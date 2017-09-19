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بالفيديو: الإماراتي خلف الحبتور يقترح هذا “الحل الوحيد” لأزمة قطر

بالفيديو: الإماراتي خلف الحبتور يقترح هذا “الحل الوحيد” لأزمة قطر
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المرصد 33 2٬098 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن أن الحل الوحيد لأزمة قطر هو رحيل حمد بن خليفة وحمد بن جاسم عن قطر، قائلا: “الحل الوحيد للأزمة في قطر هو رحيل الشيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد بن جاسم عن قطر إلى أي دولة ترحب بهما كإيران أو تركيا”.
ودعا الحبتور، الشيخ تميم إلى التخلي عن الحكم والانتقال للعيش في الإمارات أو في أي دولة، مغردا عبر حسابه على موقع تويتر: “أدعو الشيخ تميم لترك الحكم والانتقال إلى أي من دول العالم، وأنا متأكد أنه سيلقى كل ترحيب حتى في دولنا”.
وأضاف: “يجب ترك مجال للشعب القطري أن يعود إلى عائلته الخليجية ونعيش مع بعض قلبا واحدا ومصلحة واحدة، هدفها حماية خليجنا العربي ونمو بلادنا”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 -
2017-09-19 20:08:14
تكلم عربي مفهوم اول من قارة وفد
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32 - ابو شدا
2017-09-19 20:07:45
(كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث.)
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31 - رؤيتي
2017-09-19 20:05:11
هذا وش يعرفه بالسياسه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني خلاص بكل هالسهوله وبهذه السذاجه والسطحيه اللي تتكلم فيها بيجون حكام قطر ويقولون لك ياحفنتر شورك وطاعة الله وحاضرين أنت تامر ... هؤلاء يعيشون في عوالم نرجسيه
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30 - زائر
2017-09-19 20:05:11
ما يسمى قلم والله الي يقرأ تعليقاتك يعتقد انك من يحدد سياسة الدول او انك حاكم الخليج العربي او امين مجلس التعاون خف علينا في كل شئ تفتي به
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29 - م
2017-09-19 20:04:24
تذكرون تصريحة الشهير المصور عن الصداقات خارج اطار الزواج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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28 -
2017-09-19 19:59:22
تعليق مخالف
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27 - عبشان الشلولخ
2017-09-19 19:58:21
هو صااادق
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( عدد التعليقات 28,657 )
26 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:58:15
وهذه الدول عاجزة عن الضغط عليهم للمغادرة وانهاء الأزمة سلميآ لأنها الوحيدة القادرة على فعل ذ لك.والحقيقة أن هذه الدول متواطئة معهم بدليل سكوتهم عنهم وعدم ممارستهم مايستوجب عمله تجاههم كدول عظمى.
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25 - مشكله
2017-09-19 19:58:00
تعليق مخالف
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24 - د ماجد
2017-09-19 19:55:27
ياجماعه شريفة تحرض قطرائيل
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( عدد التعليقات 28,657 )
23 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:51:01
فهل بعد كل ذلك دولنا تتشرف بتميم أو أي من مرتزقته لتفتح لهم أبواب بلداننا الخليجية سواء في الرياض أو أبوظبي أو المنامة. مرتزقة النظام القطري لن يغادرو قطر من اختيار أنفسهم ولعل خلفهم دعم غربي وأوربي.
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( عدد التعليقات 28,657 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:48:30
الامارات العربية المتحدة لم تسلم من شر وارهاب الأخوان الذي يدعمهم النظام القطري للحمدين وتميم.والكل يعرف أن الحكومة الاماراتية رعاها الله قد قطعت رقابهم وأنفاسهم من على أراضيها وطهرتها من رجسهم ودنسهم
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( عدد التعليقات 28,657 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:46:25
ونقصد بدولهم تركيا في مقدمتها.هؤلاء الحمدين وتميم لهم مخطط تخريبي قذريستهدف اسقاط نظم حكم دول عربية خليجية وزرع الفتن والقلاقل داخل هذه الدول كما فعلوفي البحرين بدعمهم للمعارضة الصفوية وأخوان السعودية
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20 - سي كومبليه
2017-09-19 19:46:19
سي كومبليه ياصديق
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19 -
2017-09-19 19:44:18
تعليق مخالف
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18 - زائر من الكواكب
2017-09-19 19:43:35
خل مطار الدوحة على يمينك إذا تسمع🎧
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( عدد التعليقات 28,657 )
17 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:39:21
هؤلاء ياسيد خلف ليس المشكلة في أشخاصهم الحمدين وتميم كما يتصور البعض وأنما الأزمة عميقة ومتجذرة في هؤلاء كفكرسرطاني يحملونه ومعهم قطيعهم من خلفهم دعاتهم ومرتزقتهم ليس في قطربل وفي خارجها اضافة لدولهم.
