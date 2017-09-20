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اختفاء الفتاة “مريم” وسط ظروف غامضة بمكة .. ووالدها يكشف التفاصيل

اختفاء الفتاة “مريم” وسط ظروف غامضة بمكة .. ووالدها يكشف التفاصيل
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المرصد 19 2٬860 3 ساعات

صحيفة المرصد : “منذ فقدناها وحال والدتها طريحة الفراش من الصدمة” ، بهذة العبارة وصف والد الفتاة المتغيبة “مريم” حالتهم منذ 6 أيام ، بعد أن خرجت من منزلهم الكائن بحي جبل النور بالقرب من شارع الأربعين بمكة .

وعن تفاصيل اختفائها كشف والد الفتاة بحسب “سبق” ، قائلاً : ابنتي مريم تبلغ من العمر 16 عامًا وتعاني “المس والسحر والصرع”، منذ أن كان عمرها 11 عامًا ونحن في مصر كنا نعالجها بالرقية الشرعية” .

وأضاف : ” بحمد الله خفت حدة آثار مرضها ومستمر في علاجها ولكن تأتيها حالة الصرع من آثار مس وسحر من الحين لآخر وفقدت في مصر مرارًا عديدة والحمد لله كنا نجدها سريعًا وكان الأهالي في المنطقة يساعدوننا لمعرفتهم بحالتها.”

وتابع : ابنتي غافلتنا وخرجت من المنزل نحو الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الماضي، في حي جبل النور، دون ارتداء حجاب، وكانت تلبس فقط بنطالاً لونه أسود وبلوزة لونها وردي ” .

وأوضح والد الفتاة أنه قام بإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد 911 وزودهم بالبيانات اللازمة ، وتواصل الجهات الأمنية البحث عنها .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - زائر
2017-09-20 06:01:16
الله يرها لكم ، ولعلك اذا حصلتها تعرضها على طبيب اعصاب وتفحص الرأس عندها يمكن يكون عندها مشكله بالرأس وهي السبب بهالاشياء ملها.
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18 - زائر
2017-09-20 05:58:13
الله يرده لك سالمه ، ولاتخاف وانا اخوك راح ترجع لكم ان شاء الله
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( عدد التعليقات 8,900 )
17 - المنتصر بالله
2017-09-20 05:49:40
جهل الأهل أحياناً قاتل للأبناء... ?
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16 - واحد نفر
2017-09-20 05:46:21
اللهم ردها لأهلها سالمه
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( عدد التعليقات 8,900 )
15 - المنتصر بالله
2017-09-20 05:46:16
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( عدد التعليقات 8,900 )
14 - المنتصر بالله
2017-09-20 05:42:59
مريض شحنات الكهرباء ليس علاجه الرقيه أما المس والسحر من شخص حالتها أن عندها مس وسحر أكيد هذا هو سبب هروبها من المنزل لأن المرض عندها نفسي وعلاجه في النفسيه هذه تعاني من اكتئاب وذهان عابر وانفصام ....?
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13 -
2017-09-20 05:42:40
لاحول ولاقوة الابالله ...الله يردها لاهلها سالمه
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12 - كااافشهم
2017-09-20 05:38:41
القرآن كلام الله ودواء لكل داء بإذن الله .
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11 - عبدالله اليامي
2017-09-20 05:29:43
الله يشافيها ويردها لكم بالسلامة ويصبركم على ما أصابكم .
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( عدد التعليقات 2,200 )
10 - ابونواف...
2017-09-20 05:22:17
اللهم احفظها بحفظك وأعيدها لهم سليمة معافاة اخي في مصر أهل الحي يعرفون بحالها ويساعدونكم باعادتها وللاسف انت في مكة المكرمة حفظها الله في جبل النورخليط من جنسيات العالم لمستوطنة واقلية سعودية
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9 - ساقط ابتدائي
2017-09-20 04:56:59
الرجعية والتخلف هي بلاء قليلي العقل البنت تحتاج لعلاج طبي من هالصرع والتشنج تحتاج طبييب مختص وليست تحتاج لكاهن الاب اهمل علاج البنت والان يبكي لضياعها
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8 - ولد مكه
2017-09-20 04:51:19
اللهم احفظها وردها الى أهلها سالمه
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7 -
2017-09-20 04:12:51
انا الله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله السؤال لماذا كل من فعل جريمه مريض نفسي وكل فتاة تتغيب يقال ان بها مَس من الجن اومسحورة او مريضه نفسي اعذار مكررة نسائل الله ان يعديها لاهلها سالمه
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6 - المر
2017-09-20 04:10:38
الله يرجعها لاهلها سالمه اللي جسمه فيه كهرباء زايده في الصحراء يعطي رجوله مه وبعض جسمه با لتراب قديم يستخدمونها تنفع باذت الله والرقيه تفيد الله يشافي كل مريض
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5 - العمده
2017-09-20 03:41:53
ندعو الله جلا فى علاه ان يعيدها إليكم سالمه وان يشفيها من مرضها .والمسؤوليه اولا وخيرا تعود لأسرتها لأنهم فقدوها عدة مرات بسبب إهمالهم للحظه وهم على علم بحالتها الخطيره⁉️
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4 - عبدالله
2017-09-20 03:30:38
لاحول ولاقوة الا بالله نفس وضع احد ابنائي كان متفوق بدراسته توجيهي علمي واخر يوم في الأمتحان سقط مغشي عليه دونا وجود اسباب مرضيه سابقه وبعد الكشف اتضح انه صرع كهرباء زائده بالمخ ولازلنا على الرقيه
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3 - Noura
2017-09-20 03:29:25
يجب أن يتحملو النتيجه فهذا بسبب عدم مبالاتهم وإهمالهم ، المفروض باب البيت يتقفل باستمرار حتى م يتكرر هروبها وتكون النتايج وخيمه ، مكه مليانه أجانب وأفارقه م يوفرو شي لكن الله يحفظها بعينه التي لاتنام
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2 -
2017-09-20 03:28:23
اللهم ارجع لهم ابنتهم سالمه فهم في مصيبه على على فقدها
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1 - راكاااان
2017-09-20 03:22:23
اللهم احرسها بعينك التى لا تنام واكنفها بكنفك الذى لا يرام واحفظها بعزك الذى لا يضام واكلأها فى الليل و فى النهار وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها و رجائها.. اللهم اربط على قلب والديها وردها ردآ جميلا
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