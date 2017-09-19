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أول تعليق من شركة “جميل” على قرار هيئة الرياضة بتغيير مسمى الدوري ومستقبل شراكتها مع اتحاد الكرة

أول تعليق من شركة “جميل” على قرار هيئة الرياضة بتغيير مسمى الدوري ومستقبل شراكتها مع اتحاد الكرة
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المرصد 11 6٬999 5 ساعات

صحيفة المرصد : أصدرت شركة عبد اللطيف جميل بيانا رسميا بعدما أعلنت هيئة الرياضة عن تغيير مسمى دوري جميل إلى الدوري السعودي ضمن مؤتمر صحفي أقيم مساء الثلاثاء في جدة.

وقال بيان شركة عبد اللطيف جميل: “بمناسبة صدور قرار الهيئة العامة للرياضة بإطلاق مسمى (الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم) والغاء مسمي “دوري جميل للمحترفين”، تؤكد شركة عبداللطيف جميل الراعي الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عزمها على المضي في شراكتها الاستراتيجية مع المؤسسة الرياضية وأنها تتشرف برعاية أهم دوري لكرة القدم للمحترفين في العالم العربي وان هذه الرعاية مستمرة وتتوسع في كل جوانب كرة القدم السعودية لما فيه خدمة الوطن الغالي والمشاركة الاجتماعية فيه.

وأضاف البيان: “الشركة تعرب عن شكرها وتقديرها لمعالي المستشار في الديوان الملكي ، رئيس هيئة الرياضة الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لما تجده من تعاون وتنسيق من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين وغيرها من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في جعل (الدوري السعودي للمحترفين) من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - رياضي
2017-09-20 02:57:33
غدا وسيأتي غدا سترون المنتخب السعودي النسائي لكرة القدم . واللي فيه خير يقول لا لن اقبل والله ليغيبون شمسه
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10 - هاشم
2017-09-20 01:11:27
لو قلت غير هالكلام مصيرك مصير وجيه
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9 - ساهر
2017-09-20 00:03:22
لقد وقعت الشركة مع الإتحاد السعودي في عام 2012 عقداً لمدة 6 أعوام ((إسال قوقل)) !!! "شركة عبداللطيف جميل ترعى الدوري السعودي" ، هذا بلا شك سيفقد الإتحاد مصداقيته لنكثه العهد وفسخه العقد المذكور.
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8 -
2017-09-20 00:03:13
دوري سعودي المفروض لاسيما الا بالوطن او المؤسسات الحكوميه الخطوط السعوديه سكك الحديد المهم موسسه حكوميه التجار لا
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7 - مواطن
2017-09-19 23:55:11
مو منو من إلي أقوى منو ، وخاصة بعد ريحة ريهانا إلي فااااااحت
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6 - خالد
2017-09-19 23:13:55
ياكبرها ياوليدالفراج !! أجلتكي هلالي !!يالهوتي !! ياكبرها كبراه !
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5 - قلم الحقيقه
2017-09-19 22:28:34
بفلوسك لكن حسبها
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4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-19 22:22:20
ههههههه بين السطور ما يكفي لفهمه
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3 - الحياة حلوةا
2017-09-19 22:11:43
أبو. جميل. جاه. العلم. قبل. الإعلان.
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2 - شبكشي
2017-09-19 22:08:27
أنا مستغرب كيف تغاضى مسؤولينا لموسمين كاملين وهم مبقين على دوري بلد مثل المملكه ( وتم إختزاله بإسم شخص جميل ) يعني جميل وهيلوكساته أحتكر دوري بلد بكامله بإسمه ... بجد خطأ شنيع وشنيع جداً
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1 - بدر
2017-09-19 22:07:02
ههههههههههههههه رد جميل من ابو جميل 😤😤😤
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آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

‏أحيانا كثيرة .. ‏قد لا تعني الكلمات شيئا بقدر الطريقة والنبرة التي بها قيلت ....
بواسطة : ابن الحفر

الله يسعد ايامك ياناصر القصبي هههههههههههههههه...
بواسطة : بدوي

مابقى الا القصبي الله المستعان...
بواسطة : ابويوسف

536 هذا لايعرف الاداره حده وحده قله ندير اذا لزم الامر اربع وباليد سيجاره وباليد...
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