“جامعة الإمام” تفاجئ المؤيدين للإخوان بهذا القرار الصادم!

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صحيفة المرصد:أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توصية مديرها الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل عضو هيئة كبار العلماء بعدم التجديد لبعض المتعاقدين السعوديين وغير السعوديين ممن هم متأثرين بفكر تنظيم الإخوان الإرهابي ، ومن تأثر بأي فكر أو تنظيم ارهابي أو حزبي متطرف ، مثل تنظيم داعش الارهابي و تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي كشف عن غيهما ونواياهما الخبيثة ، تجاه الأمة الاسلامية وشعوبها الآمنة والمستقرة ، والمنتمين لتلك الجماعات أو الداعمين لمنهجهم الضال ، أو المتعاطفين مع مذاهبهم في كل الأحوال والظروف ، والمصغين للدعاة المتطرفين المعادين للسنة النبوية السنية السلفية الوسطية والذاهبين لمواطن تلك الجماعات الذين أفسدوا في الأرض ايما فساد ، وذلك من خلال ثبوت الوثائق والحقائق، والمشاركات الإعلامية المؤيدة لهذه الجماعات وغيرها ، التي تم رصدها وثبوت تأثرهم بها ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات في حقهم وتنفيذ الأوامر المتعلقة بذلك ، والتي تهدف إلى حماية عقول الناشئة والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة ، من تلك الأفكار الحزبية المنحرفة والتوجهات الخطيرة الضارة والمدمرة وفقا لموقع سبق.

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