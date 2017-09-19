بالفيديو: الإماراتي خلف الحبتور يقترح هذا “الحل الوحيد” لأزمة قطر
صحيفة المرصد : كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن أن الحل الوحيد لأزمة قطر هو رحيل حمد بن خليفة وحمد بن جاسم عن قطر، قائلا: “الحل الوحيد للأزمة في قطر هو رحيل الشيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد بن جاسم عن قطر إلى أي دولة ترحب بهما كإيران أو تركيا”.
ودعا الحبتور، الشيخ تميم إلى التخلي عن الحكم والانتقال للعيش في الإمارات أو في أي دولة، مغردا عبر حسابه على موقع تويتر: “أدعو الشيخ تميم لترك الحكم والانتقال إلى أي من دول العالم، وأنا متأكد أنه سيلقى كل ترحيب حتى في دولنا”.
وأضاف: “يجب ترك مجال للشعب القطري أن يعود إلى عائلته الخليجية ونعيش مع بعض قلبا واحدا ومصلحة واحدة، هدفها حماية خليجنا العربي ونمو بلادنا”.
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الحل الوحيد للازمة في #قطر هو رحيل الشيخ #حمد_بن_خليفة والشيخ #حمد_بن_جاسم عن قطر الى اي دولة ترحب بهم كإيران او #تركيا. #خلف_الحبتور pic.twitter.com/p1K7DHlwHl
— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
ادعو #الشيخ_تميم لترك الحكم والانتقال الى أي من دول العالم، وانا اكيد انه سيلقى كل ترحيب حتى في دولنا. #خلف_الحبتور
— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
يجب ترك مجال للشعب القطري ان يعود الى عائلته الخليجية ونعيش مع بعض قلب واحد ومصلحة واحدة، هدفها حماية خليجنا العربي ونمو بلادنا.#خلف_الحبتور
— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
تكلم عربي مفهوم اول من قارة وفد
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(كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث.)
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هذا وش يعرفه بالسياسه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني خلاص بكل هالسهوله وبهذه السذاجه والسطحيه اللي تتكلم فيها بيجون حكام قطر ويقولون لك ياحفنتر شورك وطاعة الله وحاضرين أنت تامر ... هؤلاء يعيشون في عوالم نرجسيه
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ما يسمى قلم والله الي يقرأ تعليقاتك يعتقد انك من يحدد سياسة الدول او انك حاكم الخليج العربي او امين مجلس التعاون خف علينا في كل شئ تفتي به
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تذكرون تصريحة الشهير المصور عن الصداقات خارج اطار الزواج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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هو صااادق
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وهذه الدول عاجزة عن الضغط عليهم للمغادرة وانهاء الأزمة سلميآ لأنها الوحيدة القادرة على فعل ذ لك.والحقيقة أن هذه الدول متواطئة معهم بدليل سكوتهم عنهم وعدم ممارستهم مايستوجب عمله تجاههم كدول عظمى.
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ياجماعه شريفة تحرض قطرائيل
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فهل بعد كل ذلك دولنا تتشرف بتميم أو أي من مرتزقته لتفتح لهم أبواب بلداننا الخليجية سواء في الرياض أو أبوظبي أو المنامة. مرتزقة النظام القطري لن يغادرو قطر من اختيار أنفسهم ولعل خلفهم دعم غربي وأوربي.
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الامارات العربية المتحدة لم تسلم من شر وارهاب الأخوان الذي يدعمهم النظام القطري للحمدين وتميم.والكل يعرف أن الحكومة الاماراتية رعاها الله قد قطعت رقابهم وأنفاسهم من على أراضيها وطهرتها من رجسهم ودنسهم
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ونقصد بدولهم تركيا في مقدمتها.هؤلاء الحمدين وتميم لهم مخطط تخريبي قذريستهدف اسقاط نظم حكم دول عربية خليجية وزرع الفتن والقلاقل داخل هذه الدول كما فعلوفي البحرين بدعمهم للمعارضة الصفوية وأخوان السعودية
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سي كومبليه ياصديق
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خل مطار الدوحة على يمينك إذا تسمع🎧
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هؤلاء ياسيد خلف ليس المشكلة في أشخاصهم الحمدين وتميم كما يتصور البعض وأنما الأزمة عميقة ومتجذرة في هؤلاء كفكرسرطاني يحملونه ومعهم قطيعهم من خلفهم دعاتهم ومرتزقتهم ليس في قطربل وفي خارجها اضافة لدولهم.
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ههههههههه
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الحكومة الاماراتية والسعودية لن يقبلو في أي حال من الأحوال استقبال لاتميم ولا الحمدين في حال تخليهم عن السلطة رغم أن هذا الأمر مستبعد تمامآ من قبل هؤلاء المجرمين.عليهم أن يغادرو خارج الخليج العربي .
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يكفي ياأستاذ خلف حفظك الله ورعاك أذنابهم ومرتزقتهم ودعاتهم الخونة في بلادنا كان آخرهم الذين تم اعتقالهم ورميهم في السجون من قبل حكومتنا السعودية الرشيدة لنجلب على أراضي دول خليجنا العربي أصنامهم .
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11 - قلم الحقيقه 2017-09-19 19:21:50 لكن دولنا العربية الخليجية ليست في حاجة لاستقبال أي منهم في حال رغبتهم مغادرة قطر وان كنت استبعد تمامآ أن يقدم هؤلاء المجرمين.استقبلتك ما تستقبل مسلم.
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افضل كلام من بداية الازمه إلى الآن. الحسنا لها دورها. وتميم مسير من والده ووزير دولته السابق. وهذا الدعوه تبعث في نفس تميم الراحه ولو لم ينفذها، وهذا يعني حقن لدماء.
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لكن دولنا العربية الخليجية ليست في حاجة لاستقبال أي منهم في حال رغبتهم مغادرة قطر وان كنت استبعد تمامآ أن يقدم هؤلاء المجرمين على مغادرتها من تلقاء أنفسهم لأنهم خونة لهم مخططات كبرى خبيثة في المنطقة.
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مافى ازمه قطع علاقات وكل واحد يروح بحال سبيله وانتهى الامر
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حديثك في الصميم نعم على هذه العصابة الثلاثية الحمدين وتميم الرحيل من دولة قطر ومعهم كلابهم ومرتزقتهم المجرمين الذين استقبلوهم ووفرو لهم الحماية في قطر وهم مطلوبين لدولهم لمحاكمتهم فيها بتهم الارهاب.
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في الوقت الراهن اتذكر كلام الحجاج .. اني اراء روسا قد اينعت وحان قطافها ....
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لاحول ولا قوة الا بالله العقل زينه ياليته سكت وترك السياسه وكلام السياسه لاهلها
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الكلام واضح الحكومة القطرية ضعيفة ولا تقدر تتصرف . عند اول مشكلة بسيطه ارتموا في احضان تركيا وإيران . الحكومة القطرية مثل السمكة الي تصارع دب .
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يعني دولتكم هي الدوله الإفلاطونيه ***؟؟؟؟ ياحليلك ..... بس لاتكثر في الأماني والأحلام والإقتراحات وخلك على قدك وعلّم الشباب لزوم كل واحد يكون عنده ***
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التاريخ يعيد نفسه
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فكره عبقرية ما تخطر على ألبان خوش فكره
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