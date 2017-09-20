اختفاء الفتاة “مريم” وسط ظروف غامضة بمكة .. ووالدها يكشف التفاصيل

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صحيفة المرصد : “منذ فقدناها وحال والدتها طريحة الفراش من الصدمة” ، بهذة العبارة وصف والد الفتاة المتغيبة “مريم” حالتهم منذ 6 أيام ، بعد أن خرجت من منزلهم الكائن بحي جبل النور بالقرب من شارع الأربعين بمكة .

وعن تفاصيل اختفائها كشف والد الفتاة بحسب “سبق” ، قائلاً : ابنتي مريم تبلغ من العمر 16 عامًا وتعاني “المس والسحر والصرع”، منذ أن كان عمرها 11 عامًا ونحن في مصر كنا نعالجها بالرقية الشرعية” .

وأضاف : ” بحمد الله خفت حدة آثار مرضها ومستمر في علاجها ولكن تأتيها حالة الصرع من آثار مس وسحر من الحين لآخر وفقدت في مصر مرارًا عديدة والحمد لله كنا نجدها سريعًا وكان الأهالي في المنطقة يساعدوننا لمعرفتهم بحالتها.”

وتابع : ابنتي غافلتنا وخرجت من المنزل نحو الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الماضي، في حي جبل النور، دون ارتداء حجاب، وكانت تلبس فقط بنطالاً لونه أسود وبلوزة لونها وردي ” .

وأوضح والد الفتاة أنه قام بإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد 911 وزودهم بالبيانات اللازمة ، وتواصل الجهات الأمنية البحث عنها .

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