطالبات وبعض منسوبي التعليم لفترة 58 يوماً تقريباً -دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع المعتادة- وتنتهي بانطلاقة الدراسة للعام الجديد في الـ22 ذي الحجة 1439هـ.
وتبلغ إجازات الأعياد 14 يوماً بمعدل 8 أيام لعيد الفطر و6 أيام لعيد الأضحى دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع.
أما عن الفصول المناخية فالعام الجديد يبدأ بفصل الخريف مطلع محرم 1439هـ وينتهي في مطلع ربيع الثاني. ثم يبدأ فصل الشتاء من ربيع الثاني وينتهي في مطلع رجب؛ ليبدأ فصل الربيع في الرابع من رجب وينتهي في غرة شوال، ثم فصل الصيف بدءاً من أول عشر من شوال ويستمر إلى العام الهجري التالي.
وتشكل الرواتب الجانب الأهم؛ فربما تفرض على السعوديين نمطاً من حسن التدبير والتوفير؛ حيث تستمر مواعيد الرواتب حسب الأبراج في التحرك رويداً رويداً في الابتعاد عن الـ25 من كل شهر الهجري المعتاد سابقاً قبل إقرار الأبراج.
فمثلاً راتب ذي الحجة 1438هـ الحالي سيُصرف في السابع من شهر محرم من العام الجديد 1439هـ (برج الميزان)، وفقًا لـ “سبق”.
وستكون مواعيد رواتب العام الجديد بدءاً من راتب محرم إلى راتب شعبان ما بين 6- 9 في الشهر التالي، ثم يقفز راتب شهر شعبان ليصرف في 12 رمضان، وراتب رمضان سيُصرف في نفس الموعد من شوال، وراتب شوال سيكون في 13 ذي القعدة، وهذا الأخير سيكون راتبه في 16 ذي الحجة؛ فيما سيحل راتب آخر شهر في العام 1439هـ في 17 محرم من العام 1440هـ.
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التعليقات
يعني يضيع من خدمة الموظف أكثر من شهر في سنيتين لاياخذ عليها راتب أليس هذا ظلما ولا يتفق مع عقود العمل التي وقعها الموظفون مع الخدمة المدنية .
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والله لو ما تغيرت مواعيد صرف الرواتب فهذه قمة المسخرة خلاص خلونا نعمل ونشتغل بدون رواتب خلونا نأخذ شهر وشهر لا يعني سة شهور راتب وستة شهور بدون راتب
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لااله الاالله العظيم الحليم لااله الاالله رب العرش العظيم لااله الاالله رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم
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الاستفادة من العطلات والتخطيط لها. اية استفادة هو يبقي شئ من الراتب كلها اقساط سيارة ايجارات فواتير كهرباء وماء وجولات حتي الجولات بعنها وجنوط السيارة بعنها علشان الراتب بيتاخر باالابراج
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شي عجيب,من دون العالم كل شي بزياده عندنا,طبعا في السلبيات,اطول اجازات اكثر شوارع محفره اكثر اجانب اكثر نكديين انعدام السينمات والمسارح اكثر ***,حالة توجع القلب.
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وين الاثر الرجعي القوات البريه كل القطاعات استلمت الا حنى اخر الناس ليه كل هالتاخير ..
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للة مطلع اللى عايش بالنعمة واللى يستنى الراتب
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الإجازات تؤدي إلى إزدهار اقتصاد البلد مثل السفر و المناسبات الإجتماعية و الزواجات و غيرها .. الإقتصاد سيتكدس و يركد
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خااااافوا الله في المواطنين ارجاع الرواتب بالهجري العلاوة السنويه
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نرجوا من الحكومة إرجاع الرواتب بالتاريخ الهجري تم لخبطت الموظفين إلى درجة أن أكثرهم يستدين حتى يأتي راتب البرج المشؤوم وأنا أحدهم .حسبنا الله ونعم الوكيل
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كل صغيره وكبيره سيكتبها التاريخ
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العلاوة السنوية راح تكون 2018 ولا 1439 ماجابو سيرتها لايكون مافي؟
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خافو اللة في المواطنين رجعوها بالهجري ايش الفائده للمواطنين ليتبهذل في قوت يومه هوا واسرتة هل هاذا يعقل
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لعب في رواتب وحقوق المواطن الى متى ضرايب وارتفاع محروقات وفواتير ماذا باقي اذا للمواطن هذا كله ومشاكل البطاله والسكن لم تحل .الله يغير الحال للافضل ان شاء الله
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انتم شعب ما عنده الا البربره و التشكي
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بس هم يفكونا من زيادة الأسعار إلي يطرونها والباقي أمره هين
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فاتورة المياه نااااارموقده مقابل استهلاك 25 يوم مايقلرب 800 ريال اشتكيت وصحت مافيه فائدة يازين فاتورة الكهرباء كل شئ واضح وصريح اما المياه مبرمجه بالغلط طالبنا الشركة ولا وجدنا فائدة
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مع ضخ الثروات كأول منتج ع مستوى الكورة الارضية غير باقي الثروات مع جباية رسوم مهولة من مواطن ووافد مع ٢٠ مليون مواطن والحال كما ترون لفئات محدودة والمكارم للموضفين فقط اشياء تحير والشعب طيييب
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لاتشكل الرواتب بالابراج إلا الدين والسلف والسرقه وعدم استقرار حال المواطن.إذا كانت فاتورة الكهرباء تحسب كل28يوم والراتب يحسب 30_31 فكيف تمشي الأمور غير المتطلبات الأخرى خافوا ربكم لا تلعبون بأرزاق الن
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ليس بالعذر الكافي للحكومة لم تعلن عنه.من المفروض ان تراعي الحكومة رغبة شعبها بحبهم بالتعامل بالأشهر الهجرية الإسلامية.السنا دولة إسلامية وعلى ارضنا الحرمين الشريفين.ماكن فيه تناقض واضح.
