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الرئيسية / تفاصيل الحكم على إسلاميتين خططتا لتفجير انتحاري في مركز تجاري بروسيا!-صور

تفاصيل الحكم على إسلاميتين خططتا لتفجير انتحاري في مركز تجاري بروسيا!-صور

تفاصيل الحكم على إسلاميتين خططتا لتفجير انتحاري في مركز تجاري بروسيا!-صور
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المرصد 16 2٬010 3 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، نص تفاصيل الحكم على سيدتين تم إدانتهما بالتخطيط لهجوم ارهابى على مركز تسوق تجاري فى منطقة غرب مدينة روستوف فى روسيا الغربية فى عام 2015، حيث حُكم على أحدهما بالسجن لمدة 14 عام، والأخرى لمدة 9 سنوات.
وفي البداية، نفت كل من تاتيانا كاربينكو وناتاليا غريشينا (المتهمتين بالتخطيط لهجوم ارهابى فى روستوف) قيامهما بالتخطيط للتفجير، ولكن “كاربينكو” اعترفت بدورها في الخطة وارتدائها لسترة انتحارية.
وقالت “الديلي ميل” أنه تم الحكم بالسجن على “كاربينكو” (وتبلغ عمر ابنتها 3 سنوات) لمدة 14 عام كما تم تغريمها 150 ألف روبل روسي، وذلك لدروها في التخطيط للهجوم وتجنيد أحد الأطراف الأخرى لمساعدتها، بينما تم تغريم غريشينا 100 ألف روبل روسي فقط.
ورأت هيئة التحقيق الفيدرالية في البلاد، أن كاربينكو وغريشينا من مؤيدي الاسلام الراديكالي، حيث تبنوا وجهات نظر المنظمات الإرهابية الدولية مثل ما يسمى بالدولة الإسلامية وإمارة القوقاز الأقل شهرة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - خالد
2017-09-20 14:00:31
ليه يا مملوح بسجن حطوك😢
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15 - فهد12
2017-09-20 13:43:21
11 رغم ان ردك مقطوع حبيت اقلك فتاويكم لاانحط معاها فالاخونج خونة الاوطان انا ***
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14 - ادهم
2017-09-20 13:02:14
ماراح يصدق الروس الى الفرس النجوس
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( عدد التعليقات 8,663 )
13 - الرحااال
2017-09-20 12:46:58
انا لا اتوقع ذلك..اين اللباس الأسود المشهور لدى الظواعش..نتمنى التأكد من ذلك 💚
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12 - احمد
2017-09-20 12:34:36
عبادي الهلالي >> عيب استح على وجهك 🐑😂 لا تعاند ولا تكابر عيب عليك استح شوي على وجهك الحياء شعبه من الايمان 🐑😂
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11 - 9
2017-09-20 12:27:07
اكيد جازت لك فتوى الاخونج علشان كذا نشوف ****
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10 - سفر
2017-09-20 12:26:36
مركز تجاري كله اطفال ونساء ايش العقول المتحجرة.
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9 - فهد12
2017-09-20 12:19:33
كان خليتنكن في جهادكن المفظل لاسيما الاخونج فد افتوا بجوازه وحثوا عليه
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8 - عبادي الهلالي
2017-09-20 12:12:56
اخ بس اخ زوجوني من هالعينات الحلوه .. اروح ملح لهم .. والله ما اطلع من البيت اجلس طوال اليوم اناظر فيها بس
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7 - زائر عابر
2017-09-20 12:03:22
1 - عبادي الهلالي 🐑🐑🐑🤣🤣 العقل نعمه
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6 - استغفر الله العظيم
2017-09-20 12:01:55
ت1 عبادي الهلالي...قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
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5 - مهاجر الى غرفتي
2017-09-20 12:00:16
اذا يوافقون الروس اطلعهم بكفالة واحط اثنين بدالهم اعرفهم زين تستاهل ارقابهم الشنق
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4 - عبدالكريم
2017-09-20 11:50:43
(كاربينكو )و (غريشينا ) لبسوهن حجاب وقالوا مسلمات
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3 -
2017-09-20 11:42:48
تعليق 1الله يأخذ عقلك والا اقول..اصلا ماعندك عقل عشان يأخذ.نسأل الله العفوا والعافيه..
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2 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-20 11:40:41
ليش! ارهابييات يجب اعدامهن في ساحه الكريملن
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1 - عبادي الهلالي
2017-09-20 11:22:17
يالبيه على الجمال في الصوره الاولي كانهم دمى ( مانيكان) جمال والبياض اللي كذا يشرح الصدر
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آخر تعليق
بواسطة : علي

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