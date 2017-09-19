بالفيديو.. رسالة مؤثرة من الملازم خالد الغامدي بعد إصابته بالحد الجنوبي.. وهكذا توعد الحوثيين

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو” ظهر خلاله الملازم “خالد الغامدي” أحد رجال القوات المسلحة المرابطين بالحد الجنوبي وهو مصاباً .

ووجه الملازم خالد الغامدي خلال الفيديو رسالة بالتعهد بالقضاء على ميليشيات الحوثي واستكمال المسيرة حتى يتم نصرة الحق وعودة الشرعية في اليمن.

ولقي الفيديو الذي لم يتجاوز العشر ثوان استحسان المغردين وأشادوا بالغامدي وجميع المرابطين بالحد الجنوبي الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن وحماية الشعب ودون الكثير من المعلقين عبارات تتضمن الدعاء لـ “الغامدي” بالشفاء العاجل وأن ينصر الله الجنود

وعبر هاشتاق “الملازم خالد الغامدي” أنشد المغرد خالد مهدي بعض الأبيات دعمًا للملازم الغامدي قال فيها :ماتشوف شر الله يديمك ويرعاك .. يالغامدي يامعرب الجد والخال.. تفخر بك بلادك ونفخر بشرواك.. يامرعب الحوثي من الجال للجال”

وقال مغرد اّخر “: الملازم خالد الغامدي من ميدان المعركة يبعث برسالة وهو مصاب.. عز الله يعزك ويرفع قدرك والله يقومك بالسلامه يابطل.وأضاف مغرد ” ومن معه ومن سبقه من أبطال الجيش هم لنا قدوة صالحة في الدفاع عن الدين والشعب والوطن”.

وكتب “مغرد” : للبطولة رجال مكانهم الحد الجنوبي وعنوانهم: النصر أو الشهادة.. قصصٌ ستبقى تُدرس في القلوب قبل العقول.