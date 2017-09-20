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الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو
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المرصد 106 6٬540 4 ساعات

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر طفلة سعودية تؤكد أنها مهددة بالطرد من المدرسة بسبب شهرتها وشغفها بالتمثيل.
وفي التفاصيل، نشرت الطفلة مقطع فيديو وثقته لنفسها، تروي فيه تفاصيل الواقعة التي تمت بينها وبين مديرة المدرسة، حيث توضح الطفلة “ميار”،والتي تبلغ من العمر 8 سنوات إنها تفاجأت أثناء حضورها لإحدى حصص الفصل الخامس الابتدائي باستدعاء المديرة لها وتوجيه تهديدات لها، وتخييرها بين المدرسة والتمثيل الذي قادها للشهرة، ملوحة بالفصل.
ولفتت الطفلة إلى أنه بعد أن أكملت المديرة تهديداتها ووعيدها باشرت مرشدة بالمدرسة تأنيبها وتوبيخها وحذرتها من مواصلة التمثيل والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدت الطفلة في مقطع الفيديو استياءها لما حدث لها، متساءلة: لماذا لم تستدع المديرة أهلها لتوجيه التهديد، وهل يوجد قانون يمنع عليها الظهور على المنصات الافتراضية التي حققت عليها شهرة واسعة ووجدت فيها فضاء لممارسة هواياتها المفضلة.
من جهتها، اكدت والدة ميار أنها اتصلت بمديرة المدرسة للاستفسار عن الموضوع ولم تجد إجابات مقنعة معتبرة أن ابنتها تعرضت للظلم والحسد وأنها تستحق الاعتذار وتشجيع مواهبها بدلًا من كبتها، قبل أن تسخر من إشادة المدرسات بمواهب ابنتها المتفوقة في الوقت الذي تتعرض فيه للمضايقة بسبب شهرتها.
ونوهت والدة ميار إلى أن إحدى المدرسات حاولت ضربها عندما حضرت للمدرسة للاعتراض على تهديد ابنتها لولا تدخل المديرة التي منعتها.
الجدير بالإشارة أن ميار قد ظهرت في عدة مقاطع فيديو تمثيلية ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت تجاوبًا كبيرًا من قبل جمهور واسع من السعوديين، والذين أشاد أغلبهم بمواهب الطفلة وخاصة في التمثيل والكوميديا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

106 - أبو وعد
2017-09-20 22:22:36
الطفل كاشجرة صالحة في ثمارها او كا شجرة غير صالحة ويعود ذلك الى من يرعاها نسال الله صلاح ابنائنا انه الهادي الى سواء السبيل ...
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105 - ميادة
2017-09-20 22:14:26
مالها دخل فى حياة البنت مسؤوليتها تنتهى خارج اسوار المدرسه
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104 - متوهق
2017-09-20 22:13:17
ياحليلك الله يحفظك لاهلك
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103 - يابنتي الله يصلحك - ويحفظك - ويشغلك في طاعته - ووفقك في دراستك//
2017-09-20 22:12:13
وإحترام المعلمات واجب - ومع بداية المدرسة ركزي على دراستك - ولهجتك جميلة - وإنشاء الله إيمانك أجل أعمالك//
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102 - ❗️🤔❗️
2017-09-20 22:09:39
كيف عمرها 8 سنوات وهي بالصف الخامس !!! اللي بالصف الخامس أعتقد يكون عمرها 11
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101 -
2017-09-20 22:05:17
هذي تربيه الأم !.الله يحفظ ذرياتنا من هالتربيه ؟؟
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100 - راجي رحمه ربه
2017-09-20 22:01:12
مسؤليين عنها الدين النصحيه وان سكتنا سوف تتعلق بذلك ولن تتركه مهما حاول والديه حتى بالقوه واكبر مثال الممثلات السعوديات من غير ذكر اسماء الان نستطيع غداً لا فكل ما تكتبه تحاسب عليه احذر ننهى عن المنكر
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99 - راجي رحمه ربه
2017-09-20 21:56:45
كل من أيد أريده ان يكون صادقاً مع نفسه هل ترضى غدأً ان تكون ابنتك ممثله الكل يشاهدها ع الشاشات مع الرجال اجب بصراحه ايه المتناقض ارض لغيرك ما ترضاه لنفسك ولا انانيه فهي ليست ابنتك لها اهل مسولايين
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98 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-20 21:56:19
شهرة ايه يا بنتي الله يصلحك لنفسك الشرهة على الى وجهوك .. ترو حتى القطاوة تجي بعيال التوجيه وتعليم الطفل الاعتماد على الذات والإبداع في شي مفيد وليس السوشال ميديا ..زمن صارت الرجال أشباه الرجال
