رفع الحجب عن جميع تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت يبدأ من الليلة

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صحيفة المرصد:يُرفع منتصف الليلة الحجب عن تسعة تطبيقات، ليس من بينها التطبيق الشهير واتساب أو تطبيق فايبر، التي كشفت أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستبدأ اليوم (الأربعاء) رفع الحجب عن تسعة تطبيقات خاصة بالمكالمات المجانية في المملكة، هي «الفيس تايم» و«لاين»و«تيليغرام» و«تانقو» و«ماسنجر» و«الفيس بوك الصوتي» و«قوقل هانق آوت» و«freepp» و«spactron»، بما يتوافق مع شروط وأنظمة هيئة الاتصالات، وأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستُشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد،رفع الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصويتة عبر الانترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة، وذلك بدء من يوم غدٍ الخميس 1 محرم 1439هـ الساعة 12 ص.

وأوضح”أبو حميد”أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الانترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه، مضيفا أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة منح كافة المشتركين بالمملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.

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