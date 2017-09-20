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تعرف على تفاصيل التسعيرة المرتقبة للبنزين العادي والممتاز!

تعرف على تفاصيل التسعيرة المرتقبة للبنزين العادي والممتاز!
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المرصد 161 11٬296 5 ساعات

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر اتجاه السعودية لرفع أسعار الوقود «البنزين، والوقود النفاث» بنهاية شهر نوفمبر القادم، بنسبة ارتفاع تصل إلى 80%، بزيادة 60 هللة في لتر بنزين 91 ليباع بسعر 1.35 ريال، بدلا من 75 هللة، أما بنزين 95 فسيزداد سعر اللتر من 72 هللة، ليباع لاحقا بسعر 1.62 ريال مقارنة بـ 0.9 ريال حاليا.

وبحسب صحيفة عكاظ ،فإن أسعار وقود السيارات ستصل إلى 18 ريالا لنفس الكميات الحالية التي تباع بـ10 ريالات، التي تبلغ 13.33 لتر لبنزين 91، و11.11 لتر لبنزين 95، بينما ترتفع أسعار الوقود إلى 36 ريالا للكميات التي تعبأ حاليا بـ20 ريالا، والمقدرة بـ26.67 لتر للبنزين العادي و26.67 لتر للبنزين الممتاز.

ولفتت المصادر إلى أن أسعار البنزين الحالية سترتفع إلى 54 ريالا مقارنة بالكميات التي تباع بـ30 ريالا، المقدرة بـ33.33 لتر للبنزين الأخضر، و40 لترا للبنزين الأحمر، كما سيرتفع مستقبلا أيضا تكلفة البنزين الذي يباع حاليا للمستهلك بـ40 ريالا إلى 72 ريالا، للكميات المباعة التي تصل إلى 53.33 لتر لبنزين 91، و44.44 لتر لبنزين 95.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

161 - علي
2017-09-20 14:17:10
الحمد لله رب العالمين ..بالشكر تدوم النعم وهذا هو حال الدنيا ليست على وتيرة واحده يوم كذا ويوم كذا والحمد لله على نعمه وفضله
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160 - البارونه
2017-09-20 14:15:21
يناس الحكومه كلامها واضح رفع التسعيره بعد تفعيل حساب المواطن فماله داعي هالكلام والتذمر انا اثق في قرارات الحكومه الله يعزها قولو الحمدلله
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159 - عسير الهول
2017-09-20 14:11:46
حسبنا الله ونعم الوكيل
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158 -
2017-09-20 14:09:22
الى تعليق 130 اثبت ان الغازيات زاد الاقبال عليها بل العكس خف الاقبال عليها الدخان الناس معاد تشتري مالبور تشتري دخان تركي رديء ومشروبات الطاقة سوو عليها تخفيضات
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157 - ظامي اليل
2017-09-20 13:52:02
لتر لبنزين في بنقلاديش.ب5ريال.وهم شعب.افقر من فقير.الحمد لله على كل حال.
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156 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-20 13:48:09
المشكى الى الله المواطن ***
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155 - شاكوش
2017-09-20 13:46:15
أدفعوا و أنتم ساكتين
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154 - سعيد الحربي
2017-09-20 13:45:48
انا اقول ارفعوا راتب السعودي أقل شي 10000الف ريال للعزوبي والمتزوج 15000الف ريال عشان يقدر يعيش مع الفقر وارتفاع الاسعار
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153 - تصريح
2017-09-20 13:45:33
كل شي ارتفع الا الرواتب بقية على حالها الله المستعان
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152 - الفاهم
2017-09-20 13:44:37
****أهم شي الامن والامان وشريعة الرحمن مطبقة؟؟؟؟؟؟
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151 - ْوقفتنا سوى
2017-09-20 13:38:07
أتمنى ضبط الأسعار !! *****
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150 - ْ-
2017-09-20 13:33:01
تعليق مخالف
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149 - يمني مقيم
2017-09-20 13:30:23
تعليق مخالف
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148 - مواطن غيور
2017-09-20 13:21:46
أتوقع والله اعلم. هذي الخطوات لكي يقبل المواطن الوظائف الحرفيه. مثل نجار سباك حداد بنشري فالشباب بطريقه او باخرى لازال يرفض مثل هذي الوظائف. وبعد اشتداد الفقر سيقبل مكرهاً هذه الاعمال
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147 - علي العمري
2017-09-20 13:20:16
أفقر شعب في الخليج. والبترول. غالي. شي غريب
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146 - المواطن مهمش ولا له اي قيمة او اعتبار
2017-09-20 13:19:12
****. وجيبوا ولو قرار واحد يفرح المواطن
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145 - قمر
2017-09-20 13:18:43
حسبنا الله ونعم الوكيل يعني السواق تهقون بكم يوديني الجامعه 🤔
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144 - زائر
2017-09-20 13:18:03
نرفع اكفنا إلى السماء ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل
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143 - العنزي
2017-09-20 13:17:39
*** بمحطات الوقود والله اعرف واحد راتبه التقاعدي ١٧٠٠ ريال.
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142 - المواطن مهمش ولا له اي قيمة او اعتبار
2017-09-20 13:17:16
تعليق مخالف
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141 - علي العمري
2017-09-20 13:12:52
اه مسكين الموطن
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140 - فارس الوابصي
2017-09-20 13:10:14
أنا أشوف في عيني كيف ينسرق البنزين من محطات محافظة حقل إلى مدينة العقبه الأردنيه
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139 - الناقد
2017-09-20 13:00:45
عزالله بعنا الكابريس وشرينا كوريلا !!
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138 - ابو احمد
2017-09-20 12:59:46
حسبنا الله ونعم الوكيل
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137 - بدر
2017-09-20 12:58:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
136 - مواطن
2017-09-20 12:56:57
حسبنا الله وكفى
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135 - هنطش
2017-09-20 12:45:02
*** كل شي يصب صب في مصلحه الوطن والمواطن وأخوه المقيم الي لإمام لارجوع ابتسم انت سعودي
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134 -
2017-09-20 12:38:42
الي أين تسير الامور هناك اغلبيه تحت خط الفقر
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133 - فهد العرماني
2017-09-20 12:33:49
تعليق ١١٧ انت انسان فاهم
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132 -
2017-09-20 12:33:31
تعليق مخالف
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131 - تصدق عاد
2017-09-20 12:30:23
طيب نزلوا حساب المواطن للمحدود ى الدخل بعدين ارفع البنزين .. الضحية الفقراء واصحاب الدحل المحدود سيزداد الفقير فقرا ويزداد االغني غناء . والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
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130 - كنكت
2017-09-20 12:28:25
اللي يقول خل المراهقين يخففون من الزحمه صدقني ما راح تخف الزحمه وراح تزيد وراح يزيد كل شي لأن كل السلع تعتمد على النقل ولا حول ولا قوة إلا بالله . الغازيات ارتفعت وارتفع الطلب عليها هي والدخان
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129 - امريكا بلد السلام
2017-09-20 12:25:44
قرار حكيم
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128 - امريكا بلد السلام
2017-09-20 12:24:44
قرار حكيم
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127 - ابو فهد
2017-09-20 12:23:23
رفع البنزين رفع السلع والمواطن وحال المواطن عاطل عن العمل مفصول من العمل ماده77😶 او راتب لا يكفي متطلبات الحياة
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126 -
2017-09-20 12:21:23
اولا البنزين والديزل يتم تهريبه بكميات ضخمة للخارج وانا اشوفة قرار حكيم ثانيا اشتر سيارة صغيرة ماتصرف بنزين يعني الفل بالتسعيرة الجديدة 50 ريال تكفيك اسبوع ثالثا خل المراهقين يركدون شوي وتخف الزحمة
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125 - فلتر 2
2017-09-20 12:18:47
كل سنه يرتفع مشكله والله.. ما لكم الا حلين اما ان تشترون سيارات على الطاقة الشمسية او سيارات شحن وهي باهضة الثمن , او تركبون البفال والحمير او السيكل كما كان اسلافكم.الحقوا عليها السياكل قبل ما يرتغع
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124 - ع الشمري
2017-09-20 12:18:28
اذا امورنا ماشيه بالبركه والحمد لله ... كيف اذا ارتفع البنزين
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123 - ع الشمري
2017-09-20 12:17:43
هذا حراااام والمواطن لا يستطيعه
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122 - القحطاني
2017-09-20 12:15:17
ابو شكيبه اتمنى اقابلك واسلفك ودي انت واجدادك 60 سنه ماتحررت فلسطين ليش بياعين عرض ارض دم نخوه والله لو اني بدالك اشوف لي 5 ادوار واحذف نفسي عرضك عرضك عرضك
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121 - مواطن مسكين
2017-09-20 12:12:34
الدول التي يكون وقودها غالي لديها مواصلات عامة يستخدمها الفقراء اما نحن في السعودية ليس لدينا غير السيارات سواء الخاصة او الأجرة . يجب النظر في هذه الزيادة بعقلانية وواقعية
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120 - مهاجر الى غرفتي
2017-09-20 12:04:39
الله فوووق الله معلووم
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119 - أبو مشاري
2017-09-20 12:04:10
اتمنى أن يرفعوه الى ٢٠٠% خلاص ماعاد تفرق ***** لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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( عدد التعليقات 28,898 )
118 - برق _ الحرم
2017-09-20 12:00:01
((((((دائما مايكون ارتفاع اسعار الوقود ينعكس على الاسعار العامة لعدم وجود الحماية .........وبالمختصر يامدورين ....المكاسب ابشروا بالكساد )))))
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117 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-20 11:59:52
الفقير يزداد فقر والغني يزداد غنى .
