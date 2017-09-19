بعد رفض معهد السياحة بـ “جازان” طلب توظيفه.. تطورات جديدة في واقعة الشاب الملتحي!

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صحيفة المرصد: أكد فهد العتيبي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة التدريب التقني والمهني، أن محافظ المؤسسة وجه بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات قضية الشاب الذي مُنع من الالتحاق بالمعهد العالي للضيافة والسياحة بمنطقة جازان.

وقال “العتيبي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن محافظ التدريب التقني، وجه بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان قد نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شاب سعودي ملتحي يشكو منعه من التقدم في إحدى وظائف المعهد العالي للسياحة بجازان بسبب لحيته، ما أثار جدلًا واسعًا.

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