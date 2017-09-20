الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-مفرح الزيادي
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 2 )130 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
خضراء الدمن ,,,,,الفتاة الحسنة المنظر,,,,في منبت سوء,,,,,في الغالب ,,,,تجد المثل صحيح
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( عدد التعليقات 2 )129 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
البعض ,,,,يحسد ,,,,غيره ,,,,على النعم ,,,,,وهو يستطيع الحصول ,,,,على نعم,,,,,لكنه يؤخر ذلك ,,,بسبب الحسد
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( عدد التعليقات 2 )128 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
كل شاب ,,,,يستيع الزواج ,,,,,كل فتاة كذلك تستيع الزواج,,,,,,لكن المشكله ,,,,,لايعرفون ,,,,الطريق ,,,,,للبحث عن الشريك ,,,,,سوى الزواج التقليدي ,,,,أو ما يسمى ,,,(( زواج الصالونات )),,,,,فيه طرق كثيره
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( عدد التعليقات 2 )127 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الحياة ,,,,,,,,فن,,,,وخبره ,,,وتصقلها الدراسه ,,,,وبس
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( عدد التعليقات 2 )126 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أنتبه ,,!!,,,,عندما تريد نصح أحد ,,,,فلابد أولا ,,,,من معايشته ,,,,والوقوف على حاله,,,,,وبعد ذلك ,,,قرر,,,تنصح أم تتراجع,,,!!
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125 - حقاااني...2017-09-20 14:09:37
العفووو الاستاااذة د/ المزن تحت أمرك وأنا أخوووك
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( عدد التعليقات 2 )124 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
(( إنني لا أكذب لكنني أتجمل )),,,,هذا واقع البعض
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( عدد التعليقات 2 )123 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
كثير من الأشخاص ,,,,يحسدون آخرين ,,,على نعم ظاهره ,,,,,ولا يعرفون بواطن الأمور
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( عدد التعليقات 2 )122 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
لابد تضع في إعتبارك ,,,,,عند تعديل مسار حياتك,,,,شخصيتك ,,,ميولك,,,,بيئتك المحيطه,,,,لئلا تقع في مصيبه جديده
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( عدد التعليقات 2 )121 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ليس عيبا أن تعدل من مسار حياتك,,,,,لا تيأس أبدا ,,,,,ولا تتكاسل,,,,,لكن أولا تأكد أن المسار الجديد هو الصحيح ,,,,,!!!
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120 - المُزن2017-09-20 14:02:53
🍃🍁جزاك الله خير أستاذنا وشكراً جزيلاً🍁🍃
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( عدد التعليقات 2 )119 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
هل تعرف تحدد مسارك بالحياة,,,,,؟
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118 - حقاااني...2017-09-20 13:54:04
وابتأكد وأرد لك بإذن الله..الله يوفق الجميع 🌹🌹
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117 - حقاااني...2017-09-20 13:52:26
هلا بالمزن حياااك ربي ..اللي اعرفه من زمان انه بالامكان دراسة البكالوريوس مرتين بقصد تغيير التخصص بس يكون عن طريق التعليم عن بعد او انتساب وممكن يدرس على حسابه ..واذا فيه امكانيه يكمل ماجستير أفضل له
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116 - المُزن2017-09-20 13:17:21
🍃🍁أستاذ حقااني عندي أستفسار ! إذا شخص خلص بكالوريوس من فترة قصيرة عادي يدرس بكالوريوس مرة أخرى في تخصص آخر وشكراً 🍁🍃
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115 - سميه2017-09-20 13:13:49
مفرح لا عاد تطول الغيبات ***
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114 - سميه2017-09-20 13:12:53
هلا بمفرح هلا براعي الاخلاق الزينه
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113 - حقاااني...2017-09-20 13:06:31
لتتعرف على حقيقة شخص انظر إليه عندما يفقد كل شيء أو يفوز بكل شيء. فإذا احتفظ بالأمل عند الفقدان، وبالتواضع عند الامتلاك فهو جدير بالثقة
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112 - المُزن2017-09-20 12:52:58
🍃🍁وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حقااني .🍁🍃
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111 - حقاااني...2017-09-20 12:49:06
أعزااائي تنازل أحد الزوجين لا يعد ضعفا أو إقلال من قيمته ، بل هو أمر أساسي في إرساء المحبة والمودة والعشرة بالمعروف بين الزوجين .
