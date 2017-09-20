الجزيرة في قفص الملاحقة والعقاب عبر جلسة نقاش ساخنة في جنيف

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صحيفة المرصد : جرت أزمة قطر قناة الجزيرة إلى قفص الإتهام والملاحقة والعقاب، بصفتها وسيلة إعلامية تحريضية، وذات جسور مشبوهة جداً مع تنظيمات إرهابية بحجم القاعدة و جبهة النصرة، و تم ضم قناة الكوثر من لندن معها بصفتي الدعم للإرهاب و التمويل من قطر.

دور الإعلام الممول من قطر في تكريس الكراهية بين الشعوب

جاء ذلك فِي حلقة نقاش ساخنة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف بمقرها مساء الاثنين، على هامش الدورة الـ 36 للمجلس، بعنوان “الإعلام والإرهاب في الشرق الأوسط ودور قطر وأذرعها الإعلامية في نشر الكراهية والعنف في المنطقة” استكمالاً لمسار تحذيرات دولية سابقة عن دور الإعلام الممول من قطر في تكريس الكراهية بين الشعوب.

وكانت دول المقاطعة لقطر وضعت ثلاثة عشر اشتراطاً يجب على قطر تنفيذها قبل الجلوس على طاولة المفاوضات ، منها أغلاق قناة الجزيرة بصفتها صوت الفتنة، و الجسر الممدود بين منظمات أرهابية ، مما نتج عنه دخول قناة الجزيرة في ذات قفص الأتهام لناحية دعم الإرهاب و تأجيج الكراهية

وشهدت الحلقة انتقادات حادة من قبل المشاركين في الندوة الذين اتفقوا على مسئولية قناة الجزيرة والاعلام الممول من حكومة قطر عن التحريض على العنف والإرهاب.

دعم الإرهاب في الشرق الأوسط

وأجمع المشاركون بأن الجزيرة تدعم بكل قوتها وقواعدها السياسية عبر الحكومة القطرية الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.

وقال الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية إنه “لم يعد مقبولا ان تترك وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الممولة من قطر مثل الجزيرة دون حساب بعد كل ما تفعله بالمنطقة”.

وقال إن الفيدرالية، كهيئة حقوقية عربية تضم قرابة 40 منظمة عربية “تشجع دائما حرية الرأي والتعبير ولكن بما لا يخل بمسئوليات وسائل الاعلام في الحفاظ على الامن والسلم الوطنيين”.

واستطرد الهاملي :” اذا كانت الحرية الاعلامية حق، فإن من حق الشعوب والافراد ألا يتعرضون لخطر الإرهاب والعنف الذي تحرض عليه الجزيرة”.

مبيناً بأن قوانين الدول الغربية التي يعرف عنها حرصها على حرية الإعلام والتعبير لا تسمح أبداً بالتحريض على العنف أو الكراهية أو القتل.

بن لادن والجولاني

وأشار الإعلامي والكاتب عبد العزيز الخميس في مداخلته بأن “القضية مهمة لأن “العمليات الإرهابية تتم بدعم إعلامي يحرض على العنف”.

وأضاف أن “كثيراً من الجماعات الإرهابية لها علاقات مع جهات إعلامية مدعومة من قطر مثل قناتي الجزيرة ، من الدوحة، والكوثر من لندن.

واستطرد الخميس وضرب مثالا بعلاقة الجزيرة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل. مضيفاً، “كانت الجزيرة تطلب مني عندما أشارك بمداخلات معهم أن أقرن اسم بن لادن بوصف الشيخ.”

وعبر الخميس عن اعتقاده بأن الهدف كان “إضفاء القدسية على شخصية بن لادن”.

وضرب مثالا آخر باستضافة الجزيرة لأبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة الإرهابية.

فيما حذرت بيجه فاتيني، الباحثة والمعارضة الإيرانية، من خطورة ترك الإعلام يشجع على الإرهاب. ونبهت إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنها الجزيرة تنشر تصريحات ومواقف الإرهابيين دون أن تفندها أو تبين مواطن ضعفها وخطورتها.

من جانبه استشهد السفير اليمني السابق علي عبدالله البجيري بتأثير تجربة قناة الجزيرة على بلاده، وقال “الجزيرة ما هي إلا بوق للإرهاب ولم تعد هناك حاجة للتدليل على ذلك.”

وأضاف أن هذه القناة “لا تقدم سوى السلبيات والعنف ولا تعرض أي إيجابيات”.

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