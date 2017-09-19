رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / المرجفون و عيال شريفة!

المرجفون و عيال شريفة!

المرجفون و عيال شريفة!

بقلم : علي الجمل

حجم الخط A A A
المرصد 10 128 2 ساعتين

إن بلدي المملكة العربية السعودية دوله ذات قامة كبرى لايهزها المرجفون في الأرض سواء الحكومة القطرية أبناء شريفة.كما قال مندوبهم إن إيران دولة شريفة،أو النظام الإيراني ممثلا في ولاية الفقية أو من حلفائهم ومن على شاكلتهم من الأتباع كالحوثي ونصر الله وسليماني وصالح والقائمه تطول.

فكما نادى مثل هؤلاء الشرذمة كالفقية والمراهق الدوسري بتجمع (١٥) سبتمبر فرد اللة دعواهم تلك إلى إلتفاتة أبناء المملكة إلى الذود عن وطنهم بمثل هاذه الحملات البغيضة إلى التماسك وحب للوطن عبر منصات تويتر والفيس بك والوات سب وجميع محركات البحث إلى تماسك وطني يفخر به أبناء هذا الوطن ومن عرف الأمن وتهدم الأوطان من حوالينا من الأقطار العربية يدرك عظمة اللحمة الوطنية وأن ماينفث به الحاقدون سوى سما زعافا إنقلب عليهم.
فالجميع نادى(أن الوطن خط أحمر) لن نسمح بمن يريد المساس بة.

لأن الوطن كرس فينا حبه منذ نعومة أظفارنا لما لمسناه فية من أمن إجتماعي وأمني وسياسي وديني .
والدولة المارقه قطر أصيبت بحقد وسعار نتيجة هذه الوقفه المميزه من أبناء وطننا المتماسك وحركاتها مرصودة منذ عشرين عاما لبث سمومها وأحقادها عبر قناة الجزيرة وبشارة والأخوان ومن على شاكلتهم من الأقلام السامة والتي تنفث نيرانها ليل نهار لكن هيهات لها ماأرادت.
وبعد أن بلغ الصبر مبلغة قامت القيادة السعودية بحراك مع الدول الأربع المتضرره من السياسة القطرية لإجتثاث هذا الفكر من عقول المغيبين من أتباعه ، وعندما قلم ملك الحزم أظافر الإيرانيين باليمن وفكر الحوثي وصالح كان ذلك بمثابة الصدمة لهم لأنهم أرادوا إشغال المملكة عن طريق اليمن فخاب مسعاهم لأن الله حامي هذا الوطن بتفانية لخدمة الحرمين الشريفين ولقيادتها الحكيمة للعالم العربي والإسلامي بسياسة متزنة يشهد لها القاصي والداني في مكافحة الإرهاب وإجتثاثة ومتابعة كل من أراد بهذا الوطن من فتن واخرها القضاء على خلية التجسس التي أرادت التفجير لوزارة الدفاع والمدعومه لوجستيا من قطر ، وسجن مجموعة من المظللين والتي تدفع لهم قطر رواتب وهبات لشراء ذممهم ليكون أدوات فساد وهدم لأبناء الوطن لكن تم القضاء عليهم بتتبع حساباتهم ورصدهم وزجهم بالسجن، وأكثر مايثير الدهشة رمي النظام القطري أحظانة لإيران وتركيا وسيدفع هذا النظام الثمن بعد أن يتحكم النظام الإيراني قبضتة على مفاصل الدوله القطرية كما حصل في لبنان ويعينوا أراقوز كنصر الله في قطر وتعض قطر أصابع الندم ولن ينفعها الندم حينذاك، وأستشهد هنا بالمعارضة القطرية في الخارج وبلندن تحديدا من إجتماع سياسيون كبار من معظم الدول وخبراء ومعارضين قطريون لمقاطعة أبناء شريفة لأنهم مهووسين بالتخريب ودعم الإرهاب، أتمنى أن تخرج المعارضة القطرية بخطوات جادة لمحاربة هذا النظام القطري العميل تنظيم الحمدين وتميم والذين عاثوا بمواطنيهم فسادا واخرها سحب جنسيات بني مرة وأعتبر إجتماع المعارضة القطرية فاصلا نبيلا لمستقبل قطر،ختاما دام وطني شامخا بعد أن قطع كل فتن أبناء شريفة وكتم أبواق الجزيرة وجرذان لندن وقالوا بصوت واحد كنت ياوطني وستبقى كيانا عظيما شامخا لاتزيده الفتن والأيام إلاعزا وشرفا ومجدا،أمادعوات المغرضين فسترتد عليهم خذلانا وخسرانا وخيبه ، وليعلم المرجفون أن(المواطنة شعور فطري وأسألوا السعوديين في ذلك مما كان من تماسك وحب وتفاني لخدمة هذا الوطن والذود عنه، وأفتخر يامواطن أنك سعودي، وموتوا بحسرتكم وخيبتكم ياأخوان شريفة ومن على شاكلتكم ممن باعوا ضمائرهم للمادة وللدول المارقه دام وطني رمزا للبناء والعطاء ودمتم بحب