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97 - مسمار
2017-09-20 21:48:57
نتيجة الفراغ تتجه لمنصات التواصل وهي في هذا السن مازالت طفله فلو ان والديها اشغلوها بطاعة الله لما اشغلتها نفسها بالمعصبه بارك الله في مديرتها ومدرساتها قمن بواجبهن كأمهات قبل واجبهن كمربيات فاضلات
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96 - مواطن سعودي✨✨
2017-09-20 21:45:38
مشهوره في ايش تفاهه وسماجه والمديره مستحيل تتصرف هذا التصرف إلا شكل البنت معطينها اهلها ثقه اكثر من اللازم وانك مشهوره ومحد قدك مشهوره مع نفسك وفي بيت ابوك ماهو في المدرسه ابثرونا المشاهير بسمجتهم
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95 - &
2017-09-20 21:30:12
خثاريق ليل المدرسه تعليم لابد أن تتعلم الادب والاحترام والقراه والكتابه والحجاب والدين تهنئه خاصه لمديرة المدرسه على غيرتها على طالبتها التي فقدت التربيه الصحيحه من الوالدين قال شهره قال
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94 - محب المرصد
2017-09-20 21:30:12
خير خير وش العالم التعبانه ذي مديره المدرسه لها داخل نطاق المدرسه خرجت البنت من المدرسه مالها علاقه الدين النصيحه ي معلمات الاجيال
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93 -
2017-09-20 21:28:53
خارج سور المدرسه محد له دخل في أمور الآخرين
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92 - ابوسلطان
2017-09-20 21:25:08
تعليق مخالف
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91 - ابوسلطان
2017-09-20 21:20:41
هاذي قلة أدب قال شهره ياعالمة الفيزياء كل واحد نزل تفاهات في السناب وتابعوه اغبياء اصبح مشهور جميع الي يقولون انهم مشاهير والله انهم تافهين ولا فيه شي مفيد للمجتمع والنَّاس وياليت الحكومة تقفل السناب.
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90 - راجي رحمه ربه
2017-09-20 21:16:22
هنيئا لمن كان له ابناً او ابنه واشغله بحفظ القرآن او رباه ع خُلق القرآن والسنة ياحظه بالأجر والثواب العظيم من الله جاهدوا انفسكم فتربيتهم ليست سهله خاصتاًف هذا الزمن اسأل الله ان يعينايعينكم ع ذلك 🤗
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89 - حقيقه
2017-09-20 21:13:40
حبيبتي مارسي هويتك ولاعليس من احد واذا علئ المدرسه انقلي مدرسه
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88 - راجي رحمه ربه
2017-09-20 21:11:31
ونطلب من الله الصلاح والهدايه اخجلي من نفسك وعودي الى صوابك وابعدي ابنتك عن هذا العفن واستغفري ربك اللهم أنا نسألك صلاح النيه والذريه اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين المقيمين للصلاه الهاديين المهدتين
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87 - راجي رحمه ربه
2017-09-20 21:08:26
مسؤول عن رعيته ربيها ع تقوى الله ع الصلاه ع حفظ القرآن الكريم والله ان استمرت سوف يأتي اليوم الذي تضع اللوم عليك وع والدها ولن تسامحكما بقيه عمرها نحن نربي أبناءنا ونبذل قصارى جهدنا ومقصرين ف ذلك
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86 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-20 21:07:24
ابعدوا هذه المديره الاخوانيه
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85 - راجي رحمه ربه
2017-09-20 21:04:27
خافي ربك ف بنتك المديره والمدرسات وجهوها الى الصواب لكن الطريقه كانت خاطئه لكن انتي امها والمسؤوله عنها ان استمرت ع هذا الطريق سوف يأتي يوم وتندمين ع ذلك واكبر مثال ع ذلك حلا الترك كلكم راع وكلكم
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( عدد التعليقات 8,686 )
84 - الرحااال
2017-09-20 20:53:23
صغيري..لايحتاج ان تكابر..من ردودك واضح التأثير..لهذا ، حاول تلعب مع الي في سنك..ما انت قدي..ليس عيبا في الهزيمه..بل العيب من تكون جبهته مقصوفه ولايداويها..تحياتي حبيبي 💚
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( عدد التعليقات 11,124 )
83 - العنيد
2017-09-20 20:45:03
رخوووله -- هههه قصفتي وجهي بيش ،،، اناسائلتك ماجاوبتي ع سوالي ،، واحنا عارفين كل شي مايحتاج تردين ،،، الي فيك معروف ،،،
