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الرئيسية / بعد رفض معهد السياحة بـ “جازان” طلب توظيفه.. تطورات جديدة في واقعة الشاب الملتحي!

بعد رفض معهد السياحة بـ “جازان” طلب توظيفه.. تطورات جديدة في واقعة الشاب الملتحي!

بعد رفض معهد السياحة بـ “جازان” طلب توظيفه.. تطورات جديدة في واقعة الشاب الملتحي!
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المرصد 58 6٬133 3 ساعات

صحيفة المرصد: أكد فهد العتيبي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة التدريب التقني والمهني، أن محافظ المؤسسة وجه بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات قضية الشاب الذي مُنع من الالتحاق بالمعهد العالي للضيافة والسياحة بمنطقة جازان.

وقال “العتيبي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن محافظ التدريب التقني، وجه بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان قد نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شاب سعودي ملتحي يشكو منعه من التقدم في إحدى وظائف المعهد العالي للسياحة بجازان بسبب لحيته، ما أثار جدلًا واسعًا.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
58 - قلم الحقيقه
2017-09-19 17:46:50
منذ متى وأنتم يالأخونجية تحبون المعاهد السياحية والمهرجانات الشعبية والاحتفالات الغنائية والمسارح ودور السينما والزوار السواح الأجانب والأمكان السياحية والترفيهية وشواطى البحر والمنتجعات نزل عليكم وحي
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( عدد التعليقات 1 )
57 - قلم الحقيقه
2017-09-19 17:38:36
روح****حتى تمتلىء رئتك منه لعل فكر صندوق راسك يتجدد وتبدأ عملية تخزين جديدة بعيدآ عن *** ومن مشى في طريقهم.هذا واضح أنه صاحب فكر حزبي والا ماقصد هذا المعهد الا لمآرب تخدم فكره.
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56 -
2017-09-19 17:34:20
وش النهاية مع قلم الكذب والبهتان قلم قم المطوع أو الملتحي هذا ***منك يا خنبوقة .. روح لأسيادك المعممين ولا تجلس عندنا تشعل الفتنة بين الشعب السعودي ؟؟*****
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55 -
2017-09-19 17:27:46
أصبح المواطن يبحث عن وظيفة وضيعة في بلده ويجد من يذله ويطرده من الوافدين .
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54 - الشريف
2017-09-19 17:26:36
البعض يظن ان الدين في اطالة اللحية وتقصير الثوب وينسى ان الدين المعاملة العديد منهم تجد فيهم الغلظة والنظرة الدونية للغير ويظنون انهم هم الاسلام وهو براء من تصرفاتهم ولنا في بن لادن والبغدادي مثال
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53 - بن حرب
2017-09-19 17:25:43
يالله قلم الطقيقهه ايش الحقد على اهل السنه ونت عندهم ترغى
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52 -
2017-09-19 17:25:31
أنا أتمنى ان هذا الشاب الخلوق المتمسك بدينه يكون إمام مسجد او يعمل في الشؤون الإسلامية فليس مكانه السياحة .
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51 - الشريف
2017-09-19 17:10:36
صراحة وبدون زعل النظافة من الايمان وبعضها جميل جدا يستاهل يخليها الواحد
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50 - عبيد
2017-09-19 17:06:55
برضو ***ياقلم الحقيقة هذا أرزاق من عند الله ولا انت ولا الف شنب يرد الرزق للعبد وبطل الدخول بالنيات وعلى فكرة هو ماشتمك ولا سرق من كسيك مواطن من حقه الوظيفة ليست حكر لأحدً اي كان
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( عدد التعليقات 1 )
49 - قلم الحقيقه
2017-09-19 17:00:30
اذا خرجت نتائج التحقيقات صادقة ومحايدة وذات شفافية ومصداقية دون أي أجندات أو تأثيرات في ملف القضية فهي مؤكد100%سنكون في صالح المعهد العالي للسياحة لأن هذا الكاذب وأشكاله عدوهم اللدود مثل هذه المعاهد.
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48 - hima
2017-09-19 16:56:36
مافيها اي شي الطلب من انسان يرتب منظرو,من ابجديات مقابلة الناس,الله جميل يحب الجمال,,سيبوكم المجاملات والخوف.
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47 - ساقط ابتدائي
2017-09-19 16:55:50
ابرك الساعات يوم سقطت في الابتدائي لانه وانا ساقط ابتدائي جنيت من عقول بعض البشر اشلون لو تجاوزت المرحلة الابتدائية بطلع للشارع اشد في شعري من عقول بعض البشر الخارجين من حدود العقل والمنطق وعجبي
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46 - علي العمري
2017-09-19 16:53:48
هذا شكل سياحه. ووجه للبلد هو ولحيته. هذي. لا ًوربي
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( عدد التعليقات 1 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-19 16:53:13
هذا مؤكد مضيع العنوان مكانه ومقره مع أهل الجمس ربعه وجماعته هم يصلحون له وهو يصلح لهم .
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44 - ساقط ابتدائي
2017-09-19 16:48:32
