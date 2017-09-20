مصر: حبس توفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

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صحيفة المرصد: قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس الإعلامي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة سنة، لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، عاقبت عكاشة بالحبس سنة والكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكان النائب العام المصري، أحال الإعلامي والبرلماني المصري السابق توفيق عكاشة للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وتقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب المصري.

وكشف مقدم البلاغ أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.