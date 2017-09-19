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شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسر
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لسيارة تشتعل بها النيران في وادي الدواسر .
ووفقاً لموقع سبق ، فقد أوضحت مصادر أن احتراق السيارة يرجع لإطاق النار عليها ، فيما أصيب قائدها ، دون وقوع أي إصابات أخرى .
وتباشر الجهات المختصة الحادث لمعرفة ملابساته ، وينتظر أن يصدر بيان من المتحدث الرسمي .
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التعليقات
10 - مسمار2017-09-19 22:16:23
ت1 قلم النفسيه قول قسم ***
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9 -2017-09-19 21:49:42
وادي الدواسر كان من أغنى الأودية في جزيرة العرب ولكن صار فيه تغيير في تركيب السكان لأن الآن أكثر السكان من أهل أفريقيا
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8 - فارس الوابصي2017-09-19 21:48:33
وادي الدواسر يحتاج إلى عاصفة حزم من قبل قوات مكافحة المخدرات
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7 - الهاشمي2017-09-19 21:36:24
اللهم لا بلاء
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6 - د ماجد2017-09-19 21:29:03
الوداي من كثر البياعين لابد لهم من حزم يقشهم قش هي واستراحاتهم
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5 - خالد2017-09-19 21:26:22
وقبل فتره ينفون المسؤلين ان هناك سياره اطلق النار عليها ... ماعمري شفت مسؤول صادق لكن الحمدلله ان فيه جوالات كميرا
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-19 21:23:57
أمن وأمان .
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3 - سبق ان تكلمنا على وادي الدواسر2017-09-19 21:22:29
بانه يجب زيادة الامن والجوازات وجميع نقاط المراقبة ) وادي ادواسر واغلب المناطق التي على خط الجنوب ، للاسف تحولت لاوكار للوافدين المخالفين والمروجين وحقين المشاكل ، نتمنى تشديد الإجراءات الأمنية
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2 - ابو شدا2017-09-19 21:20:07
ربنا يستر .
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( عدد التعليقات 28,669 )1 - قلم الحقيقه
اطلاق النار مؤكد أنه أصاب خزان الوقود وهو ممتلىء بالبترول فانفجر وعلقت النيران بالسيارة.المهم نتمنى السلامة لقائدها وأن يكون قد نجى من حادث اغتياله.
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