بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “
صحيفة المرصد : استنكر الإعلامي المصري عمرو أديب شكوى تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال كلمته بالأمم المتحدة، مما أسماه بـ«الحصار»، قائلًا لتميم: «أنتم اتوجعتم ليه بسرعة وليه هذه الشكوى المريرة من 100 يوم بس.. معقول خطابك كله شكوى من الدول الأربع.. جاي تشكينا لحد كبير».
وتابع «أديب»، في برنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»،: «أنت بتوصف التدخل في شؤون الدول إرهاب وأنت بتتدخل في مقدرات الدول من قبل ما تبقى أمير.. أنت حكمت على نفسك بنفسك.. وحطيت القانون إن اللي يتدخل في شؤون دولة يبقة إرهاب.. أنت عايز مننا إيه؟».
وأضاف أن أمير قطر يشتكي أمريكا الآن، مضيفاً: «فين صور المعاناة في قطر، الشعب القطرى بصراحة بطل انه مستحملك».
وأكد أن تميم خلال خطابه فضح دعم بلاده للإرهاب عندما تحدث أن التدخل في الشئون الداخلية للدول يعد ارهابًا.
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التعليقات
الصراخ من جور الألم ياسي عمرو
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والسيسي كمان بطل اللي أستحملكوا وأستحمل تلونكم
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ومالك كدا أتخضيت ياعمرو .... أكيد قالك إسهال مع شوية طراش مع شوية سخونه .... ربنا يشفيك ...
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والله الراقل ده بيتكلم صح
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هاتف عملة تشحنه يشتغل
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اوع بتقول كذا يابش مهندس دولي الحماعه عندهم رز كثير ح يحرموك وتقي تبوس راس القزمه ياستاز
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تعليق 1 اوافقك الراي بل بمليون داهيه وح تشوف يذهبو من ماضي التاريخ ***
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مصر لعروبه مصر السيسي انتم في قلوبنا دايم دايم معاليك من قطر ناس فقرا اوي وشعبها بعد اوي اوي
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ذميم المعتوه متناقض ! هل نسي تدخله في ليبيا ؟ ثم يقول ان التدخل في شئون الدول ارهاب !!!
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تميم عاوز الخراب
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تميم عاوز مصر مثل ليبيا والعراق واليمن وسوريا لا أكثر ولا أقل
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أنت تشكينا لحد أكبر منا (هذا اعتراف أن امريكا اكبر منا)
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تميم فية غباء رهيب الحاكم القادم عبداللة بن ثاني
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ايه دة كولو يلاه
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سياسة قطر متخبطة ومتناقضة جداً ..يقولون انهم مظلومين ويعترفون بأنهم دعموا الثورات العربية. دماء ملايين الاطفال والشيوخ في سوريا وليبيا ومصر واليمن برقبة تميم والحمدين
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*** عربي هو القطري لانة من شرب حليب ***التركي
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اش دعوى يا عمر مركب دش عاكس مير محد طراكم ولكنهم شافو ريس المخلل
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الي يقول ايران بلد شريفة اكيد امة شيعية في الحسينينينة يعني في عاشوراء مايدر منهو ابوة
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ياعمرو امير قطر غبي الي يمشية موزة من ايران
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ليه السيسي معرق ووجهه احمر في الامم المتحده؟!
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كيف نالت قطر شرفها المفقود من ايران ؟!
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1 - ابو العز الدمشقي ... من يثق بالسيسي هيروح في داهية // ومن يثق في ايران الشريفه والاخوان النبلاء ؟؟ حيروح في أيه ؟؟؟؟ أولي بقه
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بصراحة من يثق بالسيسي هيروح في داهية .....
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