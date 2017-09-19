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الرئيسية / بالفيديو.. رسالة مؤثرة من الملازم خالد الغامدي بعد إصابته بالحد الجنوبي.. وهكذا توعد الحوثيين

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من الملازم خالد الغامدي بعد إصابته بالحد الجنوبي.. وهكذا توعد الحوثيين

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من الملازم خالد الغامدي بعد إصابته بالحد الجنوبي.. وهكذا توعد الحوثيين
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المرصد 28 4٬959 6 ساعات

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو” ظهر خلاله الملازم “خالد الغامدي” أحد رجال القوات المسلحة المرابطين بالحد الجنوبي وهو مصاباً .
ووجه الملازم خالد الغامدي خلال الفيديو رسالة بالتعهد بالقضاء على ميليشيات الحوثي واستكمال المسيرة حتى يتم نصرة الحق وعودة الشرعية في اليمن.
ولقي الفيديو الذي لم يتجاوز العشر ثوان استحسان المغردين وأشادوا بالغامدي وجميع المرابطين بالحد الجنوبي الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن وحماية الشعب ودون الكثير من المعلقين عبارات تتضمن الدعاء لـ “الغامدي” بالشفاء العاجل وأن ينصر الله الجنود
وعبر هاشتاق “الملازم خالد الغامدي” أنشد المغرد خالد مهدي بعض الأبيات دعمًا للملازم الغامدي قال فيها :ماتشوف شر الله يديمك ويرعاك .. يالغامدي يامعرب الجد والخال.. تفخر بك بلادك ونفخر بشرواك.. يامرعب الحوثي من الجال للجال”
وقال مغرد اّخر “: الملازم خالد الغامدي من ميدان المعركة يبعث برسالة وهو مصاب.. عز الله يعزك ويرفع قدرك والله يقومك بالسلامه يابطل.وأضاف مغرد ” ومن معه ومن سبقه من أبطال الجيش هم لنا قدوة صالحة في الدفاع عن الدين والشعب والوطن”.
وكتب “مغرد” : للبطولة رجال مكانهم الحد الجنوبي وعنوانهم: النصر أو الشهادة.. قصصٌ ستبقى تُدرس في القلوب قبل العقول.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - فيصل
2017-09-20 02:43:49
الله يحفظك ويحفظ كل المرابطين. ،،، الله ينصركم
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27 - يا رجل !!!
2017-09-20 01:28:35
هياط أدول
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26 - راجعو حساباتكم
2017-09-20 01:18:46
ونعم بك وبزملاك وبغامد اجمع والله انمم نشماوابطال
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25 - وطني الغالي
2017-09-20 01:01:56
اللهم أنصر جنودنا المرابطين على الحدود(نقول لهم أضربوا الحوثي والمخلوع بكل ما أستطعتم من قوة دمروهم أحرقوهم هم الفيئران في جحورها) نسأل الله أن يهلك الحوثيين والمخلوعين وأن يرمل نساءهم وييتم أطفالهم
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24 - يوسف الزهراني
2017-09-20 00:30:29
بيض الله وجهك يابن العم والله ينصركم
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23 - يوسف الزهراني
2017-09-20 00:26:54
بيض الله وجهك ياابن العم والله ينصركم
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22 - رفيق الدرب
2017-09-19 23:40:38
الله يشفيك وتقوم بالسلامه والله ينصر السعوديه ع من عاداها
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21 - متابع
2017-09-19 23:37:50
الله يشفيك يابطل
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20 - محمد الزهراني
2017-09-19 23:28:05
الله يشفيك يابطل وينصركم على الحوثي ولخائن صالح نحنو معكم قلبآ وقالبآ ويحفظ خادم الحرمين وحكومتة والشعب السعودي
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19 - العجمه
2017-09-19 23:18:57
اللهم شافه ومتعه بالصحه والعافيه اللهم عليك بالحوثيين المشركين بك اللهم اهزمهم ومزقهم شر ممزق فانهم لايعجزونك اللهم شتت دولة الفرس النجوس واشغلهم في انفسهم يا الله
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( عدد التعليقات 28,679 )
18 - قلم الحقيقه
2017-09-19 23:18:15
والله انك يالغامدي فخرنا وعزنا وتاج على رؤوسنا أنت وزملائك الأبطال على الحد الجنوبي.أسأل الله أن يشفيك ويعافيك وينصركم على عدوكم وعدو بلادنا وحكامنا الحوثيين الارهابيين وكل من أراد لهذه البلاد مكروه.
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17 - 123
2017-09-19 23:17:04
كفو يابطل **** والله العظيم انكم فخر للوطن بارك الله فيك وفي من معكم من الابطال
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16 - ولوو
2017-09-19 23:09:17
تعليق مخالف
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15 - ْ-
2017-09-19 23:04:40
شفاك الله يالغامدي ، الله يقويكم على الحوثه وأتباعهم
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14 -
2017-09-19 22:59:13
اللهم اشف كل مصاب بجيشناالسعودي وانصرهم يارب على الحوثه وخونةاليمن صالح واعوانه وامن حدودنا ***
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13 - ابو شدا
2017-09-19 22:58:37
جزاك الله عنا كل خير .ونسأل الله لك الشفاء العاجل. ولجميع زملائك الأبطال.
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12 - مواطن
2017-09-19 22:50:51
تعليق مخالف
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11 - HD
2017-09-19 22:17:57
تعليق مخالف
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10 -
2017-09-19 22:14:52
شفاك الله الغامدي من إصابتك وجميع جنودنا البواسل اللهم اشفه شفاءتام وعافه من اصابته يااحفادسفيان ابن عوف الغامدي والصحابي ابوظبيان الاءعرج الغامدي احداقادة غامديوم القادسيه رضي الله عنهم
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9 - غصن اخضر
2017-09-19 22:14:04
هٶلاء هم الشباب الابطال الاشاوس الذی بحق نفتخر فیهم فهم حماة الوطن بعد الله عز وجل فهم یسهرون اللیل ویرابطون علی الحدود بینما اخرون یتسکعون فی الاسواق ویفحطون فی الشوارع فشتان بین الطرفین
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8 - المجاهد
2017-09-19 22:10:40
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( عدد التعليقات 11,067 )
7 - العنيد
2017-09-19 22:03:09
تعليق -1 كلامك 100/100 كلنا عارفين الشي هذااا !!
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6 -
2017-09-19 22:01:15
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,067 )
5 - العنيد
2017-09-19 22:01:00
, قبلة على رأس كل جندي مرابط ترك اﻷهل واﻷولاد من أجل دينه ... اللهم انصر جندك وثبت أقدامهم واعل كلمتك وأعز دينك بهم🇸🇦
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4 - محمدين
2017-09-19 21:59:16
الله يحفظكم بحفظه وينصر بلادنا على كل من عاداها
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3 - فارس الوابصي
2017-09-19 21:57:26
*** الله يشفيه إن شاء الله
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2 - نهنئكم قبل أن نفخر بكم
2017-09-19 21:55:56
اللهم نصرك ورضاك وعونك وتسديدك لﻹسلام والمسلمين ولكل سعودي لم يتونا بالروح والفعل والقول ﻹعلاء رآية التوحيد وكلمتك الحق وتمكين عبادك لطاعتك بالحفظ والذود عن الحرمين الشريفين وبلاد قبلة المسلمين يالله.
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1 - م
2017-09-19 21:47:34
هل سيأتي الماضي ورحال وقلم وكل من يدعي الوطنية ويستهزئ بالدين والسنن بذريعة الاخوان ويدعو لجنودنا ويلعن الحوثي هل شاهدتم حماس للمندسين مع جهاد جنودنا هل عرفت من هو العدو لا تجدهم الا ف اخبار معينة
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آخر تعليق
بواسطة : بدوي

مابقى الا القصبي الله المستعان...
بواسطة : ابويوسف

536 هذا لايعرف الاداره حده وحده قله ندير اذا لزم الامر اربع وباليد سيجاره وباليد...
بواسطة : مفتاح علبة قشطه

بسوووم تي احلااااام حلووووووه وسعادة. قشوووط 💛 💙 🌷...
بواسطة : ثلج حار

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