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لخبطتنا سياسة الرواتب بالأشهر الميلادية.وشفيها الأشهر الهجرية.الأشهر الهجرية خير وبركة بمليون مرة من الأشهر الميلادية***
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شنو تترجى من شعب إذا النت ضعيف يفتح باب الغرفه عشان يدخل النت !!
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أنا يجي من بنقال يجي من بنقال 😂😂
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لااله الاالله العظيم الحليم لااله الاالله رب العرش العظيم لااله الاالله رب السموات السبع ورب العرش العظيم
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لا تشكل الرواتب بالابراج إ***
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حتى نسمح لك تسوق عطنا فلوس حتى تسافر عطنا فلوس بتشتري سيارة عطنا فلوس بتترزق الله عطنا فلوس تبي خادمة لوالديك عطنا فلوس وشركاتهن تبعنا بعد تب نت عطنا فلوس الاغلى عالميا وقس ع ذلك ياخذون منك ولا يعطون
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والبنزين راح يتدبل سعرة . ياولي ويلاه
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لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم .. لااله الاالله العظيم الحليم لااله الاالله رب العرش العظيم لااله الاالله رب السموات السبع ورب العرش العظيم
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رفاهيه يفتحون لكم سينما ويجيبون لكم رابح صقر يغرد واشكاله المعتادين وياخذون منكم فلوس بعد عليها 😂😂😂
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لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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الرخصة اذا انتهت وماجددتها غرامه ١٠٠ كل سنه طيب افرض سوى حادث وجلس كم سنه وتعافى كيف يجدد وهو مقعد او مهاجر ورجع هذا دليل ان الهدف مادي بحت حت لو بشكل غير منطقي المضحك برى يجسبون ماعندنا ضرايب مهلكة
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بذكر الله تطمئن القلوب
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قال ايش رفاهية المواطن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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سنة في 12 راتب والحين صار يصرفوها بأبراج يعني 11 راتب طيب باقي راتب شهر
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ع ساس ان الشعب كله موضف وع ساس ان اغلبهم ياخذ راتب يسوى 🤣😂 كلهم ٩٠٠ الف موضف بالواسطة والمعرفة واغلبهم فاشل
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نستعد له بدفع الرسوم والغرامات والمخالفات والتحسي لرفع اسعار المحروقات ال حارقة المارقة لجيوب الاخرين مايرضينا تتأثر ميزانيتهم ومخصصاتهم ورفاهيتهم وسفراتهم
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ربي لك الحمد و الشكر على نعمك التي لا تحصى
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دندنه على وزن زلزله وما معكم إلا اللي قدامكم وسلامتكم
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بنهاية السنه اقول لقراء المرصد كل عام وانتم بخير اللهم أجعلها سنة خير وبركه عليكم🌷🌻🌼
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فيه راتب ****
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يعني السنه 11 شهر , *****
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حتى فصول السنة المناخية
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(((((( نقولها حقا ...............نأمل اعادة النظر في كثير من الامور فأن الكل يسمع ويرى ..............حتى لايلاقي ((الشعب_ السعودي_العظيم ))) جــــزاء _ سنمــــــــــار )))))
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(((((( يقول المثل ...........لليالي العيد تبان من عصاريها .........لن نتحدث عن وفاء شعب قل وجوده .... نحن نتحدث عن تسريبات مؤكدة لاخبار غير مشجعة ...مع اقتراب الاحتفال باليوم _الوطني ))))))
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السنه الجديده سنة ربط البطن بحصاه الله يعطينا من فضله ويغنينا عن الناس .
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أهم شيء ترجع الرواتب في 25 من كل شهر هجري اما الابراج هذي فهي غير مناسبة لبلاد الحرمين
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كل عام وأنتم بخير.... .......تنمياتي للعموم شعب وحكومة بالتوفيق والحياة السعيدة..
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منول كنا نرتب امورنا المعيشية والتزاماتنا على أساس الراتب يصرف في 25 من الشهر الهجري . والآن تلخبطت امورنا والسبب نظام الأبراج ماندري متى موعد الراتب .. والله كريم ويعين إن شاءالله
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طيب المطلوب مافهمتها شي عادي ولا اثارة الناس هاااااااااا
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خلو الرواتب بتاريخ هجري او ميلادي وفكونا قسم بالله الطريقه والاليه الحاليه حايستنا حوس
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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الخطة الاقتصادية حقتنا بالنسبة للمصاريف (((( كل مافي الجيب ياتيك مافي الغيب )))) وفي نصف الشهر دور من يسلفك .
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