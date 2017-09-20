تفاصيل الحكم على إسلاميتين خططتا لتفجير انتحاري في مركز تجاري بروسيا!-صور

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، نص تفاصيل الحكم على سيدتين تم إدانتهما بالتخطيط لهجوم ارهابى على مركز تسوق تجاري فى منطقة غرب مدينة روستوف فى روسيا الغربية فى عام 2015، حيث حُكم على أحدهما بالسجن لمدة 14 عام، والأخرى لمدة 9 سنوات.

وفي البداية، نفت كل من تاتيانا كاربينكو وناتاليا غريشينا (المتهمتين بالتخطيط لهجوم ارهابى فى روستوف) قيامهما بالتخطيط للتفجير، ولكن “كاربينكو” اعترفت بدورها في الخطة وارتدائها لسترة انتحارية.

وقالت “الديلي ميل” أنه تم الحكم بالسجن على “كاربينكو” (وتبلغ عمر ابنتها 3 سنوات) لمدة 14 عام كما تم تغريمها 150 ألف روبل روسي، وذلك لدروها في التخطيط للهجوم وتجنيد أحد الأطراف الأخرى لمساعدتها، بينما تم تغريم غريشينا 100 ألف روبل روسي فقط.

ورأت هيئة التحقيق الفيدرالية في البلاد، أن كاربينكو وغريشينا من مؤيدي الاسلام الراديكالي، حيث تبنوا وجهات نظر المنظمات الإرهابية الدولية مثل ما يسمى بالدولة الإسلامية وإمارة القوقاز الأقل شهرة.

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