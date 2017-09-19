الشيطان كان ضيفهم.. الأمير ممدوح بن عبد العزيز : يكشف الخونة وأماكن تجمعهم .. وهذه رسالته للمسؤولين
صحيفة المرصد: نشر صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة شن خلالها هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين .
وقال الأمير في مقال له بعنوان ” خونة ” أرفق رابطه بالتغريدة ” إنّ الخليّة التي كُشف عنها أمس الأول ما هي إلاّ أصبع من أصابع أولئك القوم .. وكلّ ما أخشاه .. كلّ ما أخشاه أن ينشأ منهم … داعش كبرى .. (عيني عينك) .. واعتبروا يا أولي )المسؤولية).
وتابع: المسألة واضحة .. هم يريدون الحكم بما جاء به حسن البنّا .. بل (حسن الهدّام) صاحب أكبر (مفسدة) خلال مائة عام فرّقوا بها المسلمين إلى شِيَعاً وأحزاباً ، وزرعوا حقداً في (بلادنا( .. انظروا كيف أصبحت قلوب المجتمع متفرّقة .. وانظروا كيف أصبح الأخ لا يثق في أخيه (شرعاً) .. بل الآخرون القاعدة وداعش وهم يقتلون السنّة والأخ يقتل أباه وأمّه … ألا إنّكم شرّ خونة يا إخوان الشياطين وأشرّ من وطأ بلادنا منذ سنين ….. يا خونة … يا حاقدين.
وأضاف الأمير “لي ولمن مثلي (آراء) و (سواليف) منذ قرابة الثلاثين عاماً ، يدور أغلبها ضدّ من اتخذ الدين وإيمان الأكثرية في بلادنا (الشرعية) لهدمها وإحلال البنّا وبني علمان وبني صوفان وحثالة بني أصفهان مكانها .. أقول اتخذوا الدين مطيّة لتحقيق أحقادٍ لهم تجاه هذه الدولة ورجالها وخلال سنواتٍ كثيرة وساعاتٍ لا تُعدّ ولا تُحصى كان ضيفهم فيها الشيطان الرجيم.
وأردف: كانت أرضية وأمكنة تلك الشياطين عِزَب وفنادق واستراحات وشواطئ مصر العزيزة أيام مبارك دون علم حكومته لا بارك الله فيهم .. كانوا من خلالها يخططون ويؤسسون بل ويبنون دولتهم (المخمّجة) طوبة طوبة … كذلك لهم مقرّ أساسي (جداً) هي قطر وفنادق قطر كان عنوان اجتماعاتهم الدورية المكثفة .. (مؤتمر النهضة) .. وهي فعلاً مؤتمرات نهض فيها الشيطان وأعوانه من الجنّ والإنس.
واستطرد قائلاً” أقول وصل الأمر إلى أنّهم كانوا يعقدون مؤتمراتهم تلك في .. فنادق تلك البلاد .. بل في فندق في الرياض سبع نجوم ومشهور كان يملكه مسؤولٌ كبيرٌ في الدولة لا يُشكّ لحظة بعقله ودينه وإخلاصه لمليكه وبلاده ، ولكن يظهر أنّه وقع هو من حيث لا يشعر في (شراك) … شرائطهم و (نباحهم) والذي صدّقه وللأسف الكثير من أبناء شعبنا إلى أن سلّموهم هم للقاعدة والنصرة وداعش ..!!
وقال “من أسسوا هذه الفتنة والذين زرعوها في بلادنا ضدّ فهم شبابنا تحت أنظارنا وأسماعنا منذ عام 1403ه ،غير أنّ سكوت الدولة عنهم في ذلك الحين بُنِيَ على شقّين : الأول : اختراق (مذهب) أولئك القوم لمسؤولين كلمتهم مسموعة عند الدولة ، والثاني : ضغط (شعبي) للأسف انساق وراءه جمعٌ من جماعتنا من السعوديين دون تبصّر فقط وجدوا أناس يتحدثون بقال الله وقال رسوله ، وكانوا يتلقّون المال والتوجيه من (ليبيا القذافي .. وقطر الحمدين .. وتميمهم وأمّه) .. ودول أخرى كإيران .. ومساندة خفيّة من دولتين تدّعيان الإسلام الصحيح على حدودٍ بعد حدودنا مع العراق شمالاً وبعد إيران شرقاً.”
