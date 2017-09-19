المرجفون و عيال شريفة!

بقلم : علي الجمل

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إن بلدي المملكة العربية السعودية دوله ذات قامة كبرى لايهزها المرجفون في الأرض سواء الحكومة القطرية أبناء شريفة.كما قال مندوبهم إن إيران دولة شريفة،أو النظام الإيراني ممثلا في ولاية الفقية أو من حلفائهم ومن على شاكلتهم من الأتباع كالحوثي ونصر الله وسليماني وصالح والقائمه تطول.

فكما نادى مثل هؤلاء الشرذمة كالفقية والمراهق الدوسري بتجمع (١٥) سبتمبر فرد اللة دعواهم تلك إلى إلتفاتة أبناء المملكة إلى الذود عن وطنهم بمثل هاذه الحملات البغيضة إلى التماسك وحب للوطن عبر منصات تويتر والفيس بك والوات سب وجميع محركات البحث إلى تماسك وطني يفخر به أبناء هذا الوطن ومن عرف الأمن وتهدم الأوطان من حوالينا من الأقطار العربية يدرك عظمة اللحمة الوطنية وأن ماينفث به الحاقدون سوى سما زعافا إنقلب عليهم.

فالجميع نادى(أن الوطن خط أحمر) لن نسمح بمن يريد المساس بة.

لأن الوطن كرس فينا حبه منذ نعومة أظفارنا لما لمسناه فية من أمن إجتماعي وأمني وسياسي وديني .

والدولة المارقه قطر أصيبت بحقد وسعار نتيجة هذه الوقفه المميزه من أبناء وطننا المتماسك وحركاتها مرصودة منذ عشرين عاما لبث سمومها وأحقادها عبر قناة الجزيرة وبشارة والأخوان ومن على شاكلتهم من الأقلام السامة والتي تنفث نيرانها ليل نهار لكن هيهات لها ماأرادت.

وبعد أن بلغ الصبر مبلغة قامت القيادة السعودية بحراك مع الدول الأربع المتضرره من السياسة القطرية لإجتثاث هذا الفكر من عقول المغيبين من أتباعه ، وعندما قلم ملك الحزم أظافر الإيرانيين باليمن وفكر الحوثي وصالح كان ذلك بمثابة الصدمة لهم لأنهم أرادوا إشغال المملكة عن طريق اليمن فخاب مسعاهم لأن الله حامي هذا الوطن بتفانية لخدمة الحرمين الشريفين ولقيادتها الحكيمة للعالم العربي والإسلامي بسياسة متزنة يشهد لها القاصي والداني في مكافحة الإرهاب وإجتثاثة ومتابعة كل من أراد بهذا الوطن من فتن واخرها القضاء على خلية التجسس التي أرادت التفجير لوزارة الدفاع والمدعومه لوجستيا من قطر ، وسجن مجموعة من المظللين والتي تدفع لهم قطر رواتب وهبات لشراء ذممهم ليكون أدوات فساد وهدم لأبناء الوطن لكن تم القضاء عليهم بتتبع حساباتهم ورصدهم وزجهم بالسجن، وأكثر مايثير الدهشة رمي النظام القطري أحظانة لإيران وتركيا وسيدفع هذا النظام الثمن بعد أن يتحكم النظام الإيراني قبضتة على مفاصل الدوله القطرية كما حصل في لبنان ويعينوا أراقوز كنصر الله في قطر وتعض قطر أصابع الندم ولن ينفعها الندم حينذاك، وأستشهد هنا بالمعارضة القطرية في الخارج وبلندن تحديدا من إجتماع سياسيون كبار من معظم الدول وخبراء ومعارضين قطريون لمقاطعة أبناء شريفة لأنهم مهووسين بالتخريب ودعم الإرهاب، أتمنى أن تخرج المعارضة القطرية بخطوات جادة لمحاربة هذا النظام القطري العميل تنظيم الحمدين وتميم والذين عاثوا بمواطنيهم فسادا واخرها سحب جنسيات بني مرة وأعتبر إجتماع المعارضة القطرية فاصلا نبيلا لمستقبل قطر،ختاما دام وطني شامخا بعد أن قطع كل فتن أبناء شريفة وكتم أبواق الجزيرة وجرذان لندن وقالوا بصوت واحد كنت ياوطني وستبقى كيانا عظيما شامخا لاتزيده الفتن والأيام إلاعزا وشرفا ومجدا،أمادعوات المغرضين فسترتد عليهم خذلانا وخسرانا وخيبه ، وليعلم المرجفون أن(المواطنة شعور فطري وأسألوا السعوديين في ذلك مما كان من تماسك وحب وتفاني لخدمة هذا الوطن والذود عنه، وأفتخر يامواطن أنك سعودي، وموتوا بحسرتكم وخيبتكم ياأخوان شريفة ومن على شاكلتكم ممن باعوا ضمائرهم للمادة وللدول المارقه دام وطني رمزا للبناء والعطاء ودمتم بحب