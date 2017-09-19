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الشيطان كان ضيفهم.. الأمير ممدوح بن عبد العزيز : يكشف الخونة وأماكن تجمعهم .. وهذه رسالته للمسؤولين

الشيطان كان ضيفهم.. الأمير ممدوح بن عبد العزيز : يكشف الخونة وأماكن تجمعهم .. وهذه رسالته للمسؤولين
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المرصد 55 6٬405 4 ساعات

صحيفة المرصد: نشر صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة شن خلالها هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين .
وقال الأمير في مقال له بعنوان ” خونة ” أرفق رابطه بالتغريدة ” إنّ الخليّة التي كُشف عنها أمس الأول ما هي إلاّ أصبع من أصابع أولئك القوم .. وكلّ ما أخشاه .. كلّ ما أخشاه أن ينشأ منهم … داعش كبرى .. (عيني عينك) .. واعتبروا يا أولي )المسؤولية).
وتابع: المسألة واضحة .. هم يريدون الحكم بما جاء به حسن البنّا .. بل (حسن الهدّام) صاحب أكبر (مفسدة) خلال مائة عام فرّقوا بها المسلمين إلى شِيَعاً وأحزاباً ، وزرعوا حقداً في (بلادنا( .. انظروا كيف أصبحت قلوب المجتمع متفرّقة .. وانظروا كيف أصبح الأخ لا يثق في أخيه (شرعاً) .. بل الآخرون القاعدة وداعش وهم يقتلون السنّة والأخ يقتل أباه وأمّه … ألا إنّكم شرّ خونة يا إخوان الشياطين وأشرّ من وطأ بلادنا منذ سنين ….. يا خونة … يا حاقدين.
وأضاف الأمير “لي ولمن مثلي (آراء) و (سواليف) منذ قرابة الثلاثين عاماً ، يدور أغلبها ضدّ من اتخذ الدين وإيمان الأكثرية في بلادنا (الشرعية) لهدمها وإحلال البنّا وبني علمان وبني صوفان وحثالة بني أصفهان مكانها .. أقول اتخذوا الدين مطيّة لتحقيق أحقادٍ لهم تجاه هذه الدولة ورجالها وخلال سنواتٍ كثيرة وساعاتٍ لا تُعدّ ولا تُحصى كان ضيفهم فيها الشيطان الرجيم.
وأردف: كانت أرضية وأمكنة تلك الشياطين عِزَب وفنادق واستراحات وشواطئ مصر العزيزة أيام مبارك دون علم حكومته لا بارك الله فيهم .. كانوا من خلالها يخططون ويؤسسون بل ويبنون دولتهم (المخمّجة) طوبة طوبة … كذلك لهم مقرّ أساسي (جداً) هي قطر وفنادق قطر كان عنوان اجتماعاتهم الدورية المكثفة .. (مؤتمر النهضة) .. وهي فعلاً مؤتمرات نهض فيها الشيطان وأعوانه من الجنّ والإنس.
واستطرد قائلاً” أقول وصل الأمر إلى أنّهم كانوا يعقدون مؤتمراتهم تلك في .. فنادق تلك البلاد .. بل في فندق في الرياض سبع نجوم ومشهور كان يملكه مسؤولٌ كبيرٌ في الدولة لا يُشكّ لحظة بعقله ودينه وإخلاصه لمليكه وبلاده ، ولكن يظهر أنّه وقع هو من حيث لا يشعر في (شراك) … شرائطهم و (نباحهم) والذي صدّقه وللأسف الكثير من أبناء شعبنا إلى أن سلّموهم هم للقاعدة والنصرة وداعش ..!!
وقال “من أسسوا هذه الفتنة والذين زرعوها في بلادنا ضدّ فهم شبابنا تحت أنظارنا وأسماعنا منذ عام 1403ه ،غير أنّ سكوت الدولة عنهم في ذلك الحين بُنِيَ على شقّين : الأول : اختراق (مذهب) أولئك القوم لمسؤولين كلمتهم مسموعة عند الدولة ، والثاني : ضغط (شعبي) للأسف انساق وراءه جمعٌ من جماعتنا من السعوديين دون تبصّر فقط وجدوا أناس يتحدثون بقال الله وقال رسوله ، وكانوا يتلقّون المال والتوجيه من (ليبيا القذافي .. وقطر الحمدين .. وتميمهم وأمّه) .. ودول أخرى كإيران .. ومساندة خفيّة من دولتين تدّعيان الإسلام الصحيح على حدودٍ بعد حدودنا مع العراق شمالاً وبعد إيران شرقاً.”
وتابع: يرى الآن البنّاؤون والقطبيّون وحتى الصوفيّون الذين (ما عندهم سالفة) بأنّ الدولة العثمانية هي خليفة راشدة لهذه الأمّة ، وهذا بالطبع أثبت كذبهم بل وخيانة تلك الدولة العثمانية والتي يتصايح إخوان الشياطين (الإخوان) بأنّها هي المنقذ للإسلام !.. يا للحماقة .. ويا للخيانة لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين في كلّ الأصقاع ، كيف يكون موقف (إخوان الشياطين) في العالم من (دولة الخلافة التركية) تلك التي ينفخون فيها ولها ؟ كيف ورئيس تلك الدولة يُبيح الشذوذ الجنسي والخمور والدعارة الآن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 - محامي
2017-09-20 02:56:14
اطال الله في عمرك لقد قلت الصدق تجمع الخونه في تركيا واستلام مبالغ الخيانه المفروض من 1403 كان حفرنا لهم قبور ودفناهم وارتحنا
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54 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-20 02:55:07
جزاك الله كل خير يا سمو الأمير ممدوح مدافع عن القرآن والسنة ووطنه وضد الإرهابيين الاخونج والسرورية وبدعهم
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53 - شايل بشت الشيوخ
2017-09-20 02:29:32
التاريخ بالنسبة للامبراطورية العثمانية لاتصلح ان تكون احدى مسرحياتكم الصبيانية
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52 -
2017-09-20 02:21:03
قينان الغامدي اءمانه ابهه فكرمطورمتقدم من زمان يحذرمن فكرالاءخوان والتنظيم السروري يقول تنتج دواعش وحصل وكانت قراءته صحيحه 100/100حدس قينان كان استباقي ومصرعقب الهجره والتكفيرشدت الوثاق عل الاخوان
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51 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-20 02:07:55
اقسم بالله الاخوان شياطين واشرار الارض وخليفتهم التركي بياع البطيخ بياع الخيانه بسوق النخاسه التركيه
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50 -
2017-09-20 02:04:23
نحتاج التاكدهل سحبت كتب قطب وسروروبديع التي تحمل فكرن اخونجيا من المكتبات ومن الجامعات لأنهاتحمل فكراخونجيه واحتياط ولحماية الطلاب اللذين يطلب منهم مثلاعمل مذكرات بحثيه احترازواحتياط من الفكرالاءخوان
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49 -
2017-09-20 01:58:35
سعد بن فهد الدعارة والشذوذ في تركيا معترف فيها رسميا ومرخصة من رئيس الدولة والمثليين هداك الله حصلوا على دعم اسطوري من الحكومة التركية ك اصدار بطاقات هوية خاصة لهم وتركيا من الدول ال10
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48 -
2017-09-20 01:51:56
زمان كنا نسمع محاضرات وندوات الصحويين كثيرا فوالله كنا محبطين وكنا مانفكر في المستقبل والتنمية والاعمار والعطاء ديننا ووطنا بس كنا ننتظر الساعة ونتحرى الحروب سيدمر العالم وتنتشر الفوضى الحمدلله الذي
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47 -
2017-09-20 01:51:49
الاءخوان مؤدلجون بالخلافه لاسقاط الدياروزرع الفوضاءالعارمه بينمالكل وطن عربي حاكم وله بيعه لانحتاج خلافة الاخوان خونة الاوطان ومفردهااخونجي خاين مؤدلجون ومرضى مؤدلجون يريدون خلافة وفوضاءعارمه بالديار
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46 - خالد
2017-09-20 01:41:50
لا فض فوك اميرنا المحبوب ممدوح بن عبدالعزيز
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45 - نهر الالب
2017-09-20 01:38:13
نعوذ بالله من شياطين الانس والجن***
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44 -
2017-09-20 01:37:27
تعليق مخالف
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43 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 01:36:01
12 - ابوفهد .... الجميع يتحمل المسؤليه // طهارة قلوبنا !! ما جعلتنا نفكر في خيانتهم
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42 - سعد بن فهد
2017-09-20 01:35:31
تعليق مخالف
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41 -
2017-09-20 01:35:00
بارم الله فيك يا اميرنا الفاضل اقسم بالله انه لما كنا نهتم بسماع ندواتهم ومحاضراتهم ودروسهم كنت ما ننتهي الا ونحن مكتئبين يائسين ومحبطين كارهين الدنيا واللي فيها
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40 -
2017-09-20 01:34:14
كلام تفصيلي دقيق جدامن صاحب السمو الملكي الاءميرممدوح بن عبدالعزيز حفظه الله صاحب الخبره التراكميه المستشار السابق بوزارة الداخليه وهويشارك الصحافه بخبرته عن الاءخوان وشكرالقينان ولكل الغيورين لوطنا
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39 - وازماناااااه
2017-09-20 01:31:54
ممكن افهم ليه شنيت هجوم ع الشيخ الشريم وهو من أئمة الحرم ومعين من ولاة امرنا حفظهم الله.
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38 - سعد بن فهد
2017-09-20 01:31:54
للاسف الشذوذ الجنسي والخمور والدعارة والمراقص موجودة في دول العربية والخليجية يعني نفس الشيئ كلنا سوا والدور القادم على باقي الدول العربية والخليجية لنشر التطور الشذوذ الجنسي والخمور والدعارة
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37 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 01:31:30
12 - ابوفهد .... الجميع يتحمل المسؤليه // فيما مضى !! عاملناهم بطيبتنا !! وعاملونا بخيانتهم !! وهذا مختصر سنين مضت ،،، الآن على المكشوف نعري خيانتهم وضلالهم ومخالفتهم سنتنا
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36 -
2017-09-20 01:20:34
متغلغلين في الجامعات ولهم صولتهم وكلمتهم وهذا احد أوجه الخطورة ونحن مع الأسف لازلنا غير مدركين لهذه الحقيقة
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35 - ولد شقراء
2017-09-20 01:18:25
تعليق مخالف
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34 - سنونو
2017-09-20 01:17:16
كل هدف الإخوان المنافقين منذ تأسيس حزبهم الدنيء هو التمكن من السيطرة على الحرمين ولذلك قاموا بالتغلغل في الشعب السعودي المؤمن الطيب وكونوا لهم على مر السنين اتباع كثر انتجوا الصحوة ثم القاعدة ثم داعش
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33 - ولد شقراء
2017-09-20 01:13:41
تعليق مخالف
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32 - ولد شقراء
