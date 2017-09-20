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ناصر القصبي للداعية”ناصر العمر” صدعتوا رؤوسنا بقصص مفبركة تفيض بالشذوذ الجنسي

ناصر القصبي للداعية”ناصر العمر” صدعتوا رؤوسنا بقصص مفبركة تفيض بالشذوذ الجنسي
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المرصد 107 3٬039 2 ساعتين

صحيفة المرصد: انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي الداعية ناصر العمر لروايته قصة برر خلالها بشكل غير مباشر محاولة شاب اغتصاب طفلة بأنها أثارت شهوته لارتدائها لباس قصير .
وقال القصبي خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” صدعوا رؤوسنا طوال ٣٠ سنه بها لقصص المفبركة البلهاء الساذجة الركيكة والتي تفيض بفكر جنسي شاذ و مريض .. إهانة لعقولنا تصديق مثل هذا الهراء”.
وأرفق القصبي التغريدة بمقطع فيديو للقصة التي رواها الداعية العمر حيث قال” أن طفلة عمرها 8 أو 9 سنوات وبعض البنات في هذا العمر قد تكون معدة للزواج وكان لباسها قصير وشاهدها شيطان من شياطين الأنس وقام بمراقبتها حتى علم مكان البيت ولاحظ الخادمة تخرج لإلقاء القمامة وتعرف عليها وطلب منها رقم الهاتف ثم استغلها وسألها متى ستخرج الأم وتترك البنت في البيت فقالت أدلك على ذلك ووعدها بمبلغ مجزي .
وتابع: اتصلت الخادمة به وأخبرته أن الأم خرجت والبنت نائمة وتوجه إلى المنزل وفتحت له الخادمة الباب وعندما دخل وجد البنت نائمة وكان يريد السوء ولم يفعل حيث شعر بالذنب ثم خرج خوفاً أن تأتي المرأة ثم عاد مرة أخرى وأعطى الخادمة مبلغاً من المال وتكررت القصة وشعر بالذنب ولم يقترب منها فقال للخادمة أعطيني تليفون الأم واتصل بها ” وقال ” حدث كذا وكذا وقد تبت إلى الله فأنا أنصحكي ألا تخرجي أبنتك مرة أخرى إلا وهي محتشمة ابنتك ولو كانت صغيرة فتنتني.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

107 - بدوي
2017-09-20 03:25:47
مابقى الا القصبي الله المستعان
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106 - ثلج حار
2017-09-20 03:23:50
إركد ياناصر وانا أخوك ترى الشيخ مايقصدك
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105 - بدوي
2017-09-20 03:23:41
يعني رايكم نصدق الممثل
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104 -
2017-09-20 03:23:23
تعليق مخالف
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103 -
2017-09-20 03:22:59
انت فينك يارجال من زمان عنك ايه نبي هواش وضحك الله يرجك هههههههههههههههه كثر منت مرجوج ياناصر القصبي ههههههه الفاضي يعمل قاضي قالوها
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102 - صاحب السمو
2017-09-20 03:22:26
تعليق 100 طلاق انك كفو وتاج راسي
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101 -
2017-09-20 03:20:32
ناصر القصبي ليبرالي ماعنده غيره على محارم المسلمين ***
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100 - نمر
2017-09-20 03:20:27
تعليق مخالف
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99 - wad
2017-09-20 03:10:30
تعليق مخالف
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98 - صاحب السمو
2017-09-20 03:10:21
مرة اطالع وانا في مقهى مسلسل واحد يغسل رجول امراءة لا تمت لة بصلة ،،***
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97 -
2017-09-20 03:09:39
قصة واقعية حصلت في جده بطلعا طفلة عمرها ثمان سنوات وجارها الثلاثيني
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96 - عاشق وطن
2017-09-20 03:04:13
والله إنك ***
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95 - صاحب السمو
2017-09-20 03:03:33
مايبيلها اهروج الشيخ مايصدقة الا من كان في قيمتة وعظمتة والمهرج معة من كان في قيمتة ورخصة ،،، شكرا ياشيخ ناصر وارجو ان تنصح الي ماعندة غيرة
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94 - احب وطني
2017-09-20 03:02:56
حكايات كان يا ما كان حكايات نساها الزمن قال لي احد الثقاه وكانو يقولون قصص من الواقع اسال الله يطفي نورهم الاخواجيه دخلو الناس في انفاق الظلام ولاز فيه من يثير الفتن يجب لجم كل مخرف من الاخوان
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93 - الشايب
2017-09-20 02:57:52
رفع القدسة عن رجال الدين أول وأهم عمل توعوي يجب أن يسعى له كل الكتاب والمثقفين والصحفيين لعلاج تأثير 40 سنة من غسيل المخ والأدلجة والتبعية العمياء لرجال الدين وأخذ كلامهم دون تفكير أو نقاش أو اعتراض .
