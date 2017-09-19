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“قينان الغامدي”: نظام الحكم في الدوحة سيتغير خلال أسابيع..ويكشف عن أمير قطر الجديد!

“قينان الغامدي”: نظام الحكم في الدوحة سيتغير خلال أسابيع..ويكشف عن أمير قطر الجديد!
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المرصد 41 2٬858 2 ساعتين

صحيفة المرصد:  توقع الكاتب الصحفي “قينان الغامدي”أن تغيير نظام الحكم في قطر قادم خلال اسابيع،حيث أشار في مقال له بعنوان ” عبدالله أمير قطر الجديد العريق: حمى آل سعود خط أحمر قاتل” المنشور بصحيفة ” الوطن”اليوم أن استمرار «تنظيم الحمدين!» بواجهته التميمية في حكم قطر أصبح مستحيلاً, فلم يعد مقبولا في محيطه الخليجي، ولا العربي، ولا المجتمع الدولي، والأعمال الإرهابية التي حدثت منذ أيام في لندن بتدبير ودعم من تنظيم الحمدين زادت المجتمع الدولي قناعة بأن هذا التنظيم يمثل خطرا عالميا، فهو لم يعد داعما للإرهاب فقط، بل جعل من الدوحة مركزا وغرفة عمليات للتآمر والإرهاب، وبالتالي فلا مانع لدى المجتمع الدولي المتضرر من اجتثاثه!!.

«أمير قطر الجديد العريق!»
وعن البيان الذي أصدره الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني «أمير قطر الجديد العريق!» أول من أمس، حظي بقبول قطري، سواء من أفراد الأسرة الحاكمة، أو من وجهاء قطر، وموقف تنظيم الحمدين المؤسف من قبيلة آل مرة جعل بيان الشيخ عبدالله آل ثاني أكثر قبولا في داخل قطر، وهذا هو الأهم، إضافة إلى ما يحظى به الشيخ عبدالله من مكانة وترحيب ودعم وقبول لدى الرياض والمنامة وأبو ظبي والقاهرة وغالبا الكويت ومسقط، وغالبية العواصم العربية، كل هذا جعل بيان الشيخ عبدالله آل ثاني يلقى زخما عربيا، ومن المتوقع أن يلقى زخما دوليا أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال اللقاءات الجانبية بين زعماء دول العالم، وبين زعماء ووزراء خارجية دول المقاطعة العربية الأربع، وعدد كبير من نظرائهم العرب خاصة المتضريين من تنظيم الحمدين أمثال تونس وليبيا وموريتانيا وغيرها!.

اجتماع حاسم لإنهاء مسرحية تنظيم الحمدين
الاجتماع الذي دعا له الشيخ عبدالله آل ثاني، أتوقعه خلال أيام معدودة، وسيكون حاسما وناجزا في إنهاء مسرحية تنظيم الحمدين، فالاجتماع سيكون لأفراد الأسرة الحاكمة في قطر، ووجهاء ورموز الشعب القطري، والجميع – كما هو واضح – أصبحوا على قناعة تامة بأن استمرار تنظيم الحمدين بواجهته التميمية.

ويقول أن الاجتماع سيكون حاسما وناجزا، فيما يتعلق بتفاصيل مستقبل النظام والحكم الجديد في دولة قطر، أما قرار التغيير والتخلص من تنظيم الحمدين وواجهته المزيفة فقد اتخذ، كما هو واضح من سياق الأحداث، ولا مناص من تنفيذه!!.

كيف سيتم التنفيذ ومتى!!؟
يبقى السؤال كيف سيتم التنفيذ ومتى!!؟ فأما متى فلا أتوقع أن يتأخر التغيير أكثر من أسابيع معدودة على أبعد تقدير!!، وأما كيف فإن للأسر الحاكمة في الخليج من القدرات والإمكانات والدعم ما يمكِّن كلا منها من بتر أي عضو فاسد قبل أن يستفحل أذاه وفساده وضرره إلى كيان الأسرة الحاكمة كلها، وبالتالي للوطن الذي تحكمه!!، الشرعية في دول الخليج تبدأ من داخل الأسر الحاكمة نفسها، التي تعرف الأصلح من أفرادها للحكم، ثم من شعوبها التي وجدت في هذه الأسر صمام الأمان لأمنها واستقرارها ونهضتها ورخائها، والشعوب الخليجية كلها تدرك أن لا بديل مطلقا في مستقبلها المنظور لهذه الأسر الحاكمة، الحكيمة في تعاملها مع الشعوب، الواعية لأساليب التعامل مع الكل، وخاصة مع أفرادها الذين تتلبسهم حالات من جنون العظمة والعبث، كالذي اعترى تنظيم الحمدين في قطر!!.

