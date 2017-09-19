بعد رفض معهد السياحة بـ “جازان” طلب توظيفه.. تطورات جديدة في واقعة الشاب الملتحي!
صحيفة المرصد: أكد فهد العتيبي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة التدريب التقني والمهني، أن محافظ المؤسسة وجه بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات قضية الشاب الذي مُنع من الالتحاق بالمعهد العالي للضيافة والسياحة بمنطقة جازان.
وقال “العتيبي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن محافظ التدريب التقني، وجه بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان قد نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شاب سعودي ملتحي يشكو منعه من التقدم في إحدى وظائف المعهد العالي للسياحة بجازان بسبب لحيته، ما أثار جدلًا واسعًا.
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وجه محافظ #التدريب_التقني يوم أمس بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات القضية ليتم اتخاذ الاجراء المناسب .
#اللحيه_تمنع_توظيف_شاب
— فهد العتيبي (@FahadM_Alotaibi) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
منذ متى وأنتم يالأخونجية تحبون المعاهد السياحية والمهرجانات الشعبية والاحتفالات الغنائية والمسارح ودور السينما والزوار السواح الأجانب والأمكان السياحية والترفيهية وشواطى البحر والمنتجعات نزل عليكم وحي
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روح****حتى تمتلىء رئتك منه لعل فكر صندوق راسك يتجدد وتبدأ عملية تخزين جديدة بعيدآ عن *** ومن مشى في طريقهم.هذا واضح أنه صاحب فكر حزبي والا ماقصد هذا المعهد الا لمآرب تخدم فكره.
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وش النهاية مع قلم الكذب والبهتان قلم قم المطوع أو الملتحي هذا ***منك يا خنبوقة .. روح لأسيادك المعممين ولا تجلس عندنا تشعل الفتنة بين الشعب السعودي ؟؟*****
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أصبح المواطن يبحث عن وظيفة وضيعة في بلده ويجد من يذله ويطرده من الوافدين .
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البعض يظن ان الدين في اطالة اللحية وتقصير الثوب وينسى ان الدين المعاملة العديد منهم تجد فيهم الغلظة والنظرة الدونية للغير ويظنون انهم هم الاسلام وهو براء من تصرفاتهم ولنا في بن لادن والبغدادي مثال
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يالله قلم الطقيقهه ايش الحقد على اهل السنه ونت عندهم ترغى
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أنا أتمنى ان هذا الشاب الخلوق المتمسك بدينه يكون إمام مسجد او يعمل في الشؤون الإسلامية فليس مكانه السياحة .
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صراحة وبدون زعل النظافة من الايمان وبعضها جميل جدا يستاهل يخليها الواحد
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برضو ***ياقلم الحقيقة هذا أرزاق من عند الله ولا انت ولا الف شنب يرد الرزق للعبد وبطل الدخول بالنيات وعلى فكرة هو ماشتمك ولا سرق من كسيك مواطن من حقه الوظيفة ليست حكر لأحدً اي كان
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اذا خرجت نتائج التحقيقات صادقة ومحايدة وذات شفافية ومصداقية دون أي أجندات أو تأثيرات في ملف القضية فهي مؤكد100%سنكون في صالح المعهد العالي للسياحة لأن هذا الكاذب وأشكاله عدوهم اللدود مثل هذه المعاهد.
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مافيها اي شي الطلب من انسان يرتب منظرو,من ابجديات مقابلة الناس,الله جميل يحب الجمال,,سيبوكم المجاملات والخوف.
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ابرك الساعات يوم سقطت في الابتدائي لانه وانا ساقط ابتدائي جنيت من عقول بعض البشر اشلون لو تجاوزت المرحلة الابتدائية بطلع للشارع اشد في شعري من عقول بعض البشر الخارجين من حدود العقل والمنطق وعجبي
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هذا شكل سياحه. ووجه للبلد هو ولحيته. هذي. لا ًوربي
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هذا مؤكد مضيع العنوان مكانه ومقره مع أهل الجمس ربعه وجماعته هم يصلحون له وهو يصلح لهم .
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37-زائر.. 35- اقول بما انك ساقط حسب ماذكرت عليك ان تتلايط وتترك المجال للاخوة الكرام والذي شرفهم الله بطيب النفس والكلمة{من هم من شرفهم الله بطيب النفس والكلمة؟}وكيف قررت انهم من اهل الطيب لموافقتك؟
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الرجال غير مؤهل هذي سياحة تحتاج مؤهلين
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الله يحرم هالوجه عن النار الثوابت الثوابت اذا ضاعت ضعنا
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الشكر موصول للمعهد العالي للسياحه
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قصدي تعليق 35 ,,, واسف يتعليق 32
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32//ساقط لاقط ///تخيلوا الخبر عدم قبول مدرس لعدم اعفاء اللحية هل كان رد الليبرالي الخبيث نفسه ؟؟؟
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كلا يحااد الله ورسوله بطريقته ومن مركزه الوظيفي ولايعلمون ان من يحاد الله ورسوله سيكبتون كما كبت الذين من قبلهم فصبرا والله المستعان!!