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92 - بدوي
2017-09-20 02:57:09
بخ
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91 - تأبط شراَ
2017-09-20 02:55:33
الناس بدأت تنفر من أسلوب الحكواتية والقصص الغير واقعية وتريد تقديم العقل على النقل..تريد أسلام السلام والرحمة لكل الناس..تريد أسلام التفكر والعلم في الفلك والكيمياء والرياضيات والاختراعات ..تريد الخير
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90 - بدوي
2017-09-20 02:54:33
تعليق مخالف
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89 - بدوي
2017-09-20 02:49:02
تتمة الشالفه طلع ناصر ***
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88 - بدوي
2017-09-20 02:43:18
تعليق مخالف
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87 - خشنال
2017-09-20 02:39:43
تعليق مخالف
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86 - مارس وقالاكسي
2017-09-20 02:33:06
تتمة السالفة أن اللي راح فيها الشغالة لما اكتشفت الأم أنها تدخل غرب وأجانب للبيت قامت الأم سوت فيزا خروج بدون عودة ولم تدفع لها راتب آخر شهر جزاءا لما اقترفته من ذنب بحق الطفلة وحرمة البيت.
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85 - ينبعاوي
2017-09-20 02:32:16
ناصر القصبي ماعنده الاقوة جلللللد 😂😂😂😂
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84 - المر
2017-09-20 02:30:36
تعليق مخالف
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83 - وقفة تأمل ،،،،،
2017-09-20 02:29:43
ت 67 يا مصري ، مين جاب سيرة الإخوان ، سلامات ، أنا في الشرق وإنت في الغرب شكله عندك إخوانو فوبيا
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82 - مارس وقالاكسي
2017-09-20 02:28:18
نبغي قصة عن كوكب نبيرو أو كما يطلق عليه كوكب X اللي راح يدخل مجموعتنا الشمسية ويلخبلط مدارات الكواكب ويحوسها حوس في 23 سبتمبر نبغي أكشن ياشيخ مانبي سوالف شواذ عندهم خبل جنسي بالأطفال. 1..2..3.. أكشن.
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81 - المستشار عادل
2017-09-20 02:27:19
والله أنك صدقت يا ناصر
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80 - بدوي
2017-09-20 02:27:12
***ناصر صاحب كلمة(الفقه)يعني زرقه تسمعون كلامه سبحان الله
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79 - صدقت يا استاذي ناصر
2017-09-20 02:27:05
بمجمل عام . كل إناء بما فيه ينضح . وكل صادر من الانسان هو لسان ترجمان باطنه . فمن اراد معرفة حقيقة شخص فلينظر في اي حمى يحوم .
