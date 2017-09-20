تعرف على تفاصيل التسعيرة المرتقبة للبنزين العادي والممتاز!

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صحيفة المرصد: ذكرت مصادر اتجاه السعودية لرفع أسعار الوقود «البنزين، والوقود النفاث» بنهاية شهر نوفمبر القادم، بنسبة ارتفاع تصل إلى 80%، بزيادة 60 هللة في لتر بنزين 91 ليباع بسعر 1.35 ريال، بدلا من 75 هللة، أما بنزين 95 فسيزداد سعر اللتر من 72 هللة، ليباع لاحقا بسعر 1.62 ريال مقارنة بـ 0.9 ريال حاليا.

وبحسب صحيفة عكاظ ،فإن أسعار وقود السيارات ستصل إلى 18 ريالا لنفس الكميات الحالية التي تباع بـ10 ريالات، التي تبلغ 13.33 لتر لبنزين 91، و11.11 لتر لبنزين 95، بينما ترتفع أسعار الوقود إلى 36 ريالا للكميات التي تعبأ حاليا بـ20 ريالا، والمقدرة بـ26.67 لتر للبنزين العادي و26.67 لتر للبنزين الممتاز.

ولفتت المصادر إلى أن أسعار البنزين الحالية سترتفع إلى 54 ريالا مقارنة بالكميات التي تباع بـ30 ريالا، المقدرة بـ33.33 لتر للبنزين الأخضر، و40 لترا للبنزين الأحمر، كما سيرتفع مستقبلا أيضا تكلفة البنزين الذي يباع حاليا للمستهلك بـ40 ريالا إلى 72 ريالا، للكميات المباعة التي تصل إلى 53.33 لتر لبنزين 91، و44.44 لتر لبنزين 95.

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