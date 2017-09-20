بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!
صحيفة المرصد: لقي ساحر إندونيسي مصرعه بعد أن سحبه تمساح ضخم تحت الماء، على الرغم من ادعائه بامتلاكه قوة خارقة تمكنه من السيطرة على التماسيح.
ونزل سوبريانتو، الذي يطلق على نفسه لقب “الساحر الذي يسيطر على التماسيح”، إلى الماء ثم بدأ ينشد ويسبح في النهر الذي يعج بالتماسيح بحثًا عن جثة رجل مفقود، فسحبه تمساح ضخم.وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سوبريانتو وهو يسبح في النهر ثم يختفي تحت الماء.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن شهود قولهم: إن تمساحًا ضخمًا هاجم سوبريانتو وهو يسبح في النهر أمام جمهور في منطقة كوتاي كارتانيغارا في شرق إندونيسيا، أثناء محاولته العثور على جثة الرجل المفقود واسمه أرغونا، والذي يسود اعتقاد بأن التماسيح قتلته في النهر.
وأكد متحدث باسم الشرطة أنه تم العثورعلى الجثتين وسحبهما من النهر، مشيرًا إلى أن الفحص الطبي أظهر أن سوبريانتو مات اختناقًا بعد أن سحبه التمساح تحت الماء لفترة طويلة.
التعليقات
ودي اخسر 100 الف وان خبنبق ولا الرحال بداله
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الكذب حبله قصير
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ياليت تكون هذه نهاية كل مهايطي ......
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الله لايبلانا ألقى نفسة بالتهلكة
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ذكرني ***بانتفاخ اوداجه وغروره الوهمي حتى انكشف على حقيقته وبانه لايسوى بعوظه
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ولا يختلف هؤلاء عن التماسيح البشرية المتربصين بالمرءة الاسلامية وينادون لها باسم الحرية وقيادة السيارة والعمل مع الرجال جنبا إلى جنب
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اللهم عافنا ، اندونيسيا بلاد السحرة .
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وهم كل التفاصيل وهم
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يستاهل من قاله يثق بحيوان مفترس
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عقبال اللي يصيدو الضب عندنا.
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