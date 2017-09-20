تنفيذ حكم القتل في إفريقي انتهك حرمة منزل وفعل فاحشة الزنا بزوجة صاحبه وسلب مجوهراتها في مكة
صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في مكة المكرمة وفيما يلي نصه :
أقدم / عبده موسى كالي صالح (مالي الجنسية) على تعاطي مادة الإمفيتامين المحظورة وانتهاك حرمة منزل وفعل فاحشة الزنا بزوجة صاحب المنزل بالقوة وسلب ذهبها , ومجوهرات , وهاتف محمول .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة على المذكور وأن يكون ذلك بقتله .
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عبده موسى كالي صالح (مالي الجنسية) اليوم الأربعاء الموافق 29 / 12 / 1438هـ بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة .
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التعليقات
يستاهل هذا المجرم الحقير اغلب الي عندنا من العمالة والمتخلفين مجرمين خريجين سجون اللهم اخرجهم من بلادنا يارب العالمين .. وحفظ الله بلادنا وولاة امرنا من كل سوء
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الى قعر جهنم وبئس المصير هذا الافريقي ومثله ملاين الاجانب لا يخافون على عرض من اواهم وجعل لهم قيمة بعد ان كانوا مثل القرود في الغابات امثالهم امثال اليمانين والسورين والفلسطن والمصري واللبناني
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معليش تعليق 35 السودانيه بالمجمل ونادر مشاكل وهم اخوه محترمون لهم كل التقدير مني لهم شخصيا يبدو انك جاهل جدا الاخوه السودانين اصحاب قيم ومبأدي وفي حياتي كلها لم نسمع الا كل خير انت لاتمثل الا نفسك
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35.من الاحباش سيدنا بلال (الحبشي) ***
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الافارقه والسوادنه والاحباش خطر على الامن ويجب ترحيلهم
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17افريقي.ايضا انت ****
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16سمايل.استح على وجهك وخلك رجال وثمن كلامك عشان تكون مثله العرق الاسود والافريقي اللي تتريق عليه في منهم انبياء وصحابه وتابعين وسلف وعلماء وزملاء وجيران واصدقاء واترك ****
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تعليق 29 لو أنك تعلم ***
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ومازال الاسود يسب حتى الأخلاق عندهم معدومه 😀
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الله يرحمه أعزي الجاليه الافريقيه في كل مكان ف المملكه العربيه السعوديه فقط
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انت ي أفريقي روح فارقنا انت واشكالك التافههـ المنبوذه وسوي غزوة في ادغالكم بأفريقيا ولو فيك خير مارماك الطير
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انتهى
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11 - أفريقي 2017-09-20 12:22:21 أفا يا أبن العم مهيب هي>>>> في أفريقي يقول (( مهيب هي )) ههههههههههه ياببنكا ... انتبه ياببنكا معناها كيف الحال ماهي سبه خخخخخخخخخخخخخخ
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تعليق 21 يا*****
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كفنا الله شرهم ونسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان
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تصحيح نحن لسنا >>>>
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الى 17 - أفريقي نحن ملائكه اوشعب منزه اوفوق البشر ولكن اينما وجد الكائن البشري وجدت الجريمه ولكن نحن فقط ولله الحمد والمنه اعزنا بتطبيق شرع الله بالسيف الأملح وخلك حذرترى مافي غير نتف رؤس وقطع ايدي
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تعليق مخالف
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لم ارى اسود طبيب او مهندس تخصص أجرام سرقات نصب احتيال اغتصاب وووووو والغريب بكل العالم نفس الاجرام
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المؤلم والمحزن أن بعض أحياء مكه والمدينه من كثرة الأفارقه الذين لاعمل لهم ولافائدة منهم إلا بث الخوف والذعر بين المواطنين ، وحين ترى كثرتهم بلا داعي تعتقد أنك في لاغوس أو أديس أبابا أو أرتيريا !!
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هذا هو شرع الله والحمد الله الذي قيض لهذا البلد الطاهر حكام ينفذون شرع الله على كائنا من كان ،، ولوكان في البلدان الأخرى لوجدت هذا الوحش كلها سنه او سنتين بالسجن بعدها تجده يتسكع للنيل من ضحيه اخرى
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تعليق مخالف
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تعليق 15 المقلب تاخذه أنت مصورين نفسكم ملائكة ويطلع لنا واحد يدعس أمه ثاني يقتل إبنه وثالث ينحر أبوه على الأقل هذا الأفريقي سوا غزوة فردية*****
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الافارقه عرق الاجرام في كل مكان بالعالم العرق الأسود عرق ***لا اشوفك تعليق يالافريقي وتدافع عن ربعك المجرمين انقلع وعمر ارضك مالك شغل ببلدنا جانا حافي والان يتفلسف على بلدنا وأنظمتنا اطردو ****
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تعليق ١١اخذ في نفسك مقلب يالافريكي
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تعليق 2 طيب أنت المفروض ما تعلق أبد لأن المجرمين من جنسية عربيه محد يقدر يعدهم ومع ذلك أنت تواصل في التعليق.
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السؤال ... الى متى تبقى هذا العصابات في البلد ؟؟؟ حتى حملة وطن بلا مخالف .. لم تبدا حتى الان . لازالت الاحياء في جده مليئة حتى انهم هجروا السعوديين قسرا من بعض الاحياء
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صوره مع التحيه لناصر القصبي هذا وهم في بيوتهم ماسلمو كيف لو انهم ***
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أفا يا أبن العم مهيب هي
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الى جهنم ان شاء لله
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لا حول ولا قوة بالله . إنا لله وإنا إليه راجعون .. يا لطيف ...
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بدل وضع كاميرات ساهر يجب على الجهات الأمنية وضع كاميرات على مخارج ومداخل المدن والقرى والشوارع الرئيسية فإنها بعد الله عين امنيه تحرس الناس
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اتمنى انه كان القصاص أمام الناس
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طلال الجنة والنار بيد الله
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إلى جهنم وبئس المصبر كلب وأخذ جزاءة ي حقير
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ولا يهونون بعض البورماوية / البنغال (مدعي المظلومية والاضطهاد) !!
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للاسف مكه اصبح الافارقه فيها يشكلون الغالبيه العظمى من السكان ... اصبح البحث فيها عن مواطن كمن يبحث عن الإبره داخل القش ..
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لا اشووووووفك تعلق يلي مسمي نفسك إفريقي اليوم....
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هذا عقابة في الدنيا بقاله عذاب الاخرة
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