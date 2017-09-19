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“جامعة الإمام” تفاجئ المؤيدين للإخوان بهذا القرار الصادم!

“جامعة الإمام” تفاجئ المؤيدين للإخوان بهذا القرار الصادم!
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المرصد 79 3٬880 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توصية مديرها الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل عضو هيئة كبار العلماء بعدم التجديد لبعض المتعاقدين السعوديين وغير السعوديين ممن هم متأثرين بفكر تنظيم الإخوان الإرهابي ، ومن تأثر بأي فكر أو تنظيم ارهابي أو حزبي متطرف ، مثل تنظيم داعش الارهابي و تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي كشف عن غيهما ونواياهما الخبيثة ، تجاه الأمة الاسلامية وشعوبها الآمنة والمستقرة ، والمنتمين لتلك الجماعات أو الداعمين لمنهجهم الضال ، أو المتعاطفين مع مذاهبهم في كل الأحوال والظروف ، والمصغين للدعاة المتطرفين المعادين للسنة النبوية السنية السلفية الوسطية والذاهبين لمواطن تلك الجماعات الذين أفسدوا في الأرض ايما فساد ، وذلك من خلال ثبوت الوثائق والحقائق، والمشاركات الإعلامية المؤيدة لهذه الجماعات وغيرها ، التي تم رصدها وثبوت تأثرهم بها ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات في حقهم وتنفيذ الأوامر المتعلقة بذلك ، والتي تهدف إلى حماية عقول الناشئة والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة ، من تلك الأفكار الحزبية المنحرفة والتوجهات الخطيرة الضارة والمدمرة  وفقا لموقع سبق.

 