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116 - شايل بشت الشيوخ
2017-09-20 11:59:04
كلها قريبة من بعض والله يعينا يبيلنا نركب سياكل ام خمس ونشتغل بزنس
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115 - الى الفلسطيني
2017-09-20 11:56:13
لايحمدالله ولايشكرخيرناعليك وعلا اهلك وكلناك وشربناك وبرضو حاقد علينى صحيح انك ***
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114 - الغامدي
2017-09-20 11:54:57
111 الله يهديك احنا ناقصين ؟
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113 - بدر
2017-09-20 11:53:05
تعليق مخالف
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112 - واحد نفر
2017-09-20 11:49:24
هل مساحة السعودية لها اي اعتبار في زيادة التسعيرة او الخير يخص والشر يعم....ولاحول ولا قوة الا بالله
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111 - وطني بامتياز
2017-09-20 11:45:00
ياليت ترفعون دبة الغاز حق الطبخ انا اشوف سعر 14 ريال جدا رخيصة مقارنة مع الدول الأخرى. وبالمرة الناس تبطل تطبخ اكلات دسمه وابتلت بالضغط والسكري. وراح يكون مردود دراهم طيب للدولة. مجرد اقتراح.
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110 - الكن
2017-09-20 11:43:24
إذا ارتفع البنزين ارتفع سعر المشوار وعلى هذا القياس كل صاحب مهنه يزيد الأفران الفواكه العماله وغيرها والمتضرر الفقير لاحول ولاقوة الابالله
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109 -
2017-09-20 11:40:55
كلها من الحروب الله لا بارك فيها.
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108 - مرحبا
2017-09-20 11:39:37
الله يديم نعمه الامن والامان اللهم امين بلدنا له حق علينا والمفروض التجار يساهم في مشاريع اللبد
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107 - الغامدي
2017-09-20 11:32:54
خلاص مافيه داعي للسياره الحمد لله انا مسكت لي حمار قبل اسبوع لايصرف بنزين ولا زيت ولاشي
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106 - مسمار
2017-09-20 11:32:29
استغفرو ربكم انه كان غفارا !! فمانزل عقاب الا بذنب ولا رفع الا بتوبه فاكثرو من الاستفغار.
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105 - زائر من الكواكب
2017-09-20 11:29:28
تعرف على ربك الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ استَوَى عَلَى العَرشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
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104 - صريح العبارة
2017-09-20 11:26:52
استغفر الله واتوب الية الواحد خلاص بدى يفقد اعصابة المواطن اصلاً متهالك من الاساس. فانتم بقراراتكم هذه نقلتو المواطن الى المقبرة ولكن حسبي الله ونعم الوكيل
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103 - سعد
2017-09-20 11:26:02
هلا بالعيال
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102 - الشاعر📝
2017-09-20 11:24:36
من العيب أن نتذمر من القرارات التي تقرها الدولة بزيادة قيمة هذا المنتج وغيره بحجة أنها فرض ضرائب وكيفما يكون وجودها فعلى المواطن مسؤولية المشاركة في تحمل جزءاً من الأعباء المفروضة عليه تجاه وطنه.....)
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101 - الاخضر
2017-09-20 11:19:41
اتمنى ان يرتفع سعر البنزين الى ثمانية ريالات لنقضي على الاتكالية والاجسام المترهلة والحوادث الشنيعة والحيوانات والبشر الذين يموتون كل يوم.
لا يعجبني(17) اعجبني(5)
100 - ...........
2017-09-20 11:19:39
ودي اصحى على خبر حلو لو مره وحده بس ما فيه إلا اخبار تسد النفس
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99 - عبادي الهلالي
2017-09-20 11:15:37
الحمد لله اني بعت سيارتي الاسبوع هذا وجلست في البيت الطلبات تجي لعندي المطاعم شغاله توصيل والبقاله توصل وكريم يوصل محل ماتبي وفي اي وقت تبي ..... مقاطعه المشتقات البتروليه
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98 - خالد
2017-09-20 11:15:04
تعليق مخالف
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97 - محاكيكم
2017-09-20 11:13:31
الله المستعان كمان باقي الكهرباء والماء واذا زاد البنزين الزيوت وغيرها بتزيد والاهم من ذالك زياده اسعار الفواكه والخضار ومواد البناء بسبب زياده وقود الشاحنات
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96 - إنسان صريح
2017-09-20 11:13:06
ماتبشرون بالخير
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
95 - عبادي الهلالي
2017-09-20 11:13:06
طربق ...طربق . يارعيان ...... طربق طربق يارعيان
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
94 - فهد
2017-09-20 11:12:18
احد يترجم لي اللي كاتبته صحيفة عكاظ بالله
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93 - @@@@@
2017-09-20 11:12:06
قرار سليم و في محله و يدعم الإقتصاد الوطني 100%
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92 - نوااااااف
2017-09-20 11:11:16
سبحان الله أي شيء في مصلحة المواطن والصالح العام يقولون دراسه وتحت الدراسة مثال ذلك السكن وحساب المواطن.وأي شيء في مصلحتهم يقرونه في أسرع وقت دون الرجوع إلى أحد. زمن اغبر الله يكفينا شرهم.
