بالصور:خادم الحرمين يستقبل لاعبي “الأخضر” بعد تأهلهم لكأس العالم 2018..ويطالبهم بظهور مشرف في المونديال
صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يرافقه رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمناسبة التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – خلال الاستقبال كلمة بهذه المناسبة قال فيها ” يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم وأنتم تمثلون بلدكم الذي كما تعرفون نتشرف جميعا بتمثيله قبلة المسلمين بلاد الحرمين منطلق العروبة.
فوزكم هذا مكسب لبلدكم وعلى كل حال ما هو من السهل أن تصلون إلى حدث دولي مثل هذا ومحبكم يغبطكم عليه وحاسدكم سيزيد حسده لكن مع هذا كله أقول لكم اعتمدوا على الله قبل كل شيء وأعملوا جهدكم كله والعلم عند الله.
أتمنى لكم التوفيق، وأن تعودوا لبلدكم سالمين غانمين ، والحمد لله ، وشكراً”.
ثم ألقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عادل عزت كلمة عبر فيها عن فرحتهم وتشرفهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مشيرا الى أن هذا اللقاء يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائه الشباب والرياضيين الذين نالوا الرعاية الكريمة التي مكنتهم من تبوء منصات التتويج في مختلف المحافل الإقليمية والعربية والقارية وآخرها التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة كأكثر المنتخبات العربية تحقيقاً لهذا الإنجاز.
وعد إنجاز تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018م ثمرة للرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الذي كان متابعا لهذا الإنجاز خطوة بخطوة حيث كان لتشجيعه ودعمه غير المحدود للاتحاد واللاعبين والجهازين الفني والإداري الأثر الكبير بما تحقق وهذا ليس بغريب عليه حيث جعل رعاية الشباب والرياضيين من أولى اهتماماته وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وعدد من المسؤولين.
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التعليقات
يالله .... الله كريم وهو مولانا
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المفروض المكافئة 100 ريال بس وكثير عليهم
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بعد نهاية الموتمر الصحفي لرئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضيه زهم الفراج وبصوت عالي قاله وليد تعال عشان الفراج اليوم ***لسعادته في برنامج اكشن يا دوري وليد الهراج وفرقة حسب لله
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تعليقك زعل الفقراوية الله يعينهم على نفسياتهم
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ابشرك تم تعيين الفراج حارس مرمى في مونديال ٢٠١٨😂😂😂
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يظل الإعلامي المخضرم وليد الفراج هو الواجهة الحقيقية لإعلامنا الرياضي والشخصية البارزة فيه والمتفرد بعطائه ومخزونه الثقافي الطاغي على الجميع فهو الملم بأدق التفاصيل من واقع تمرسه في هذا المجال الرحب )
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نتمنى أن تكون كلمة الملك أمام اللاعبين هي بمثابة الدافع القوي الذي تحرك المعنويات وتبث فيهم مقومات العزيمة وأن يجعلوها راسخةً في أذهانهم لتدفعهم للانتصارات....)
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يازينك ساكت وليد الفرج إعلامي رياضي ناجح ، ولو كان ماهو كفو كان مادعوه ، لكن وليد رجل ناجح ووصل لهذا النجاح بجهده وتميزه عن الآخرين
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الفراج مع الخيل يأشقرى صف بطابور الاعبين ....
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الفراج لاعب ولا مدرب عشان يجي مع المنتخب ؟
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اتمني بعد التكريم هذا ترفعون روسنا ياخوفي نرجع نسنتر ثمانيه مرات
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اشوف ظلم ان الفراج يجي معهم و مقدمين البرامج الرياضية الاخرى ما يجون!
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ماشاء الله تبارك الله
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كم أنت كبير يا فهد المولد لم تظهر في الصور وأنت الذي أهلت المنتخب
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وش جايب الفراج؟؟
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يكفيكم التكريم بالسلام ع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز . بس عندي سؤال يقرقع بقلبي ...........ليش وليد الفراج معاهم وهو ليس حتى من الجهاز الفني او الاداري للمنتخب ؟
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الفراج ؟!!!
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الله يوفقهم
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الله يطول بعمر ملكنا الغالي ويحفظه ، وبالتوفيق للمنتخب
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يا الله شدوا حيلمكم ...
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طمعانين بكرم والدنا إرجاع الرواتب بالهجري وعلاوة ١٤٣٨ يارب ياكريم
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مصافحة خادم الحرمين الشريفين ، أول ثمار التأهل العالمي ، والقادم أجمل للاعبين الأخضر ، هل كان الأسطورة من ضمن الحضور⁉️
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عبدالله الحافظ مشاء الله منور وسطهم
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منت بسهل يالقصيمي
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استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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