شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسر

حجم الخط A A A المرصد 10 1٬857 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لسيارة تشتعل بها النيران في وادي الدواسر .

ووفقاً لموقع سبق ، فقد أوضحت مصادر أن احتراق السيارة يرجع لإطاق النار عليها ، فيما أصيب قائدها ، دون وقوع أي إصابات أخرى .

وتباشر الجهات المختصة الحادث لمعرفة ملابساته ، وينتظر أن يصدر بيان من المتحدث الرسمي .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )