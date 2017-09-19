أول تعليق من شركة “جميل” على قرار هيئة الرياضة بتغيير مسمى الدوري ومستقبل شراكتها مع اتحاد الكرة

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صحيفة المرصد : أصدرت شركة عبد اللطيف جميل بيانا رسميا بعدما أعلنت هيئة الرياضة عن تغيير مسمى دوري جميل إلى الدوري السعودي ضمن مؤتمر صحفي أقيم مساء الثلاثاء في جدة.

وقال بيان شركة عبد اللطيف جميل: “بمناسبة صدور قرار الهيئة العامة للرياضة بإطلاق مسمى (الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم) والغاء مسمي “دوري جميل للمحترفين”، تؤكد شركة عبداللطيف جميل الراعي الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عزمها على المضي في شراكتها الاستراتيجية مع المؤسسة الرياضية وأنها تتشرف برعاية أهم دوري لكرة القدم للمحترفين في العالم العربي وان هذه الرعاية مستمرة وتتوسع في كل جوانب كرة القدم السعودية لما فيه خدمة الوطن الغالي والمشاركة الاجتماعية فيه.

وأضاف البيان: “الشركة تعرب عن شكرها وتقديرها لمعالي المستشار في الديوان الملكي ، رئيس هيئة الرياضة الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لما تجده من تعاون وتنسيق من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين وغيرها من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في جعل (الدوري السعودي للمحترفين) من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة”.

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