37-زائر.. 35- اقول بما انك ساقط حسب ماذكرت عليك ان تتلايط وتترك المجال للاخوة الكرام والذي شرفهم الله بطيب النفس والكلمة{من هم من شرفهم الله بطيب النفس والكلمة؟}وكيف قررت انهم من اهل الطيب لموافقتك؟
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43 - احمد
2017-09-19 16:47:23
الرجال غير مؤهل هذي سياحة تحتاج مؤهلين
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42 - الرأي
2017-09-19 16:47:03
الله يحرم هالوجه عن النار الثوابت الثوابت اذا ضاعت ضعنا
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41 - ابو جابر
2017-09-19 16:38:20
الشكر موصول للمعهد العالي للسياحه
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( عدد التعليقات 11,064 )
40 - العنيد
2017-09-19 16:35:55
قصدي تعليق 35 ,,, واسف يتعليق 32
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( عدد التعليقات 11,064 )
39 - العنيد
2017-09-19 16:34:55
32//ساقط لاقط ///تخيلوا الخبر عدم قبول مدرس لعدم اعفاء اللحية هل كان رد الليبرالي الخبيث نفسه ؟؟؟
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38 - مسمار
2017-09-19 16:30:59
كلا يحااد الله ورسوله بطريقته ومن مركزه الوظيفي ولايعلمون ان من يحاد الله ورسوله سيكبتون كما كبت الذين من قبلهم فصبرا والله المستعان!!
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37 - زائر
2017-09-19 16:30:19
35- اقول بما انك ساقط حسب ماذكرت عليك ان تتلايط وتترك المجال للاخوة الكرام والذي شرفهم الله بطيب النفس والكلمة
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36 - حتى نكون منصفين بين الطرفين
2017-09-19 16:21:53
لا شك السياحة والفندقة تحتاج شخص مقبول سوا سعودي او اجنبي، والرجال شكله محترم وروحه جميله جدا ، لكن خير الأمور وسطها يقدر يعدل شوي ، الرسول عليه الصلات والسلام طلب من احد الصحابه تغيير لون راسه الأشعث
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35 - ساقط ابتدائي
2017-09-19 16:21:26
32-دباسه/انا مستحيل اصدق شي ماشافته عيني ولا اعتقد بيجيني عقاب على شي ماشفته {انا ساقط ابتدائي مع مرتبة الشرف} ولا انا مجبر اصدق ماسمعت البته والكلام كثير فكل شي تبيني اصدقه انا ماني مخفه اصدق عيني بس
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( عدد التعليقات 11,064 )
34 - العنيد
2017-09-19 16:20:00
نعم يجب أن يفتح تحقيق ويجب أن يعاقب المسؤل عن ماحدث من سلبيات بحق ذالك الشاب الملتزم بسنة نبيه صل الله عليه وسلم ، ونحسبه كذالك ولله حسيبه
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( عدد التعليقات 11,064 )
33 - العنيد
2017-09-19 16:14:16
كارثة والله ان تحارب هذه العبادة في ارض الحرمين .. رغم انها اصبحت موضة حالياً ولا يهم ذلك اصلا ولكن ستجد المنافقين والمنسلخين من دينهم يدافعون عن هذا المعهد لمعرفتهم فقط بأن لحيته عبادة وليست موضة ...
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32 - دباسه
2017-09-19 16:10:40
تعليق 29 أنت ساقط بكل *** بكل الحالات !!! ما لقيت تشبه من يصلي لله ويعبده ومتبع سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكهنة الهندوس ؟!؟! حسبي الله ونعم الوكيل فيك
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31 - مزاجي كذا
2017-09-19 16:05:11
آفة هل وصلنا لهدرجة من أعفى لحيتة يرفض وضيفيا اذا كان جد ووقعت فل يفصل فورا
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30 - زائر
2017-09-19 15:59:55
قلملم يحتاج له إعلاج . ......وستين كيّه على راسه ........... ثم نرسله لمنطقة سوُهاج ................ وكلن يعّود على ساسه ............( شرح الكلمات قلملم هو قلم الخنبقة )
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29 - ساقط ابتدائي
2017-09-19 15:57:00
27 - ألفجر البعييييد<< طيب وش يبي بالشعر مايجلطلها ويدور رزقه قال لحيه قال حتى كهنة الهندوس لحية الواحد لسره {ترى الكاهن كاهن في كل الديانات تخيل كاهن يقدملك عصير في طيارة ويقولك انا مضيف هههه بترجع}
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28 -
2017-09-19 15:49:12
تعليق مخالف
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27 - ألفجر البعييييد
2017-09-19 15:49:11
طيب وش يبي بالشعر مايجلطلها ويدور رزقه قال لحيه قال حتى كهنة الهندوس لحية الواحد لسره
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26 - الخالدي
2017-09-19 15:48:16
من حق المعهد يختار الموظف اللي تليق عليه شروطهم
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
25 -
2017-09-19 15:47:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-19 15:37:44
معروفة .. في مصر الشكل اللائق شرط للحصول على وظيفة في هذا المجال ..
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
23 - ساقط ابتدائي
2017-09-19 15:34:59
