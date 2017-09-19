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وش معنى تقفيل الجوال ؟ .. شاهد : آل الشيخ يوبخ صحافي قام بالتصوير خلال المؤتمر
صحيفة المرصد : وبخ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة ، أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلاله تغيير مسمى دوري جميل وإصدار عدد من القرارات .
وأظهر مقطع فيديو من المؤتمر لحظة توجيه آل الشيخ كلامه لأحد الصحفيين قائلاً : ” لو سمحت وش معنى كلمة ما تصور ؟.. معناها إيقاف التصوير الفلاش ” .
ووجه تركي آل الشيخ سؤاله للصحفي : ” وش معنى تقفيل الجوال .. هل تحتاج شرح هذي ؟ ” ، ليقوم الصحفي بإدخال جواله في جيبه دون أي رد .
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التعليقات
58 - آآآي المشكلة بحدي زآتها الفلاش2017-09-19 22:17:54
بلكن ماراغب الضوء وأكيد ماراغب الضوء تبع الفلاش .. لكن كان عليه تعميم الطلب من الجميع كلهم أو ﻻ نشاهد ما تم مشاهدته من هزا المؤتمر ﻷنا التصوير ما مطلوب آآآآآآآي ..
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( عدد التعليقات 668 )57 - فهد
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( عدد التعليقات 668 )56 - فهد
سنرى غدا كيف سيتفاعل اعلام النادي الاهلي على قرار تحويل ملف حارس المرمى العويس الى هيئة الرقابة...
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( عدد التعليقات 2,194 )55 - ابونواف...
المعلم والطلاب الصحافه توثق وتصور وتسئل وتتفاعل لو الصحفي يحترم نفسة يترك الصالة اعوذ بالله من شوفة النفس
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54 - الحياة حلوة2017-09-19 22:03:41
رقم 45. قبل. دخولك. للمؤتمر. *****
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53 -2017-09-19 22:00:22
المفروض ما احد يصور هذه قرارات سرية لا يمكن يطلع عليها أحد سينفع الله بها العباد والبلاد
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52 - خالد2017-09-19 21:59:26
يالطيف !يارب أستر!! ***
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51 - رعد الجنوب2017-09-19 21:58:40
هذه **** اكثر لباقة
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50 - فهد2017-09-19 21:49:37
بعض الصحفيين *** ما يحترم المؤتمر ف لازم يوبخ ..كفو يا تركي هذا وقت الحزم
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( عدد التعليقات 28,669 )49 - قلم الحقيقه
صحيح لكن عليك مخاطبته بطريقة لطيفة مهذبة بعيدآ عن الصوت العالي والتشنج . أقلها لتكسب حب الحاضرين وقبول ماجئت به لطرحه ومناقشته.وليس تتعامل معهم وكأنهم طلاب مدرسة تلاميذ صغار وأنت مديرها.
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( عدد التعليقات 28,669 )48 - قلم الحقيقه
خصوصآ أن الأمر لم يمس جانبه الشخصي مطلقآ والا ربما لعذرناه.المكان مكان عام وليس ملك له يقع تحت أملاكه ليتحدث مع ضيوف مؤتمره بهذا الأسلوب المتعالي الغير مقبول.هناك تجاوز من شخص لم يمس جانبك الشخصي .
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47 - عبدالرحمن ولد الرياض2017-09-19 21:41:20
احد الصحفيين مازال ممسك بجواله يصور،بعدين قايلين لهم ممنوع التصوير بالجوال وايقفاله، كان من المفترض طرد اي واحد يخالف النظام امثال الصحفي الي جالس في المقدمه ومازال يصور فيديو بجواله.النظام فوق الجميع
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46 -2017-09-19 21:39:51
ايوه كده ***
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( عدد التعليقات 28,669 )45 - قلم الحقيقه
لو كنت من وجه اليه حديثه بهذه النبرة لمنعته فورآ ودون أي تأخير من مخاطبتي بهذه الطريقة رغم أنني لن أدع له ولا لغيره فرصة نحوي ليمرر هذه اللغة تجاهي.لكن ليس من حقه مخاطبة الآخرين بهذا الاسلوب نهائيآ.
