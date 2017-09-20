بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

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صحيفة المرصد : استنكر الإعلامي المصري عمرو أديب شكوى تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال كلمته بالأمم المتحدة، مما أسماه بـ«الحصار»، قائلًا لتميم: «أنتم اتوجعتم ليه بسرعة وليه هذه الشكوى المريرة من 100 يوم بس.. معقول خطابك كله شكوى من الدول الأربع.. جاي تشكينا لحد كبير».

وتابع «أديب»، في برنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»،: «أنت بتوصف التدخل في شؤون الدول إرهاب وأنت بتتدخل في مقدرات الدول من قبل ما تبقى أمير.. أنت حكمت على نفسك بنفسك.. وحطيت القانون إن اللي يتدخل في شؤون دولة يبقة إرهاب.. أنت عايز مننا إيه؟».

وأضاف أن أمير قطر يشتكي أمريكا الآن، مضيفاً: «فين صور المعاناة في قطر، الشعب القطرى بصراحة بطل انه مستحملك».

وأكد أن تميم خلال خطابه فضح دعم بلاده للإرهاب عندما تحدث أن التدخل في الشئون الداخلية للدول يعد ارهابًا.

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