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الرئيسية / بالصور : ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني

بالصور : ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني

بالصور : ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني
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واس 4 685 2 ساعتين

صحيفة المرصد-واس:اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة اليوم مع معالي وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة آليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة.
بعد ذلك وقع سمو ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وعدد من المسؤولين العسكريين في المملكة المتحدة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

4 - ابوصالح سكري
2017-09-19 20:08:39
الله يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموولي العهدالاميرمحمدبن سلمان والشعب السعودي الله يسعد الجميع في وطن الخيروالعز ارض الحرمين المملكة العربية السعودية
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3 - أبوسامي
2017-09-19 19:03:36
وفق الله الملك سلمان وولي عهده الى كل خير وأعانهم وكل وفي محب لهذه البلاد الطاهرة
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2 - نظارة شمسية
2017-09-19 18:55:30
تعليق مخالف
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1 - الوطن غالي
2017-09-19 18:32:59
يا هلا سيدي ولي العهدالاميرمحمدبن سلمان
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آخر تعليق
بواسطة : loving liberal

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بواسطة : ابوصالح سكري

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بواسطة : زائرة

ماكل مايقال حقيقة حتى وإن حصل من قطر ماحصل أعداءنا محيطين بِنَا من كل جهة ولانجز...
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