ناصر القصبي للداعية”ناصر العمر” صدعتوا رؤوسنا بقصص مفبركة تفيض بالشذوذ الجنسي

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صحيفة المرصد: انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي الداعية ناصر العمر لروايته قصة برر خلالها بشكل غير مباشر محاولة شاب اغتصاب طفلة بأنها أثارت شهوته لارتدائها لباس قصير .

وقال القصبي خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” صدعوا رؤوسنا طوال ٣٠ سنه بها لقصص المفبركة البلهاء الساذجة الركيكة والتي تفيض بفكر جنسي شاذ و مريض .. إهانة لعقولنا تصديق مثل هذا الهراء”.

وأرفق القصبي التغريدة بمقطع فيديو للقصة التي رواها الداعية العمر حيث قال” أن طفلة عمرها 8 أو 9 سنوات وبعض البنات في هذا العمر قد تكون معدة للزواج وكان لباسها قصير وشاهدها شيطان من شياطين الأنس وقام بمراقبتها حتى علم مكان البيت ولاحظ الخادمة تخرج لإلقاء القمامة وتعرف عليها وطلب منها رقم الهاتف ثم استغلها وسألها متى ستخرج الأم وتترك البنت في البيت فقالت أدلك على ذلك ووعدها بمبلغ مجزي .

وتابع: اتصلت الخادمة به وأخبرته أن الأم خرجت والبنت نائمة وتوجه إلى المنزل وفتحت له الخادمة الباب وعندما دخل وجد البنت نائمة وكان يريد السوء ولم يفعل حيث شعر بالذنب ثم خرج خوفاً أن تأتي المرأة ثم عاد مرة أخرى وأعطى الخادمة مبلغاً من المال وتكررت القصة وشعر بالذنب ولم يقترب منها فقال للخادمة أعطيني تليفون الأم واتصل بها ” وقال ” حدث كذا وكذا وقد تبت إلى الله فأنا أنصحكي ألا تخرجي أبنتك مرة أخرى إلا وهي محتشمة ابنتك ولو كانت صغيرة فتنتني.