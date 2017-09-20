بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟
صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو ، من المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء ،ردَّ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على تساؤل حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل.
وسأل الإعلامي وليد الفرج، خلال المؤتمر : هل إلغاء مسمّى دوري جميل سيؤثر على الرعاية، وهل سيكون هناك بديل عبر تمويل حكومي؟”.
وردَّ آل الشيخ، قائلاً: “تعديل الاسم تم بالاتفاق مع محمد جميل، وسيستمر بالرعاية وسنلجأ لقنوات أخرى للاستفادة من الرعاية واسم الدوري يجب أن يكون على اسم الدولة ” .
وأضاف آل الشيخ : ” وأؤكد أن ما حدث ليس إلغاء للعقد ولكن إلغاء للمسمّى”.
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تكبيييييييييييييييييييييير في قنوات ثانية غير برو سبورت اسم دوري الدولة بـ اسم الدولة pic.twitter.com/tayrrKru7p— FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اللهما احفظ البلاد والعباد من شياطين الانس والجن
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لماذا هذه التغيرات ولماذا غير اسم الامير فيصل على بطولته وهو الرجل الذي خدم الرياضه في بلادنا ولن ياتي مثله الايستحق منا تقريرا وعرفانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته-
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خلوه ع اسم اساتذة الشورا كل يوم باسم واحد خخخخخخخخ
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المفروض ما يُسمى من الأساس بإسم شخص ولكن الدلاخة أعيت من يداويها وكويس انكم تلاحقتوا الإسم على الأقل
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كرة تتقدم وكرة تتاخر ,, شل اسم غير مسمى بطولة ,اين العمل اين الملاعب النموذجية اين الخصخصة لماذا لايتم اخذ قرارات ولوائح الفيفا وتطبيقها عندنا بدل تشكيل لجان في كل قضية لماذا لانمشى على الخطط الاولية
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زين ما قال له سكر المايك 🎤 🤔
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وين الموضوع ؟؟؟؟
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يالفراج عليك بصيام ٣ ايام متتالية كيف تقول ان الرئيس هلالي وانت عارف الميول الحقيقية
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هذا قرار جيد ولاينبغى ان يكون هناك نشاط يندرج تحت مسمى شخص جمع ماله من خير الوطن وأعطاه الوطن الكثير جدا فالأولى ان يكون اسم الوطن هو المظلة وليس أسماء اشخاص تحية ...
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الرد كلام سليم مع اني ربما الوحيد في العالم الذي لاتروق له رياضه كره القدم مع احترامي لرغبات الراغبين بها ومسمى مثل الذي الغي لايليق ان يكون داخل دوله يصورها بحاجه لاحسان محسن وهمي وهي من تحسن للغير
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طيب وبعدين ؟!؟!
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