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110 - حقاااني...2017-09-20 12:48:03
من أتقن الصبر لن تكسره الحياة ، ومن عرف قيمة الحب تهون عليه التضحيات ،ومن تقاسم السعادة مع الأخرين أحس بقيمة الإنسانية .
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109 - حقاااني...2017-09-20 12:45:20
أرادوا قتل يُوسف فلم يمت وتم بيعه ليكون عبدًا فأصبح ملكًا،ببساطه :"لا تحزن من مكر وتدابير البشر،لأن إرادة الله فوق إرادة الجميع"
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108 - حقاااني...2017-09-20 12:41:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخيرات جميعا..لك الحرية أن لا تحب شخص معين ولكن ليس من حقك أن تشوه سمعته ولك الحق في أن تتنافس مع شخص ناجح، ولكن ليس من حقك التقليل من نجاحه .
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107 - المُزن2017-09-20 12:39:43
🍃🍁الصحبة الطيبة ! لها تأثير إيجابي على حياتنا ، ولكن ليس كل من أبتسم في وجهك أصبح صديق الصديق الحقيقي من تظهره المواقف ! الأصدقاء أعتبرهم طاقة خفية وظاهرة في نفس الوقت! تشعرك بالسعادة دائماً🍁🍃
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106 -2017-09-20 12:39:38
زوّار وقٌراء وأعضاء ومتابعين ومشاركين ومعلقين ... كونوا اخوة في الله ،،، تجنبوا القيل والقال ،،، تجنبوا الزعل والغضب ،،، تجنبوا التجريح والنقد الجارح .. عبروا عن مشاعركم .. عبروا عن آراءكم بحب واحترام
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105 - المُزن2017-09-20 12:35:11
🍃🍁طالما نحمد الله دائماً على ماكتب الله لنا .. على ماذهب منا .. على مابقي لدينا ! وما سيأتي إلينا ستكون الحياة أجمل ! لأننا رضينا بما أعطانا الله فالحمد لله على كل حال. 🍁🍃
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104 -2017-09-20 12:30:21
ﺃﻧﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻤّﺎ ﺗﻘﻮﻝ .. ﻭ ﻟﺴﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟًﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺍﻷﺧﺮﻭﻥ! ﺍﺧﺘﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻚ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴّﺔ .. ﻭ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺻﺪﻕ النية ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﻳُﺰﻳﻞ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ !.. 🌱
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103 - المُزن2017-09-20 12:30:11
🍃🍁تمضي بِنَا الحياة بين واقع نعيشه ... وماضي تعلمنا منه.. ومستقبل يحدونا الأمل بأذن الله أن يكون خير وبركة..🍁🍃
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102 -2017-09-20 12:28:29
🍀🌼 دائما النّية الطيبة لا تجَر معها إلا المُفاجآت الجّميلة فكن كما أنت بطهارة قلبك وصفاء نيتك ولا تتأثر بأحد "فعلى نياتكم ترزقُون
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101 - المُزن2017-09-20 12:26:42
🍃🍁السلام عليكم... أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ...🍁🍃
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( عدد التعليقات 5,846 )100 - م-ف-ر-ح
وإن ضاقت عليك الأرض بما رحُبت… اخرج ، وأنظر كيف هي السماء رُفِعت ! ///\\\ أما علمتَ بأن الله رافعها… قادر على تفريج الكروبِ وإن عظُمت "
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99 -2017-09-20 12:25:23
مهما كانت نيتك صافية : لن تنجو من ظنون البشر السيئة أبدا 🍃
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( عدد التعليقات 5,846 )98 - م-ف-ر-ح
إجمع نفس الأشخاص نفس المكان والزمان ، ثم انظر ! هل تجد نفس الشعور في قلبك ؟ اللحظه التي مرت لن تعود ، والفرح الذي عشته هناك لن يتكرر.. فلا تربط فرحك بـ طقوس وأشخاص معينين ..