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

79 - loving liberal
2017-09-19 20:08:41
72 اي ليبرالي والمشجعين لليبراليه هدفهم الوحيد اسلم واسلام وتحفظ حقوقه الماديه والنفسيه والاستقرارواهل تجاره ولاتهمهم المناصب التي يتنافس عليها المرتزقه واذا حصل عليها خلو الله وكتابه خلف ظهورهم
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78 - ابو شدا
2017-09-19 20:05:55
74 - ١٢٣٤ 2017-09-19 19:49:51 71 - ابو شدا شكلك اخوانجي صميم...( أي واحد يخالف التيارات المعاديه للإسلام يعتبر اخواني أو سروري )
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77 - ابو شدا
2017-09-19 20:03:31
72 - سقوط الاقنعه 2017-09-19 19:47:48 التيار الليبرالي ثبت ولائهم واخلاصهم لوطنهم العزيز .... طريقك للإلحاد اللبراليه.
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76 - زائرة
2017-09-19 20:00:15
وطيب وأهل المذهب الجامي اللي راح يتسببون بعطالة وبطالة الموظفين وجلوسهم ببيوتهم مما يسبب الفوضى بالبلد ويحدث مالايحمد عقباه
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75 - رحماك ربي
2017-09-19 19:51:04
هل يحق لجهة الاداره ان تفسخ عقد موظف وتفصله بالتهمه ام لابد من تحقيق واثبات الادانه.
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74 - ١٢٣٤
2017-09-19 19:49:51
71 - ابو شدا شكلك اخوانجي صميم
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73 -
2017-09-19 19:49:27
في هذا الزمان اختلطت علينا الأمور لم نعد نعرف أهل السنة والسلفية وكل يقول أن منهم ولكن الأقوال والأفعال لا تدل على ذلك .
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72 - سقوط الاقنعه
2017-09-19 19:47:48
التيار الليبرالي ثبت ولائهم واخلاصهم لوطنهم العزيز وحكومتهم الرشيده وشعبهم عكس المتشدقين والمتسترين بالدين
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71 - ابو شدا
2017-09-19 19:42:57
ودي يضمون من اشغل المناصب بإقاربة وتجاهل المواطنين مستحقي الوظائف.
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70 -
2017-09-19 19:42:23
ارهاب الافراد لا يساوي شئ امام ارهاب ايران واذنابها بالمنطقة والغرب من خلفهم ما نشوفكم تتعاطفون مع اهل سوريا ولا حتى مع جنودنا ولا تتكلمون عن الحوثي واجرامه التقية ماتنفعكم الامور واضحة
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69 - loving liberal
2017-09-19 19:40:25
64ياكرهك للذين يحاربون الفساد واعتقد انك ***
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68 -
2017-09-19 19:35:54
نهجك وحديثك وتركيزك على الدعاة والشيوخ واهل الحسبة وكل ما يتعلق بالدين والسنة وهجومك المستمر على الفضيلة والعفة مايدل على انك مسلم موحد وتنتمي للبلد ابد واتحدى
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67 - طارق
2017-09-19 19:34:26
يجب تطهير كل التعليم منهم
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66 -
2017-09-19 19:29:50
تعليق مخالف
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65 - loving liberal
2017-09-19 19:28:07
الوطن يجب ان يحمافي قوانين صارمه ضد من يمس امنها واقتصادها فا اقتصادها عمادها وامنها استقرارهاوالدول المتقدمه حافظة على استقرار بلدانهم في القوانين التي ماتفرق بين الريس والمرءؤؤس ويحيا العدل ويسقط ال
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64 - م
2017-09-19 19:24:51
58 انت رح خذ لك دورة بالاملاء وثقف نفسك شوي وطور مستواك وحاول اطلع من مستنقع الجهل ال انت غارق فيه ثم تعال تفلسف وخبص واعجن
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63 -
2017-09-19 19:21:20
الذهاب إلى المجهول ..............
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62 -
2017-09-19 19:21:14
ما ادري الإخونج طبيعتهم انهم ما يستحون او ما يعرفوا شئ اسمه حياء. بالقوه ينسبون نفسهم للسنه والدين والعلماء. الظاهر قصدهم سنة الخوارج ودين المنافقين وعلماء الضلاله والتحريض
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61 - ابو احمد
2017-09-19 19:17:09
من سمح بتوظيفهم اذا كانوا على خطا
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60 - حبر السنيين
2017-09-19 19:16:23
جامعة الإمام هي ***وهي مرتع للكثير من المتطرفين الذين يتبعون للكثير من التيارات المتطرفة ويجب إعادة هيكلتها بالكامل اذا أردتوا خيراً بالوطن
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59 - رحمه ⭐️⭐️⭐️
2017-09-19 19:15:32
📀📀📀
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58 - loving liberal
2017-09-19 19:14:53
48الموسسة الدينيه هي اراعي والماسوله في الامور العدليه وتفشاءالفساد في انحا البلاد ولم تتخذ اي اجراء لردع المتطاولين والمعتدين على الحقوق والكرامه وطالبنا بضبط الحقوق والشفافيه وهو حق لكل مواطن ومقيم