وتابع: يرى الآن البنّاؤون والقطبيّون وحتى الصوفيّون الذين (ما عندهم سالفة) بأنّ الدولة العثمانية هي خليفة راشدة لهذه الأمّة ، وهذا بالطبع أثبت كذبهم بل وخيانة تلك الدولة العثمانية والتي يتصايح إخوان الشياطين (الإخوان) بأنّها هي المنقذ للإسلام !.. يا للحماقة .. ويا للخيانة لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين في كلّ الأصقاع ، كيف يكون موقف (إخوان الشياطين) في العالم من (دولة الخلافة التركية) تلك التي ينفخون فيها ولها ؟ كيف ورئيس تلك الدولة يُبيح الشذوذ الجنسي والخمور والدعارة الآن.
التعليقات
اطال الله في عمرك لقد قلت الصدق تجمع الخونه في تركيا واستلام مبالغ الخيانه المفروض من 1403 كان حفرنا لهم قبور ودفناهم وارتحنا
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جزاك الله كل خير يا سمو الأمير ممدوح مدافع عن القرآن والسنة ووطنه وضد الإرهابيين الاخونج والسرورية وبدعهم
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التاريخ بالنسبة للامبراطورية العثمانية لاتصلح ان تكون احدى مسرحياتكم الصبيانية
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قينان الغامدي اءمانه ابهه فكرمطورمتقدم من زمان يحذرمن فكرالاءخوان والتنظيم السروري يقول تنتج دواعش وحصل وكانت قراءته صحيحه 100/100حدس قينان كان استباقي ومصرعقب الهجره والتكفيرشدت الوثاق عل الاخوان
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اقسم بالله الاخوان شياطين واشرار الارض وخليفتهم التركي بياع البطيخ بياع الخيانه بسوق النخاسه التركيه
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نحتاج التاكدهل سحبت كتب قطب وسروروبديع التي تحمل فكرن اخونجيا من المكتبات ومن الجامعات لأنهاتحمل فكراخونجيه واحتياط ولحماية الطلاب اللذين يطلب منهم مثلاعمل مذكرات بحثيه احترازواحتياط من الفكرالاءخوان
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سعد بن فهد الدعارة والشذوذ في تركيا معترف فيها رسميا ومرخصة من رئيس الدولة والمثليين هداك الله حصلوا على دعم اسطوري من الحكومة التركية ك اصدار بطاقات هوية خاصة لهم وتركيا من الدول ال10
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زمان كنا نسمع محاضرات وندوات الصحويين كثيرا فوالله كنا محبطين وكنا مانفكر في المستقبل والتنمية والاعمار والعطاء ديننا ووطنا بس كنا ننتظر الساعة ونتحرى الحروب سيدمر العالم وتنتشر الفوضى الحمدلله الذي
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الاءخوان مؤدلجون بالخلافه لاسقاط الدياروزرع الفوضاءالعارمه بينمالكل وطن عربي حاكم وله بيعه لانحتاج خلافة الاخوان خونة الاوطان ومفردهااخونجي خاين مؤدلجون ومرضى مؤدلجون يريدون خلافة وفوضاءعارمه بالديار
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لا فض فوك اميرنا المحبوب ممدوح بن عبدالعزيز
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نعوذ بالله من شياطين الانس والجن***
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12 - ابوفهد .... الجميع يتحمل المسؤليه // طهارة قلوبنا !! ما جعلتنا نفكر في خيانتهم
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بارم الله فيك يا اميرنا الفاضل اقسم بالله انه لما كنا نهتم بسماع ندواتهم ومحاضراتهم ودروسهم كنت ما ننتهي الا ونحن مكتئبين يائسين ومحبطين كارهين الدنيا واللي فيها
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كلام تفصيلي دقيق جدامن صاحب السمو الملكي الاءميرممدوح بن عبدالعزيز حفظه الله صاحب الخبره التراكميه المستشار السابق بوزارة الداخليه وهويشارك الصحافه بخبرته عن الاءخوان وشكرالقينان ولكل الغيورين لوطنا
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ممكن افهم ليه شنيت هجوم ع الشيخ الشريم وهو من أئمة الحرم ومعين من ولاة امرنا حفظهم الله.