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( عدد التعليقات 5,846 )97 - م-ف-ر-ح
❄حاول أن تبدو متفائل لسبب واحد فقط : لأنه لا يوجد أي فائده إدا كنت عكس ذلك ...
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( عدد التعليقات 5,846 )96 - م-ف-ر-ح
❄قد يزَيل / الله بعض آلأشخآص من حيآتك ، من أجل حمآيتكَ ' لذلك لآتقم بتتبعهم أو آلبحث عنهم -
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( عدد التعليقات 5,846 )95 - م-ف-ر-ح
❄ لماذا صبر أيوب عليه السلام ، و لماذا خرجت مريم إلى الناس بطفلها ، و لم يخاف إبراهيم عليه السلام من النار ، و لم يحزن نبينا صلى الله عليه وسلم و صاحبه في الغار ! لأنهم أحسنوا الظن بالله فقط 🌌'
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94 -2017-09-20 12:19:34
﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَلَن يُكْفَرُوهُ ﴾ أخلص النية لله... و لا تنتظر شكر البشر .. !
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( عدد التعليقات 5,846 )93 - م-ف-ر-ح
87 - من يوجه الأعضاء مفرح أقول وجه نفسك وكثر خيرك شايف نفسك المثقف الي مافيش منه// تدري ليه اوجهم لاننا نكمل بعض ناخذ منهم ونعطي.. بس ليش انت حساس لانك منت عضو ..الكلام ينطبق على الكل اي متابع عضو
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92 -2017-09-20 12:17:52
الإخلاص _الوفاء _العشره جميعها غاليه اذا اجتمعت ب شخص غالي👌🏻 ولكن لا تنتظرهآ من شخص رخيص ..👉🏻
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( عدد التعليقات 5,846 )91 - م-ف-ر-ح
87 - من يوجه الأعضاء مفرح أقول وجه نفسك وكثر خيرك شايف نفسك المثقف الي مافيش منه// ههه ليش معصب ..تدري لاني موهوب.. اشوف نفسي مثقف اجل وش تبي مني اشوف نفسي دلخ هههه..اللي يعجبك خذو والي ما عجبك اتركه
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90 -2017-09-20 12:14:04
• لماذا لا نحب أنصاف الأشياء ؟ ببساطة لأننا مخلوقين للكمال ! تأملها جيداً ... 🎼🙏🏻💚
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89 -2017-09-20 12:09:48
🕊 البعض قد يرمي كلمة استهزاء للآخرين ولكنه لا يعلم انها قد تضايقهم لسنوات , تذوّق كلامك قبل ان تنطقه للآخرين بلسانك👅
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88 -2017-09-20 12:07:46
مؤلم جدا حينما يخطئ إمام المسجد فلا يجد من يرد عليه ..وحين يبدأ الفنان أغنيته يكملها الكل ..تأملها😥
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87 -2017-09-20 12:06:54
من يوجه الأعضاء مفرح أقول وجه نفسك وكثر خيرك شايف نفسك المثقف الي مافيش منه
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86 -2017-09-20 11:57:45
نادرون أولئك الذين لا يتاجرون بأسرار أصدقائهم عندما يعجزون عن إيجاد موضوع للمحادثة💙
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85 -2017-09-20 11:54:19
❣️لاتسخروا من أحد ولاتضروا احد ولا تسيئو الظن بأحد ، كونوا اخوة متحابين في الله متفاهمين محترمين ، احترموا الجميع وتجاهلوا السفيه ، قفوا قليلآ وارتقوا كثيرآ ثم أمضوا قدمآ نحو النقاء ومنبع الارتقاء ❣️
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( عدد التعليقات 8,917 )84 - المنتصر بالله