السياحة والضيافة حقيقة وبدون زعل تحتاج للمظهر الجميل وحسن الشكل ولباقة الحديث وكل دول العالم تعتني بهذا عمركم شفتوا اخواني مضيف في طيارة او مقصر هندامه فليش الزعل هذه من متطلبات المهنة المظهر الجميل
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22 - خالد
2017-09-19 15:33:33
خنبوق متخفي ينشاف ووله ههههههههههههه
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21 -
2017-09-19 15:27:47
يارجل قصر منه شوي واشتغل ﻻتغرك عروض الجمعيات رواتيها متدنيه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
20 - الازدي
2017-09-19 15:26:16
حفو الشوارب واعفو الحى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس امر وكلام حاكم او مفكر
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
19 - 7
2017-09-19 15:20:53
تذكرت مصر ايام السادات
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - الصحيح
2017-09-19 15:16:48
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
17 -
2017-09-19 15:09:30
اذا ثبت هذا الكلام فهذه جريمة يعاقب عليها القانون والشرع استغلال السلطة ارتكاب ما حرم الله بالزام مسلم في بلاد الحرمين بحلق لحيته وهذه عقوبتها قد تصل للسجن ٥ سنوات مع الجلد
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( عدد التعليقات 12,028 )
16 - اللامي
2017-09-19 15:09:25
نتظر التحقيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - سوداني عاشق للملكة
2017-09-19 15:07:30
والكارثة أن مدير المعهد أو مسئول القبول " مصري " حسب ما ذكره الأخ السعودي ! رغم أن هناك كفاءات سعودية قادرة على إدارة هذه المعاهد
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
14 - خيال
2017-09-19 15:07:14
شبعنا , من هــــــــ ألكلامم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 -
2017-09-19 15:06:08
عجبا.. الأجانب فى بلادهم مالهم قيمه و عندنا يصبح راعي سلطة
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
12 - محمد الفيفي
2017-09-19 14:56:17
المعهد هم احرار في شروطهم
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
11 - غازي بن شبيب
2017-09-19 14:55:22
بعد التحقيق بيطلع كلامه ما صار وان مشكلته في اوراقه او مؤهلاته او علاماته بس يبي تعاطف من المجتمع يزعط اني ملتزم وظفوني
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
10 - وارد
2017-09-19 14:53:54
ياتعاليق ١ كلامك صح الهدف الاثارة ليس له لحية لوني مسؤل عجينه طرارين يعني مابقى في البلد مشاكل الا لحيته شكله غير مقبول للسياحة التي تتطلب مظهر حسن
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
9 - الفنكوش
2017-09-19 14:49:47
تعليق مخالف
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8 - أبو نواف 🌹
2017-09-19 14:48:42
لاحول الرجال بيشتغل بمجهوده ولا بلحيته
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7 - المااااضي
2017-09-19 14:47:34
تعليق مخالف
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6 - صقر العروبه
2017-09-19 14:47:31
لا اتوقع ان الكلام صحيح فيه سبب ثاني ولو منعوه بسبب لحيته لم يستطيعوا ابلاغه ان السبب لحيته سيجدون سبب آخر لمنعه وليس اللحيه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
5 - أبو نواف 🌹
2017-09-19 14:46:50
وهذا اللي في وجهو ايش اذا ماهي لحيه بس هذا معهد سياحه يبغون الشخص أنيق الشخص بأخلاقه وبشغله ايش دخل اللحيه
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4 - كويتي وافتخر
2017-09-19 14:46:04
لو كان اجنبي كان انهمرت عليه الهدايا من سيارات واموال ......
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3 - نيدو
2017-09-19 14:44:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - خالد
2017-09-19 14:41:30
لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-19 14:37:21
أصل الرجل لا توجد عنده لحية لازم من التحقيق مع الطرفين ومعرفة الأسباب..
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اخبار اقتصادية
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

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بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

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“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

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أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

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“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

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شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

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الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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