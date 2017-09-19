كيف تستعد للرواتب والإجازات في العام الهجري الجديد؟!

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صحيفة المرصد: أيام قليلة ويحل العام الهجري الجديد، 1439هـ، والذي يحفل بالعديد من التغييرات، سواء النواحي الاقتصادية، أو الاستفادة من العطلات والتخطيط لها. بالإضافة إلى جوانب أخرى.

بالنسبة للإجازات هذا العام، فإن أول إجازة رسمية تأتي ممثلة في إجازة اليوم الوطني الـ87؛ وذلك في الثالث من محرم القادم؛ حيث سيحصل السعوديون -وفقاً للنظام- على يوم إجازة يوم الأحد الثالث من محرم؛ حيث يسبقه اليوم الوطني الذي يأتي هذا العام في يوم السبت الثاني من محرم 1439هـ الموافق 23 سبتمبر 2017م.

وبما أن موعد اليوم الوطني السعودي مثبت بالميلادي على الـ23 سبتمبر من كل عام، فإنه لأول مرة يمر عام هجري كامل دون الاحتفال باليوم الوطني؛ وذلك لكون السنة الشمسية يزيد طولها 11 يوماً على السنة القمرية (الهجرية)؛ مما تسبب في ألا يشهد عام 1438هـ موعد المناسبة الوطنية الغالية.

وبالنسبة لإجازات المدارس؛ فمن الواضح تقلصها هذا العام؛ حيث ستكون أقرب إجازة بعد إجازة اليوم الوطني هي إجازة نصف العام الدراسي التي تنطلق في 27 ربيع الثاني 1439هـ التي توافق بدايتها 14 يناير 2018م، ولمدة خمسة أيام.

وتواصل الدراسة دون توقف حتى نهاية العام الدراسي 1438/ 1439هـ في التاسع والعشرين من شعبان 1439هـ، ثم تبدأ إجازة الطلاب والطالبات وبعض منسوبي التعليم لفترة 58 يوماً تقريباً -دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع المعتادة- وتنتهي بانطلاقة الدراسة للعام الجديد في الـ22 ذي الحجة 1439هـ.

وتبلغ إجازات الأعياد 14 يوماً بمعدل 8 أيام لعيد الفطر و6 أيام لعيد الأضحى دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع.

أما عن الفصول المناخية فالعام الجديد يبدأ بفصل الخريف مطلع محرم 1439هـ وينتهي في مطلع ربيع الثاني. ثم يبدأ فصل الشتاء من ربيع الثاني وينتهي في مطلع رجب؛ ليبدأ فصل الربيع في الرابع من رجب وينتهي في غرة شوال، ثم فصل الصيف بدءاً من أول عشر من شوال ويستمر إلى العام الهجري التالي.

وتشكل الرواتب الجانب الأهم؛ فربما تفرض على السعوديين نمطاً من حسن التدبير والتوفير؛ حيث تستمر مواعيد الرواتب حسب الأبراج في التحرك رويداً رويداً في الابتعاد عن الـ25 من كل شهر الهجري المعتاد سابقاً قبل إقرار الأبراج.

فمثلاً راتب ذي الحجة 1438هـ الحالي سيُصرف في السابع من شهر محرم من العام الجديد 1439هـ (برج الميزان)، وفقًا لـ “سبق”.

وستكون مواعيد رواتب العام الجديد بدءاً من راتب محرم إلى راتب شعبان ما بين 6- 9 في الشهر التالي، ثم يقفز راتب شهر شعبان ليصرف في 12 رمضان، وراتب رمضان سيُصرف في نفس الموعد من شوال، وراتب شوال سيكون في 13 ذي القعدة، وهذا الأخير سيكون راتبه في 16 ذي الحجة؛ فيما سيحل راتب آخر شهر في العام 1439هـ في 17 محرم من العام 1440هـ.

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