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91 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-20 11:09:26
كل دول الخليج باستثناء البحرين تنتج النفط وتصدر والوقود عندهم نار جهنم أرخص وقود على مستوى العالم لدينا وللعلم مواطني الخليج يتزود بالوقود من عندنا انا ضد الغلاء ومع هذا الارتفاع يتم أرخص دولة تحياتي
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90 - ابو حور
2017-09-20 11:09:22
تعليق 73 اللي تقول انك فلسطيني والله منت فلسطيني اجل بدكن هههههههههههههه الزم حدودك يا ****واضح اصلا قاعد يستفز الناس عشان يسبو على الفلسطنيين
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89 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-20 11:07:58
بكل الأحوال يزداد الفقيررررر فقرااا
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88 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-20 11:07:13
قهررررررر تضخم وارتفاع البنزين يجر غيره
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87 - محاكيكم
2017-09-20 11:07:00
ضررها على الشعب المسكين ومثل قديم اللي ياكل الفرش ماهو مثل اللي يعده
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86 - فيصل .................
2017-09-20 11:05:05
البنزين منتج محلي لابتاثر بالاسعار العالميه ورفع سعره يعتبر (ضريبه جديده ) بطريقه غبر مباشره
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85 - زاير
2017-09-20 11:04:32
يا ليت انهم يحاولون يتراجعون عن القرار لان فيه ضرر على الشعب ,,يعني كفايه الاتزامات الي علينا , ولا بعد جايينا ضرايب , يعني اخر الشهر مديون مرتين على الراتب ,, الله يزين الحال
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84 - ابو حور
2017-09-20 11:04:12
الى تعليق 66 واللي يقول ان الفلسطيني باع ارضه انا اشهد ان مابوجهك شنب ومنت رجال يا جاهل وشعب واهل فلسطين اللي استشهدو وين راح ؟
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83 - مع الخيل
2017-09-20 11:02:56
قالو بعد حساب المواطن اس فيه مافي كلام
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82 - ابو حور
2017-09-20 11:02:06
تعليق 66 وتعليق بلادي زوينه كل واحد فيكم يثمن كلامه وترا اللي يقول انه فلسطيني باين من كتابته انه ماهو فلسطيني وحلف بالله ماهو فلسطيني هذا مثير للفتنه
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81 - سعد بن فهد
2017-09-20 10:53:30
انتم **** فتحملو زيادة الاسعار
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80 - رأي
2017-09-20 10:51:33
الغلاء عقوبة كان رسول الله يتعوذ بالله من الغلا والوبا اللهم سمعنا خير ما فيه شي،يسر الخاطر
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79 - بدر
2017-09-20 10:51:26
الموظف الغلبان كان يستلم راتب 12 شهر والان يستلم راتب 11 شهر ارتفعت اسعار الدخان والمشروبات والان جاي البنزين شي محزن صراحه الحياة صارت صعبه اللي صدق بيروح فيها العاطلين :(
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78 -
2017-09-20 10:51:07
يا أسمر غبر لس ما سفروك شكلك مجددالإقامة يا خنيفر
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77 -
2017-09-20 10:51:00
تكملة.وسكان المدن يشترون درجات ويستخدمها في تنقلاتهم وكذلك الطلاب والطالبات. ويرجعون الجريش والقرصان والضبان.وستكون هناك نتائج باهرة على الصحة.والبساطة.والمدن الساحلية يخرجون ذكرانا واناثا لصيد السمك
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76 - هذه الحقيقة
2017-09-20 10:50:05
سبحان الله الكفرة بالرغم من ارتفاع البنزين عندهم أضعاف ماعندنا الا ان حبهم وولائهم لاوطانهم لم تتغير ونحن اقل زيادة تصير صارت مقياس لحب الوطن ، أين انتماؤنا كمسلمين لوطننا ومقدساتنا
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75 - ماستر
2017-09-20 10:50:05
الحمد لله ممكن قرارات نتعب منها جميعا في البدايه لاكن اثارها الايجابيه مقبله بكل خير ان شاء الله
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74 -
2017-09-20 10:50:02
تبونا نرجع للعصر الجاهلي هههههه تخيلو الخيول
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73 - فلسطيني
2017-09-20 10:49:39
يا عمي بلا فشخرة كدابه الواحد فيكن ما بجيبته نص ريال وراكب سيارة جيب ومرسيدس هلا بدكن تروحو للمعارض تستبدلو السيارات وتاخدو النترا ٢٠٠٢ بدون مكيف تبع باكستاني مقاول
لا يعجبني(17) اعجبني(2)
72 - محمد الحربي
2017-09-20 10:48:22
صانع القرار لايتضرر حتى لو كان سعر اللتر 100 ريال
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71 -
2017-09-20 10:46:37
عاااادي..ياليت يرفعون اسعار الرز والسكر وزيت الطعام...عشان يرجع من رحل من الأرياف واستوطن المدن الى أريافهم وقراهم ويهتموا بمزارع الآباء والأجداد.فنحقق اكتفاء ذاتي.ونرجع للحمير والجمال في تنقلاتنا.
