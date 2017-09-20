تفاصيل الحكم على إسلاميتين خططتا لتفجير انتحاري في مركز تجاري بروسيا!-صور
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، نص تفاصيل الحكم على سيدتين تم إدانتهما بالتخطيط لهجوم ارهابى على مركز تسوق تجاري فى منطقة غرب مدينة روستوف فى روسيا الغربية فى عام 2015، حيث حُكم على أحدهما بالسجن لمدة 14 عام، والأخرى لمدة 9 سنوات.
وفي البداية، نفت كل من تاتيانا كاربينكو وناتاليا غريشينا (المتهمتين بالتخطيط لهجوم ارهابى فى روستوف) قيامهما بالتخطيط للتفجير، ولكن “كاربينكو” اعترفت بدورها في الخطة وارتدائها لسترة انتحارية.
وقالت “الديلي ميل” أنه تم الحكم بالسجن على “كاربينكو” (وتبلغ عمر ابنتها 3 سنوات) لمدة 14 عام كما تم تغريمها 150 ألف روبل روسي، وذلك لدروها في التخطيط للهجوم وتجنيد أحد الأطراف الأخرى لمساعدتها، بينما تم تغريم غريشينا 100 ألف روبل روسي فقط.
ورأت هيئة التحقيق الفيدرالية في البلاد، أن كاربينكو وغريشينا من مؤيدي الاسلام الراديكالي، حيث تبنوا وجهات نظر المنظمات الإرهابية الدولية مثل ما يسمى بالدولة الإسلامية وإمارة القوقاز الأقل شهرة.
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التعليقات
ليه يا مملوح بسجن حطوك😢
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11 رغم ان ردك مقطوع حبيت اقلك فتاويكم لاانحط معاها فالاخونج خونة الاوطان انا ***
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ماراح يصدق الروس الى الفرس النجوس
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انا لا اتوقع ذلك..اين اللباس الأسود المشهور لدى الظواعش..نتمنى التأكد من ذلك 💚
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عبادي الهلالي >> عيب استح على وجهك 🐑😂 لا تعاند ولا تكابر عيب عليك استح شوي على وجهك الحياء شعبه من الايمان 🐑😂
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اكيد جازت لك فتوى الاخونج علشان كذا نشوف ****
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مركز تجاري كله اطفال ونساء ايش العقول المتحجرة.
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كان خليتنكن في جهادكن المفظل لاسيما الاخونج فد افتوا بجوازه وحثوا عليه
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اخ بس اخ زوجوني من هالعينات الحلوه .. اروح ملح لهم .. والله ما اطلع من البيت اجلس طوال اليوم اناظر فيها بس
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1 - عبادي الهلالي 🐑🐑🐑🤣🤣 العقل نعمه
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ت1 عبادي الهلالي...قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
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اذا يوافقون الروس اطلعهم بكفالة واحط اثنين بدالهم اعرفهم زين تستاهل ارقابهم الشنق
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(كاربينكو )و (غريشينا ) لبسوهن حجاب وقالوا مسلمات
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تعليق 1الله يأخذ عقلك والا اقول..اصلا ماعندك عقل عشان يأخذ.نسأل الله العفوا والعافيه..
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ليش! ارهابييات يجب اعدامهن في ساحه الكريملن
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يالبيه على الجمال في الصوره الاولي كانهم دمى ( مانيكان) جمال والبياض اللي كذا يشرح الصدر
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