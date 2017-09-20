قينان يفتح النار على خاشقجي: «ادفع لمن كان يؤلف كتبك.. وإلا…»

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صحيفة المرصد: شن الكاتب قينان الغامدي هجوماً عبر سلسلة من التغريدات في تويتر على الصحفي جمال خاشقجي،مهدداً بفضح كتبه الاقتصادية وبالتحديد كتاب «احتلال السوق السعودي» . مشيراً الى أنه لم يفتأ خاشقجي بطلب تحميله مجانا من «قارئ جرير» و«مدارك» بعدما تنازلتا عن حقوقهما فيه.

وقال قينان في تغريدة له: «العزيز أبو صلاح مدارك وجرير تنازلوا، لكن الذي كتب لك الكتاب عرفت أنه لم ولن يتنازل عن حقوقه فإما أن تسدده حسب الاتفاق بينكما وإلا…. !» دون أن يكمل لم يرد عليه الأخير بأي تغريدات .

وهاجمه قينان قائلا : «المفروض تعمل دعاية لكتابك (ربيع الإخوان) الذي تم تأليفه كاملا في القاهرة، وحتى الآن لم يتبين من كتبه، لكن الكتاب يتفق مع اهتمامك وميولك فافخر به».

وأضاف قينان: «أما السوق السعودي فموضوع اقتصادي لا علاقة لك به مطلقا، وهو كتاب يكشف أن كاتبه غيرك وهو معروف، والمفروض تنسى هذا الكتاب وتسدد كاتبه بهدوء وخلاص».