انا مرررره أكلت ضبع وهو ني بدون طبخ أو شوي لأن وقتها ما كان عندي نار ولا شيء نشعل فيه الحطب ووووووووو
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( عدد التعليقات 8,917 )83 - المنتصر بالله
هل تعلم أن بعض الناس يأكل لحم أخيه ميتاً ك أمثال هؤلاء من يغتاب أخيه في المجالس وووووو
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82 -2017-09-20 11:49:15
💫💫القلوب النقيه لا يتوقف نبضها عن النقاء مهما حاول البعض كسرها لأنها تعيش في مساحة لا يصل إليها إلا الأنقياء👌
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81 -2017-09-20 11:46:41
ليس النقاء بالمظهر .. بل بما تكنُّه الأنفس ..💜
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80 -2017-09-20 11:45:22
قلوب البسطاء ♡لا تجد فيها إلا صدق المشاعر ، صدق النصيحة ،صدق النقاء ، إذا أحبت حضرت كلها ،وإذا جرحت غادرت بصمت😑
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( عدد التعليقات 5,846 )79 - م-ف-ر-ح
ايها العضو… لا تحاول… أن تتجاهل نفسك.. فإذا لاحظت في ردود الآخرين إعجاب بما تطرحـه وما تنقلـه فاعلم أنك حقاً موهوب وكما تعترف بموهبـة الآخرين فأنت أولىَ أن تعترف بموهبـة نفسك ولو بعـد حيـن
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( عدد التعليقات 5,846 )78 - م-ف-ر-ح
ايها العضو… لا تحاول أن تقلد أحداً ولو أعجبك أسلوبـه فقط كن نفسك وأبرز شخصيتك كما هي وابعد عن التقليد الأعمىَ ولا تدخل نفسك بمتاهات وقل رأيك في حدود المنطق فنحن بشر نحمل أفكار وعقول .. لا ببغاوات
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( عدد التعليقات 5,846 )77 - م-ف-ر-ح
71 - المنتصر بالله مفرح أنت وين عايش في لبنان ما تعرف تآكل غير حمص وفتوش هههههههه// هههه والله مجرد اشوف ذكر ضب وجرابيع يقزز جسمي منها ..يا رجل وشو ذا النفس عندك // باقي غير الجرابيع والضب تأكله ههه
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76 -2017-09-20 11:39:56
قسوة القلب لا تعرف باب المودة أو الحب وقت الغضب‼️ التجريح والإهانة أمام الآخرين خٌسران للقلب ولمن أحب ذلك القلب💔
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75 -2017-09-20 11:38:18
حبيبي.... رغم المسافات ... مازلتٓ قريباً رغم الغياب.... مازلتٓ حاضراً 🌹❤️😍
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( عدد التعليقات 5,846 )74 - م-ف-ر-ح
المنتصر بالله ت 67 /هههه قلت لك انت تتحمل مسؤليتها كيف عرفت انها راحت تركيا والتحقت ووو. تحاول تغطي على فعلتك الشينه يا جفن ضبهههه خلاص ردها تبي فديه رح الأعضاء يتحملونها ..ابو يوسف مستعد يدفع الفديه
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73 -2017-09-20 11:36:54
هناك اشياء في داخل الإنسان لا يستطيع البوح فيها 💔 كثره الكتمان تؤدي للاحزان😥
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72 -2017-09-20 11:35:07
و إن النـفس تـنقطع عن الحياة..-_-|| بعد الكِتمان الذي ثَـقُل على أكـتافها..!! 😔💔
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( عدد التعليقات 8,917 )71 - المنتصر بالله
مفرح أنت وين عايش في لبنان ما تعرف تآكل غير حمص وفتوش هههههههه
