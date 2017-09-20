رفع الحجب عن جميع تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت يبدأ من الليلة
صحيفة المرصد:يُرفع منتصف الليلة الحجب عن تسعة تطبيقات، ليس من بينها التطبيق الشهير واتساب أو تطبيق فايبر، التي كشفت أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستبدأ اليوم (الأربعاء) رفع الحجب عن تسعة تطبيقات خاصة بالمكالمات المجانية في المملكة، هي «الفيس تايم» و«لاين»و«تيليغرام» و«تانقو» و«ماسنجر» و«الفيس بوك الصوتي» و«قوقل هانق آوت» و«freepp» و«spactron»، بما يتوافق مع شروط وأنظمة هيئة الاتصالات، وأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستُشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد،رفع الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصويتة عبر الانترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة، وذلك بدء من يوم غدٍ الخميس 1 محرم 1439هـ الساعة 12 ص.
وأوضح”أبو حميد”أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الانترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه، مضيفا أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة منح كافة المشتركين بالمملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.
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التعليقات
العالم ما يعرفون شئ أسمه حجب و انتوا لازم تجلسون في آخر مقعد! كونوا في المقدمة و لو مرة وحدة
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ارفع الشكر والتقدير والاحترام **** لي شعب المملكة العربية السعودية واخواني واحبابي المقيمين
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لو تجينا شركة اتصالات خارجيه تستثمر لدينا سوف نحول جميعا عليها بسبب ظلم واحتكار الاتصالات والخدمه الرديئه وفوقها شروط وحرمان ( شين وقوي عين)
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خطه مدروسه لزياده أسعار الانترنت ليش مارفعو الحجب عن الوتس اب لأنه أكثر المواطنين يستخدمونه
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مابي 😭😭 والله مابي 😭😭😭😭😭
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اي مجانيه وهي تشتغل ع النت يعني شركات الاتصالات هي الرابح الاكبر سواء بتطبيقات او بدون تطبيقات مفتوحه
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ماعندي منها هذه اي تطبيق
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اهم شي البنزين لا يرتفع
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يرفعوا الحجب بعد الساعه 12 صباحآ ايش ذي القرارات الي تجي وحنا نايمين قرارات ***.
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خلوكم على الحجب الشرعي عشان تظبط الامور مهو كلو حجاب
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اهم تطبیق وهو الواتس اب اذا لم یتم فتحه فلن تخسر الاتصالات ریال واحد لانه الوحید الذی مشترک فیه الجمیع
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لو هم صادقين يبون مصلحة المستهلك كان رفعوا الحظر عن الواتس عارفين ان الأمة بتسحب على شبكاتهم أقوى برنامج من ناحية الاتصال
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مزيد من الضياع
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غصبا عنهم
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خفضو التعرفه ومن شبكه لشبكه الى متى
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