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70 - هدية اليوم الوطني
2017-09-20 10:45:05
تعليق مخالف
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69 - صريح للغاية
2017-09-20 10:42:36
العنيد وانا بعد أكرهك والله هههههههه مادري ليه من الله كذا
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68 -
2017-09-20 10:42:07
الحمد لله سيارتي ديزل وسياره اخوي غاز وعامل مزرعتنا سيكل .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
67 - راعي الطيب
2017-09-20 10:41:29
تعليق مخالف
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66 - الى فلسطيني
2017-09-20 10:39:14
اجدادك هم من باعو ارضهم لليهود ومن يسهل عليه بيع ارضه يبيع شرفه يبيع عرضه يبيع اي شي له او ماله قيمة كما ان يسهل عليه الكذب والخداع وهما الصفتان التي تمتازون بها الا القلة ,ارجع لديرتك غيرماسوف عليك
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65 - 123
2017-09-20 10:38:46
عادي خل الاجانب يرحلون سنضحي بما اويتنا من اجل الوطن ومن اجل رحيل الاجانب اللذين ضيقو عيشتنا واقصد بلاجانب العالة على مجتمعنا وليس اللذين نستفيد منهم
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64 - HD
2017-09-20 10:38:02
والله وقسم بالله ان بعض الشباب رواتبهم من ١٥٠٠ و٢٠٠٠ ريال بوظيفه سكرتي وان البيت اما ان يكون بإيجار او خرابه يعني بالله عليكم ٢٠٠٠ ريال هل هي للبيت ام لوازمه الشخصيه ام معه اصدقائه وهذا وهو اعزب اه بس
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63 - محماس السادس عشر
2017-09-20 10:37:46
أيضا رخيص ، المفروض لا يقل سعر اللتر عن 3 ريالات
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62 - دعبادي
2017-09-20 10:36:43
حتي مستوي التلوث في مدينة الرياض راح يقل
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61 - 123
2017-09-20 10:36:19
طيب بيرفعون الزيت مع البنزين الاجانب اصحاب البناشر شوفولنا حل مع هذه المشكله
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60 - المسكين يستلم 1983
2017-09-20 10:35:58
كيف سيكون حال الفقراء امثالنا كيف راح نقطي المصاريف برواتب تقاعدي بمبلاغ وقدره 1983ريال هل سيزداد فقرنا فقر سوف نطر ونستعطي من الناس في الشارع الله يستر علينه
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59 - دعبادي
2017-09-20 10:35:37
قرار رشيد خل الشوارع تفضي اغلبهم مشواريهم مالها داعي واذا مو عاجبك اشتر اكسنت
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58 - نيدو
2017-09-20 10:32:27
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 6,807 )
57 - بلادي زوينا
2017-09-20 10:32:27
زيادة في تسعيرة البنزين اذا أثنت عزائم الرجال في القدوم على الزواج هذا مو رجل الأفضل يبقى عزوبي لأنه مو كفؤ يأخذ بنت الرجال ههههه
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56 - HD
2017-09-20 10:31:21
اول اعبي سيارتي الهايلكس ب ٣٠ ريال واللحين ب٥٥ ريال ومع الزياده الجديده بنسبه ٨٠٪‏ اعتقد ب ١٥٠ ريال طبعا الي معه جمس او شاص او صالون لاندكروزر خزانين بيعبي ٢٥٠ ريال الله يعين .من يشتري اكسنت ٤ سرندل.
