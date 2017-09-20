تنفيذ حكم القتل في إفريقي انتهك حرمة منزل وفعل فاحشة الزنا بزوجة صاحبه وسلب مجوهراتها في مكة

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في مكة المكرمة وفيما يلي نصه :

أقدم / عبده موسى كالي صالح (مالي الجنسية) على تعاطي مادة الإمفيتامين المحظورة وانتهاك حرمة منزل وفعل فاحشة الزنا بزوجة صاحب المنزل بالقوة وسلب ذهبها , ومجوهرات , وهاتف محمول .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة على المذكور وأن يكون ذلك بقتله .

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عبده موسى كالي صالح (مالي الجنسية) اليوم الأربعاء الموافق 29 / 12 / 1438هـ بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة .

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