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16 -
2017-09-19 19:36:09
ههههههههه
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( عدد التعليقات 28,657 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:34:45
الحكومة الاماراتية والسعودية لن يقبلو في أي حال من الأحوال استقبال لاتميم ولا الحمدين في حال تخليهم عن السلطة رغم أن هذا الأمر مستبعد تمامآ من قبل هؤلاء المجرمين.عليهم أن يغادرو خارج الخليج العربي .
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( عدد التعليقات 28,657 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:31:47
يكفي ياأستاذ خلف حفظك الله ورعاك أذنابهم ومرتزقتهم ودعاتهم الخونة في بلادنا كان آخرهم الذين تم اعتقالهم ورميهم في السجون من قبل حكومتنا السعودية الرشيدة لنجلب على أراضي دول خليجنا العربي أصنامهم .
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13 - ابو شدا
2017-09-19 19:30:43
11 - قلم الحقيقه 2017-09-19 19:21:50 لكن دولنا العربية الخليجية ليست في حاجة لاستقبال أي منهم في حال رغبتهم مغادرة قطر وان كنت استبعد تمامآ أن يقدم هؤلاء المجرمين.استقبلتك ما تستقبل مسلم.
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12 - ابو شدا
2017-09-19 19:28:58
افضل كلام من بداية الازمه إلى الآن. الحسنا لها دورها. وتميم مسير من والده ووزير دولته السابق. وهذا الدعوه تبعث في نفس تميم الراحه ولو لم ينفذها، وهذا يعني حقن لدماء.
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( عدد التعليقات 28,657 )
11 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:21:50
لكن دولنا العربية الخليجية ليست في حاجة لاستقبال أي منهم في حال رغبتهم مغادرة قطر وان كنت استبعد تمامآ أن يقدم هؤلاء المجرمين على مغادرتها من تلقاء أنفسهم لأنهم خونة لهم مخططات كبرى خبيثة في المنطقة.
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10 - حسن
2017-09-19 19:19:46
مافى ازمه قطع علاقات وكل واحد يروح بحال سبيله وانتهى الامر
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( عدد التعليقات 28,657 )
9 - قلم الحقيقه
2017-09-19 19:17:55
حديثك في الصميم نعم على هذه العصابة الثلاثية الحمدين وتميم الرحيل من دولة قطر ومعهم كلابهم ومرتزقتهم المجرمين الذين استقبلوهم ووفرو لهم الحماية في قطر وهم مطلوبين لدولهم لمحاكمتهم فيها بتهم الارهاب.
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8 - خالد
2017-09-19 19:17:42
تعليق مخالف
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7 - خالد
2017-09-19 19:15:51
في الوقت الراهن اتذكر كلام الحجاج .. اني اراء روسا قد اينعت وحان قطافها ....
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6 - ابو عادل
2017-09-19 19:14:53
لاحول ولا قوة الا بالله العقل زينه ياليته سكت وترك السياسه وكلام السياسه لاهلها
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5 - بدون اسم
2017-09-19 19:13:31
تعليق مخالف
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4 - نتمنى من الحمدين مغادرة قطر
2017-09-19 19:13:06
الكلام واضح الحكومة القطرية ضعيفة ولا تقدر تتصرف . عند اول مشكلة بسيطه ارتموا في احضان تركيا وإيران . الحكومة القطرية مثل السمكة الي تصارع دب .
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3 - مرجوج
2017-09-19 19:09:00
يعني دولتكم هي الدوله الإفلاطونيه ***؟؟؟؟ ياحليلك ..... بس لاتكثر في الأماني والأحلام والإقتراحات وخلك على قدك وعلّم الشباب لزوم كل واحد يكون عنده ***
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2 - هو رحيل حمد بن خليفة وحمد بن جاسم عن قطر
2017-09-19 18:51:56
التاريخ يعيد نفسه
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1 - أبو فهد
2017-09-19 18:50:01
فكره عبقرية ما تخطر على ألبان خوش فكره
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