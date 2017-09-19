بالفيديو: وزيرا خارجية السعودية وقطر بجانب بعض في اجتماع في نيويورك..شاهد.. وزير خارجية تركيا حاول استغلال الفرصة !
صحيفة المرصد: عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع وزاري حول سوريا، في نيويورك وذلك بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية منها السعودية وقطر .
وأظهر فيديو للاجتماع تواجد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بجانب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويعد ذلك أول لقاء يجتمعان فيه منذ بدء الأزمة الخليجية إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم مع قطر لدعمها الإرهاب.
وظهر في المقطع المصور الذي تداوله عدد كبير من النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حاول استغلال الفرصة بحكم وقوفه إلى جانب الوزير القطري.و
قالت تقارير إن جاويش أوغلو دعا بدبلوماسية نظيره القطري إلى مصافحة الوزير السعودي، لكن المحاولة لم تنجح لأن الجبير كما في المشهد، تجاهل ما يدور بجانبه تماما. وفقا لـ “إيلاف”.
يشار إلى أنه شارك في الاجتماع ، وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
التعليقات
تصرف الوزير السعودي 🇸🇦 تجاه القطري ينم عن حكمة نظرا ً لما تنتهجه الحكومة القطرية من تصرف أرعن تجاه الأشقاء في الخليج والوطن العربي ، الوزير التركي والله أعلم إنه خبيث ، القطري ماله نيه في المصافحة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
😂🤧😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله الصدفه اجمعتهم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سلام الجبير علي وزير خارجيه ايران. ابش المشكله لو رد السلام
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
😂😂😂😂. من الخسران السلام رده واجب.
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
رسالة سفيرنا الجبير رسالة في اتجاهين للنظام التركي والنظام القطري مفادها روح العب بعيد يالأخونجي الأخواني يدنا ويد حكامنا وبلادنا وشعبنا لاتصافح ولاتمتد نحو الخونة الا لضرب أعنقاهم والاطاحة برؤوسهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لن نختلف على تحية سلمت عليه وسلم عليك ،، الا يسعنى أن نقول عنه خائن داعم لأخوان خونة خوارج ارهاب هذا العصر ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين !! فما بالك أن هذا اللادغ المسلم خان وغدر بأهله وعشيرته وأخوته ولا زال يخون ويخوووووووون !! ويصر على الخيانة !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين !! ولقد لدغنا هذا المسلم أكثر من مرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - ساهر .... جزاه الله خير على مبادرته الطيبة،// طيب وعلى خيانته وغدره ونقض عهوده وش تقول له ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعجبني الجبير بالزي السعودي الرسمي ....🇸🇦🇸🇦🇸🇦
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 كلامك ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جزاه الله خير على مبادرته الطيبة، لكن المشكلة إذا كان المسؤول محاسب على ردود أفعاله العفوية وأنفاسه ، والتي ممكن أن تنقل لأعمامه بشكل يضره "هنا المشكلة" ، ما أجمل أن تتصرف بشخصيتك التي وضعت محل الثقة.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
من يبغاء السلام يمشي بسلام مع الأشقاء الخليج والعرب وليس ممارست الخيانه ضد المسلمين ياقطر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - أبو هلول ... وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم // المسلم في حالة اسلامه ليس المسلم في حالة خيانته حيث لك أن تردعه بما تشاء
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الأخونجية الأخوان ليس للنظام القطري وعصابته اللي معه في الدوحة وأسيادهم الأتراك وأنتم معهم الا الدعس على وجوهكم ولحاكم . لامكان للأخونجية الأخوان مكان في بلادنا ولالهم رحمة ولاسلام مع حكامنا آل سعود.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
وليعلم الخونة الخائنون وأذنابهم ؟ أن أيدهم التي تمد لتمس أمن وأمان ودين هذا الوطن ليس لها الا البتر !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأخونجية الأخوان ليس للنظام القطري وعصابته اللي معه في الدوحة وأسيادهم الأتراك وأنتم معهم الا الدعس على وجوهكم ولحاكم . لامكان للأخونجية الأخوان مكان في بلادنا ولالهم رحمة ولاسلام مع حكامنا آل سعود.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
قلم الخقيقية يقول الصواب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أنت يالأخونجي الأخواني روح حدث على مساجينك من قطيع الأخوان في سجنهم وخلك معهم لاتخرج عطهم أحاديث ليل نهار.لكن اذا تطرقتم لبلادنا وحكامنا قطعنا ألسنتكم مفهوم .أخونجية للخلف در .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سعد التميمي ت ٤٩ آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
في آخر زيارة لوزير خارجيتنا عادل الجبير لتركيا لحضور أحد المؤتمرات لديهم حاول الأتراك عزل عادل الجبير والتقليل من أهمية حضوره ردآ لعدم استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين أو ولي عهده لخليفة الأخوان.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمدالله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. كتاب رياض الصالحين للنووي.
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عبدالله_المجد --- نرحب به اميرا لقطر
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86
لا يعجبني(4) اعجبني(13)
أشهد أن وزير خارجية مملكتنا الحبيبة عادل الجبير كفو ثم كفو ثم كفو لم ينسى أن يرد لوزير الخارجية التركي ونظامه من خلفه الصاع صاع وكمل هذا الانتصار أن وضع وزير خارجية النظام القطري فوقه كفو ياتاج رأسي.