الضربة القاضية
الأسر الحاكمة في دول الخليج، وعلى رأسها وفي مقدمتها أسرة آل سعود، ليست متهورة ولا دموية ولا مستعجلة، فهي تمد حبال الصبر والثقة وإعطاء الفرصة تلو الفرصة، لكنها إذا نفذ الصبر، وسقطت الثقة، ويئست من صلاح من تريد صلاحه، فإنها تضرب ضربتها القاضية، وهذا ما سيحدث لتنظيم الحمدين المتمادي في التآمر والغي والغرور!!.

التآمر على المملكة العربية السعودية
التآمر على المملكة العربية السعودية كارثة لن يغفرها التاريخ ولا الناس، لمن يفكر فيها مجرد تفكير، ناهيك عن الشروع في تنفيذها، أو وضع الخطط لتنفيذها، وهذا ما جهله تنظيم الحمدين طيلة عقدين كاملين!!، ولم يدرك أنه كناطح صخرة….!!، أو كلاعب بنار سيكون هو أول ضحاياها!!. حمى آل سعود خط أحمر قاتل!!، والتاريخ والحاضر خير شاهد!!.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 -
2017-09-19 20:03:57
الملك لله
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40 - طيب وحنا مالنا ؟؟؟
2017-09-19 20:02:19
يابطل نظام الجحش بشار وهو مجرم وقاتل لنص شعبه . له اليوم 5 سنوات يحارب ويتحدى ولم يسقط . وأنت جاي .. تقول أسبوع ويسقط نظام دوله تعيش هي وشعبها في رخاء وإنسجام ومحبه .. أحترموا عقولنا ترونا في عام 2017
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39 - مشكله
2017-09-19 19:56:40
الحل والعقد والفك والربط والشيل والحط بيد الشعب القطري ياديفيد هيرست ... الأماني والتكهنات ماتجيب نتيجه ... قال إيه بعد أسابيع ؟؟ محسسنا أنه في البنتاقون وإلا في الخارجيه الأمريكيه الأخ قنقن
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38 - العبيدي
2017-09-19 19:56:07
*وقينان الغامدي
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37 - العبيدي
2017-09-19 19:50:02
ودنا نظام قطر ***يتغيرون في أيام وليست أسابيع ويذلفون إلى مالارجعة........نتمنى ذلك وندعو الله .
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36 - "نظام الحكم في الدوحة سيتغير خلال أسابيع"
2017-09-19 19:48:53
وإذا لم يتغير خلال أسابيع // نأمل أن تفكر بجدية في تغير مهنتك // للحفاظ على ماء الوجه
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35 -
2017-09-19 19:45:08
خلال اسابيع يسقط خلها شهر
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34 - حامد
2017-09-19 19:43:29
فيه مثل يقول لو فيه همس كان من أمس
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33 - ولا ترج السماحة مــن بخيل ..... فما في النــــــار للظمآن ماء
2017-09-19 19:40:13
فما في النــــــار للظمآن ماء
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32 -
2017-09-19 19:34:46
هذا زمن ***.
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31 - Pooooo
2017-09-19 19:34:45
تعليق مخالف
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30 - مع الخيل
2017-09-19 19:31:26
ماعندنا لحم حسيل عندنا لحم وعصب ثور افلح
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29 - ابو نواف
2017-09-19 19:27:23
مادام تتكلم عن السياسه يا فينان نريد تبدي رأيك عن خاشقجي الذي تجرد من وطنيته
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28 - ابو شدا
2017-09-19 19:25:43
26 - 2017-09-19 19:16:59 نريدلحم حسيل مندي مع القشطة وبريالين خبز🍟🌮🍲🌯🍕🍝🌽.... ما ينفع مندي عرز 🐂🍃🌾
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27 - المااااضي
2017-09-19 19:25:27
*************
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26 -
2017-09-19 19:16:59
نريدلحم حسيل مندي مع القشطة وبريالين خبز🍟🌮🍲🌯🍕🍝🌽
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25 - زلزله
2017-09-19 19:16:34
إضافة إلى ما يحظى به الشيخ عبدالله من مكانة وترحيب ودعم وقبول لدى الرياض والمنامة وأبو ظبي والقاهرة وغالبا الكويت ومسقط، وغالبية العواصم العربية ؟؟؟ أهم شي شعب قطر ياباشا ... هل بيرضون بهذا الزعيم ؟؟؟
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24 - مودم عتيق
2017-09-19 19:15:18
أشوف قينان شاد حيله في كتابة المقالات. الظاهر أنه يبغي يعوض الفترة اللي كان فيها ممنوع من الكتابة. وأنصح الكاتب أنه يوجز في كتابة المقالات، لأنه خير الكلام ماقلّ ودلّ.
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23 - مرجوج
2017-09-19 19:10:51
بكره تلاقونه في أكشن يادوري مع الهراج يحلل المباريات أو في الجلسه مع الللللللللللللللشمراني
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22 - 20/20 الزئبق
2017-09-19 19:06:31
سبحان الله بعد ماوقفوه عن الكتابة ورجع صاير ليل نهار يحلل أزمة قطر،، يعنني
