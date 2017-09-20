شاهد..لحظة بكاء “النعيمة” أثناء حديثه عن الراحل فيصل بن فهد..ويقول: اتحاد “الفيفا” كان يخاف منه!

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صحيفة المرصد: لم يستطع اللاعب السابق صالح النعيمة إخفاء دمو عه أثناء حديثه عن الأمير الراحل فيصل بن فهد، رحمه الله، معبراً عن حبه واحترامه الكبير له.

وأشار النعيمة إلى أن الأمير فيصل بن فهد هو من علمه الرجولة وكيف يتصرف، معتبرا رحيله خسارة على الكرة السعودية والعالم كله.

كما أكد النعيمة أثناء لقائه ببرنامج “وينك”، على قناة “روتانا خليجية” أن الفيفا كان يخاف من فيصل بن فهد وأن الاتحاد الآسيوي لا يستطيع عمل شيء والأمير فيصل بن فهد فيه بحسب قوله .



#النعيمة_في_برنامج_وينك

كابتن #صالح_النعيمة يبكي عندما تذكر الراحل فيصل بن فهد: علمني الرجولة وكيف أتصرف، وخسرته الكرة السعودية والعالم كله pic.twitter.com/ali0iA8Cad — خليجية (@Khalejiatv) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

#النعيمة_في_برنامج_وينك

تسجيلي في الهلال كان أكثر من حلم.. أنا اوش كنت قبل الهلال؟.. لا شيء.. الريالين ما كانت في جيبي لو حصّلتها في شهر زين pic.twitter.com/oEdsmP0rnY — خليجية (@Khalejiatv) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