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( عدد التعليقات 11,124 )
82 - العنيد
2017-09-20 20:36:34
الديدحان // الله يسعد دنيا واخره ،، وانا احترمك احترام اخو والله الي مثلك نتشرف فيهم ،، وانت ابن حلال { متربي ع العز والشرف }} جعل والديك الجنه ،،، وتحيااتي لك 🌹
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81 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-20 20:34:17
ههههه والله محد درى عنها 😭😂😂😂😂😂
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80 - ذي مسؤلية
2017-09-20 20:33:01
امها وابوها خارج المدرسة واللقافة مالها داعي من فكر الاخونج السروري👊
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79 - قل اعوذ برب الفلق من شر حاسد اذا حسد
2017-09-20 20:28:39
حسد والعياذ بالله . تحطيم مواهب. طيب اذ ماعجبكم مجالها ساعدوها ووجهوها بحيث تسخر موهبتها لشيء طيب.مش خذوه فغلوه . هذا سبب توجه ابنائنا للغلط مافي احد ياخذ بيدهم للنور .
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78 - ياسمين 🌸
2017-09-20 20:24:53
ماهو على كيفك الدنيا أنصحك تتركي القناة وتنثبري بمدرستك وتعتذري لمديرتك وتاكلي تبن كما اكلناه قبلك
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77 - ابوعبدالهادي
2017-09-20 20:24:33
ماتنقطع سوالف الشكاؤون البكاؤون 😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 1,282 )
76 - الديدحان
2017-09-20 20:24:30
حبيبي العنيد ماقول شي . ماقول الا الله يمتعك بالصحه والعافيه يارب ومن تحب . بس الهلال الملكي يبيك .
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75 - ضايع
2017-09-20 20:24:12
مديره المدرسه دخلت عش الدبور وش دخلك ممكن تنصحه
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( عدد التعليقات 8,686 )
74 - الرحااال
2017-09-20 20:22:00
العنيد ضاع بعد قصفنا الجبهه 😅 ..ماعليه ، تكبر وتنسى حبيبي 💚
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73 - ابو سليمان
2017-09-20 20:17:38
كلنا ميار
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( عدد التعليقات 11,124 )
72 - العنيد
2017-09-20 20:17:07
65 - الديدحان /// هههههههه طلبك ع العين وراس ،،، من سابع سابع سابع المستحيلات ،،، اشجع { فريقك } مالنا الا الله ثم ااالعااالمي 💙💛{{ فارس نجد }} يكفي انه عااالمي بس ومكانه عااالي وعلى 😇😇
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71 - ابو الكواسر
2017-09-20 20:13:32
تسلم يا الالمعي انا معلم لا تصدق كل ما يقوله الطفل ولا تكذب تأكد اولا انا اب واحب ابنائي واعامل الطلاب مثل اولادي لكن ما تقوله هذه الطفله لا يدخل العقل ولو كانت على حق تشكتي للتعليم ولا تظهر في الصحف
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70 - ام فارس
2017-09-20 20:08:50
كلنا ميار 🌷 سوف نتضامن مع هذه الطفله البرئه
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69 - 🌺
2017-09-20 20:06:32
رأيي ووجهة نظري انه من الغلط وخطأ ع البعض يخلي بنته كذا وعيب يعودها ع الظهور بالاعلام وبالسوشيال ميديا
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68 - سعد الشهراني
2017-09-20 20:03:29
المديره ومن معها من مدرسات يجتمعون على هذه الطفله الصغيره المسكينه بالتهديد والوعيد والطرد !! اين وزارة التعليم ؟؟؟؟
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67 - سراكو
2017-09-20 20:02:09
المجتمع لازال محافظ بغض النظرعن شهرة الطفلة وهذا من انظباط التعليم في مدارسنا ولو بنسب متفاوتة وكان من الاولى ان تربىعلى التميز في برامج التعليم المتاحة خيرا من اظهارها كمقلدة في تمثيل العامة من البشر
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66 - فهد12
2017-09-20 19:59:50
الام مدرسة اذا اعدتها اعدت شعبا طيب الاعراقي . هذه البنت وضعت رجولها في الدرجات الاولى ***
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( عدد التعليقات 1,282 )
65 - الديدحان
2017-09-20 19:56:46
هلا هلا هلا بالزين العنيد . ارررررحب . .... هاااااا وش رايك تشجع الزعيم الملكي الهلال يابعدي .... قل تم . وربي لك من الناصحين . ههههههههه .
