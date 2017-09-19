“قينان الغامدي”: نظام الحكم في الدوحة سيتغير خلال أسابيع..ويكشف عن أمير قطر الجديد!
صحيفة المرصد: توقع الكاتب الصحفي “قينان الغامدي”أن تغيير نظام الحكم في قطر قادم خلال اسابيع،حيث أشار في مقال له بعنوان ” عبدالله أمير قطر الجديد العريق: حمى آل سعود خط أحمر قاتل” المنشور بصحيفة ” الوطن”اليوم أن استمرار «تنظيم الحمدين!» بواجهته التميمية في حكم قطر أصبح مستحيلاً, فلم يعد مقبولا في محيطه الخليجي، ولا العربي، ولا المجتمع الدولي، والأعمال الإرهابية التي حدثت منذ أيام في لندن بتدبير ودعم من تنظيم الحمدين زادت المجتمع الدولي قناعة بأن هذا التنظيم يمثل خطرا عالميا، فهو لم يعد داعما للإرهاب فقط، بل جعل من الدوحة مركزا وغرفة عمليات للتآمر والإرهاب، وبالتالي فلا مانع لدى المجتمع الدولي المتضرر من اجتثاثه!!.
«أمير قطر الجديد العريق!»
وعن البيان الذي أصدره الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني «أمير قطر الجديد العريق!» أول من أمس، حظي بقبول قطري، سواء من أفراد الأسرة الحاكمة، أو من وجهاء قطر، وموقف تنظيم الحمدين المؤسف من قبيلة آل مرة جعل بيان الشيخ عبدالله آل ثاني أكثر قبولا في داخل قطر، وهذا هو الأهم، إضافة إلى ما يحظى به الشيخ عبدالله من مكانة وترحيب ودعم وقبول لدى الرياض والمنامة وأبو ظبي والقاهرة وغالبا الكويت ومسقط، وغالبية العواصم العربية، كل هذا جعل بيان الشيخ عبدالله آل ثاني يلقى زخما عربيا، ومن المتوقع أن يلقى زخما دوليا أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال اللقاءات الجانبية بين زعماء دول العالم، وبين زعماء ووزراء خارجية دول المقاطعة العربية الأربع، وعدد كبير من نظرائهم العرب خاصة المتضريين من تنظيم الحمدين أمثال تونس وليبيا وموريتانيا وغيرها!.
اجتماع حاسم لإنهاء مسرحية تنظيم الحمدين
الاجتماع الذي دعا له الشيخ عبدالله آل ثاني، أتوقعه خلال أيام معدودة، وسيكون حاسما وناجزا في إنهاء مسرحية تنظيم الحمدين، فالاجتماع سيكون لأفراد الأسرة الحاكمة في قطر، ووجهاء ورموز الشعب القطري، والجميع – كما هو واضح – أصبحوا على قناعة تامة بأن استمرار تنظيم الحمدين بواجهته التميمية.
ويقول أن الاجتماع سيكون حاسما وناجزا، فيما يتعلق بتفاصيل مستقبل النظام والحكم الجديد في دولة قطر، أما قرار التغيير والتخلص من تنظيم الحمدين وواجهته المزيفة فقد اتخذ، كما هو واضح من سياق الأحداث، ولا مناص من تنفيذه!!.
كيف سيتم التنفيذ ومتى!!؟
يبقى السؤال كيف سيتم التنفيذ ومتى!!؟ فأما متى فلا أتوقع أن يتأخر التغيير أكثر من أسابيع معدودة على أبعد تقدير!!، وأما كيف فإن للأسر الحاكمة في الخليج من القدرات والإمكانات والدعم ما يمكِّن كلا منها من بتر أي عضو فاسد قبل أن يستفحل أذاه وفساده وضرره إلى كيان الأسرة الحاكمة كلها، وبالتالي للوطن الذي تحكمه!!، الشرعية في دول الخليج تبدأ من داخل الأسر الحاكمة نفسها، التي تعرف الأصلح من أفرادها للحكم، ثم من شعوبها التي وجدت في هذه الأسر صمام الأمان لأمنها واستقرارها ونهضتها ورخائها، والشعوب الخليجية كلها تدرك أن لا بديل مطلقا في مستقبلها المنظور لهذه الأسر الحاكمة، الحكيمة في تعاملها مع الشعوب، الواعية لأساليب التعامل مع الكل، وخاصة مع أفرادها الذين تتلبسهم حالات من جنون العظمة والعبث، كالذي اعترى تنظيم الحمدين في قطر!!.
الضربة القاضية
الأسر الحاكمة في دول الخليج، وعلى رأسها وفي مقدمتها أسرة آل سعود، ليست متهورة ولا دموية ولا مستعجلة، فهي تمد حبال الصبر والثقة وإعطاء الفرصة تلو الفرصة، لكنها إذا نفذ الصبر، وسقطت الثقة، ويئست من صلاح من تريد صلاحه، فإنها تضرب ضربتها القاضية، وهذا ما سيحدث لتنظيم الحمدين المتمادي في التآمر والغي والغرور!!.
التآمر على المملكة العربية السعودية
التآمر على المملكة العربية السعودية كارثة لن يغفرها التاريخ ولا الناس، لمن يفكر فيها مجرد تفكير، ناهيك عن الشروع في تنفيذها، أو وضع الخطط لتنفيذها، وهذا ما جهله تنظيم الحمدين طيلة عقدين كاملين!!، ولم يدرك أنه كناطح صخرة….!!، أو كلاعب بنار سيكون هو أول ضحاياها!!. حمى آل سعود خط أحمر قاتل!!، والتاريخ والحاضر خير شاهد!!.