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للاسف الشذوذ الجنسي والخمور والدعارة والمراقص موجودة في دول العربية والخليجية يعني نفس الشيئ كلنا سوا والدور القادم على باقي الدول العربية والخليجية لنشر التطور الشذوذ الجنسي والخمور والدعارة
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12 - ابوفهد .... الجميع يتحمل المسؤليه // فيما مضى !! عاملناهم بطيبتنا !! وعاملونا بخيانتهم !! وهذا مختصر سنين مضت ،،، الآن على المكشوف نعري خيانتهم وضلالهم ومخالفتهم سنتنا
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متغلغلين في الجامعات ولهم صولتهم وكلمتهم وهذا احد أوجه الخطورة ونحن مع الأسف لازلنا غير مدركين لهذه الحقيقة
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كل هدف الإخوان المنافقين منذ تأسيس حزبهم الدنيء هو التمكن من السيطرة على الحرمين ولذلك قاموا بالتغلغل في الشعب السعودي المؤمن الطيب وكونوا لهم على مر السنين اتباع كثر انتجوا الصحوة ثم القاعدة ثم داعش
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لله درك يا أمير بارك الله فيك وامد في عمرك لا إظهار الحق
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من استقبل الخوان هو الملك فيصل يوم تم طردهم من مصر وان اشوف الاخوان. اقرب الي النهج الاسلامي. ليش كل هذا الهجوم عليهم علشان السيسي
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صح لسانك يا سمو الامير ماقلت غير الصدق
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صدقت ياسمو الامير فالدوله العثمانيه خائنه لذا قامت الثوره العربيه الكبرى ضدها قبل 100 سنه لتخلص المسلمين من شرها
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ترى سمو الأمير حفظه الله *** اذا كنت تحبه فعلاً اترك عنك العلمانية واتبع دين الدولة ومنهج سمو الأمير حفظه الله
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فطرة (( شايب )) كبير سن عبر عن صفاء العقيدة السنية نهج السعودية وشرعها وشريعتها وحاكمية ملوكها وفضح حاكمية اخوان قطب الضالة
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ونهج السلف الصالح لا يمت لنهج الاخوان الخونة وخوارجهم وأذنابهم بصلة
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بارك الله فيك ونفع بك البلاد والعباد ولا شلت يمينك بكشف فضائح أخوان الشيطان اتباع أيران الله يكشفهم وفضحهم ع رؤؤس. الخلائق ويجعل تخطيطهم وتدبيهمو تدميرهم
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وللأخوان الخونة نهج يضنونه نهج السلف ؟! ونحن نجزم أنه نهج الضلال نهج خوارج سرور وقطب خوارج هذا العصر من مرقوا من الدين مروق السهم
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8 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح// ولو لم يكن الخطاب ومسوغاته على نهج لخالفناه وقارعناه بالحجة
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ومن لم يستخدم الدين مطية ؟! كل الذي ذكرهم أستخدموا الدين مطية وتجارة ووسيلة لتحقيق أهداف سياسية وللوصول للسلطة والسيطرة على الناس وغيرهم أيضا فعل نفس الأمر ونحن الآن نستنكر ذلك ونجني ثماره المرة .
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الله يعز الإسلام والمسلمين ... الله وعد عباده الصادقين بالنصر
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8 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح// نهج الخطاب ومسوغاته لا يخرج الا من سلفي سني (( قح )) هل تعي معنى قح
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8 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح// لأنك رأيت فيه مخالفة لنهجك الذي تراه ونختلف معك فيه ؟!
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8 - نهج الخطاب ومسوغاته لا يندرج لنهج السلف الصالح// الا يكفيك فيه أن الاخوان خونة وخوارج هذا العصر كما ثبت ذلك عن علماء السلف المعتبرين !!
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الله يحفظك ياسمو الأميركلامك رصاص ناري أطلقته وأصبت به رؤوس الأخونجية الأخوان داخل بلادنا وخارجها في كل من تركيا وقطروالصفويين المجوس النجوس في ايران.نحن معك في كل ماذكرته حفظك الله ورعاك سيدي الأمير.
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الجميع يتحمل المسؤليه على ما آلت إليه الأمور من أحزاب وتناحر والبقاء في ذيل العالم وبدل حرب الإتهام للاخرين يجب علينا وخاصة العلماء والمثقفين إن نوحد كلمتنا ونتحمل المسؤليه التاريخيه لنهضة الامه
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اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه - اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك اللهم الظالمين ياحي يا قيوم
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لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ
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ولولا نفرة الإجتهاد لجزمت ان هذا الخطاب لم يخط من قبل الرجل الصالح ممدوح بن عبدالعزيز //
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الله يكفينا شرهم وشر كل حاقد على هذه البلاد اللهم امين
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الله يريح الارض من الاخوان ومن شايعهم
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اللهم اجعل هذا البلد أمن مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد أمن مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد أمن مطمئنا
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بيان على الفطرة بلا تكلف يصل صداه لأولي الألباب
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كلام في الصميم كاشف ومعري لخونة الدين والأوطان !! اخوان خوارج هذا العصر
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نشكرك على هذه الرساله ،، نهايتهم قربت المتشدقين والمتسترين بالدين
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لله درك في حروفك في كلماتك في تفكيرك في شرحك..
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