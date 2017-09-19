بالفيديو: الإماراتي خلف الحبتور يقترح هذا “الحل الوحيد” لأزمة قطر

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صحيفة المرصد : كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن أن الحل الوحيد لأزمة قطر هو رحيل حمد بن خليفة وحمد بن جاسم عن قطر، قائلا: “الحل الوحيد للأزمة في قطر هو رحيل الشيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد بن جاسم عن قطر إلى أي دولة ترحب بهما كإيران أو تركيا”.

ودعا الحبتور، الشيخ تميم إلى التخلي عن الحكم والانتقال للعيش في الإمارات أو في أي دولة، مغردا عبر حسابه على موقع تويتر: “أدعو الشيخ تميم لترك الحكم والانتقال إلى أي من دول العالم، وأنا متأكد أنه سيلقى كل ترحيب حتى في دولنا”.

وأضاف: “يجب ترك مجال للشعب القطري أن يعود إلى عائلته الخليجية ونعيش مع بعض قلبا واحدا ومصلحة واحدة، هدفها حماية خليجنا العربي ونمو بلادنا”.

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ادعو #الشيخ_تميم لترك الحكم والانتقال الى أي من دول العالم، وانا اكيد انه سيلقى كل ترحيب حتى في دولنا. #خلف_الحبتور — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