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مصر: حبس توفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه
صحيفة المرصد: قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس الإعلامي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة سنة، لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، عاقبت عكاشة بالحبس سنة والكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
وكان النائب العام المصري، أحال الإعلامي والبرلماني المصري السابق توفيق عكاشة للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
وتقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب المصري.
وكشف مقدم البلاغ أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.
التعليقات
( عدد التعليقات 4,197 )10 - سهم
ههههههههههههههههههههههه، والله إن لغته ومقاطعه المنتشرة تفيد أنه حتى ماعنده ولا ابتدائي ، إنسان سامج ، وأنا أتوقع أنه ماهو لوحده ، وراه هوامير مصريين ، مستانسين على الوضع ، ومتربحين من قناته السامجه .
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9 -2017-09-20 07:53:03
من جدكم عكاشه يدخل السجن مالك قناة الفرعين شخصياً مرشح للرئاسة عام2011 ههههههههه طلع براءة من اكبر محامي بكره يقرفنا على الشاشه على الخبر ده
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( عدد التعليقات 672 )8 - فهد
نحن بزمن كلما ازددت تافهة اصبحت نجما.
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7 -2017-09-20 07:40:47
مش غريبة ياسي توفيق يابن عكاشة مقبول ..ودكتوراة حتة وحدة ياراجل كم غلبان تعب على دكتواراته وماحصل ياكل وانت عضو برلمان .بس سابق والى ابوزعبل يانمس
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6 - ....2017-09-20 07:36:47
هذه آخرتها......😅😅😅
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5 -2017-09-20 07:25:59
ضروري نجيبلك حلوه طحنيه وفطير مشلتت وجبنه حلوم وسلام على مرسي وشد حزام البنطلون هههههههههههههههه
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4 - هي راحت وجات على توفيق2017-09-20 07:16:46
اليوم ٦٠% من مدعي حمل شهادة الدكتوراه في مجتمعنا اغلبهم لا علاقة لهم بها وسبحان الله نجد المسمى تغير بين يوم وليلة وهؤلاء منتشرون لدينا في كل الأماكن مع الأسف ولم يتم التعامل معهم بالطرق النظامية .
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3 -2017-09-20 07:16:09
هههههههههههههههه
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2 - رجل وان زور2017-09-20 07:13:50
رهيب حتى لو زور يضحك ويونس وتفكيره تفكير الصعايدة الرجال
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1 - تميم2017-09-20 07:11:50
ينفع كده..😂
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