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - د ماجد
2017-09-19 19:59:05
احسنت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - فهد بن سعد الخزمرى
2017-09-19 19:25:01
حفظك الله كلام من درر نود ان نقرأ مثل ذلك لك جزيل شكوى وتقديرى والى الامام .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - الراي الحر
2017-09-19 19:24:28
مقال يكتب بماء الذهب وخصوصا انه يلامس وطني المملكه العربيه السعوديه وما يحاك لها من الفتن لكن نقول موتوا بغيضكم لن تنالوا من بلد الحرمين اي شئ فهي محميه بخدمتها لهذا الدين ولوجود الحرمين بها فأخسأوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - متابع
2017-09-19 19:16:13
اشكر الكاتب على تناول القضيه بموضوعيه واكثر ماعجبني دفاعة عن وطنه وباسلوب اكثر من رائع وتناوله لدولة قطر بذكاء وتعريته للنظام القطري باسلوب مميز والاشاره للماجورين ممن باعوا ضمائرهم كفانا الله شرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - صالح ابراهيم
2017-09-19 19:00:40
فعلا اخ علي قطر عاثت في العالم العربي فساد وظنت انها تستطيع شرخ اللحمه الوطنيه في مجتمعنا وبث سمومها . لكن اصطدمت بجدار حصين عنوانه ( حكمة قياده ، ووعي شعب ) ادام الله لنا الامن والامان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابو يزن
2017-09-19 18:57:19
تعديل التيار الصروري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ابو يزن
2017-09-19 18:55:14
تعديل التيار الضروري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابو يزن
2017-09-19 18:45:15
دويلة قطر تدعم التيار الضروري هم الاخوان المتسلفين في التيار السلفي ليشوهو السلفيه ليبثو الفرقه ويحرضون على الحكام ويشجعون العلمانيه ويرفعون شعارات السلام ويسمون بدعات وهم دعات الضلاله ويحرضون الشباب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - مفكر
2017-09-19 18:31:53
كلام في الصميم ودولة قطر مارقه عروها بكل مااستطعتم من قوه لانها وراء كل ثورة بالمنطقه دوله مفسده عميله نسأل الله أن يجتثها من الارض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - عبدالرحمن الشهري
2017-09-19 18:25:44
كلام جميل يادكتور علي فعلا المواطنة شعور فطري أسعدك الله في الدارين كم نحتاج لمثل الإقلام الطاهره
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : loving liberal

72 اي ليبرالي والمشجعين لليبراليه هدفهم الوحيد اسلم واسلام وتحفظ حقوقه الماديه و...
بواسطة : ابوصالح سكري

الله يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموولي العهدالاميرمحمدبن سلمان...
بواسطة : زائرة

ماكل مايقال حقيقة حتى وإن حصل من قطر ماحصل أعداءنا محيطين بِنَا من كل جهة ولانجز...
بواسطة : خلك بعيد حبك يزيد 😴