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( عدد التعليقات 5,846 )70 - م-ف-ر-ح
ايها العضو… لا تحاول… أن تجرح عضو بالردود الغير مناسبـة… حتى ولو كان الطرح فيـه بعض العيوب وتحت النقد… إما أن تعبر بأدب… أو تنصرف في هدوء… أفضل من أن تجرح أخاً لك… لعلـه يراك كذلك
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69 -2017-09-20 11:32:44
اعلمًً انً الكتاًًبهً لنً تغيرًً منً واقعيًً لاًكنيً اسليً بهاً نفسيً كيً اخففً عنً قلبيً حملً الكتمان 😴😪😓
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68 -2017-09-20 11:30:44
كَثرة الكُتمَان جَعَلت قُلوبَنا تتَأثر مِن اقَل الأشياءّ....🍁
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( عدد التعليقات 8,917 )67 - المنتصر بالله
الحقيقه بحثت عنها في جفن ضب والعريجاء وحوش 112 ولم أجدها وسمعت إنها ذهبت إلى تركيا والتحقت في داعش تقطع رؤس النساء الحسيديات ومن تشك في ولائهم لها ك مدير عام وووووووووووو
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( عدد التعليقات 5,846 )66 - م-ف-ر-ح
ايها العضو… لا تحاول ان تحتقر ردود الأعضاء الجدد… فربما يكون بينهم من هو ذو ثقافـة وعُمق أدبي… وأفكار مخبأة خلف اسمـه المستعار
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65 -2017-09-20 11:27:56
💌 بين گل المشآعر اللي آمر فيها شعور حبك مازآل ألطف شعور عشته .! 😴😻
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( عدد التعليقات 5,846 )64 - م-ف-ر-ح
ايها العصو ..لا تحاول… أن تنظر في عدد النجوم للعضو الذي قام بالرد عليك… ولكن انظر إلى فكر هذا العضو ومشاركاتـه
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( عدد التعليقات 5,846 )63 - م-ف-ر-ح
ايها العضو .. لا تحاول .. أن تتجاهل الأعضاء المبتدئين… بل هم أحوج إليك من غيرهم… لأنهم بحاجـة إلى الدعم والإحساس بالمكان وللصحيفه انتمائهم
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( عدد التعليقات 5,846 )62 - م-ف-ر-ح
ما اعرفك اجيك عند الشعيب .. هههه خليك انت وبلادي تصطادون الجرابيع والضب.. خخخخ مقزز اللي تأكلوه ..وش ذا النفوس عندكم .. العقل نعمه
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( عدد التعليقات 8,917 )61 - المنتصر بالله
زويته البنشري ماني بحبه المسحراتي مسحر رررررر
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( عدد التعليقات 5,846 )60 - م-ف-ر-ح
هههه شيهانه نحملك المسؤليه انت ..فين اختفت كل العلوم عندك ..مانبي منك لا جرابيع ولا ضب .. رد لنا شيهانه تعلق وشكرا لك .. يقولو انك خطفتها ..صحيح هذي المعلومه ..رجع بنت الناس ..الحين تبي تبرئ نفسك هههه
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( عدد التعليقات 15,530 )59 - ابويوسف
10 - 2017-09-20 10:36:40 البعض إذا زعل يتحول إلى شيء لا تعرفه ويقول من الكلام ما يكسر القلب ويخليك ما عاد تبني عليه أي آمل حتى لو بعد ما يهدأ ويعتذر😔💔 👍
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( عدد التعليقات 8,917 )58 - المنتصر بالله
مفرح هو نفسه زويته البنشري هههههههههاااي تعالوا أنا عند الإبل في الشعيب.........?
