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هيئة الرياضة تلغي “كأس ولي العهد” و تغير مسمى “دوري جميل” – فيديو

هيئة الرياضة تلغي “كأس ولي العهد” و تغير مسمى “دوري جميل” – فيديو
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المرصد 29 3٬800 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، إلغاء مسمى دوري جميل للمحترفين وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين عليه، وإلغاء بطولة كأس ولي العهد واستبدال اسم كأس السوبر بين بطل الدوري وبطل كأس الملك إلى كأس ولي العهد.

وقال رئيس هيئة الرياضة في مؤتمر صحافي: منح بطل كأس الملك 10 ملايين ريال و5 ملايين للوصيف، وإلغاء مسمى دوري جميل السعودي للمحترفين وتسمية الدوري باسم الدوري السعودي للمحترفين، وإلغاء بطولة كأس ولي العهد واستبدال مسمى كأس السوبر بكأس ولي العهد.

وزاد: إطلاق اسم دوري الأمير فيصل بن فهد على بطولة دوري الدرجة الأولى، وإعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم، وتشكيل لجنة لتسديد مكافآت الحكام المتأخرة، وابتعاث المدربين خارجياً على حساب الهيئة العامة للرياضة.

وسيكون بمقدور أندية الدوري السعودي للمحترفين الاستعانة بلاعب من المواليد على الأقل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأضاف القرار: يمكن لأندية دوري المحترفين السعودي الاستفادة من لاعبي المواليد في فترة الانتقالات الشتوية، و2 لأندية دوري الأمير فيصل بن فهد.

وحثت الهيئة العامة للرياضة مركز التحكيم الرياضي البت بقضية عوض خميس، وإحالة قضية انتقال الحارس محمد العويس إلى أهلي جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

