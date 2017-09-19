القبض على أسرة اشتركت في سرقة خزينة محل بتبوك – فيديو

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صحيفة المرصد : أكد الناطق الإعلامي لشرطة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه إشارة إلى ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص (عائلة يشتركون في سرقة خزينة إحدى المحلات التجارية بتبوك) فقد تم تكثيف عمل الفرق الأمنية والإطاحة بالجناة.

وأضاف، بعد القبض عليهم أحيلوا للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية سطو على محل تجاري في منطقة تبوك.

وأظهر المقطع، اشتراك رجل وامرأة وطفلين، وهم يحتالون لسرقة بعض محتويات المتجر؛ حيث قام الرجل والمرأة بالتمويه وشغل القائمين عليه، فيما اهتم الطفلان بسرقة بعض المحتويات والخروج بعد ذلك من المتجر.

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