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التعليقات
الملك لله
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يابطل نظام الجحش بشار وهو مجرم وقاتل لنص شعبه . له اليوم 5 سنوات يحارب ويتحدى ولم يسقط . وأنت جاي .. تقول أسبوع ويسقط نظام دوله تعيش هي وشعبها في رخاء وإنسجام ومحبه .. أحترموا عقولنا ترونا في عام 2017
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الحل والعقد والفك والربط والشيل والحط بيد الشعب القطري ياديفيد هيرست ... الأماني والتكهنات ماتجيب نتيجه ... قال إيه بعد أسابيع ؟؟ محسسنا أنه في البنتاقون وإلا في الخارجيه الأمريكيه الأخ قنقن
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*وقينان الغامدي
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ودنا نظام قطر ***يتغيرون في أيام وليست أسابيع ويذلفون إلى مالارجعة........نتمنى ذلك وندعو الله .
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وإذا لم يتغير خلال أسابيع // نأمل أن تفكر بجدية في تغير مهنتك // للحفاظ على ماء الوجه
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خلال اسابيع يسقط خلها شهر
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فيه مثل يقول لو فيه همس كان من أمس
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فما في النــــــار للظمآن ماء
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هذا زمن ***.
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ماعندنا لحم حسيل عندنا لحم وعصب ثور افلح
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مادام تتكلم عن السياسه يا فينان نريد تبدي رأيك عن خاشقجي الذي تجرد من وطنيته
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26 - 2017-09-19 19:16:59 نريدلحم حسيل مندي مع القشطة وبريالين خبز🍟🌮🍲🌯🍕🍝🌽.... ما ينفع مندي عرز 🐂🍃🌾
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نريدلحم حسيل مندي مع القشطة وبريالين خبز🍟🌮🍲🌯🍕🍝🌽
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إضافة إلى ما يحظى به الشيخ عبدالله من مكانة وترحيب ودعم وقبول لدى الرياض والمنامة وأبو ظبي والقاهرة وغالبا الكويت ومسقط، وغالبية العواصم العربية ؟؟؟ أهم شي شعب قطر ياباشا ... هل بيرضون بهذا الزعيم ؟؟؟
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أشوف قينان شاد حيله في كتابة المقالات. الظاهر أنه يبغي يعوض الفترة اللي كان فيها ممنوع من الكتابة. وأنصح الكاتب أنه يوجز في كتابة المقالات، لأنه خير الكلام ماقلّ ودلّ.
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بكره تلاقونه في أكشن يادوري مع الهراج يحلل المباريات أو في الجلسه مع الللللللللللللللشمراني
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سبحان الله بعد ماوقفوه عن الكتابة ورجع صاير ليل نهار يحلل أزمة قطر،، يعنني
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وين علي الموسى ماله حس ولاخبر في ذا الازمه
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ولاكن مع الأسف وكل الأسف // لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي //
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سبقك بها عكاشة - مسوي إن عنده معلومات خطيرة
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نعرف ونعلم ذلك وتحليك من صحيفه غربيه بريطانيه تسوى انك ابو العريف هاجمت المعلمين ولايحق لك ذلك واهدافك واضحه
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قينان بتاع كله أصبروا شوي عليه ويصير الأمين العام للأمم المتحدة( عيني عليه بارده)
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كثرة الأحلام تضر بالصحه ............. عموماً من هو على حق فالله معاه .... ومن هو على باطل فسيخذله الله
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خلص من المدرسين حول على قطر
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الاخوان رؤؤس الشياطين الدوله التي تحتضنهم حتماً يتزعز امنها وتحارب من كل المحيطين فيها تنهاراقتصاداً ونظامن لنهم منافقون مرتزقه يعرفون الحق ولايعملون فيه اللهم لاتنصر الاخوان اللهم فرق كلمتهم وشتت شمل
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متاكدين والا فيه كلام اخر
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هذا مصير كل خاين وغدار وخسيس
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لاحول ولاقوة الا بالله .. حتى قينان ركب الموجه
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سقط النظام القطري أو نفذ مطالب الرباعي واعتذر واهتدا إلى سوا السبيل هذا من واجبات الدوله. أما أنت خليك في الدغابيس تراها طيبة مع دخول الربيع.
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ستسقط لا محاله,,,,حكومة الضلال بالدوحه,,,,,وسيأتي عدها حكام ينظفون قطر ,,,,من كل قاذوره
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وأنت وياه يالأخونجية ياكلاب الأخوان الخونة وقطيعهم وشـ مزعلكم من قينان ورؤيته وتصوره حول ازالة النظام القطري واسقاطه وتغييره.أنتم ماتخجلون من لحاكم سود الله وجيهكم والله مالكم الا السجون مع دعاتكم .
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أنا أول أعرف أن الليبراليين هم من يدعوا لتغيير الحكم والانقلابات توقعت إنهم السروريين والأخونج حديث الساعة؟؟؟؟؟!!!!.
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يا اخي قل كلمة خير او اسكت ،خليك اخلاص الرسول (ص)
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هذا الكاتب بتاع كله دين' سياسة'تعليم' يذكرني باابو يمن اول مايجي السعودية يعرف كل المهن واخرتها ينفرش
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كيف ياقينان يتغير رواتب المواطنين عاليه والماء والكهرب ببلاش مافي مشكلة سكن مافي مشكلة بطالة مافي مشكلة فقير كيف يتغير
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عندما تتحدث ***..يسكت الحكماء
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