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44 - كويتي وافتخر2017-09-19 21:31:29
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43 - حفلة2017-09-19 21:30:35
ممنوع دخول الجوالات
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42 - كويتي وافتخر2017-09-19 21:30:27
ثقافة مجتمع
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41 - كويتي وافتخر2017-09-19 21:29:57
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40 - معناتها2017-09-19 21:28:24
***المسؤلية🤔
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39 - سخيف2017-09-19 21:26:48
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38 - منتحي2017-09-19 21:25:27
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
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37 - فرجك يارب2017-09-19 21:24:05
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36 - منقاش2017-09-19 21:23:14
في بداية اللقاء عند نهاية كلمته طلب من الحاضرين عدم التصوير أثناء القاء البيان .. وقد أعذر من أنذر
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35 - وازماناااااه2017-09-19 21:21:02
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34 - النابلسي2017-09-19 21:20:01
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( عدد التعليقات 28,669 )33 - قلم الحقيقه
واضح أن صاحب الغترة البيضاء المقدم أول ماسمع كلمة لو سمحت بنبرة حادة التفت اليه ظانآ أنه يقصده وليس أحد الحاضرين الصامتين.
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32 - الخالدي2017-09-19 21:17:08
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( عدد التعليقات 668 )31 - فهد
لماذا كل هذا ***
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30 - من لم يكن2017-09-19 21:14:14
******
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( عدد التعليقات 668 )29 - فهد
تعليق مخالف
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28 - ع الشمري2017-09-19 21:12:51
عادي .... اصبح المشهد مألوفاً
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27 - ترى الصحفيين2017-09-19 21:10:55
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26 - الوطن غالي2017-09-19 21:09:55
يجب الحذرمن بعض صحفي اندية الوطن يا معالي الشيخ تركي ال الشيخ
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25 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-19 21:01:44
احب تعليق زاهد قدسي رحمة الله رحمه واسعه كان لما تحي كرة مرتدة وخطيرة كان يقول يا ساتر يا ساتر الله يرحمك يا زاهد .
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( عدد التعليقات 28,669 )24 - قلم الحقيقه
واضح أن المؤتمر أجوائه مشحونة بالتوتر والحاضرين صامتين كأنهم موظفين ******
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23 - ذي يسمونها2017-09-19 20:59:11
قوية بحق المؤتمرات الصحفية ان لم يكن هناك المام بماهو المقصود والهدف منها🤔
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22 -2017-09-19 20:57:23
تعليق مخالف
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21 - يوسف القحطاني2017-09-19 20:56:03
هذا مؤتمر عام وين الشفافيه ؟؟
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20 - الراصد2017-09-19 20:55:21
اهون من اللي يقول للصحفي ماهو بشغلك ولا احد علق ولا شي
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( عدد التعليقات 28,669 )19 - قلم الحقيقه
تعليق مخالف
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18 - خلاص2017-09-19 20:54:38
يعني المرة الجاية اي مؤمر صحفي يمنعون الصحفيين علشان محد يدري مثلاً
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17 - حسن2017-09-19 20:54:20
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16 - يمامه2017-09-19 20:53:16
الله *****
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15 - ههه بس متجنول2017-09-19 20:53:05
مو مؤتمر صحفي اجل بدون كاميرا وتصوير صار اجتماع مغلق وكأنه سر. يجب الشفافية في كل مؤتمر يا سعادة ال الشيخ
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14 - خالد / ابو عمر2017-09-19 20:51:40
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13 -2017-09-19 20:49:42
عجبا عجبا !!!!
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12 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-19 20:48:45
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11 - يارب لك الحمد2017-09-19 20:47:50
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10 - روبن هود القحطاني2017-09-19 20:44:59
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9 - صافي2017-09-19 20:44:07
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8 - صافي2017-09-19 20:43:13
يا ليت يلغون الرياضة كلها .. مصاريف على كلام فاضي.. اللي ييغى كورة . عنده دوري أوروبا .
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7 -2017-09-19 20:42:10
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6 - محمد بن سعد2017-09-19 20:40:33
الله يرحم فيصل بن فهد
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5 - حمد عبدالله2017-09-19 20:40:29
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4 - اول 12017-09-19 20:40:24
يعجبك صريح وواضح، فيه عينات من الصحفيين يعابطون ومايجون الا بالطريقة هذي.
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3 - باحث قانوني .احمد H2017-09-19 20:39:22
بعض الصحفيين ما يبغالهم غير كذا .. كفو والله يارئيس هيئة الرياضة ..
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2 - زائر2017-09-19 20:39:05
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1 - ابو زياد2017-09-19 20:37:28
انا لله وإنا اليه راجعون
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