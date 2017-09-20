قينان يفتح النار على خاشقجي: «ادفع لمن كان يؤلف كتبك.. وإلا…»
صحيفة المرصد: شن الكاتب قينان الغامدي هجوماً عبر سلسلة من التغريدات في تويتر على الصحفي جمال خاشقجي،مهدداً بفضح كتبه الاقتصادية وبالتحديد كتاب «احتلال السوق السعودي» . مشيراً الى أنه لم يفتأ خاشقجي بطلب تحميله مجانا من «قارئ جرير» و«مدارك» بعدما تنازلتا عن حقوقهما فيه.
وقال قينان في تغريدة له: «العزيز أبو صلاح مدارك وجرير تنازلوا، لكن الذي كتب لك الكتاب عرفت أنه لم ولن يتنازل عن حقوقه فإما أن تسدده حسب الاتفاق بينكما وإلا…. !» دون أن يكمل لم يرد عليه الأخير بأي تغريدات .
وهاجمه قينان قائلا : «المفروض تعمل دعاية لكتابك (ربيع الإخوان) الذي تم تأليفه كاملا في القاهرة، وحتى الآن لم يتبين من كتبه، لكن الكتاب يتفق مع اهتمامك وميولك فافخر به».
وأضاف قينان: «أما السوق السعودي فموضوع اقتصادي لا علاقة لك به مطلقا، وهو كتاب يكشف أن كاتبه غيرك وهو معروف، والمفروض تنسى هذا الكتاب وتسدد كاتبه بهدوء وخلاص».
التعليقات
آه يازمن بالامس كنا والان اصبحنا (((وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ )))
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آه يازمن بالامس كنا والان اصبحنا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
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لماذا صمت قينان طويلا
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فضيحة من العيار الثقيل للخاشقجي لكن السؤال لماذا صمت قينان طويلا عن هذه الفضيحة ولم يكشف عنها إلا الآن أوليس الوطن يستحق منك يا قينان أن تقول له مبكرا هذا إعلامي مزيف ومخادع وهناك من يكتب له
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لا طاح الجمل كثرت ... طب عااادي ؟؟ كثير اللي يسوونها وكانت موضة وتجارة في آن واحد ، لكن البعض سددها ف المحاكم بعد قضايا متلتلة :)
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عزيزي قينان تسلم يمينك
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هههههههههه ، تناشبوا ***، هههههههههه
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سبحان الله (بيض بدأ يكّسر بعضه...!!!)
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لاتخافو لن يتجراء ع واحد داخل البلد اوذو نفوذ ابدا الا اذا رحل سوف ينشر غسيله هذه ميزة***
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حيلهم بينهم
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32 - ... ياقينان الدور بكرة على مين// لا تستعجل على الرزق كل يوم انكشاف خائن اخونجي
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هرب خاشقجي حاملا الفكر النبيل في خيانة الاخونجية لأوطانهم ودينهم
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خاشقجي هرب بكل خياناته
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خونة الأوطان استمرؤوا الخيانةوالكذب والتدليس لغاية
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****على البلد والمجتمع
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كذا اللعب ياقينان مع هذا الإخونجي القمئ !
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يذكرني قينان بوضع الجارات إذا اختلفن على الزبون فضحن بعضهن .
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ياقينان الدور بكرة على مين لماذا لا تنشر فائمة من تطالب باستهدافهم؟؟؟!!! .
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ياقينان انت بنفسك مشكوك في امرك
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يعني مسوي نفسك غيور على الوطن .... طيب وبنك من اول .******
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بيض الله وجهك وجزاك الله خيرا يا قينان. إسلخ الإخونج وأفضحهم. حتي لو إنفضحوا يدافعون عن تنظيمهم الإرهابي لأن الحياء ليس في قاموسهم فيفعلون ما شاءوا
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*** انت ظعيف جدا ياقينان وستظل هكذا عمرك ومهما تحاول لتعديل نفسك لن تستطيع انت من ع شاكلتك
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حيلهم بينهم والله ياغامدي ما سمعنا منك هذا الكلام يوم كان رئيس تحرير ويهاجم كل ماهو اسلامي الان قلبتوا عليه الله يزيدكم فرقة وتكشفوا فضائح بعض انت واياه وبقية الشلة
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لماذا لم يخرج هذا الكلام يا سيد قينان إلا بعد مقال الواشنطون بوست !!!!
