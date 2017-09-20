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الرئيسية / بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟

بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟

بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟
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المرصد 13 3٬082 3 ساعات

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو ، من المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء ،ردَّ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على تساؤل حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل.

وسأل الإعلامي وليد الفرج، خلال المؤتمر : هل إلغاء مسمّى دوري جميل سيؤثر على الرعاية، وهل سيكون هناك بديل عبر تمويل حكومي؟”.

وردَّ آل الشيخ، قائلاً: “تعديل الاسم تم بالاتفاق مع محمد جميل، وسيستمر بالرعاية وسنلجأ لقنوات أخرى للاستفادة من الرعاية واسم الدوري يجب أن يكون على اسم الدولة ” .

وأضاف آل الشيخ : ” وأؤكد أن ما حدث ليس إلغاء للعقد ولكن إلغاء للمسمّى”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-20 06:05:29
اللهما احفظ البلاد والعباد من شياطين الانس والجن
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12 - ابوعلي990
2017-09-20 06:03:48
لماذا هذه التغيرات ولماذا غير اسم الامير فيصل على بطولته وهو الرجل الذي خدم الرياضه في بلادنا ولن ياتي مثله الايستحق منا تقريرا وعرفانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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11 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-20 06:03:25
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته-
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10 - رفيق الدرب
2017-09-20 05:56:24
خلوه ع اسم اساتذة الشورا كل يوم باسم واحد خخخخخخخخ
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9 - كنكت
2017-09-20 05:50:31
المفروض ما يُسمى من الأساس بإسم شخص ولكن الدلاخة أعيت من يداويها وكويس انكم تلاحقتوا الإسم على الأقل
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( عدد التعليقات 33 )
8 - violety
2017-09-20 05:38:42
كرة تتقدم وكرة تتاخر ,, شل اسم غير مسمى بطولة ,اين العمل اين الملاعب النموذجية اين الخصخصة لماذا لايتم اخذ قرارات ولوائح الفيفا وتطبيقها عندنا بدل تشكيل لجان في كل قضية لماذا لانمشى على الخطط الاولية
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7 - عبدالله اليامي
2017-09-20 05:25:29
زين ما قال له سكر المايك 🎤 🤔
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6 - ناس فاضيه 👁👁
2017-09-20 05:12:26
لا تعليق 🤧
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - طيب
2017-09-20 04:23:50
وين الموضوع ؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-20 04:22:59
يالفراج عليك بصيام ٣ ايام متتالية كيف تقول ان الرئيس هلالي وانت عارف الميول الحقيقية
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3 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-20 03:59:54
هذا قرار جيد ولاينبغى ان يكون هناك نشاط يندرج تحت مسمى شخص جمع ماله من خير الوطن وأعطاه الوطن الكثير جدا فالأولى ان يكون اسم الوطن هو المظلة وليس أسماء اشخاص تحية ...
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2 - sar-al-sa
2017-09-20 03:50:15
الرد كلام سليم مع اني ربما الوحيد في العالم الذي لاتروق له رياضه كره القدم مع احترامي لرغبات الراغبين بها ومسمى مثل الذي الغي لايليق ان يكون داخل دوله يصورها بحاجه لاحسان محسن وهمي وهي من تحسن للغير
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
( عدد التعليقات 9,039 )
1 - بسمه
2017-09-20 03:47:52
طيب وبعدين ؟!؟!
لا يعجبني(3) اعجبني(3)

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آخر تعليق
بواسطة : كلوز

تعليق مخالف...
بواسطة : اللهما احفظ احمد بن عبد العزيز ومتعب بن عبدالله

اللهما احفظ البلاد والعباد من شياطين الانس والجن...
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تصادمكم سيضهر الكثير مما خفي فاقينان الضيف الدائم للإذاعات الاجنبية وخاشقي الان...
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