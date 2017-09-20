مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور
ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية الضوء على أحد الحالات التي عولجت من مرض الأكزيما في سبعة أيام فقط، نتيجة تناولها لمشروب لبن “الكفير”.
وتروي السيدة التي تراجعت نسبة “الأكزيما” لديها بفضل مكون لبن الكفير، قصتها مع رحلة علاجها حيث تقول: كان لدي ما يكفي من مرض الإكزيما في جسدي، وكنت أعيش في حكة مستمرة وأدهن جسمي باستمرار بكريم الستيرويد لعلاج الطفح الناري في جميع أنحاء جسدي لمدة 18 شهر.
وأوضحت أنها استمرت على هذا الحال، حتى وقع بين يديها كتاب يتكلم عن الشفاء الطبيعي للأكزيما والصدفية وحب الشباب، مردفة: أدركت منه أن الغذاء الصحي طريقي الأفضل للعلاج، من خلال مشروب الكفير (هو عبارة عن لبن متخمر يتم تحضيره بوضع حبوب الكفير في لبن الماعز).
وأكدت أن تناولها المستمر لمشروب الكفير كان الحل الغذائي الأمثل لتخلصها من الأكزيما، مؤكدة أن هذا “الكفير” لم تكن سمعت به من قبل قراءتها للكتاب.
ولفتت “الديلي ميل” إلى أن صناعة مشروب الكفير نشأ في جبال القوقاز الأسود في روسيا، والآن هو أصبح متاحا تماما في المملكة المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأكدت “الديلي ميل” أن ما يجعل الكفير له خاصية قوية في العلاج، هو السلالات المتعددة من البكتيريا المفيدة المتخمرة التي يفرزها، ما يعزز وظيفة المناعة ويساعد على الهضم.
ونقلت “الديلي ميل” عن شان نيكس جونز، قوله: يظهر العلم أن آثار الكفير عميقة ويمكن أن توقف الأكزيما ومجموعة كاملة من أمراض المناعة الذاتية الأخرى.
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التعليقات
8 - لا تلعب على الناس خاف ربك ايش دخل لبن عيران بالكفير
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يوجد عند محلات العطاره الكبيره والي بجده او مكه لو ماوجدتوه عند العطارين تجدونه عند مركز البترجي لدراسات والفحوص ..أبي منكم فقط الدعاء لأبي وأخي وجميع موتى المسلمين.
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لمن يسأل وين نلقاء حبوب الكفير تلقونها عند العطارين في البطحاء الكيس ب20ريال يكفيك 6شهور وبأمكانك إضافته الى حليب المراعي او الصافي كاس حليب ربع لتر+ملعقتين كفير يترك 24ساعه
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للمعلوميه الكفير هو لبن العيران يساعد فى معادلة توازن الأمعاء و إعادة الخمائر
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الكفير عشبه يخلط مع حليب الماعز ويترك ليتخمر ويشرب على ذمه قوقل
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ياخواني ادخلوووا على قوقل موضح فيه
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الكفير هي حبوب الفطر الهندي يضاف الى حليب الغنم او البقر .
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هذا زبده اللبن المخيض اللي تستخرج بعد مخض اللبن وسلامتكم
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فعلا ماهو الكفير ؟؟؟ اللي يعرفه لايبخل علينا بالمعلوما ووين نلاقيه .
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وش هو الكفير ؟
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مضير هو نفسه بالضبظ بس هذا سائل وكلها تعزز البكتيريا النافعة
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