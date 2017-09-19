بالفيديو.. رسالة مؤثرة من الملازم خالد الغامدي بعد إصابته بالحد الجنوبي.. وهكذا توعد الحوثيين
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو” ظهر خلاله الملازم “خالد الغامدي” أحد رجال القوات المسلحة المرابطين بالحد الجنوبي وهو مصاباً .
ووجه الملازم خالد الغامدي خلال الفيديو رسالة بالتعهد بالقضاء على ميليشيات الحوثي واستكمال المسيرة حتى يتم نصرة الحق وعودة الشرعية في اليمن.
ولقي الفيديو الذي لم يتجاوز العشر ثوان استحسان المغردين وأشادوا بالغامدي وجميع المرابطين بالحد الجنوبي الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن وحماية الشعب ودون الكثير من المعلقين عبارات تتضمن الدعاء لـ “الغامدي” بالشفاء العاجل وأن ينصر الله الجنود
وعبر هاشتاق “الملازم خالد الغامدي” أنشد المغرد خالد مهدي بعض الأبيات دعمًا للملازم الغامدي قال فيها :ماتشوف شر الله يديمك ويرعاك .. يالغامدي يامعرب الجد والخال.. تفخر بك بلادك ونفخر بشرواك.. يامرعب الحوثي من الجال للجال”
وقال مغرد اّخر “: الملازم خالد الغامدي من ميدان المعركة يبعث برسالة وهو مصاب.. عز الله يعزك ويرفع قدرك والله يقومك بالسلامه يابطل.وأضاف مغرد ” ومن معه ومن سبقه من أبطال الجيش هم لنا قدوة صالحة في الدفاع عن الدين والشعب والوطن”.
وكتب “مغرد” : للبطولة رجال مكانهم الحد الجنوبي وعنوانهم: النصر أو الشهادة.. قصصٌ ستبقى تُدرس في القلوب قبل العقول.
التعليقات
الله يحفظك ويحفظ كل المرابطين. ،،، الله ينصركم
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هياط أدول
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ونعم بك وبزملاك وبغامد اجمع والله انمم نشماوابطال
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اللهم أنصر جنودنا المرابطين على الحدود(نقول لهم أضربوا الحوثي والمخلوع بكل ما أستطعتم من قوة دمروهم أحرقوهم هم الفيئران في جحورها) نسأل الله أن يهلك الحوثيين والمخلوعين وأن يرمل نساءهم وييتم أطفالهم
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بيض الله وجهك يابن العم والله ينصركم
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بيض الله وجهك ياابن العم والله ينصركم
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الله يشفيك وتقوم بالسلامه والله ينصر السعوديه ع من عاداها
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الله يشفيك يابطل
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الله يشفيك يابطل وينصركم على الحوثي ولخائن صالح نحنو معكم قلبآ وقالبآ ويحفظ خادم الحرمين وحكومتة والشعب السعودي
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اللهم شافه ومتعه بالصحه والعافيه اللهم عليك بالحوثيين المشركين بك اللهم اهزمهم ومزقهم شر ممزق فانهم لايعجزونك اللهم شتت دولة الفرس النجوس واشغلهم في انفسهم يا الله
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والله انك يالغامدي فخرنا وعزنا وتاج على رؤوسنا أنت وزملائك الأبطال على الحد الجنوبي.أسأل الله أن يشفيك ويعافيك وينصركم على عدوكم وعدو بلادنا وحكامنا الحوثيين الارهابيين وكل من أراد لهذه البلاد مكروه.
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كفو يابطل **** والله العظيم انكم فخر للوطن بارك الله فيك وفي من معكم من الابطال
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شفاك الله يالغامدي ، الله يقويكم على الحوثه وأتباعهم
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اللهم اشف كل مصاب بجيشناالسعودي وانصرهم يارب على الحوثه وخونةاليمن صالح واعوانه وامن حدودنا ***
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جزاك الله عنا كل خير .ونسأل الله لك الشفاء العاجل. ولجميع زملائك الأبطال.
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شفاك الله الغامدي من إصابتك وجميع جنودنا البواسل اللهم اشفه شفاءتام وعافه من اصابته يااحفادسفيان ابن عوف الغامدي والصحابي ابوظبيان الاءعرج الغامدي احداقادة غامديوم القادسيه رضي الله عنهم
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هٶلاء هم الشباب الابطال الاشاوس الذی بحق نفتخر فیهم فهم حماة الوطن بعد الله عز وجل فهم یسهرون اللیل ویرابطون علی الحدود بینما اخرون یتسکعون فی الاسواق ویفحطون فی الشوارع فشتان بین الطرفین
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تعليق -1 كلامك 100/100 كلنا عارفين الشي هذااا !!
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, قبلة على رأس كل جندي مرابط ترك اﻷهل واﻷولاد من أجل دينه ... اللهم انصر جندك وثبت أقدامهم واعل كلمتك وأعز دينك بهم🇸🇦
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الله يحفظكم بحفظه وينصر بلادنا على كل من عاداها
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*** الله يشفيه إن شاء الله
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اللهم نصرك ورضاك وعونك وتسديدك لﻹسلام والمسلمين ولكل سعودي لم يتونا بالروح والفعل والقول ﻹعلاء رآية التوحيد وكلمتك الحق وتمكين عبادك لطاعتك بالحفظ والذود عن الحرمين الشريفين وبلاد قبلة المسلمين يالله.
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هل سيأتي الماضي ورحال وقلم وكل من يدعي الوطنية ويستهزئ بالدين والسنن بذريعة الاخوان ويدعو لجنودنا ويلعن الحوثي هل شاهدتم حماس للمندسين مع جهاد جنودنا هل عرفت من هو العدو لا تجدهم الا ف اخبار معينة
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