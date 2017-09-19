وش معنى تقفيل الجوال ؟ .. شاهد : آل الشيخ يوبخ صحافي قام بالتصوير خلال المؤتمر

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صحيفة المرصد : وبخ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة ، أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلاله تغيير مسمى دوري جميل وإصدار عدد من القرارات .

وأظهر مقطع فيديو من المؤتمر لحظة توجيه آل الشيخ كلامه لأحد الصحفيين قائلاً : ” لو سمحت وش معنى كلمة ما تصور ؟.. معناها إيقاف التصوير الفلاش ” .

ووجه تركي آل الشيخ سؤاله للصحفي : ” وش معنى تقفيل الجوال .. هل تحتاج شرح هذي ؟ ” ، ليقوم الصحفي بإدخال جواله في جيبه دون أي رد .

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