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( عدد التعليقات 22,496 )
64 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-20 19:52:48
ميار,,,,,,يا رمز الطفوله المحتار,,,,,يا زهره بصحراء,,,,يالمبه في ظلمة الدجى,,,,,,أنتي عصفوره بين غربان تنعق,,,,,لم تتعودن على ,,,,,,تغريد بلبل,,,,,,ولم يشاهدن زهره ,,,,,,لأنهن بصحراء قاحله
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63 - خالــــــــــــــــد
2017-09-20 19:50:40
اي ابداع واي شهره الله يهديك قالت شهر لحقت ابو سن الله لا يبلانا تبي تسوى لها شهره قالت المديره وانا اعتقد ان المديره في واى وانتي في وادى
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( عدد التعليقات 22,496 )
62 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-20 19:43:01
هذه الطفله,,,,,ستكون مبدعه,,,,ربي يحفظها
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61 - ابوبدر - الرياض
2017-09-20 19:42:25
ان تبادر مدرسة اهلية بضم ميار مجانا ليس حل ناجع لمعضلة توغل الجهل والايديولوجيا في مفاصل التعليم الحل يجب ان يكون جذري
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( عدد التعليقات 22,496 )
60 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-20 19:42:20
أبو الكواسر ,,,,شكرا لك ,,,,أنا أول مره ,,,أعرف أن لها قناة
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59 - ✅✅✅
2017-09-20 19:41:28
يجب معرفة الموضوع من الطرفين وانا أنصح الجميع عدم الاتهام والحكم على أحد من خلال سماع طرف واحد فقط
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( عدد التعليقات 22,496 )
58 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-20 19:38:16
يا أبو الكواسر ,,,أنا أقول رأيي فقط
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( عدد التعليقات 37 )
57 - violety
2017-09-20 19:36:49
كلام المديرة والمشرفة صح ,, يجب تربية النشئ والجيل على الطريق الصحيح والقويم ,, اما جذب وطريقة استعطاف الناس انها موهبة لا والله الا نهايتها خطيرة ,, الموهبة في امور صالحة لها ,,
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56 - مواطن اصيل
2017-09-20 19:35:35
طيب المديره على حق يبون مصلحتك ***
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55 - ليش ان
2017-09-20 19:35:11
**************
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54 - عبدالكريم الخالدي
2017-09-20 19:34:07
هؤلاء هم الشكاؤون والبكاؤون كل كلمه قالها قينان طلعت صدق
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( عدد التعليقات 22,496 )
53 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-20 19:34:04
طيب ,,,يا ميار,,,ماقالت لك المدييييييرى ه,,,,,لازم تتنقبي,,,,8 سنوات ,,,,وماتتنقب ,,,,وا عيبااااه ,,,,,اللي بسنك ,,,متزوجه ,,,وعندها ,,,كومة أطفال,,,هذه عقلية بعض الناس
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52 -
2017-09-20 19:33:09
ممكن تطاولت على مديرتها و معلماتها في فيديوهاتها
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51 - ابو الكواسر
2017-09-20 19:32:23
الفتى الالمعي انا معك انها بنوته ذكية لكن ادخل على قناتها عدد المشتركين ١٦٠ فقط وتقول مشهورة الله المستعان يمكن ظهورها الان في الصحيفة واتهامها لمديرتها ومعلماتها يجلب لها الشهرة التي تبحث عنها .