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78 - غريب
2017-09-20 02:27:01
ناصر القصبي ..... الله يغفر لك قول امين
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77 - ب
2017-09-20 02:25:55
تعليق مخالف
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76 - مصري مش اخونجي
2017-09-20 02:25:37
مصر العروبة والاسلام هي مصريتي
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75 -
2017-09-20 02:23:45
يعني هذي قصه خرافيه وقصة نخلة أبوك هي الي صدق!! اذا نطق الليبرالي العلماني لازم نصدقه واذا تكلم شيخ لازم نكذبه ونسخر منه
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74 - ابو سليمان - الرياض
2017-09-20 02:22:54
اكووووي يالقصبي الله يكثر من امثالك 😂
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73 - زائر
2017-09-20 02:22:52
خذ حبة بندول يا ناصر ، وإحشي أذنك قطن ، ولا تلتفت لهم خلك مع نجوى وبدرية
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72 - مصري مش اخونجي
2017-09-20 02:22:36
العمر ؟ هو فين ؟ هو مرسي فين ؟
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71 - شايل بشت الشيوخ
2017-09-20 02:21:49
ايه يازمن الله يرحمك يالملك عبدالله محب الدعاة والمشايخ
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70 - بريك
2017-09-20 02:21:42
يمكن القصة صحيح وحقيقية . الله اعلم
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69 - هاشم
2017-09-20 02:21:42
هي مصر مصريتين مصر ميرسي الاخواني ومصر السيسي اخبار اسرائيل ايه انت اي وحده بيهم
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68 - بدوي
2017-09-20 02:20:50
*** ناصر صاحب كلمه (الفقه) يعني رزقه يقولها في معظم مسلسلاته وهي كلمه مخله بالآداب ولم يحاسب لأمن رقابه ولا من غيرها
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67 - مصري مش اخونجي
2017-09-20 02:20:30
59 - وقفة تأمل ،،،،، قالها المصطفى ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ) الاخوان مش بتوع سنة بتوع بدعه
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66 - هاشم
2017-09-20 02:18:44
قل ماتريد يالقصبي لن يهز الجبال عواصف الرياح لكن ودي اسئلك عن النخله وش اخبارها مازالت متوفيه ولا رجعت للحياه
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65 - ابو عرب
2017-09-20 02:18:35
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه فيه ناس لا تحترم العلماء ولا تحترم كبار السن. حري بنا أن لا نحترمهم. كل إناء بما فيه ينضح
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64 - مصري مش اخونجي
2017-09-20 02:17:39
57 - هاشم ... اللبراليه كما من يمشي بلا عيون واذان // زكرتني بالاخوان بتوع مرسي بيعملوا ربلله مع بعض
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63 - متعجب !!
2017-09-20 02:17:28
وانت وش دخلك يالقصيبي بالسالفة ؟؟ ولا تبي تميلح ههههههه ..
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62 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-20 02:17:26
بالقصة وليه ما قال يمكن امها محصنتها اي قارية عليها الأذكار لذلك كلما يبي يصل إليها يبتعد عنها وهذا لو فرضنا صدقها
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61 - ابو الليل
2017-09-20 02:17:25
خلونا صريحين بعض القصص من نسج الخيال والله سمعت قصه ما تنقال في احد المحاضرات قصة والد عنده مسالك وهو في البر وجاء ولده وحلها بطريقة ما تنقال حقيقه مهزله شئنا ام ابينا نحتاج من يلطف بعقولنا بعض الدعاه
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60 - ابو عبدالكريم العنزي
2017-09-20 02:16:23
الاستاذ ناصر القصبي رجل صريح وشجااااع 💪
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59 - وقفة تأمل ،،،،،
2017-09-20 02:16:04
قالها المصطفى ( فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ )
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58 - مصري مش اخونجي
2017-09-20 02:15:52
39 - بدوي ... يتكلم ناصر عن الشرف وينبذ الفحش والشذوذ // قطر الاخوان تكلمت عن شرف ايران ووعظت العرب أن هلموا لشرفها ومتعتها وشذوذها
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57 - هاشم
2017-09-20 02:15:07
اللبراليه كما من يمشي بلا عيون واذان لا يشعرون الا بمن يقودهم من السفارات
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56 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-20 02:14:11
هل هذا هو اللي تم اعتقاله او يشبه اسمه/على العموم كفانا الله شر الاخونج والسرورية واذناب إيران
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55 - Saad
2017-09-20 02:13:14
مثل نخلة القصبي كلكم***
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54 - راجعو حساباتكم
2017-09-20 02:13:02
ياقصبي خلك بعيد عن الدين والتملاق ***
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53 -
2017-09-20 02:12:01
اخر الزمان تتكلم الرويبضه دماء العلماء مسمومه يارويبضه
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52 - مواطن غيور
2017-09-20 02:11:51
الفنان القدير ابو راكان صدقت انت إنسان جدير بالاحترام الى الامام ابا راكان
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51 - الشايب
2017-09-20 02:11:40
أكيد الكثير من جيل ما يسمى الصحوة المشؤومة وما قبلها يذكرون قصة ثعبان سعيد بن مسفر تلك القصة التي دخلت كل بيت سعودي وصديقها الجميع ومن يكذبها لم يكن يستطيع المجاهرة بذلك ابحثوا عن القصة وأضحكوا .
