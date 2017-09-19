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القبض على أسرة اشتركت في سرقة خزينة محل بتبوك – فيديو
صحيفة المرصد : أكد الناطق الإعلامي لشرطة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه إشارة إلى ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص (عائلة يشتركون في سرقة خزينة إحدى المحلات التجارية بتبوك) فقد تم تكثيف عمل الفرق الأمنية والإطاحة بالجناة.
وأضاف، بعد القبض عليهم أحيلوا للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات.
وكان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية سطو على محل تجاري في منطقة تبوك.
وأظهر المقطع، اشتراك رجل وامرأة وطفلين، وهم يحتالون لسرقة بعض محتويات المتجر؛ حيث قام الرجل والمرأة بالتمويه وشغل القائمين عليه، فيما اهتم الطفلان بسرقة بعض المحتويات والخروج بعد ذلك من المتجر.
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التعليقات
22 - مؤدب2017-09-19 22:16:54
اتوقع مو سعوديين الظاهر انهم من دول الجوار ومنتحلين صفة المواطن السعودي لاني ما اتوقع سعودي او سعوديه ومعهم اطفال يسرقوا .. انا شفت كذا حرمه في أسواق البدر وغير اسواق البدر تسرق بس عائله كذا مستحيل
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21 - جاغوار2017-09-19 22:13:01
نسال الله السلامة***
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20 - المر2017-09-19 22:12:40
قلم الخنبقه ماعنده الاالاسطوانه ذي يرددها استح علي وجهك ذولا الله يهديهم ويتوبو ويرزقهم بالحلال
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19 - مسمار2017-09-19 21:45:16
ت2 قلوومه اعذروها ياشباب ماتعرف غير هالكلمتين ترددها بكل موضوع بدليل موضوعنا هنا يتعلق بالسرقه لكن قلووومه مشلوله ثقافيا لذلك تزج بموضوع اخونجيه صباح مساء حتى في سباق الهجن فاعذروها مريضه نفسيا!!
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18 - زاااااير وماشي2017-09-19 21:42:40
امحق اسره
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17 - sasa19742017-09-19 21:29:59
دام لم يذكر الجنسيه خلاص معروف من هو يالي هامك الموضوع
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16 - مشكله تحتاج انتباه حذاري من القادم2017-09-19 21:27:03
عندما تصل الدرجه أن يتفق الزوج والزوجه على السرقه فيجب دق ناقوس الخطر ❗📛⛔
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15 - زائر2017-09-19 21:23:11
لاحول ولاقوة الا بالله هذا كيف يبغي البركه في عياله وزوجته مادام معلمهم السرقه والله لو يجوع الانسان وياكل من لحمه انه افضل بكثير من ان يسرق وهذا يسرق ويسرق اهل بيته معه اسأل الله ان يغنينا بحلاله
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14 -2017-09-19 21:18:26
ت3 مـ،ـاݛــے/ ليه تاخذ اسم غيرك ؟ من قلة الاسامي ؟ هذا الاسم ماهو لك بالقوة تبي تستفز صاحب هالاسم ؟ ليه ماتشوفلك معرف ثاني وتبعد عن استفزاز الناس؟
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13 -2017-09-19 21:16:29
مبروووك ياليت يتم دراسة موضوعهم والإرشاد وتوعية ومعرفة السبب الرئيسي لقيامهم مثل هذا العمل وشكر الله سعيكم
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12 - زائر من الكواكب2017-09-19 21:10:24
إذا لم يتوقف عن هذه اللغة سوف نفرم السمبوسة..
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11 - عابر سبيل2017-09-19 21:02:51
استحاله يكونو سعوديين ،،،، هذولا ابويمن يلبس ثوب وشماغ ويقول انه سعودي ليشوه سمعتنا ،،، حنا ولله الحمد في نعمه وخير وعفه نفس ،،، اتحدى ان ما يطلع خبر يؤكد كلامي وان جنسيته يماني ،،، اخروجوهم من ارضنا
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10 - الشايب2017-09-19 20:57:27
أسرة لها مستقبل كبير في الأجرام .
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9 - ابراهيم2017-09-19 20:55:11
كل ماطق عود حصاة اخونجية اخونجية اخونجية اشغلتنا
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8 - عيد الصومع2017-09-19 20:48:17
جريمتهم الكبرى تعليم الاطفال ع السرقة
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7 - العويد2017-09-19 20:45:08
الله يهديهم ويرزقهم بالحلال
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6 - سلام2017-09-19 20:43:41
وش ذا الزمن الله يكفينا شره بدل ماتعلم عيالك الصلاة والصوم والصدق والتحلي بالاخلاق الحميده تعلمهم السرقه والنصب حسبنا الله ونعم الوكيل والله يخارجنا من ذا الزمن وأهله
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5 - اول 12017-09-19 20:42:16
قلم الحقيقة، تراك اشغلت امنا بالاخونجية.. كل ماصار شي اخونجية اخونجية، اكبر كم عمرك انت الى متى وانت مراهق ؟
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4 - فيصل2017-09-19 20:41:49
تعليق مخالف
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3 - مـ،ـاݛــے2017-09-19 20:41:48
اللي يدافع عن الملتحين ..ترى مافيه اطول من لحية الهندوسي واليهودي والخميني
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( عدد التعليقات 28,669 )2 - قلم الحقيقه
ثقافة الأخونجية الأخوان السرقات والخيانات هم من نشروها داخل بلادنا.
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1 - محمد بن سعد2017-09-19 20:28:58
عيب والله عيب قسم بالله عيب تعلم اولادك السرقة ، نشكر شرطة تبوك على القبض عليهم
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