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55 - متابع٣٦
2017-09-20 10:29:31
والله مشكلة وعبىء على المواطن المطحون بس نبغا نعرف مين لاعب على الحكومة وقال لهم اننا بطارا ولا الموظوع امر واقع وبس
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( عدد التعليقات 8,917 )
54 - المنتصر بالله
2017-09-20 10:29:21
تعليق 18 فلسطي***كذبت يا أكيد هم يعطونك دراهم وأنت تسلفهم إللي انت خابر ههههههه خخخخخخ
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( عدد التعليقات 6,807 )
53 - بلادي زوينا
2017-09-20 10:29:21
أهلين ابن عمتيه المنتصر بالله تعا اعبيلك بنزين للددسن السمرائي ببلاش لمدة سنه من محطتي بتاعت البنزين ولك روحي لك فدوة ي فايزة امبه اهبك ههههه
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( عدد التعليقات 11,114 )
52 - العنيد
2017-09-20 10:29:19
أسمرغبر// شان حمله عليه بالمعرفات ،،،، يهب ياوجهه {{ الاثيوبي }} انا انزلك****ههههههههههههههههههه
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51 - ابو شدا
2017-09-20 10:27:57
يستاهل الوطن .
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( عدد التعليقات 6,807 )
50 - بلادي زوينا
2017-09-20 10:25:19
ي شباب كلها اختراقات يمنية بأسماء عربية يمن جنوبي سابق يحلمون بالأنفصال عن الدحابشه هههه حلم سعيدة بالبياض ههههه
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( عدد التعليقات 8,917 )
49 - المنتصر بالله
2017-09-20 10:24:59
تحد من الهجوله في الشوراع وتخفف من الزحمه أما أنا لا يهمني ذلك لأن عندي قليب بنزين نمتح منه في الدلو ونعبي الددسن ونقلع إلى جفن ضب والعريجاء وحوش 112 في يوم واحد ووووووو💝💔💞🍐🍏🍑🍇🍉🍅🍓🍒⚘🌷🌺
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48 - HD
2017-09-20 10:23:42
نحن أغنى دوله في العالم ليش تقارنون بنا بدول الخليج كل واحد مسؤول من رعيته .اذا كانت التسعيرات الجديده مرتبطه بدول الخليج فهذي مصيبه.
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( عدد التعليقات 6,807 )
47 - بلادي زوينا
2017-09-20 10:23:00
ترى عارفك مأنت بفلسطيني يا يمني ولك يطلي علينا حكيك الركك باللهجة الفلسطينية مستحيل كيف أهل عدن و سياقة المرأة عندكم هههه
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( عدد التعليقات 11,114 )
46 - العنيد
2017-09-20 10:22:47
30 - ابو محمد // مايشرفني والله فيك ،، تكفل بزوجتك وولادك ومك ،، شكلك ضعيف نفس ،، الله يخلف ع محمد بس ،، عزالله انه ابوه ****،،،،،،،
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45 - سركيس بااااريس
2017-09-20 10:21:13
تعليق 18 / موت قهر ياعزمي لاننا نموت بالسعودية لحد الجنون وبعدين الدنيا هاذي عادي كلها خساير x خساير// لكن خسارة مال ولا خسارة وطن وروح /// فلس+طين تارك وطنة ويبربر // ويماني لاعب فية حوثي يخزن قات.
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( عدد التعليقات 6,807 )
44 - بلادي زوينا
2017-09-20 10:20:49
فعلا تعلمت من أجدادك بيع فلسطين لليهود وخاض انت لاجئ عندنا باكولك ي زلمه شو هاض ههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
43 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-20 10:18:29
عنوده 👉 يا كرهي لتعليقات بعض الناس لا اسلوب زي الرجال ولا منطق
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( عدد التعليقات 6,807 )
42 - بلادي زوينا
2017-09-20 10:18:21
من كان يعبئ موترة بمائتي ريال زد عليها مئتان يا بلاااش فقط بأربع مائة مقارنة بأسعار الخليج و الدول المجاورة لا يذكر مازلنا نعبئ بنزين بثمن بخس
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
41 - ابو الليل
2017-09-20 10:18:10
اعتقد انه فيه دعم لحساب المواطن قبل اي اجراء لاي قيمه مضافه فلا احد يكبر الاموضوع ويهوله
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
40 - HD
2017-09-20 10:17:18
لا تشمت اليوم على الدول الفقيره فتبتلى غدا....نعم عدم الحمد واهدار النعم هي من زوال الخير علينا.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
39 - عبدالله
2017-09-20 10:17:15
يجيك كم مدرعم اسعار البنزين (بعد الزيادة) مثل دول الخليج بس نيو أن القطري يستلم راتب يعادل ٣رواتب سعوديين والإماراتي يستلم ما يعادل راتبين والكويتي يعادل راتب ونصف والبطالة عندهم لا تذكرولهم مساكن ملك
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
38 - أفريقي
2017-09-20 10:16:02
إرتفاع غير مؤثر لأسعار البنزين، ياليتكم علمتونا عن التغيير في أسعار الوقود النفاث هذا هو اللي بيحد من رحلاتي المكوكية بين المدن السعودية والخارجية.
