هيئة الرياضة تلغي “كأس ولي العهد” و تغير مسمى “دوري جميل” – فيديو

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صحيفة المرصد : أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، إلغاء مسمى دوري جميل للمحترفين وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين عليه، وإلغاء بطولة كأس ولي العهد واستبدال اسم كأس السوبر بين بطل الدوري وبطل كأس الملك إلى كأس ولي العهد.

وقال رئيس هيئة الرياضة في مؤتمر صحافي: منح بطل كأس الملك 10 ملايين ريال و5 ملايين للوصيف، وإلغاء مسمى دوري جميل السعودي للمحترفين وتسمية الدوري باسم الدوري السعودي للمحترفين، وإلغاء بطولة كأس ولي العهد واستبدال مسمى كأس السوبر بكأس ولي العهد.

وزاد: إطلاق اسم دوري الأمير فيصل بن فهد على بطولة دوري الدرجة الأولى، وإعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم، وتشكيل لجنة لتسديد مكافآت الحكام المتأخرة، وابتعاث المدربين خارجياً على حساب الهيئة العامة للرياضة.

وسيكون بمقدور أندية الدوري السعودي للمحترفين الاستعانة بلاعب من المواليد على الأقل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأضاف القرار: يمكن لأندية دوري المحترفين السعودي الاستفادة من لاعبي المواليد في فترة الانتقالات الشتوية، و2 لأندية دوري الأمير فيصل بن فهد.

وحثت الهيئة العامة للرياضة مركز التحكيم الرياضي البت بقضية عوض خميس، وإحالة قضية انتقال الحارس محمد العويس إلى أهلي جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

وسيتم تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتأخرة والتحقيق في تسليم المنشآت غير المكتملة، وإعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وتحسين بيئة الملاعب، والعمل على إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي.

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القرارات التي أعلنت في المؤتمر هي – أولاً : إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة دوري الأندية الممتازة — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ثانياً : رفع مكافآت كأس الملك إلى ١٠ ملايين ريال للمركز الأول و٥ ملايين ريال للمركز الثاني — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ثالثاً : إلغاء بطولة كأس ولي العهد اعتباراً من الموسم الحالي، وإطلاق مسمى كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطلي الدوري والكأس (السوبر) — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

رابعاً : إطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على منافسات دوري الدرجة الأولى — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

خامساً : تغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لفئة الأولمبي ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

سادساً : بناء على مارفعه رئيس الاتحاد السعودي من تراكم مكافآت الحكام فقد وجه معاليه بتشكيل لجنة لوضع الحلول خلال شهر من تاريخه — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

سابعاً : تم تكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة حول ايجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق ومعايير دقيقة — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ثامناً : الموافقة على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل القادمة للموسم الحالي لأندية للمحترفين ولاعبين لأندية الأولى — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

٩ – تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة والمشاريع المتأخرة ومسببات ذلك والآلية المناسبة لمعالجتها خلال ثلاثين يوماً — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

١٠ – تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمال أو ترسية عقود الصيانة وسيتم العمل على ذلك خلال شهر من تاريخه. — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

١١ – البدء في دراسة عاجلة لمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وإعادة فتحه وتشغيله والعمل على استقطاب أفضل الكوادر — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

١٢ – تقديم دراسة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً حول تحسين بيئة الملاعب وترقيم المقاعد وربطها بالتذاكر الإلكترونية — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

١٣ – العمل على إكمال إجراءات إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيم كل مايخص هذا الجانب وفقاً للائحة المتفق عليها — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

١٤ – حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