2017-09-20 01:09:55
تعليق مخالف
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31 - ولد شقراء
2017-09-20 01:07:14
تعليق مخالف
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30 -
2017-09-20 00:56:28
لله درك يا أمير بارك الله فيك وامد في عمرك لا إظهار الحق
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29 - علي العمري
2017-09-20 00:55:39
من استقبل الخوان هو الملك فيصل يوم تم طردهم من مصر وان اشوف الاخوان. اقرب الي النهج الاسلامي. ليش كل هذا الهجوم عليهم علشان السيسي
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28 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-20 00:49:05
صح لسانك يا سمو الامير ماقلت غير الصدق
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27 - الحربي
2017-09-20 00:36:18
تعليق مخالف
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26 -
2017-09-20 00:34:38
تعليق مخالف
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25 - انا التاريخ
2017-09-20 00:28:06
صدقت ياسمو الامير فالدوله العثمانيه خائنه لذا قامت الثوره العربيه الكبرى ضدها قبل 100 سنه لتخلص المسلمين من شرها
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24 - الى تعليق 2
2017-09-20 00:27:37
ترى سمو الأمير حفظه الله *** اذا كنت تحبه فعلاً اترك عنك العلمانية واتبع دين الدولة ومنهج سمو الأمير حفظه الله
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23 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:25:49
فطرة (( شايب )) كبير سن عبر عن صفاء العقيدة السنية نهج السعودية وشرعها وشريعتها وحاكمية ملوكها وفضح حاكمية اخوان قطب الضالة
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22 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:23:39
ونهج السلف الصالح لا يمت لنهج الاخوان الخونة وخوارجهم وأذنابهم بصلة
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21 - المهااااا
2017-09-20 00:22:33
بارك الله فيك ونفع بك البلاد والعباد ولا شلت يمينك بكشف فضائح أخوان الشيطان اتباع أيران الله يكشفهم وفضحهم ع رؤؤس. الخلائق ويجعل تخطيطهم وتدبيهمو تدميرهم
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20 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:22:16
وللأخوان الخونة نهج يضنونه نهج السلف ؟! ونحن نجزم أنه نهج الضلال نهج خوارج سرور وقطب خوارج هذا العصر من مرقوا من الدين مروق السهم
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19 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:19:25
8 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح// ولو لم يكن الخطاب ومسوغاته على نهج لخالفناه وقارعناه بالحجة
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18 - الشايب
2017-09-20 00:19:17
ومن لم يستخدم الدين مطية ؟! كل الذي ذكرهم أستخدموا الدين مطية وتجارة ووسيلة لتحقيق أهداف سياسية وللوصول للسلطة والسيطرة على الناس وغيرهم أيضا فعل نفس الأمر ونحن الآن نستنكر ذلك ونجني ثماره المرة .
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17 - ع الشمري
2017-09-20 00:18:20
الله يعز الإسلام والمسلمين ... الله وعد عباده الصادقين بالنصر
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16 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:17:50
8 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح// نهج الخطاب ومسوغاته لا يخرج الا من سلفي سني (( قح )) هل تعي معنى قح
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15 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:16:24
8 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح// لأنك رأيت فيه مخالفة لنهجك الذي تراه ونختلف معك فيه ؟!
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14 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-20 00:14:42
8 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح// الا يكفيك فيه أن الاخوان خونة وخوارج هذا العصر كما ثبت ذلك عن علماء السلف المعتبرين !!
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( عدد التعليقات 28,679 )
13 - قلم الحقيقه
2017-09-20 00:08:24
الله يحفظك ياسمو الأميركلامك رصاص ناري أطلقته وأصبت به رؤوس الأخونجية الأخوان داخل بلادنا وخارجها في كل من تركيا وقطروالصفويين المجوس النجوس في ايران.نحن معك في كل ماذكرته حفظك الله ورعاك سيدي الأمير.
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12 - ابوفهد
2017-09-20 00:05:51
الجميع يتحمل المسؤليه على ما آلت إليه الأمور من أحزاب وتناحر والبقاء في ذيل العالم وبدل حرب الإتهام للاخرين يجب علينا وخاصة العلماء والمثقفين إن نوحد كلمتنا ونتحمل المسؤليه التاريخيه لنهضة الامه