لا يعجبني(21) اعجبني(4)
37 - 🇸🇦وطني الحبيب وهل أحب سواك 😘😍🇸🇦
2017-09-20 10:15:31
الحمد لله حنا بخير تحت ظل سيدي سلمان الحزم 🇸🇦 والي مو عاجبه يتم سحب الجنسيه منه او ايقاف خدماته ويمكن يكون اخوان تحيا السعوديه بشعبها الطيب الأصيل ياسلام ايواه كده هذي الأخبار الي تفتح النفس للفطور
لا يعجبني(26) اعجبني(16)
36 - هلالي
2017-09-20 10:15:11
٢٨ / ع****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
35 -
2017-09-20 10:14:30
منذ متى كانت مواقف المدارس غاصه بالسيارات لو نرجع باالزمن عشر سنوات ما نحصل هالاستهتار وعدم المبالاة وفك سيارة ﻷطفال صغار! الله يصلح الحال بس
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
34 - فيصل المرشدي
2017-09-20 10:14:26
فيه حلول بدل زيادة رسوم الوقود تخف على اعباء الدولة: ١- إلغاء مجلس الشورى ٢- إلغاء المجالس البلدية ٣- وقف الهدر المالي للمشاريع وتكون هناك وزارة معنية للمشاريع الحكومية. ٤- مراقبة البدلات
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
33 - HD
2017-09-20 10:12:39
ما الذي حل بنا.
لا يعجبني(4) اعجبني(11)
32 - شلويح
2017-09-20 10:12:32
تعليق 27 بيض الله وجهك كلامك صحيح جزاك الله خير على كلامك الجميل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
31 - العربي
2017-09-20 10:12:06
حسبنا الله ونعم الكيل
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
30 - ابو محمد
2017-09-20 10:12:03
العنيد ترى رقبتي سداده ولا يهمك بانزين سيارتك القرمبع انا بتكفل فيه المهم تمر الاستراحة العصر وتنظف المجلس
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
29 -
2017-09-20 10:11:18
اقرب مثال شوفوا المدارس والمواقف تحصل سيارات زحمه مواقف ما فيه بسبب ان المدرسين وكثير من الطلبه جايين بسياراتهم ويا ريت ثانوية بس حتى المتوسطه تحصل مبزره ماسكين سيارات كله هذا من عدم المبالاة من اﻵباء
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,114 )
28 - العنيد
2017-09-20 10:09:17
قل سيئوتينا الله من فضله ..الحمدلله على الصحه والعافيه والامن والامان فالحياة بدونها لاتساوي شيئآ...
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
27 - 🇸🇦 وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه 🇸🇦✈️⚰️
2017-09-20 10:08:50
طيب وسعر الدخان ليش ب 24 وين الي يقولون بيطق ال 100 شبابنا امانه علينا لابد من النظر برفع أسعار الدخان تفاديا لجلب الأمراض المستعصيه على مجتمعنا السعودي وحفاظا على صحته ارجوا ان صوتي يصل كفاية تدخين🌹
لا يعجبني(17) اعجبني(19)
26 - الامل في في العزم والحزم
2017-09-20 10:08:28
باذن الله سيتدخل مليكنا وولي عهده وسيوقف تلك الاجراءات الغير مبررة والتي ليس هذا وقتها
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 11,114 )
25 - العنيد
2017-09-20 10:07:44
صديق عبي فل جيب واحد أل ام كم حساب ١٠٠ ريال بابا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 -
2017-09-20 10:07:39
هالخبر مثل ما هو يمثل ضائقة ماليه على الناس من جهه الا ان احد ايجابياته نرتاح ونفتك من هالمبزره الي تارسه الشوارع والقهر ان آباء هالبزران هم الي يشترون لهم سيارات عسى ما يكمل المتوسطة الا شرى له!!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,114 )
23 - العنيد
2017-09-20 10:06:29
ابكي على ما جرالي يا هلي قلبي انا من الراتب مبتلي ولا حصل من يحل المشكله ...
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
22 - مـ
2017-09-20 10:06:15
عزالله تزوج الشباب وانسترت البنات واستقرت النفسيات واستقام المجتمع وكثر الخير وتقلص الفساد وطابت المعيشة
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
21 - ابواحمد
2017-09-20 10:06:00
كثيير جدا على المواطن والله كثيرانتم لاتعلمون ان اي سلعة يزيدثمنها تقصم ظهرالمواطن حرااام حرااام من يملك المال لن يشتكي من فاتورة البنزين لوكان اللتر بسعر3 ريال لكن الفقيرسوف يجوع ***
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
20 - فيصل المرشدي
2017-09-20 10:05:12
لاتفتحون ابواب كانت مقفلة انتم تمهدون لإرتفاع الوقود وكأنكم تبثون البشرى اغلب سكان المملكة سوف يتضررون من الزيادة الا اللي في نفسه حسد على المواطن شي اخر .