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( عدد التعليقات 5,846 )57 - م-ف-ر-ح
ايها العضو .. لا تحاول أن تشارك لمجرد إضاعـة الوقت أو لجمع نجمات زائدة… فستخسر الوقت وستخسر نفسك… وسوف تخسر الإحساس بوجودك بين من يبحث عن الفائدة
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56 -2017-09-20 11:16:23
ليست كل المشاعر تحتاج إلى حبيب .. بعض المشاعر تحتاج إلى : رفيق لا يخذل .. صديق لا يوجع .. روح تظل معك ولا تمل منك ..🌹🌷💕🌸🌺
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( عدد التعليقات 8,917 )55 - المنتصر بالله
هاتوا معكم شيهانه وابشروا في 30 ضب وعشر جرابيع وتيس من شبك طفله بنت طفيل أقوم في سرقته منها وبعد 3 أيام اديها حقه 1000 ريال ك مقلب وطقطقه علاها هههههههه
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54 -2017-09-20 11:14:41
هنآك من لاِ يجيد وصف المشاعر ليس لأنہ لا يشعر بِ شيء إنمآ لصَدقہ بمآ يشعرً فلآ يمتلِگ حَروفا تتِرجم برائتہُ🎵💔
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( عدد التعليقات 5,846 )53 - م-ف-ر-ح
- المنتصر بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد / و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته..وصباحك اخي المنتصر ..بلادي معو لك مفاجأه
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52 -2017-09-20 11:12:10
بّـْعـضُ الُـقًـلُـوْٰ୭ب..شِـوْٰ୭اآطئ نَـجْــدِ فَيَُهـا لُـذَةِ الُمٌكِوَثُ بّـْعدِ كِلُ رَحُلـةِ إبّـٌحُـارَ فَيَ همٌوَم الحياة👌
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( عدد التعليقات 5,846 )51 - م-ف-ر-ح
35 - ينكسر الخاطر💔 لما تحس انك مو مهم عند اكثر شخص مهم بنسبه لك💟🕊// تعليقك كلو حزن .. سلامات هون عليك ..مو لازم تكون مهم القلوب بيدالله .. الأهم الأحترام المتبادل
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50 -2017-09-20 11:10:34
.}✒️🔖 كتبت الشعر لجل انسى هموم ٍ تسكن بصدري آثـاري الشعر هو سبة هموم الصدر واحزانه‼️.. 🖤🔕
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49 -2017-09-20 11:08:55
💚 طهر قلبك من الحسد ونقه من الحقد وأخرج منه البغضاء وأزل منه الشحناء.
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( عدد التعليقات 5,846 )48 - م-ف-ر-ح
39 - بلادي زوينا بأمزح معك يا اخ مفرح ههههه// هههه لا تمزح ..نكلمك عن جد ..كلم أخونا المنتصر يجهز عشره ضب .. عزومه للأعضاء من الشباب ونبسط هنا ونطق طق مع بعض ..نبي نبسط معا دائما المنتصر يوصف الضب هه
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47 -2017-09-20 11:07:03
علـى الضحكه انـحسدنـا وهـيّ بــس صوت ! وعلــى هـــمــوم الــقــلــب مــحــد سألنا. 😕💔
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46 -2017-09-20 11:07:01
في حياة كل إنسان يحدث موقف لا تعود الحياة بعده كما كانت
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45 -2017-09-20 11:05:43
سيء جدآ... ان تحمل هموم ليست مناسبة لسنك ،في وقت من المفترض أن تعيش أجمل أيام حياتك💙
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( عدد التعليقات 5,846 )44 - م-ف-ر-ح
يا هلا وغلا أخي العنيد اسعد صباحك بكل خير ..النور نورك اخي الكريم.. جعل الله ايامك سعاده و متعك بالصحه والعافيه
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43 -2017-09-20 11:03:57
يسأل عليك اللي من الناس يغليـك يسـأل ويـرسـل ما يبـي غيــر ردك .. سلام والخافق من الشوق يطريـك مشتـاق لـك ليت الرسـاله تشــدك
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42 -2017-09-20 11:03:45
كل شيء في هذه الدنيا مع الوقت سوف تعتاد عليه
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41 -2017-09-20 11:00:30
🎻🎼 بعثرة تلك الكلمات في أعماقنا ، لا يمكنها البوح سوى بنظرات يملؤها الحنين .. !!