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11 -
2017-09-20 00:01:47
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه - اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك اللهم الظالمين ياحي يا قيوم
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10 - اماراتيه
2017-09-20 00:01:20
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ
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9 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح//
2017-09-19 23:59:30
ولولا نفرة الإجتهاد لجزمت ان هذا الخطاب لم يخط من قبل الرجل الصالح ممدوح بن عبدالعزيز //
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8 - مع الخيل
2017-09-19 23:58:23
الله يكفينا شرهم وشر كل حاقد على هذه البلاد اللهم امين
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7 - حضرتي
2017-09-19 23:58:17
تعليق مخالف
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6 - ذو الفقار
2017-09-19 23:58:12
الله يريح الارض من الاخوان ومن شايعهم
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5 - العربي
2017-09-19 23:57:57
اللهم اجعل هذا البلد أمن مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد أمن مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد أمن مطمئنا
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4 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 23:56:23
بيان على الفطرة بلا تكلف يصل صداه لأولي الألباب
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3 - ما يصح الا الصحيح ،، مع الاخونجية على المكشوف ؟!
2017-09-19 23:55:25
كلام في الصميم كاشف ومعري لخونة الدين والأوطان !! اخوان خوارج هذا العصر
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2 - ليبرالي
2017-09-19 23:52:58
نشكرك على هذه الرساله ،، نهايتهم قربت المتشدقين والمتسترين بالدين
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1 - صدقت والله صدقت
2017-09-19 23:48:41
لله درك في حروفك في كلماتك في تفكيرك في شرحك..
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آخر تعليق
بواسطة : بدوي

مابقى الا القصبي الله المستعان...
بواسطة : ابويوسف

536 هذا لايعرف الاداره حده وحده قله ندير اذا لزم الامر اربع وباليد سيجاره وباليد...
بواسطة : مفتاح علبة قشطه

بسوووم تي احلااااام حلووووووه وسعادة. قشوووط 💛 💙 🌷...
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بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

 المرصد 23 1٬754 2 ساعتين
شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسر

شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسر

 المرصد 28 4٬513 6 ساعات
وش معنى تقفيل الجوال ؟ .. شاهد : آل الشيخ يوبخ صحافي قام بالتصوير خلال المؤتمر

وش معنى تقفيل الجوال ؟ .. شاهد : آل الشيخ يوبخ صحافي قام بالتصوير خلال المؤتمر

 المرصد 84 10٬041 7 ساعات
فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

 المرصد 88 18٬715 20 ساعة
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬491 يوم واحد
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬248 يومين
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬704 3 أيام
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬704 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬578 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬943 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬345 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬569 شهر واحد
اخبار اقتصادية
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 150 14٬566 يوم واحد
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬402 يوم واحد
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

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“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

 المرصد 24 8٬314 يوم واحد
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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الاخيرة
مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

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“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

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شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

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الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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