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57 - رحمه ⭐️⭐️⭐️
2017-09-19 19:13:55
المشكلة ان النظرة السائدة من قبل بني علمان أن كل ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو اخونجي😂
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56 - م
2017-09-19 19:12:43
تأخرك عن ماذا يالماضي عن الدمقراطية عن الحريات عن حقوق الانسان عن مكافحة الفقر عن التقدم الصناعي او عن نشر البارات والخمور والمراقص ودور ***واستغلال المرأة واسترخاصها مثل اغلب الدول العربية
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55 - الأحمري
2017-09-19 19:11:58
الله يسعدك ويوفقك وليت مدراء الجامعات الأخرى يحذوا حذوك
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54 - المااااضي
2017-09-19 19:09:27
ت45 لعنة الله على ارهابيين العواميه والاخونج وايران والرافضه وداعش وكل ترهابي سواء سني او شيعي او من اي مذهب او جنس...هاه انبسطت ياتعليق 45😅
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( عدد التعليقات 8,652 )
53 - الرحااال
2017-09-19 19:08:58
قرار ممتاز..صدمه لكل متشدد يظن ان الاسلام هو بتخويف الآخرين..بفرد العضلات..بقبح اللسان..برفع الصوت..بالقتل..هنيئا لنا بهذا التغير الجميل 💚
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52 - كلمة حق
2017-09-19 19:08:09
الى الامام العادل الموفق المسدد فضيلة الشيخ سليمان ابالخيل يجب ان لاتكون تصفية الحسابات على حساب الوطن وتحت ذراع مطاطية
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51 - م
2017-09-19 19:07:46
تعليق مخالف
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50 - مسلم كاره الاخوان المفسدين
2017-09-19 19:06:13
تعليق ٣٦ اخرس ايها الاخواني المفلس
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49 - فكر إمرأه
2017-09-19 19:06:11
قرار صادم لمن ؟ قرار مفرح وجميل ومبشّر بالخير نحن نتغير للأفضل الحمد لله الحمد لله الحمد لله
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48 - م
2017-09-19 19:04:10
من يحكم يالماضي الزيدي ليس الشيوخ والدعاة ومن يطبق الاسلام شريعة ومنهج ليس الشيوخ ومن وضف الدعاة والهيئات ليس الشيوخ ومن رعى ماتسمية صحوة وهي بالحقيقة تحجيم فسادكم ليس الشيوخ فهل تجرؤ ان تتحدث عنهم 😂
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47 -
2017-09-19 19:00:18
اعلى سلطة بالبلد ممثله بالملك يقول ف كل مناسبه نحن متمسكون بكتاب الله وسنه نبيه ونحن على هذا النهج ما حيينا والل وضف الدعاة واقر الهيئة وطبق النهج الاسلامي الدولة وليس الشيوخ تجبن تهاجم الساسة يامنافق
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46 - ابو سعود - الرياض
2017-09-19 18:53:41
يجب على وزارة التعليم تحذوا حذوهم وتنظيفهم ورميهم هنا 🚮
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45 -
2017-09-19 18:52:47
الماضي حربك ليست على الكم فرد اللي فجر تتحجج فيهم كذبا ولا يشكلون شئ انت حربك على الدين والاسلام والدعاة تسخر وتستهزئ بتعاليم الدين ماقلت كلمه نقد عن مجرمي وارهابيي العوامية لماذا
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44 - اية الله ميتسوبيشي
2017-09-19 18:51:11
نحن لا احد يجيب سيرتنا وهذا شي جيد لنشر المذهب
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43 -
2017-09-19 18:49:23
الاسلام السياسي فكر خوارج في هذا الوقت ولو كان خير للاسلام مادعمه الغرب بالقرضاوي والخميني وهاشمي الحامدي
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42 -
2017-09-19 18:47:37
تعليق مخالف
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41 - المااااضي
2017-09-19 18:47:24
يابو شدا الليبراليين ليسوا خونه****.لم يفجروا مساجد ولم يعتدوا على رجال الأمن مخلصين لوطنهم وحكومتهم
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40 -
2017-09-19 18:45:08
يجب ان لا يكون البديل عن الاخوان هو ليبراليه حتى لاتختلط الاوراق ويعتقد الناس ان الاخوانهم ااسلام
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39 -
2017-09-19 18:43:30
اللي يتكلم باهل السنة ويلمز ويسخر من اجهزة حكومية مثل هيئة الامر بالمعروف ونهج الدولة المحافظ الل يسميه صحوة وكله برعايه الدولة قديما وحديثا ويدعي كذبا انه مع الدولة كيف تعادي نهجهم وتدعي الولاء ***
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38 - المااااضي
2017-09-19 18:41:52
خلاااص يابني اخونج ومؤيديهم سقطت الأقنعه وانكشفت عورتكم..زمانكم ولى الى غير رجعه...انتم سبب تأخرنا 40 سنه ولكن الله كشف الاعيبكم ومخططاتكم الخسيسة وصحوتكم المقيته.
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37 - الخالدي
2017-09-19 18:38:46
المشكلة اذا كنت عارف وساكت كل هذه المده فلماذا هذا القرار متاخر؟ ****
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36 - اكبر
2017-09-19 18:37:57
