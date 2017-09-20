شاهد..لحظة بكاء “النعيمة” أثناء حديثه عن الراحل فيصل بن فهد..ويقول: اتحاد “الفيفا” كان يخاف منه!
صحيفة المرصد: لم يستطع اللاعب السابق صالح النعيمة إخفاء دمو عه أثناء حديثه عن الأمير الراحل فيصل بن فهد، رحمه الله، معبراً عن حبه واحترامه الكبير له.
وأشار النعيمة إلى أن الأمير فيصل بن فهد هو من علمه الرجولة وكيف يتصرف، معتبرا رحيله خسارة على الكرة السعودية والعالم كله.
كما أكد النعيمة أثناء لقائه ببرنامج “وينك”، على قناة “روتانا خليجية” أن الفيفا كان يخاف من فيصل بن فهد وأن الاتحاد الآسيوي لا يستطيع عمل شيء والأمير فيصل بن فهد فيه بحسب قوله .
#النعيمة_في_برنامج_وينك— خليجية (@Khalejiatv) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
كابتن #صالح_النعيمة يبكي عندما تذكر الراحل فيصل بن فهد: علمني الرجولة وكيف أتصرف، وخسرته الكرة السعودية والعالم كله pic.twitter.com/ali0iA8Cad
#النعيمة_في_برنامج_وينك— خليجية (@Khalejiatv) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
تسجيلي في الهلال كان أكثر من حلم.. أنا اوش كنت قبل الهلال؟.. لا شيء.. الريالين ما كانت في جيبي لو حصّلتها في شهر زين pic.twitter.com/oEdsmP0rnY
#النعيمة_في_برنامج_وينك— خليجية (@Khalejiatv) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
الشمس أقرب لك من أن ترى #صالح_النعيمة في منصب، لأن المسؤولين حساسون، ولو إني رجل وصولي لشفتني في المناصب العليا pic.twitter.com/udZNHApT9M
التعليقات
كابتن صالح ذكريات الماضي الجميل هناك أشخاص لايمكن التاريخ نسيانهم في قلوبنا للأبد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الأب الحنون الطيب رحمك الله يا ملك الانسانية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صالح النعيمه لاعب له تاريخ وحضور فوي،لكن سالفة البكبكه مالها داعي ،،الأمير الله يرحمه مات من سنين طويله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صدقت يا ابو فهد كلنا نبكي فيصل بن فهد الله يرحمه كان رجل دوله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله لا يلومك يا 《عهود》 🏳فحب النصر يختلف عن حب أي فريق ثاني 🏳بسبب انه يصل إلى حد العشق 🏳مسكين اللي ما يحب 《العالمي》💙💛
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
اصيل يا صالح لم تنسى الهدية هكذا هم الرجال الكبار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بدي دراهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أصفر وأزرق لايمكن يمل أو يكره النصر لايمكن يتخلى عنه فهو بالنسبة لي رمز للمكافحة والوقوف ضد الغش والتدليس فأصبح رمز وطني بالنسبة لي .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
غيران من ماجد انهم عطوه منصب في المنتخب يبي منصب مثله 😆 ✌🏻 نصراوية عالمية 💎 مع إدراكي بعدم أهمية الكرة والتشجيع بس والله يبقى النصر رمز في قلوبنا مهما ابتعدنا عن التشجيع خلاص اللي مشى بدمه أصفر وأز
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لا ألومك ياصالح تبكى على من بكى على الضعفاء لم يكن فيصل كورنجياً فقط كحالنا كان رسول حب وسلام وقلب ينبض بالرحمة والشفقة رحمه الله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مالومك ياصالح النعيمه ايام الزمن الجميل عندما بكيت والامير الراحل فيصل بن فهد بكينا عليه جميع لانه رجل شخصيه عظيمه واوصل المنتخب إلي كاس العالم ولو مسك اي وزارة اومنصب لاأبدع لن شخصية لن تكرر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
إذا كان التعصب عيب فكلنا مصابون بهاذى العيب لكن لايعني التعصب يخرجك من تربيتك السمحة جيل صالح وماجد وجميع ذاك الجيل خريجين تلك التربية وليس تربية القزع وطقها ولحقها وجمع المال زمن الفن الكروي أنتهى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
زمان ياابوصلوح جيلكم ذهبي انت وماجد والثنيان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
النعيمه تاريخ لاينسى فى كرة القدم السعوديه والخليجيه والعربيه .وسبب توقيفه تدخله واحتجاجه على حكم مبارة اجنبى فى تصفيات اقليميه لمنتخب المملكه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اي هين يخاف منه
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
الله يرحم فيصل بن فهد . كان يعي بأن النعيمة متعصب اكثر من اللازم ولذلك منعة من دخول الملاعب
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الله يرحمه فعلاً الكل يحسب له الف حساب
لا يعجبني(13) اعجبني(40)
*************
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
أضف تعليق