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21 - البشري الجنوبي
2017-09-19 19:04:28
وين علي الموسى ماله حس ولاخبر في ذا الازمه
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20 - لو هذا الكاتب في دولة غربية // كان مداه أعتزل الكتابة
2017-09-19 19:02:56
ولاكن مع الأسف وكل الأسف // لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي //
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19 - عبدالله
2017-09-19 19:02:36
سبقك بها عكاشة - مسوي إن عنده معلومات خطيرة
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18 - ابوعلي990
2017-09-19 18:55:25
نعرف ونعلم ذلك وتحليك من صحيفه غربيه بريطانيه تسوى انك ابو العريف هاجمت المعلمين ولايحق لك ذلك واهدافك واضحه
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17 - نواف بن شداد
2017-09-19 18:55:06
قينان بتاع كله أصبروا شوي عليه ويصير الأمين العام للأمم المتحدة( عيني عليه بارده)
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16 - ياحيف والله ؟؟؟
2017-09-19 18:53:52
كثرة الأحلام تضر بالصحه ............. عموماً من هو على حق فالله معاه .... ومن هو على باطل فسيخذله الله
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15 - المرتعد
2017-09-19 18:51:21
خلص من المدرسين حول على قطر
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14 - loving liberal
2017-09-19 18:43:59
الاخوان رؤؤس الشياطين الدوله التي تحتضنهم حتماً يتزعز امنها وتحارب من كل المحيطين فيها تنهاراقتصاداً ونظامن لنهم منافقون مرتزقه يعرفون الحق ولايعملون فيه اللهم لاتنصر الاخوان اللهم فرق كلمتهم وشتت شمل
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13 - وازماناااااه
2017-09-19 18:36:05
تعليق مخالف
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12 - عزيز قوم
2017-09-19 18:30:53
متاكدين والا فيه كلام اخر
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11 - أم بسام
2017-09-19 18:29:42
هذا مصير كل خاين وغدار وخسيس
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10 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-19 18:27:06
لاحول ولاقوة الا بالله .. حتى قينان ركب الموجه
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9 - ابو شدا
2017-09-19 18:23:03
سقط النظام القطري أو نفذ مطالب الرباعي واعتذر واهتدا إلى سوا السبيل هذا من واجبات الدوله. أما أنت خليك في الدغابيس تراها طيبة مع دخول الربيع.
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( عدد التعليقات 22,419 )
8 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-19 18:18:30
ستسقط لا محاله,,,,حكومة الضلال بالدوحه,,,,,وسيأتي عدها حكام ينظفون قطر ,,,,من كل قاذوره
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( عدد التعليقات 28,657 )
7 - قلم الحقيقه
2017-09-19 18:02:24
وأنت وياه يالأخونجية ياكلاب الأخوان الخونة وقطيعهم وشـ مزعلكم من قينان ورؤيته وتصوره حول ازالة النظام القطري واسقاطه وتغييره.أنتم ماتخجلون من لحاكم سود الله وجيهكم والله مالكم الا السجون مع دعاتكم .
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6 - ركان
2017-09-19 17:59:10
تعليق مخالف
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5 -
2017-09-19 17:58:58
أنا أول أعرف أن الليبراليين هم من يدعوا لتغيير الحكم والانقلابات توقعت إنهم السروريين والأخونج حديث الساعة؟؟؟؟؟!!!!.
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4 - ركان
2017-09-19 17:56:35
يا اخي قل كلمة خير او اسكت ،خليك اخلاص الرسول (ص)
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3 - مع الخيل
2017-09-19 17:55:11
هذا الكاتب بتاع كله دين' سياسة'تعليم' يذكرني باابو يمن اول مايجي السعودية يعرف كل المهن واخرتها ينفرش
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2 - من
2017-09-19 17:54:44
كيف ياقينان يتغير رواتب المواطنين عاليه والماء والكهرب ببلاش مافي مشكلة سكن مافي مشكلة بطالة مافي مشكلة فقير كيف يتغير
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1 - طنطل
2017-09-19 17:49:02
عندما تتحدث ***..يسكت الحكماء
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شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

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الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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