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
19 - سركيس بااااريس
2017-09-20 10:05:05
صدق من قال //////. بعد الكدالك وتشكيل الفروت ،،،،،،،،،،، مع عجة الشارع قمت امشي قدم ...
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
18 - فلسطيني
2017-09-20 10:04:23
ما بقابل حدا من أصحابي السعوديين الا ويطلب مني سلف شو الحاصل من كتر ما بسلفهون ما بقي بجيبي ولا ريال لاكن شو بعمل الواحد يوقف مع اصحابو بوقت الشدة هاض اللي تعلمته من اجدادي
لا يعجبني(86) اعجبني(4)
17 - دام عزك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-20 10:03:14
كله فداء للوطن والمليك 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 والي مو عاجبه يقعد بشقته ويسدد الايجار اول با اول وإلا مصيره السجن كفايه دلع وترف ورفاهيه جاء عهد الحزم وربط الأحزمة ..
لا يعجبني(24) اعجبني(14)
16 - عبد الله
2017-09-20 10:02:47
كل عام وانتم بخير بالعام الجديد واليوم الوطني واللي ماعيد يعيد .
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
15 - غييييوووورررر
2017-09-20 10:02:44
زيادة اسعار البنزين تبعها زيادة اسعار السلع والي تحملها المواطن لان الشركات راح تاخذ الطاق مطبوق وتبعات اي قرارات كلها على راس المواطن لانه اخر القائمه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
14 - ابوسلطان
2017-09-20 10:01:22
ممتاز الي الامام خطوه موفقه وبعد يجيب زيادة أسعار الكهرباء والماء 👍🏻👍🏻
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
13 - شابت لحانا مالحقنا هوانا
2017-09-20 10:01:02
الله كريم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 - رجل
2017-09-20 10:00:41
حسبنا الله هو نعم الوكيل
لا يعجبني(8) اعجبني(10)
11 -
2017-09-20 09:58:06
آيت مصادر مصادر خارجية وصحف ليس لنا بها علاقه واذا ارتفعت أسعار الوقود سترتفع التذاكر والمواد الاستهلاكية فهل فيه ضبط للسوق من قبل وزارة التجاره زياده في بعض المواد الغذائية الآن من قبل التجاربدون مبر
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10 - ..............
2017-09-20 09:58:00
حسبنا الله ونعم الوكيل ****
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
9 - يمني مقيم
2017-09-20 09:57:41
الحمدلله خبر يسعد كل اجنبي منها نرفع أسعارنا على حبايبنا ومنها بدل يتشمتو فينا بالرسوم هم الان يدفعو الرسوم دبل والنقل العام وسيلة للمقيم وطبعاً اللي راكب لكزس يبيعها ويشتري اكسنت وكوريلا زينا زيهم
لا يعجبني(41) اعجبني(3)
8 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-20 09:57:07
لعل هذه الزيادة تقلل من هجولة المراهقين والمتسكعين بالشوارع والحارات👌⛽
لا يعجبني(8) اعجبني(6)
7 - علم وقلم
2017-09-20 09:56:34
هذه المحطة ليست لدينا ، كل المحطات لدينا تحمل من السوء الكثير وبخاصة بطريق الرياض الحجاز ( حشف وشوء كيل ) ما عدا شركة واحدة هي التي تحاول الحفاظ على سمعة الوطن أما البقية فحدث ولا حرج .
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6 - الحمدلله
2017-09-20 09:56:26
اه يارب وين اروح ومن وين اجي انكسر ظهري هذا مرتفع وهذا غالي كهربا وبنزين وارزاق . الله يفرجها من عنده ويعطف علينا ولاة الامر ...
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5 -
2017-09-20 09:55:50
ياليل لادانهه يالدانه لادانه ياليل لدانه يالدانه لادانه تصدق ولا احلف لك عجزت باللساني اوصفلك تن ترررن رنن تنتنتن ترررن تنتنت تررن ترن نتنترن. نص سانتوتش فلافل وكثر الشطه ياسديق
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( عدد التعليقات 6,807 )
4 - بلادي زوينا
2017-09-20 09:55:21
بيندق أسعار السيارات الفارهة و يرتفع أسعار القواطي قصدي الصغيرة علب الصلصة هههههه
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3 - طيب والمواصلات العامة متى تخلصونها؟
2017-09-20 09:55:12
متى يبدأ مشروع القطار بين الجبيل والدمام حتى نفتك من امتصاص ساهر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 6,807 )
2 - بلادي زوينا
2017-09-20 09:53:15
جميل رفع تعرفة البنزين ... لتخف الزحام في الشوارع ..
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
1 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-20 09:51:55
الللللللللللللللللللللللللللللللله واكبرررررررررررررررررررررررررررررررررر الحمد لله أخيرا تحققت أمال الشعب السعودي الكريم والشباب السعودي الطموح بهذه الزيادة التي ستصب في صالح الشعب والمواطن والحكومة
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