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( عدد التعليقات 5,846 )40 - م-ف-ر-ح
فهمت علي يا بلادي زوينا ..هههه خلاص البنات اليوم يتركو الصفحه علشان خاطر بلادي .. فليحذر البنات اليوم التعليق .. مهله اربعه وعشرين ساعه ..ويسمح بعدها بالتعليق .. على مسؤليه بلادي زوينا ..ههههه
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( عدد التعليقات 6,807 )39 - بلادي زوينا
بأمزح معك يا اخ مفرح ههههه
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( عدد التعليقات 8,917 )38 - المنتصر بالله
تعليق 30 أنا أتجاهل إللي مثلك خنبقه ****ههههههههههههههاااااااي
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37 -2017-09-20 10:57:27
₍🌸⁾♪ أنتهينا..برغبتنا ولكن مازال هناك حنين بداخلي.. يجعلني أعيش في دوامة الأحزان
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( عدد التعليقات 5,846 )36 - م-ف-ر-ح
14 - بلادي زوينا قل الحقن ي بنات قبل يأتون الشيف ههههه ي مزوزه// هههه اهلين بلادي زوينا ..اليس هن عضوات لهن كامل الاحترام ..خلاص علشان خاطرك اليوم بكون مارد على البنات ..اشوف بنت تعلق يا ويلها مني
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35 -2017-09-20 10:55:45
ينكسر الخاطر💔 لما تحس انك مو مهم عند اكثر شخص مهم بنسبه لك💟🕊
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( عدد التعليقات 6,807 )34 - بلادي زوينا
بشر عسى حرمة عمي ماتت الله يبشرك بالخير ي فايزة وأخيرا رجع المحبوب لحبيبه وعاشو في سبات ونبات وخلفو صبيان وبنات هههه
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33 -2017-09-20 10:53:46
~❥💟الامنياات : هي همسات 🕊 من الاشتياق والسكون عالقة ع حافة النسيان 💔
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( عدد التعليقات 8,917 )32 - المنتصر بالله
صباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح تبرد واهج النيران في صدري مطافيها كل ماسمعت هذه الشيله تطري علي شيهانه يوم كنا صغار ونلعب في الشارع قلول 💝💔💞
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31 -2017-09-20 10:52:18
كُن بَسيطآ .. تَكُن أجمَل، عِش كمآ أنــْت .. طَوّر ذاتِك .. واملأ حيٰاتك يَقيناً بالله 💜 تَجِـد الرضا والسّكيـنة
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30 -2017-09-20 10:52:13
26 - المنتصر بالله // انت {{ جااااهل }}}
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( عدد التعليقات 6,807 )29 - بلادي زوينا
فايزة بنيت عموووو تعال تشاركني مشروع يدر ذهب توزيع زيوت وكفر وبطاريات قول تم فديتش فايزة ي لبى قلبش
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28 -2017-09-20 10:50:44
لا أحد يمنحك الحياة غيرك ولا أحد يحبك كما تحب ذاتك فالجميع يبحث عن مايريده قلبه وترتاح له نفسه انشغل في حب ذاتك سيحبك العالم📝🌸
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27 -2017-09-20 10:48:58
💕💕 تظاهر بأنك بخير دائما مهما عصفت بك الحياة فالكتمان اجمل بكثير من شفقة الاخرين عليك.
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( عدد التعليقات 8,917 )26 - المنتصر بالله
زويته البنشري تعال خاص لك عندي خبر عاجل اليوم في عفيف........?
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( عدد التعليقات 6,807 )25 - بلادي زوينا
أهلين بك العنيد
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24 -2017-09-20 10:46:45
اناقة الانثى واعتزازها بنفسها واهتمامها بجمالها،، ذلك جزء م̷ـــِْن شخصيتها فلا تعتقد.. انها دائما" تبحث عن رجل✋️
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( عدد التعليقات 6,807 )23 - بلادي زوينا
يخزي من خذلج ي الفراولة و لا أكلش وبالأخير بيذجانه مقليه في زيت درجة غليانه ١٠٠ فهرهايت والا مايت المهم اخرتوني وانا عاوز ازهب ههه
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( عدد التعليقات 8,917 )22 - المنتصر بالله
زويته البنشري يكتب وفجأه طبت علاه سياره يبي يغير زيت لها هههههههههه قال مشغول قال خخخخخخ
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21 -2017-09-20 10:45:18
💛 هٓذِهِ الدُّنْيٓا سٓرٓابٌ بٓيْن آتٍ وٓ مُوٓدِّع مٓآ خُلِقنٓا لِـ دٓوٓامٍ نٓحْن للّٓهِ سٓـ نٓرْجع ``~