بس التجربة نجحت في تونس والمغرب وتركيا المزدهرة اقتصاديا وصناعيا ولنا تعاقدات معهم واتفاقيات تدريب وخرج معظم الشعب اعزل وواجه الدبابات حتى اعاد رئيسة الشرعي المحبوب***
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35 - نبراس
2017-09-19 18:37:10
وهل عرفتم وفتشتم عن مافي قلوبهم الله المستعان
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34 - شغموم
2017-09-19 18:35:34
وكيف يتم الكشف عن ذلك؟ هل هم يطفون على الماء أم ماذا!!!!
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33 - ابو محمد
2017-09-19 18:33:09
يعني كنت تعرف يامعالي الشيخ ان فيه متعاقدين سعوديين وغير سعوديين من الاخوان وساكت عنهم طوال هذه المده.والله المفروض المسولين عن التعاقد في الجامعه هم من يتحاسب اولاً ولكن الى الله المشتكى.
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32 - وازماناااااه
2017-09-19 18:33:09
الله يرحم مزنة ماتت ******* شوفوا كادر التعليم من الاردن ومصر كلهم
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31 - ديننا دين تسامح
2017-09-19 18:33:03
والغلو في الدين مرفوض ، ونتمنى كذلك مراقبة المساجد والجوامع . فيه تيار متشدد حول المساجد والجوامع الى حلقات قران والمتدينين والمتشددين البنقلاديشية ، الحارس والمؤذن والايمام بنقلاديشي .
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30 - loving liberal
2017-09-19 18:31:40
الي يقول الله يرحم الاسلام الاسلام باقي مابية الدنيا ولاسلام ليس في التعصب والعنصريه واكراه اناس على اتباع الافكارالضاله مثل مايروجله الاخوان وداعش فهم في الهواءسواءسفكوا الدماءوسلبوا الاموال ونتهكوال
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29 - سليمان الحداد
2017-09-19 18:28:32
الان الذين لم يتعاقدو معهم وخصوصاً من قسم العقيدة أو الشريعة: معناها أنهم إخوان مسلمين واااو هذي تصنيف خطير من الجامعك
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28 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-19 18:25:59
حلو تنظيف المكان من المتطرفين .. والاجمل تنظيفه من الفاسدين والمنافقين
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27 - اكبر ****
2017-09-19 18:22:36
تعليق مخالف
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26 - يارب عونك
2017-09-19 18:20:40
اقول الله يرحم الاسلام
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25 - المااااضي
2017-09-19 18:20:39
ههههههههههه تنظيففففف ..الله يعز ولي عهدنا الامير محمد بن سلمان....سلمت يمينك يابطل..لا هواده ولا رحمه للأرهابيين
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24 - الشريف
2017-09-19 18:19:28
سبحان الله ما كان لله فهو ينتج ويثمر وما كان لغرض دنيوي فإنه ينجلي ويتضح،، يالله بعد ان عاثوا في الارض بفكرهم المتشدد،، تتضح الصورة الان يبدو انكم تأخرتم كثيرا لأن الفكر عشش في العديد من الادمغة
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23 - ابو شدا
2017-09-19 18:18:52
شيء طيب ونتمنى ضم اللبراليه أصحاب تغريدات جمعة حنين أعداء الدوله.
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22 - اكبر ***
2017-09-19 18:18:38
بعض المسؤلين خللو ف مناصبهم وهم اولى بالاقاله ف مدير جامعه متهم بتوضيف ازواج بناته بمناصب بالواسطة فهل عرفتوه
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21 -
2017-09-19 18:17:44
ما زالوا اتباع الإخونج واذنابهم ينبحون. والله انهم ما يستحون. سقطت اقنعتهم وانفضحوا. وينهقون وينبحون
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20 -
2017-09-19 18:16:39
9 اقسم بالله مافيه ****
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19 - خطوة بالمسار السليم
2017-09-19 18:16:27
وباقي جميع قطاع التعليم ان يتبعوا خطاهم
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( عدد التعليقات 22,419 )
18 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 18:15:59
يجب أن يعرف الكل,,,,أن إخوان الشر,,,,لا مكانه لهم,,,,,فليذهبوا للجحيم
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17 - الخالدي
2017-09-19 18:15:40
كفؤ يا أبا الخيل فمن يثبت تأييده للإخوان حسب الدلائل الموثقة يلحق بهم فهم اولياؤه وأحق به وإلا أصبح طابور خامس أو جاسوس كما خلية التجسس إياها
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( عدد التعليقات 22,419 )
16 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 18:15:01
أيضا مطلوب من وزارة التعليم ,,,,أن تحذوا حذو ,,,,جامعة الإمام
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15 -
2017-09-19 18:14:42
تعليق مخالف
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14 -
2017-09-19 18:14:38
ويارب الوطن ينظف من الإخونج وعيال عمهم الرفض
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13 - ليبرالي