وسيتم تشكيل لجنة لحصر المنشآت المتأخرة والتحقيق في تسليم المنشآت غير المكتملة، وإعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وتحسين بيئة الملاعب، والعمل على إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - مجرة التبانة
2017-09-19 22:01:13
من زمان أنت وينك هذا العمل الواضح ، من عينك أصاب مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب الله يوفقه ويوفقك.
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28 -
2017-09-19 21:56:39
كالعادة بعد عام إن شاء الله إن استمر الوضع على ما هو عليه سنرى النتيجة .
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( عدد التعليقات 31 )
27 - violety
2017-09-19 21:36:28
كل رئيس ياتي يلغي ما سبق ,, يمشي ثم ياتي بعده يضع ويشل من اللجان والبطولات والمسميات ,, لا يمكن ان يمشي رئيس على ماسبق عليه ,, لاننا باختصار نفتقد للخطط لذلك صعب نواكب الكرة والرياضة العالمية
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26 -
2017-09-19 21:06:11
مساكين الفقرويه للة يكون في عونكم يبغون بطولة كأس السوبر والله منتم كفو ردد الحلميه حفايض كثيرة هذا حد كم قوأطي وتخب عليكم
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25 -
2017-09-19 21:06:10
مساكين الفقرويه للة يكون في عونكم يبغون بطولة كأس السوبر والله منتم كفو ردد الحلميه حفايض كثيرة هذا حد كم قوأطي وتخب عليكم
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24 -
2017-09-19 20:55:45
هذا اسمه سياسه تقشف
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( عدد التعليقات 1,176 )
23 - رعد الشمال
2017-09-19 20:50:34
أحسن قرار سمعته إلغاء دوري جميل
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22 - wad
2017-09-19 20:49:09
من زمان نقول كاس ولي العهد ماله داعي وغير مهم لانه لايؤهل لاي بطولة
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21 - منصور
2017-09-19 20:45:26
ت7 / مايمدح السوق الا من ربح فيه
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20 - تغيير اسم دوري جميل
2017-09-19 20:43:46
الى الدوري السعودي للمحترفين امر ممتاز واسم فخم ) كذلك بعض التغييرات في المرافق والخطط امر ممتاز لكن اهم شي التنفيذ والخطط الناجحة السليمة .
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19 - بدون طاقية
2017-09-19 20:42:25
الهلال سيعاقب في قضية عوض خميس ✋️
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18 - تعليق 16
2017-09-19 20:41:16
الله يشفيك من مرض المخ ، الحين الهلال الممثل الوحيد للوطن في المحفل الآسيوي وتقول هذا الكلام لكن ما نلومكم يالفقراوية ستضلون صغار الرياض ولن يتغير فيكم شي .
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( عدد التعليقات 6,761 )
17 - ناامق مدي سميرة أشكل
2017-09-19 20:32:58
قرارات صائبة
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16 - زمن
2017-09-19 20:30:24
كان من الأولى إحالة شيك ال6 مليون لعوض خميس الذي حصل عليه من الهلال للتحقيق لأنه مخالف ويفوق المبلغ النظامي وبذلك يرجع الهلال لمكانة الاصلي وهو درجة اولى مع احبابهم
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15 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-19 20:28:03
سنين والهلالين تضاحكين علينا ، نسمع منهم زعيق ولا نرى طحينا ، الآن غيروهم وتغير الحال الى الأحسن ⁉️
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14 - الفيافي
2017-09-19 20:22:02
عوضخميس وشيك ال ٦ مليون ..!! راح فيها الزعايقة .. !! ان شاء الله نشوفة زعيم دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى
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13 - كنكت
2017-09-19 20:17:46
الدوري السعودي إسم لكل زمان ومكان ، وإلغاء جميع البطولات وجعل الدوري السعودي مكون من 24 فريق .
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12 - ريان
2017-09-19 20:13:20
نتمنى رفع قضية الهلال واللاعب عوض_خميس للفيفا .. متحمسين لشوفة الطواقي في الدرجة الأولى😂👌
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11 -
2017-09-19 20:11:13
أحسن وأفضل شيء لأن فريق السنافر يبون يحققون أي بطولة بالدفع الحكومي لكن الدفع السنفوري أنتهى باي باي دوري إن شاء نقول مبروك الخروج من آسيا كالمعتاد لفريق المهرجين الزرقاء نيشيمورا + سيدني = تدمير
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10 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-19 20:08:30
والكوره ايش الفايده منها هدر ملايين على الفاظي
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9 - طاقيتي احلا طاقية
2017-09-19 20:06:25
كرسي الاعتراف في االهلال بدون فائدة اذا ما جلس عليه نيشيمورا و عوض خميس لأنهم اكثر اثنين لعبوا في حسبة الطواقي 😂😂
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8 - رياضي حروشاهد علي فساد نادي الفقر
2017-09-19 20:04:13
من شفنا ذالدرباوي ..عز الله دحدرت كورتنا ...حمضيااااااااااااااااااااااااااااات
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7 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-19 20:00:49
الله يذكر ايام عبدالله بن مساعد بالخير كانت أيامها الرياضة تدار بقمة العدل وعدم التمييز بين الاندية .. الغاء توثيق البطولات خطوة في خدمة اندية لا تتجاوز بطولاتها ٢٣ بطولة غير نقية .. تدليل صغير الرياض
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6 - 123
2017-09-19 19:56:04
كفووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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5 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-19 19:54:16
قرارات في مصلحة نادي الفقر
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4 - معتزل ⚽️
2017-09-19 19:52:46
سيعاقب الهلال بعدم تطبيقة القوانيين في قضية الصمله يارجال ؟ ولكن ماذا ستقرر للجنة الزرقاء في قضية الاعب عوض خميس ؟؟عوض اخطى وكذلك الهلال اخطاء ووكيل اعمالة اخطاء!! بماذا ستعاقب اللجنة الزرقاء الهلال؟؟
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3 -
2017-09-19 19:48:13
الأوضاع في دحدريشن للأسف
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2 - ابوصالح سكري
2017-09-19 19:44:10
كفو كفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
1 - رحماك ربي
2017-09-19 19:43:15
جميل جدا. وقرار موفق للرأيس الشاب تركي ال الشيخ زحمة البطولات مرهقه لكن لوتم اطلاق اسم دوري خادم الحرمين وكأس ولي العهد. كان أوفق وألغيت بطولة السوبر
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