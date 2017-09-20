بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟

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صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو ، من المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء ،ردَّ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على تساؤل حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل.

وسأل الإعلامي وليد الفرج، خلال المؤتمر : هل إلغاء مسمّى دوري جميل سيؤثر على الرعاية، وهل سيكون هناك بديل عبر تمويل حكومي؟”.

وردَّ آل الشيخ، قائلاً: “تعديل الاسم تم بالاتفاق مع محمد جميل، وسيستمر بالرعاية وسنلجأ لقنوات أخرى للاستفادة من الرعاية واسم الدوري يجب أن يكون على اسم الدولة ” .

وأضاف آل الشيخ : ” وأؤكد أن ما حدث ليس إلغاء للعقد ولكن إلغاء للمسمّى”.

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