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50 - هاشم
2017-09-20 02:11:39
وش اخبار النخله يالقصبي التي ماتت مع والدكم رحمهم الله جميعآ
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49 - احمد العتيبي
2017-09-20 02:10:11
يااستاذ ناصر القصبي انشهد انك صوبت بنص الجبهه 😂
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48 - هاشم
2017-09-20 02:09:43
اللبراليون ما يعتبروه اغتصاب يعتبرونه نوع من حريه عشان كذا مو مصدقين الشيخ بماذكر
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47 - ولوو
2017-09-20 02:09:35
تعليق مخالف
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46 - راكاااان
2017-09-20 02:09:28
31 - العمده 2017-09-20 :31 تيحاتي يالعمده لااحد ينكر ان هناك خطف وغتصاب للأطفال واينما وجد الأنسان وجدت الجريمه ... ولكن قصة العمر اقرب للفلم الهندي الخطف ولأغتصاب بلمح البصر وليس مسلسل 30 حلقه!!!
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45 - هاشم
2017-09-20 02:06:33
ينكرون وعض وحقائق يرويها شيخ وتوثقها المحاكم بالاحكام على مجرمي الاطفال بالقصاص ولازال يعتقد انه كذب يعني مكذب حتى القانون وزاره العدل والداخليه ويصدق موت نخله ماتت مع صاحبها بيوم واحد
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44 - مجرد تعليق
2017-09-20 02:06:22
تعليق مخالف
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43 - عيسى الهرشان
2017-09-20 02:05:43
حسبنا الله ونعم الوكيل أمثل هذا يعتلي المنابر
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42 - الشايب
2017-09-20 02:05:36
بيض الله وجهك يا ناصر القصبي . كنت وما زلت شجاع ورجل لم تخف من الاقتراب من عش الدبابير ***
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41 - يمقن صح ويمقن لا
2017-09-20 02:03:55
20 - سعد بن فهد ... ماشاء الله البلد مقبله على انفتاح خطير // هل تتمنى ذلك ؟! نهج البلد لا تغيره الأماني !! او تبرر لشي ماءءءءءءءءءءء
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40 - مدرب ***
2017-09-20 02:03:54
قويه يالعمر ورجع اتصل على والدتها وقال لها اني فعلت كذا وكذا فقد فتنتني فتنته 8 سنوات !!! شفيق ياراجل ههههههههههههه
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39 - بدوي
2017-09-20 02:03:19
اخر الزمن يتكلم ناصر عن الشرف وينبذ الفحش والشذوذ،، ***
لا يعجبني(2) اعجبني(12)
38 -
2017-09-20 02:02:17
العمده الله يحرم النار عن وجهك\\ اشتقت لك ولتعليقاتك المميزه\\ بشرني عنك وعن اخبارك\\ اخوك احد الاعضاء القدامي \\ مع تمنياتي لك بموفر السعاده والصحه العافيه
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37 - هاشم
2017-09-20 02:01:21
سؤالي للفنان القصبي ماسمعت بقصاص مغتصب البنت الطفله ماسمعت مغتصب البنت الباكستانيه قبل شهور قليله ماسمعت بخطف طفلتين بالعيد
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
36 - مجرد تعليق
2017-09-20 02:01:17
تعليق مخالف
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35 - ابوعلي القحطاني
2017-09-20 01:59:36
بيض الله وجهك ياناصر القصبي اجلللد
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34 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-20 01:58:17
بلادنا الدولة الوحيدة اللي مايطلعن نسائهم عاريات وكذلك الدولة الوحيدة اللي بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك دستورنا القرآن و السنة لله الحمد يا اماراتية
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33 - راي
2017-09-20 01:57:43
اذكرواالله وصلواعلى النبي ***
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32 - هاشم
2017-09-20 01:57:02