2017-09-19 18:13:29
خطوه الى الاماااام لتطهير التعليم منهم
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12 -
2017-09-19 18:13:02
جزاك الله خيرا وبيض الله وجهك يا الشيخ مدير الجامعة المفروض من زمان يحصل هذا الأمر وعقبال الدوائر وباقي الجامعات تنظف من نجاسة الخوارج
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11 -
2017-09-19 18:12:43
قلم انت تقول انك مع حكومتنا الرشيدة 🤣 وحكومتك الرشيدة تطبق الشرع اللي انت تحاربه ليل نهار وتسخر منه ومن اللي يطبقة ومن تعاليمه وتستهزئ بالسنن والحجاب والستر والعفاف ووو فكيف ****لمن يطبق ما تعادي 😑
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10 - ليه يا زمن
2017-09-19 18:12:16
قرار صائب الي الامام سر
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9 - المااااضي
2017-09-19 18:10:42
تنظيف وسخ الاخونج والسروريه مطلوب في كل اجهزة الدوله وكافة اطياف المجتمع..هم العدو الحقيقي لنا..المخيمات الدعويه ودور التحفيظ و أوقافهم المشبوهه لجمع الاموال كلها يجب ايقافها
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8 - الحربي
2017-09-19 18:10:42
مدير الجامعه الشيخ ابالخيل تكفى طلبناك ياشيخ خلك انت بعيد عن هذا الموضع هذي المواضيع لها جهاز مسؤول عنه انت تعليمي أكاديمي
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7 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-19 18:09:40
الضربه القاضيه تسلم يمينك ويسلم من عينك يااااااااااووووووووووووووووووووو يا اخوان الشر يا الخونه انقلعوا لا بارك الله فيكم
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6 -
2017-09-19 18:09:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -
2017-09-19 18:08:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - دحدرت دحدرت
2017-09-19 18:06:46
على وين السكه
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3 -
2017-09-19 18:02:51
لا يكون حكمو عليهم من هيئتهم المتدينة فيه شخص بيقول انا انتمي لحزب معين وهو فيه مجال هنا يمارس نشاطات اما السيسي فهو المطبق للشرع والسنة 😁😆😂
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2 - كوكا
2017-09-19 17:58:53
جميل .. ولكن يجب الا يصدر قرار فصل اي متعاقد الا بعد ثبوت التهمة من القضاء. لا نريد اوهام او بلطجة في القرارات ..
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( عدد التعليقات 28,657 )
1 - قلم الحقيقه
2017-09-19 17:58:35
ليت جميع وبقية الجامعات والمعاهد والكليات تحذو حذو جامعة الامام وكذلك دوائر العدل الرسمية من محاكم وكتابة عدل وغيرها من المؤسسات والمقرات الحكومية أن يعمل على تطهيرها من هذا الفكر السرطاني وخلاياه.
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الكويتي أحمد الجار الله لأمير قطر : ستبكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال !

 المرصد 43 6٬508 18 ساعة
“قطر تحالف .. خطير”.. فيلم وثائقي أمريكي جديد يكشف خفايا علاقات قطر مع المجموعات الإرهابية وإيران

“قطر تحالف .. خطير”.. فيلم وثائقي أمريكي جديد يكشف خفايا علاقات قطر مع المجموعات الإرهابية وإيران

 المرصد 29 4٬097 19 ساعة
بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء

بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء

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المرصد الرياضي
هيئة الرياضة تلغي “كأس ولي العهد” و تغير مسمى “دوري جميل”

هيئة الرياضة تلغي “كأس ولي العهد” و تغير مسمى “دوري جميل”

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“ماخذ موقف” .. شاهد: رئيس النصر يطرد مراسل “أكشن يا دوري” رغم اخفاءه شعار القناة

“ماخذ موقف” .. شاهد: رئيس النصر يطرد مراسل “أكشن يا دوري” رغم اخفاءه شعار القناة

 المرصد 83 14٬240 19 ساعة
حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

 المرصد 53 6٬284 يوم واحد
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

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لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

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شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

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إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

 المرصد 37 8٬089 يوم واحد
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

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بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

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بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

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فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

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