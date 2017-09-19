بالصور : ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني

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صحيفة المرصد-واس:اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة اليوم مع معالي وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة آليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة.

بعد ذلك وقع سمو ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وعدد من المسؤولين العسكريين في المملكة المتحدة.

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