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قينان ينطبق عليك اذا خاصم فجر وينك من اول ما تكلمت توك صاحي
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اوقد النار يا شبابها. وافضحهم
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**** الجاهل عدو نفسه يشتغل بعيوب الناس عن عيبه وياتي يوم القيامة وصحائفه مليئة بسيئات من اغتابهم وبهتهم وسمع بهم من أجل دنيا فانية وشهرة زائفة .
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النصارى واليهود يتعايشون مع بعضهم ويتحدون وللأسف أن من ينتسبون للإسلام يصنفون بعضهم البعض ويخرجون بعضهم من الملة ويتناحرون فيما بينهم وكل منهم يريد القضاء على الاخر .
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الاخ قينان الله يهديه ويصلحه شكله متفرغ للجدال والمهاترات وكأننا فى حاجه لمثل تلك الأمور حسبى الله ونعم الوكيل
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حقيقة يسكتون عشرات السنيين وتستيقظ ضمائرهم مؤخراً لا شك إنهم يضحكون على أنفسهم إنهم ***.
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غريبة ليه ماتكلمت من اول الا يعتبر هذا تستر ***
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لن نصدقك ياقينان ليس حباً في جمال ولكن لماذا لم تتكلم إلا الآن فيه إنا وأخواتها
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ماشافوهم يوم ***شافوهم يوم يتحاسبوا ههههه شر البلية ما يضحك
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ويصبح سهم المعلومة من ورق // وفي النهاية الحماقات لاتجني على أصحابها إلا الويلات//
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تتحول حرفة الكتابة الى مزاد تسوق فيه المصداقية و "شرف المهنة "//
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5 - ابو محمد 2017-09-20 06:12:44 الاخونجية و الليبرالية أعداء دولة التوحيد حفظها الله بقيادة خادم الحرميين حفظه الله و امد في عمره على طاعته.... بيض الله وجهك.
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راح فيها ***أقصد خاشوقه ، أجل له كتاب اسمه ربيع الإخوان ؟ المفروض اسمه : ربيع الخوان أو ربيع الخونة
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قينان يهبها في وجه الخصم ما عنده كيني ميني . عطوا قينان حرية كاملة وأرفعوا القداسة عن الشيوخ وأبشروا باللي يبرد خاطركم ويعالج المجتمع من كثير من أمراض الصحوة المشؤومة.
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يا غامدي وينك. وين جمال. انت حدك تتكلام علي الهيئه والمعلم. جمال معروف في العالم كله. الله يصلحك. عند احمد الشمراني. تكلام عليه مره رياضي ومره سياسي وبكره علوم المطبخ
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تصريحات خاشقجي وقينان جابت الصداع لنا الله يفكنا منهم ومن شرهم
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ستمضي أجيال وسنين ونحنُ في عجن ولت أنت إخواني وأنت شيعي وأنت سني ولوتركنا هاذي الهرطقات واغتنمنا فن التعايش ولأهتمام بالتطوير العلمي والمعرفي في شتى مجالات الحياة لكنا في ركب الدول المتقدمة ،،
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إذا كانت هناك كتب تعلمها وغيرك لا يعلمها هذا ما يدل على ****. والراضي ك الفاعل.
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الاخونجية و الليبرالية أعداء دولة التوحيد حفظها الله بقيادة خادم الحرميين حفظه الله و امد في عمره على طاعته
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الاخونجي خائن بطبعه..حتى لو كان طول لحيته متر..الخيانه تمشي بدمه
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تصادمكم سيضهر الكثير مما خفي فاقينان الضيف الدائم للإذاعات الاجنبية وخاشقي الان بد ا يضهر ما اخفى سنين تحت عباة بزعم انه قريب من اصحاب القرار
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لله درك ياقينان ..لعبت غي حسبة الاخونج وفضحتهم...صاروا يخافون حتى ذكر اسمك ..ويرتجفون من مقالاتك..
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احلى صباح في وجة قينان وخاشوقجي الله يقطع راس العدو ههههههه السعودية منصورة باذن الله ◇بس فكونا منهم الإثنين
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