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
أشهد أن وزير خارجية مملكتنا الحبيبة عادل الجبير كفو ثم كفو ثم كفو لم ينسى أن يرد لوزير الخارجية التركي ونظامه من خلفه الصاع صاع وكمل هذا الانتصار أن وضع وزير خارجية النظام القطري فوقه كفو ياتاج رأسي.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
كفـــــــــــــــــــو وبيض الله وجهك ياوزير خارجيتنا السعودي البطل عادل الجبير حفظك الله ورعاك وسدد على الحق خطاك. خذلتهم معآ التركي ووضعت القطري فوقه.وجه السمكة غمز له سيده التركي وجاك وحصل له كف.
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
30 - مفلح ... ان شاء الله تزين الامور وترجع العلاقات // بعد تطهيرها من الخونة !!
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
30 - مفلح ... ترجع العلاقات بين البلدين و خليجنا واحد و شعبنا واحد // بلا خونة أوطان وأخونجية لا أمان ولا أوطان !!!
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
كفو يالجبير
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
اللهم اهد ضال المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
33 لبن المراعي *****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حسي ماوصلني ان حاكم قطر الجديد هو عبداللة بن ثاني
لا يعجبني(13) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
**** لاحول ولا قوة الا بالله -
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
والله لو تموت مانسلم على من يضحك بوجهك ويطعن بظهرك ويدفع اموال لكي يزعزع بلدك ويضع مرتزقه لكي يطعنو فيك / قطان نامق
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
ان شاء الله تزين الامور وترجع العلاقات بين البلدين و خليجنا واحد و شعبنا واحد بس يطلع منها قرقاش و خرفان و الامور زينه و عسى الله يطول في عمر ملكنا سلمان وولي عهده الامين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يعني عامل حالك بتخطبهم لبعض. السعودية دولة لها سيادة وماهي محتاجة احد يتوسط لها
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
يا اخوان الي يدير سياسة قطر بريطانيا تبي تكون مصيطرة على دول الخليج وهي لقت واحد غبي هو حمد بن خليفة ومساعدة الغبي حمد بن جاسم
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
اخي 22 دويلة قطر الى يديره هم حتالة العرب من عرب 48فلسطينين لان بعض الفسلطيين فيهم حقد على دول الخليج
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
عز نفس تجدها ولاتهنها فتنهان الجبير رجل بمعنى الكلمة الله يكثر من امثاله
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
تعليق مخالف
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
لازم دويلة قطر ترضخ للمطالب دول المقاطعة سوف نادب من هم على شاكلتهم
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
لان قطر كالحرباء لا امان لها وتنتهج منهج ايران 🤥
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
طيب هذا العميل الصغير بصفته مين يدخل مع دول كبار مثل السعودية ومصر رحم الله امرء عرف قدر نفسه كارثة عندما يرى القط نفسه اسد
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
وزير خارجية قطر الى تامرة موزة
لا يعجبني(13) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الكبير كبير مايصح الا الصحيح كفووو انا اشهد انك ذيب وكفووو لاتمد يدك لمن تلتخطت ايديهم بيد الغدر والخيانة
لا يعجبني(13) اعجبني(14)
المحليين النفسيين عقبو على كلمة امير قطر فية خوف من دول المقاطعة
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
فعلا عادل الجبير سياسي محنك اللة يوفقة
لا يعجبني(13) اعجبني(6)
بالمختصر فشل الاثنين !!
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
مليون تحية لوزير الخارجية السعودي فعلا رجل
لا يعجبني(13) اعجبني(5)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
العرب ولبس البس الوطني القطري ) هذا اول شي ) ثاني شي حركة وزير خارجية تركيا حركة خبيثة وليست في الاعراف الدبلوماسية ، لكن الجبير كان ذكي وطنش الموزتين قصدي الوزيرين القطري والتركي
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
**** الله يهدي النفوس
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
السياسة لا تبنى على صور اذا كان هم الدوحة فهي كارثة السؤال الاهم ويش جاب هذا الصغير مع الكبار بصفة قطر مين تحضر اجتماع مهم مثل هذا المفروض وزير خارجيتهم يبقى في الاستقبال واذا خلصوا يخبروه باللي حدث
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
بامكان يدك أن تصافح من شئت الا أن تصافح الشرفاء
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
حول مائدة الأسود تجتمع الضباع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وكزه التركي وقال سلم على عمك،، فتم سفه الاثنين
لا يعجبني(13) اعجبني(3)
وكز التركي القطري أن أمدد يدك !! فمدها خاسئة !! فلم تجد لها مجيبا
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
حلم الخائن الكاذب بتطهير يده !! فمدها !! فلم تجد الا السفه
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
كفو ياشبل سعود الفيصل الجمت الصفيق القطري بلجام الصمت والحكمه وعدم الاهتمام بالدوله العلمانيه التركيه
لا يعجبني(13) اعجبني(3)
حلم التركي بمصافحة السعودي للقطري !! كان حلماً !!
لا يعجبني(15) اعجبني(2)
لو صافحه وزير خارجيتنا !! لطار الأخونجية الخونية بالصور وقالوا كما قال العودة (( قواعد اللعبة تغيرت ))
لا يعجبني(25) اعجبني(2)
أضف تعليق