والكوره ايش الفايده منها هدر ملايين على الفاظي...
كتاب الرأي
mm

علي الجمل

المرجفون و عيال شريفة!
128 10
mm

عقل العقل

الانفجار السكاني في المملكة
183 4
mm

محمد آل الشيخ

وجاء دور عقلاء قطر
216 1
mm

مشعل السديري

الفيلة والمرأة… سواء بسواء
221 1
mm

عبدالرحمن الراشد

قطر داخل قدر الضغط
235 1
mm

هيلة المشوح

ضاعت فلوسك يا حمد !
164 0
mm

قينان الغامدي

عبدالله أمير قطر الجديد العريق: حمى آل سعود خط أحمر قاتل
318 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هل مكانة الإنسان تقاس بقدراته الاستهلاكية و الشرائية !
135 1
mm

كوثر الأربش

معلم، معلمة؟ شكرًا
210 3
mm

محمد الساعد

شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !
376 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
431 7
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
436 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
693 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
472 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
594 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
449 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
386 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬737 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
680 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
283 1
الاخبار الدولية
نشطاء حوثيون ينشرون صورة اعتقال حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح

نشطاء حوثيون ينشرون صورة اعتقال حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح

 المرصد 21 5٬567 2 ساعتين
الكويتي أحمد الجار الله لأمير قطر : ستبكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال !

الكويتي أحمد الجار الله لأمير قطر : ستبكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال !

 المرصد 43 6٬508 18 ساعة
“قطر تحالف .. خطير”.. فيلم وثائقي أمريكي جديد يكشف خفايا علاقات قطر مع المجموعات الإرهابية وإيران

“قطر تحالف .. خطير”.. فيلم وثائقي أمريكي جديد يكشف خفايا علاقات قطر مع المجموعات الإرهابية وإيران

 المرصد 29 4٬097 19 ساعة
بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء

بارزاني يعلن شرطه لإعادة النظر في الاستفتاء

 المرصد 17 3٬722 20 ساعة
المرصد الرياضي
هيئة الرياضة تلغي “كأس ولي العهد” و تغير مسمى “دوري جميل”

هيئة الرياضة تلغي “كأس ولي العهد” و تغير مسمى “دوري جميل”

 المرصد 10 1٬221 34 دقيقة
“ماخذ موقف” .. شاهد: رئيس النصر يطرد مراسل “أكشن يا دوري” رغم اخفاءه شعار القناة

“ماخذ موقف” .. شاهد: رئيس النصر يطرد مراسل “أكشن يا دوري” رغم اخفاءه شعار القناة

 المرصد 83 14٬240 19 ساعة
حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

 المرصد 53 6٬284 يوم واحد
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

 المرصد 89 5٬219 يومين
اخبار فنية
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

 المرصد 16 5٬065 3 ساعات
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

 المرصد 20 9٬621 24 ساعة
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

 المرصد 37 8٬089 يوم واحد
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 13٬000 يومين
اخبار منوعة
شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

 المرصد 85 12٬361 17 ساعة
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

 المرصد 105 16٬808 يوم واحد
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬840 3 أيام
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 27٬545 4 أيام
يوتيوب المرصد
فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

 المرصد 85 17٬015 13 ساعة
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

 المرصد 45 8٬537 يومين
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

 المرصد 3 5٬267 يومين
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

 المرصد 61 11٬425 يومين
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬427 يوم واحد
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬235 يومين
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬694 3 أيام
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬703 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬544 7 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬925 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬338 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬562 شهر واحد
اخبار اقتصادية
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 147 13٬631 19 ساعة
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬344 21 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬633 24 ساعة
“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

 المرصد 23 8٬279 يوم واحد
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 11٬759 18 ساعة
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬701 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬616 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬552 أسبوعين
الاخيرة
مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

 المرصد 36 5٬144 17 ساعة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

 المرصد 78 11٬301 يومين
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

 المرصد 22 6٬333 يومين
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 40 3٬799 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 283 2٬745 10 ساعات