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50 - يلدرم
2017-09-20 19:32:16
فلم هندي
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49 - خبير
2017-09-20 19:31:46
يمكن خايفين عليك يا بنت تمشين في طريق حلا الترك ويحصل لك تفكك أسري بعد الشهرة عشان كذا زهمتن وقالتلن أتركن وأستحن على وجهكن
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( عدد التعليقات 11,124 )
48 - العنيد
2017-09-20 19:31:00
الديدحااان // ارحب ارحب مليون .. حييااك الله ،،، نورتنا وشرفتنا ،،، جعلك ماتفقد غااالي موجود والله ،، انت الي كيف اموررك ،،، خابر الرخااال يدرس مع بنته بالخارج ***
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47 - دهن عوود
2017-09-20 19:27:27
ويوم قالتلي سير سي كود اندس
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46 - قصيمي معتق
2017-09-20 19:26:19
***********
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( عدد التعليقات 1,282 )
45 - الديدحان
2017-09-20 19:25:58
طمني عنك يالعنيد ........ من زمان عنك يارجل وعن ناديك الصغير الاصيفر .... ههههههه يعجبني راحبت صدرك .
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( عدد التعليقات 22,496 )
44 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-20 19:24:26
بنوته لطيفه الله يخليها لأهلها,,,,آمين
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( عدد التعليقات 11,124 )
43 - العنيد
2017-09-20 19:24:04
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 22,496 )
42 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-20 19:22:06
بس من أي المدن ,,,أعجبني ,,,,وهي تؤدي ,,,مشهد معلمة التربيه البدنيه,,,,وتقول ,,,( نادي المديييييرىه) لهجتها كذا,,,,ومره تؤدي ثلاث مشاهد ,,الزوجه والزوج والشغاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - بإختصار
2017-09-20 19:21:42
المديرة من فئة حدثنتي احداهن!
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40 - ابو الكواسر
2017-09-20 19:18:52
الله يهديك يا بنتي حدثي العاقل بما يعقل هل هناك مديرة وانسانة تربوية تقول اننا راح نفصلك لانك مشهورة ما تدخل العقل ابحثي عن عذر اخر من هنا او هنا حتى نصدق كلامك .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,496 )
39 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-20 19:18:49
أنا شفت لها مشاهد,,,,كوميديه ,,,عندها كاريزما
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 -
2017-09-20 19:17:41
«نحن الشكاؤون البكاؤون» في كل يوم نعمل معلمين وأحيانا نعمل ممرضين وكثير من الأوقات نعمل مصلحين اجتماعيين للطلاب و أسرهم ونعمل فراشين ننظف الطلاب ونلبسهم حتى حذيانهم نحذيهم. كل هذا لأجلكم يا عماد الغد
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
37 - غريب
2017-09-20 19:17:27
قد يكون الادارة و المعلمات شافوا سلوك سلبي او ضرر قد يلحق بالطالبات
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
36 - 1375
2017-09-20 19:16:28
اباء وامهات بقية الطالبات غالبيتهم يرفضون تاثير هذه الممثله على تنشأة بناتهم...المديره محقه في تصرفها ووقفت مع الغالبيه العظمى.
لا يعجبني(33) اعجبني(1)
35 - صقر العروبه
2017-09-20 19:16:09
خطا من المديره واستفادوا منه لو تفاهموا مع اهلها كان من انتشر هالفيديوا وزاد من شهرتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - عبدالله
2017-09-20 19:12:40
الله يهديك وامك اجعلي موهبتك في حفظ القرآن والسنة لانها سترفعك دنيا وآخرة قال الله تعالى (يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات)
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
33 - عمر
2017-09-20 19:09:54
المدرسه معهم حق بعدين كيف ