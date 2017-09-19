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بالفيديو: وزيرا خارجية السعودية وقطر بجانب بعض في اجتماع في نيويورك..شاهد.. وزير خارجية تركيا حاول استغلال الفرصة !

بالفيديو: وزيرا خارجية السعودية وقطر بجانب بعض في اجتماع في نيويورك..شاهد.. وزير خارجية تركيا حاول استغلال الفرصة !
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المرصد 79 9٬728 5 ساعات

صحيفة المرصد: عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع وزاري حول سوريا، في نيويورك وذلك بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية منها السعودية وقطر .
وأظهر فيديو للاجتماع تواجد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بجانب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويعد ذلك أول لقاء يجتمعان فيه منذ بدء الأزمة الخليجية إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم مع قطر لدعمها الإرهاب.
وظهر في المقطع المصور الذي تداوله عدد كبير من النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حاول استغلال الفرصة بحكم وقوفه إلى جانب الوزير القطري.و
قالت تقارير إن جاويش أوغلو دعا بدبلوماسية نظيره القطري إلى مصافحة الوزير السعودي، لكن المحاولة لم تنجح لأن الجبير كما في المشهد، تجاهل ما يدور بجانبه تماما. وفقا لـ “إيلاف”.
يشار إلى أنه شارك في الاجتماع ، وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

79 - عبدالله اليامي
2017-09-20 03:21:29
تصرف الوزير السعودي 🇸🇦 تجاه القطري ينم عن حكمة نظرا ً لما تنتهجه الحكومة القطرية من تصرف أرعن تجاه الأشقاء في الخليج والوطن العربي ، الوزير التركي والله أعلم إنه خبيث ، القطري ماله نيه في المصافحة .
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78 - حق قطر يذكرني بعادل امام 😂
2017-09-20 03:11:01
😂🤧😂
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77 - شايل بشت الشيوخ
2017-09-20 02:45:11
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76 - هشام النوري
2017-09-20 01:44:21
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75 - هاشم
2017-09-20 01:07:51
سبحان الله الصدفه اجمعتهم ***
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74 - علي العمري
2017-09-20 00:49:02
سلام الجبير علي وزير خارجيه ايران. ابش المشكله لو رد السلام
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73 - علي العمري
2017-09-20 00:48:08
😂😂😂😂. من الخسران السلام رده واجب.
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( عدد التعليقات 28,679 )
72 - قلم الحقيقه
2017-09-20 00:48:02
رسالة سفيرنا الجبير رسالة في اتجاهين للنظام التركي والنظام القطري مفادها روح العب بعيد يالأخونجي الأخواني يدنا ويد حكامنا وبلادنا وشعبنا لاتصافح ولاتمتد نحو الخونة الا لضرب أعنقاهم والاطاحة برؤوسهم.
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71 - علي العمري
2017-09-20 00:43:58
تعليق مخالف
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70 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:43:29
لن نختلف على تحية سلمت عليه وسلم عليك ،، الا يسعنى أن نقول عنه خائن داعم لأخوان خونة خوارج ارهاب هذا العصر ؟!
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69 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:40:52
المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين !! فما بالك أن هذا اللادغ المسلم خان وغدر بأهله وعشيرته وأخوته ولا زال يخون ويخوووووووون !! ويصر على الخيانة !!
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68 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:35:02
المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين !! ولقد لدغنا هذا المسلم أكثر من مرة
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67 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:31:44
62 - ساهر .... جزاه الله خير على مبادرته الطيبة،// طيب وعلى خيانته وغدره ونقض عهوده وش تقول له ؟!
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66 - ١١١
2017-09-20 00:29:33
يعجبني الجبير بالزي السعودي الرسمي ....🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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65 - ولد شقراء
2017-09-20 00:27:12
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64 - ولد شقراء
2017-09-20 00:24:12
تعليق مخالف
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63 - ولد شقراء
2017-09-20 00:15:30
59 كلامك ****
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62 - ساهر
2017-09-20 00:13:23
جزاه الله خير على مبادرته الطيبة، لكن المشكلة إذا كان المسؤول محاسب على ردود أفعاله العفوية وأنفاسه ، والتي ممكن أن تنقل لأعمامه بشكل يضره "هنا المشكلة" ، ما أجمل أن تتصرف بشخصيتك التي وضعت محل الثقة.
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61 - المعلم
2017-09-20 00:11:39
من يبغاء السلام يمشي بسلام مع الأشقاء الخليج والعرب وليس ممارست الخيانه ضد المسلمين ياقطر
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60 - ولد شقراء
2017-09-20 00:11:25
تعليق مخالف
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59 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:07:15
50 - أبو هلول ... وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم // المسلم في حالة اسلامه ليس المسلم في حالة خيانته حيث لك أن تردعه بما تشاء
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( عدد التعليقات 28,679 )
58 - قلم الحقيقه
2017-09-20 00:01:50
الأخونجية الأخوان ليس للنظام القطري وعصابته اللي معه في الدوحة وأسيادهم الأتراك وأنتم معهم الا الدعس على وجوهكم ولحاكم . لامكان للأخونجية الأخوان مكان في بلادنا ولالهم رحمة ولاسلام مع حكامنا آل سعود.
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57 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 23:59:20
وليعلم الخونة الخائنون وأذنابهم ؟ أن أيدهم التي تمد لتمس أمن وأمان ودين هذا الوطن ليس لها الا البتر !!
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( عدد التعليقات 28,679 )
56 - قلم الحقيقه
2017-09-19 23:58:10
الأخونجية الأخوان ليس للنظام القطري وعصابته اللي معه في الدوحة وأسيادهم الأتراك وأنتم معهم الا الدعس على وجوهكم ولحاكم . لامكان للأخونجية الأخوان مكان في بلادنا ولالهم رحمة ولاسلام مع حكامنا آل سعود.
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55 - ولد شقراء
2017-09-19 23:55:41
قلم الخقيقية يقول الصواب
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54 - نيتنياهو
2017-09-19 23:54:17
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( عدد التعليقات 28,679 )
53 - قلم الحقيقه
2017-09-19 23:53:29
أنت يالأخونجي الأخواني روح حدث على مساجينك من قطيع الأخوان في سجنهم وخلك معهم لاتخرج عطهم أحاديث ليل نهار.لكن اذا تطرقتم لبلادنا وحكامنا قطعنا ألسنتكم مفهوم .أخونجية للخلف در .
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52 - أبو هلول
2017-09-19 23:52:36
سعد التميمي ت ٤٩ آمين
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( عدد التعليقات 28,679 )
51 - قلم الحقيقه
2017-09-19 23:46:28
في آخر زيارة لوزير خارجيتنا عادل الجبير لتركيا لحضور أحد المؤتمرات لديهم حاول الأتراك عزل عادل الجبير والتقليل من أهمية حضوره ردآ لعدم استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين أو ولي عهده لخليفة الأخوان.
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50 - أبو هلول
2017-09-19 23:44:37
وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمدالله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. كتاب رياض الصالحين للنووي.
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49 - سعد التميمي
2017-09-19 23:43:55
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين
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48 - ولد شقراء
2017-09-19 23:43:36
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47 - لبن المراعي
2017-09-19 23:39:56
عبدالله_المجد --- نرحب به اميرا لقطر
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46 - أبو هلول
2017-09-19 23:39:18
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86
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( عدد التعليقات 28,679 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-19 23:39:17
أشهد أن وزير خارجية مملكتنا الحبيبة عادل الجبير كفو ثم كفو ثم كفو لم ينسى أن يرد لوزير الخارجية التركي ونظامه من خلفه الصاع صاع وكمل هذا الانتصار أن وضع وزير خارجية النظام القطري فوقه كفو ياتاج رأسي.
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( عدد التعليقات 28,679 )
44 - قلم الحقيقه
2017-09-19 23:35:04
أشهد أن وزير خارجية مملكتنا الحبيبة عادل الجبير كفو ثم كفو ثم كفو لم ينسى أن يرد لوزير الخارجية التركي ونظامه من خلفه الصاع صاع وكمل هذا الانتصار أن وضع وزير خارجية النظام القطري فوقه كفو ياتاج رأسي.
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( عدد التعليقات 28,679 )
43 - قلم الحقيقه
2017-09-19 23:28:45
كفـــــــــــــــــــو وبيض الله وجهك ياوزير خارجيتنا السعودي البطل عادل الجبير حفظك الله ورعاك وسدد على الحق خطاك. خذلتهم معآ التركي ووضعت القطري فوقه.وجه السمكة غمز له سيده التركي وجاك وحصل له كف.
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42 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 23:25:56
30 - مفلح ... ان شاء الله تزين الامور وترجع العلاقات // بعد تطهيرها من الخونة !!
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41 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 23:25:01
30 - مفلح ... ترجع العلاقات بين البلدين و خليجنا واحد و شعبنا واحد // بلا خونة أوطان وأخونجية لا أمان ولا أوطان !!!
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40 - 123
2017-09-19 23:14:43
كفو يالجبير
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39 - مسافر
2017-09-19 23:12:36
اللهم اهد ضال المسلمين
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38 - ولد شقراء
2017-09-19 23:08:04
33 لبن المراعي *****
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37 - مسافر
2017-09-19 23:07:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
36 - ولد شقراء
2017-09-19 23:06:10
حسي ماوصلني ان حاكم قطر الجديد هو عبداللة بن ثاني
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35 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-19 23:05:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 - لبن المراعي
2017-09-19 23:03:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
33 - لبن المراعي
2017-09-19 23:02:21
**** لاحول ولا قوة الا بالله -
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
32 - لبن المراعي
2017-09-19 23:00:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
31 - لبن المراعي
2017-09-19 23:00:01
والله لو تموت مانسلم على من يضحك بوجهك ويطعن بظهرك ويدفع اموال لكي يزعزع بلدك ويضع مرتزقه لكي يطعنو فيك / قطان نامق
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30 - مفلح
2017-09-19 22:58:17
ان شاء الله تزين الامور وترجع العلاقات بين البلدين و خليجنا واحد و شعبنا واحد بس يطلع منها قرقاش و خرفان و الامور زينه و عسى الله يطول في عمر ملكنا سلمان وولي عهده الامين
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29 - والتركي
2017-09-19 22:49:36
يعني عامل حالك بتخطبهم لبعض. السعودية دولة لها سيادة وماهي محتاجة احد يتوسط لها
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28 - ولد شقراء
2017-09-19 22:47:24
يا اخوان الي يدير سياسة قطر بريطانيا تبي تكون مصيطرة على دول الخليج وهي لقت واحد غبي هو حمد بن خليفة ومساعدة الغبي حمد بن جاسم
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27 - ولد شقراء
2017-09-19 22:44:15
اخي 22 دويلة قطر الى يديره هم حتالة العرب من عرب 48فلسطينين لان بعض الفسلطيين فيهم حقد على دول الخليج
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26 - بوصفاء
2017-09-19 22:40:58
عز نفس تجدها ولاتهنها فتنهان الجبير رجل بمعنى الكلمة الله يكثر من امثاله
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25 - ولد شقراء
2017-09-19 22:40:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
24 - ولد شقراء
2017-09-19 22:37:52
لازم دويلة قطر ترضخ للمطالب دول المقاطعة سوف نادب من هم على شاكلتهم
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23 - زين اللي سواه الجبير
2017-09-19 22:37:40
لان قطر كالحرباء لا امان لها وتنتهج منهج ايران 🤥
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22 -
2017-09-19 22:35:23
طيب هذا العميل الصغير بصفته مين يدخل مع دول كبار مثل السعودية ومصر رحم الله امرء عرف قدر نفسه كارثة عندما يرى القط نفسه اسد
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21 - ولد شقراء
2017-09-19 22:34:25
وزير خارجية قطر الى تامرة موزة
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20 - توكمودو كمبندو
2017-09-19 22:33:19
تعليق مخالف
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19 -
2017-09-19 22:33:00
الكبير كبير مايصح الا الصحيح كفووو انا اشهد انك ذيب وكفووو لاتمد يدك لمن تلتخطت ايديهم بيد الغدر والخيانة
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18 - ولد شقراء
2017-09-19 22:32:34
المحليين النفسيين عقبو على كلمة امير قطر فية خوف من دول المقاطعة
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17 - بختصار
2017-09-19 22:29:15
تعليق مخالف
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16 - ولد شقراء
2017-09-19 22:28:19
فعلا عادل الجبير سياسي محنك اللة يوفقة
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15 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 22:28:01
بالمختصر فشل الاثنين !!
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14 - ولد شقراء
2017-09-19 22:26:19
مليون تحية لوزير الخارجية السعودي فعلا رجل
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13 - نفسيه
2017-09-19 22:25:50
تعليق مخالف
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12 - لو فيه خير وزير حكومة موزة كان لبس لبس
2017-09-19 22:23:57
العرب ولبس البس الوطني القطري ) هذا اول شي ) ثاني شي حركة وزير خارجية تركيا حركة خبيثة وليست في الاعراف الدبلوماسية ، لكن الجبير كان ذكي وطنش الموزتين قصدي الوزيرين القطري والتركي
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11 -
2017-09-19 22:23:49
**** الله يهدي النفوس
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10 -
2017-09-19 22:18:08
السياسة لا تبنى على صور اذا كان هم الدوحة فهي كارثة السؤال الاهم ويش جاب هذا الصغير مع الكبار بصفة قطر مين تحضر اجتماع مهم مثل هذا المفروض وزير خارجيتهم يبقى في الاستقبال واذا خلصوا يخبروه باللي حدث
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9 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 22:16:15
بامكان يدك أن تصافح من شئت الا أن تصافح الشرفاء
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8 -
2017-09-19 22:15:41
تعليق مخالف
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7 - رطب
2017-09-19 22:15:05
حول مائدة الأسود تجتمع الضباع
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6 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 22:14:56
وكزه التركي وقال سلم على عمك،، فتم سفه الاثنين
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5 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 22:14:08
وكز التركي القطري أن أمدد يدك !! فمدها خاسئة !! فلم تجد لها مجيبا
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4 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 22:12:20
حلم الخائن الكاذب بتطهير يده !! فمدها !! فلم تجد الا السفه
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3 - عمري 70 سنه
2017-09-19 22:11:18
كفو ياشبل سعود الفيصل الجمت الصفيق القطري بلجام الصمت والحكمه وعدم الاهتمام بالدوله العلمانيه التركيه
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2 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 22:10:20
حلم التركي بمصافحة السعودي للقطري !! كان حلماً !!
لا يعجبني(15) اعجبني(2)
1 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 22:09:24
لو صافحه وزير خارجيتنا !! لطار الأخونجية الخونية بالصور وقالوا كما قال العودة (( قواعد اللعبة تغيرت ))
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آخر تعليق
بواسطة : بدوي

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بواسطة : ابويوسف

536 هذا لايعرف الاداره حده وحده قله ندير اذا لزم الامر اربع وباليد سيجاره وباليد...
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بالفيديو .. هيئة الرياضة : زيادة جوائز كأس الملك .. وتحويل قضية العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق

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لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

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شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

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بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

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بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

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بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

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بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

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