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20 -2017-09-20 10:43:47
أنا وذلك الشـوق لنا حـكايه يسطرها القـدر .. تحت مسمى وهل لنا بعد الحنين لقـاء.!؟🌹
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( عدد التعليقات 6,807 )19 - بلادي زوينا
طب عندي شئ عاوز اسلم عليه !! ازيك يا كرسي عامل ايه في دي الحته !! بخير ي عمووو ههههه
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( عدد التعليقات 11,114 )18 - العنيد
بلادي زوينا ،//// م - ف - ر -ح /// اهلين وسهلين حياااك الله ،،، نورتنا ياغاالي وسعد الله صباحكم وجميع اخواننا واخواتنا وصحيفه المرصد ،، بالخير ،، والسعاده ،، والتوفيق
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( عدد التعليقات 8,917 )17 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🍐🍏🍑🍇🍉🍅🍓🍒💝💔💞🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🍒💝💔💞🍃🍂🍁🍐
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16 -2017-09-20 10:42:20
ظننت بهم خيرأ ... فخذلوني ،!! هكذا هي الدنيا لا تنصف الصامت🎀
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( عدد التعليقات 6,807 )15 - بلادي زوينا
عجبي اصبحت الأوادم خيط يبناء عليه !!! طوب احمر او طوب اسمنتي !! وكم دور ههههه بااااي قبل تنفضخ مرارتي هههه
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( عدد التعليقات 6,807 )14 - بلادي زوينا
قل الحقن ي بنات قبل يأتون الشيف ههههه ي مزوزه
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13 -2017-09-20 10:38:09
المال يجلب لك أصدقاء المصلحة، والجمال يجلب لك أصدقاء الشهوة، أما الأخلاق فتجلب لك أصدقاء العمـر🥀
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( عدد التعليقات 6,807 )12 - بلادي زوينا
وعليكم السلام صباح الخير للجميع مشغول بااااي
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( عدد التعليقات 6,807 )11 - بلادي زوينا
اللهم لك الحمد حتى الأشياء يسلم عليها جن جنون البشر هههه
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10 -2017-09-20 10:36:40
البعض إذا زعل يتحول إلى شيء لا تعرفه ويقول من الكلام ما يكسر القلب ويخليك ما عاد تبني عليه أي آمل حتى لو بعد ما يهدأ ويعتذر😔💔
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( عدد التعليقات 5,846 )9 - م-ف-ر-ح
الحقو ايها الأعضاء احجزوا مكانكم ..المجالس بتخلص عليكم ..هههه
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8 -2017-09-20 10:34:08
قد تَكون بعيداً عن نَظري لكنّك لَست بعيداً عن فِكري ..💕
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7 - 🃏المهرج 🎪رشيد سليم🃏2017-09-20 10:33:56
قواطي النيفيا الفارغة🎭الطواقي البالية🎭سلام من الله عليكم🎭 أوضح أن هذا المهاجم جلبه المدرب🎭صحيح أن فريقنا لازال 《محلي》 ولم يصل إلى عدد ما حققه الجار من بطولات دوري🎭 لكن هو أصغر من الفريق🎭معكم👌🤡
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6 -2017-09-20 10:32:50
آصعب شعور ؛ إنك تمثل آلرآحه و قلبكك يوجعك من كل شي ،،،💔🔕
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( عدد التعليقات 5,846 )5 - م-ف-ر-ح
1 - صباح الخير لكل الأشيا والأمنيات و لـ أرواحكم ..صباح الخير للأنقياء و القلوب الطيبة صباح النور لي و لكم...💚// صباح السعاده والرضا والراحه والطمأنينه .. اول تعليق فاتحة خير مميز
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4 -2017-09-20 10:31:51
آسّـعَد منْ تُحـبٰ آبتسّـمٰ لمِـنْ حَولـگٰ . تَوآضّع للجميعٰ فَالحَيآهہ بَسّيطہٰ..❤
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( عدد التعليقات 5,846 )3 - م-ف-ر-ح
السلام عليكم ورحمه الله .. طابت أيامكم بكل خير آآل المرصد . . . . . . . .
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2 -2017-09-20 10:29:47
لا تحزن مهما اخطئوا الناس في حقك هناك يوم لا يظلم فيه ربك مثقال ذرة💚🍃
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1 -2017-09-20 10:28:32
صباح الخير لكل الأشيا والأمنيات و لـ أرواحكم ..صباح الخير للأنقياء و القلوب الطيبة صباح النور لي و لكم...💚
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