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35- اقول بما انك ساقط حسب ماذكرت عليك ان تتلايط وتترك المجال للاخوة الكرام والذي شرفهم الله بطيب النفس والكلمة
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لا شك السياحة والفندقة تحتاج شخص مقبول سوا سعودي او اجنبي، والرجال شكله محترم وروحه جميله جدا ، لكن خير الأمور وسطها يقدر يعدل شوي ، الرسول عليه الصلات والسلام طلب من احد الصحابه تغيير لون راسه الأشعث
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32-دباسه/انا مستحيل اصدق شي ماشافته عيني ولا اعتقد بيجيني عقاب على شي ماشفته {انا ساقط ابتدائي مع مرتبة الشرف} ولا انا مجبر اصدق ماسمعت البته والكلام كثير فكل شي تبيني اصدقه انا ماني مخفه اصدق عيني بس
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نعم يجب أن يفتح تحقيق ويجب أن يعاقب المسؤل عن ماحدث من سلبيات بحق ذالك الشاب الملتزم بسنة نبيه صل الله عليه وسلم ، ونحسبه كذالك ولله حسيبه
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كارثة والله ان تحارب هذه العبادة في ارض الحرمين .. رغم انها اصبحت موضة حالياً ولا يهم ذلك اصلا ولكن ستجد المنافقين والمنسلخين من دينهم يدافعون عن هذا المعهد لمعرفتهم فقط بأن لحيته عبادة وليست موضة ...
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تعليق 29 أنت ساقط بكل *** بكل الحالات !!! ما لقيت تشبه من يصلي لله ويعبده ومتبع سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكهنة الهندوس ؟!؟! حسبي الله ونعم الوكيل فيك
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آفة هل وصلنا لهدرجة من أعفى لحيتة يرفض وضيفيا اذا كان جد ووقعت فل يفصل فورا
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قلملم يحتاج له إعلاج . ......وستين كيّه على راسه ........... ثم نرسله لمنطقة سوُهاج ................ وكلن يعّود على ساسه ............( شرح الكلمات قلملم هو قلم الخنبقة )
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27 - ألفجر البعييييد<< طيب وش يبي بالشعر مايجلطلها ويدور رزقه قال لحيه قال حتى كهنة الهندوس لحية الواحد لسره {ترى الكاهن كاهن في كل الديانات تخيل كاهن يقدملك عصير في طيارة ويقولك انا مضيف هههه بترجع}
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طيب وش يبي بالشعر مايجلطلها ويدور رزقه قال لحيه قال حتى كهنة الهندوس لحية الواحد لسره
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من حق المعهد يختار الموظف اللي تليق عليه شروطهم
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تعليق مخالف
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معروفة .. في مصر الشكل اللائق شرط للحصول على وظيفة في هذا المجال ..
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السياحة والضيافة حقيقة وبدون زعل تحتاج للمظهر الجميل وحسن الشكل ولباقة الحديث وكل دول العالم تعتني بهذا عمركم شفتوا اخواني مضيف في طيارة او مقصر هندامه فليش الزعل هذه من متطلبات المهنة المظهر الجميل
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خنبوق متخفي ينشاف ووله ههههههههههههه
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يارجل قصر منه شوي واشتغل ﻻتغرك عروض الجمعيات رواتيها متدنيه
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حفو الشوارب واعفو الحى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس امر وكلام حاكم او مفكر
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تذكرت مصر ايام السادات
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اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
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اذا ثبت هذا الكلام فهذه جريمة يعاقب عليها القانون والشرع استغلال السلطة ارتكاب ما حرم الله بالزام مسلم في بلاد الحرمين بحلق لحيته وهذه عقوبتها قد تصل للسجن ٥ سنوات مع الجلد
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نتظر التحقيق
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والكارثة أن مدير المعهد أو مسئول القبول " مصري " حسب ما ذكره الأخ السعودي ! رغم أن هناك كفاءات سعودية قادرة على إدارة هذه المعاهد
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شبعنا , من هــــــــ ألكلامم
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عجبا.. الأجانب فى بلادهم مالهم قيمه و عندنا يصبح راعي سلطة
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المعهد هم احرار في شروطهم
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بعد التحقيق بيطلع كلامه ما صار وان مشكلته في اوراقه او مؤهلاته او علاماته بس يبي تعاطف من المجتمع يزعط اني ملتزم وظفوني
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ياتعاليق ١ كلامك صح الهدف الاثارة ليس له لحية لوني مسؤل عجينه طرارين يعني مابقى في البلد مشاكل الا لحيته شكله غير مقبول للسياحة التي تتطلب مظهر حسن
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لاحول الرجال بيشتغل بمجهوده ولا بلحيته
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لا اتوقع ان الكلام صحيح فيه سبب ثاني ولو منعوه بسبب لحيته لم يستطيعوا ابلاغه ان السبب لحيته سيجدون سبب آخر لمنعه وليس اللحيه
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وهذا اللي في وجهو ايش اذا ماهي لحيه بس هذا معهد سياحه يبغون الشخص أنيق الشخص بأخلاقه وبشغله ايش دخل اللحيه
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لو كان اجنبي كان انهمرت عليه الهدايا من سيارات واموال ......
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لا حول ولا قوة الا بالله
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أصل الرجل لا توجد عنده لحية لازم من التحقيق مع الطرفين ومعرفة الأسباب..
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