القصبي يبدو لم يذكر قصه النخله التي ماتت مع موت والده لاعلها ابلغ ماهذي القصه
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
31 - العمده
2017-09-20 01:55:31
يعنى بكلامك هذا تنفى حدوث خطف واغتصاب للأطفال طيب والذين تم إعدامهم بسبب خطف واغتصاب الأطفال فى بعض مدن المملكه والبنات تتراوح أعمارهن من ٧-١٢ عاما هل هى كانت قصص مفبركه ام حقيقه ⁉️
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30 - يمقن صح ويمقن لا
2017-09-20 01:53:04
العمر والعودة لهما قصة مع العلامة الشيخ الالباني رحمه الله ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 -
2017-09-20 01:51:41
السلام عليكم الممثل ناصركان عليك من باب الادب والاحترام والتربيه كتقدير للشيخ الفاضل ان تعرف اصول احترام كبارالسن ووقارهم كما تحترم الناقصين في مجتمعك التمثيلي لابد ان تعرف اننا سعوديين قيمنا الخلق
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28 - يمقن صح ويمقن لا
2017-09-20 01:50:04
البنت الصغيرة قطر خرجت من بيتها ولم تعد؟! غرر بها ايراني شريف فنال من شرفها ورماها في عرض الخليج الفارسي (( قصه واقعيه ايام ازمة الخليج ))
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27 - ***
2017-09-20 01:49:29
علل هم صلي علي محمد وصحابه وسلام ستراه زين واذا قصة المطوع يكذاب عذاب شديد ام من سدح نسون علي الفراش في رمضان كيف يكون
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26 - هنطش
2017-09-20 01:48:34
الشيخ العلامه ناصر القصيبأني اني أرى النصر في عيناك والمستقبل المزهر والمشجر وكلي أخضر سرا الي لإمام وانت قدوة لنا عبر هذه الصحيفه الحره
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25 - زاااااير وماشي
2017-09-20 01:48:07
مثل قصص اللي يتوبون ويعلن التوبه ويروح المسجد يصلي ويتوفاء بالمسجد . هذا ماهو اتعاض هذا هروب المتعض من التوبه والموت ويفضل البقى على غفلته اذا صار بعد التوبه وفاه
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24 - مشــعل
2017-09-20 01:47:38
هذا هو من قذف القصيبي رحمه الله بالعلمانية . ثم ألّـف القصيبي كتابه الشهير ( حتى لا تكون فتنة )
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23 - يمقن صح ويمقن لا
2017-09-20 01:46:51
ليعظ قطر الشريفة الصغيرة التي خرجت من بيتها وركبت القارب لتصاحب ايراني شريف تواصل معها عبر الهاتف ابو كميره
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22 - سعد
2017-09-20 01:45:58
تكلم يالقصبي عن محيطك ـ *** الفني ـ
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21 - الاماكن
2017-09-20 01:45:57
بيض الله وجه الأستاذ القدير والفنان ناصر القصبي
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20 - سعد بن فهد
2017-09-20 01:45:46
ماشاء الله البلد مقبله على انفتاح خطير على الشباب والبنات وستكون الرياض وجدة مثل دبي وابوظبي في (( كل شيئ )) وانتم اعلم بذالك الرسالة اصبحت واضحه للجميع انتهى زمن المحافظة الان عهد الانفتاح الغربي
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19 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-20 01:45:36
الله يحفظ بلادنا منكم ومن شركم متلبس بالدين لكي ينفذون مخططهم
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18 - اماراتيه
2017-09-20 01:44:50
(كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ)
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17 - مشــعل
2017-09-20 01:44:46
يؤلفون القصص الخيالية ثم يتم نشرها تحت بند حدثني ثقات ولايسميهم ؟ ومع ذلك يجدون اطفال وجهلاء يصفقون لهم ويدافعون عنهم
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16 - يمقن صح ويمقن لا
2017-09-20 01:44:35
ربما وعظ واعظ لعظة في نفسه
