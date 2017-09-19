بالفيديو: وزيرا خارجية السعودية وقطر بجانب بعض في اجتماع في نيويورك..شاهد.. وزير خارجية تركيا حاول استغلال الفرصة !

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صحيفة المرصد: عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع وزاري حول سوريا، في نيويورك وذلك بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية منها السعودية وقطر .

وأظهر فيديو للاجتماع تواجد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بجانب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويعد ذلك أول لقاء يجتمعان فيه منذ بدء الأزمة الخليجية إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم مع قطر لدعمها الإرهاب.

وظهر في المقطع المصور الذي تداوله عدد كبير من النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حاول استغلال الفرصة بحكم وقوفه إلى جانب الوزير القطري.و

قالت تقارير إن جاويش أوغلو دعا بدبلوماسية نظيره القطري إلى مصافحة الوزير السعودي، لكن المحاولة لم تنجح لأن الجبير كما في المشهد، تجاهل ما يدور بجانبه تماما. وفقا لـ “إيلاف”.

يشار إلى أنه شارك في الاجتماع ، وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.