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15 - يمقن صح ويمقن لا
2017-09-20 01:44:13
ربما وعظ واعظ لعظة في نفسه
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14 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-20 01:43:59
هذا ناصر العمر الاخونجي السروري اللي قببض عليه يستاهل
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13 - اماراتيه
2017-09-20 01:43:42
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ *فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ )
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12 - يمقن صح ويمقن لا
2017-09-20 01:43:19
نبي قصة خيانة قطر الاخوان للدين والأوطان
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11 - محد قال لي
2017-09-20 01:41:27
هذي قصص القصد منها الباس البنات لباس معين وحكرهم بالبيوت والتضييق عليهم بل حتى منعهم من التعليم متعودين ع هالاسلوب وكاشفينه
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10 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-20 01:41:10
هههههههههههه قصة مثل قصص المعممين خرافات/ اما من ناحية اللبس العاري ندري والكل يعرف بأنه مضر للطفلة او البنت من ضعاف النفوس
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9 - ابوخليل
2017-09-20 01:39:53
والي يمثل دور البنت الشقرا يالقصبي
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8 - اماراتيه
2017-09-20 01:38:49
إهانة لعقولنا تصديق مثل هذا الهراء) فعلا وبذات اذا بتطلع من مصر وحاكمها *** والداخليه المصريه لانه عندهم نفس القضيه واسمها طفلة المامبرز المغتصبه وعمرها سنه و8 شهور
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7 -
2017-09-20 01:36:56
قصصهم كلها على شاكلة هذه القصة دجل واستهتار بعقول السذج
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6 - مارس وقالاكسي
2017-09-20 01:36:44
صدقت يالقصبي، تقول كأنها من حكايات ألف ليلة وليلة. أجل تاب هاه. طيب ومامصير الشغالة بعد ماعرفت الأم أنها أدخلت غريب لبيتها. قوية... قوية...ودي أصدق ودي.
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5 - الحربي
2017-09-20 01:36:22
عاد هذا ماصيدق خبر اخ ناصر انت تخصصك فن وتمثيل خلك في تخصصك الله يحفظك
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4 - واو
2017-09-20 01:36:16
وهو صادق القصبي...والله يا على بعض المطبوعة قصص ما تدخل المخ.
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3 - الكويس
2017-09-20 01:34:44
المفررض يقصون عليك قصص زي قصة النخلة اللي ماتت بسبب موت صاحيها ،، مع ان النخيل لاتبان عليه ملامح الموت الا بعد شهرين 🤣🤣🤣
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2 -
2017-09-20 01:34:11
والله ماغيركم ياناصر صدعتو روسنا وبعدين وش قدمت انت للمجتمع؟ مجرد تمثيل هابط فحتى اقرب الناس لك تخليت عنه وهو صاحبك وش نرجي منكم
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1 - الحقباني
2017-09-20 01:32:48
علم hgprfhkd اللهم صلي علي محمد وصحابه وسلام ستراه زين واذا قصة المطوع يكذاب عذاب شديد ام من سدح نسون علي الفراش في رمضان كيف يكون علم
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آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

‏أحيانا كثيرة .. ‏قد لا تعني الكلمات شيئا بقدر الطريقة والنبرة التي بها قيلت ....
بواسطة : بدوي

مابقى الا القصبي الله المستعان...
بواسطة : ابويوسف

536 هذا لايعرف الاداره حده وحده قله ندير اذا لزم الامر اربع وباليد سيجاره وباليد...
بواسطة : مفتاح علبة قشطه

بسوووم تي احلااااام حلووووووه وسعادة. قشوووط 💛 💙 🌷...
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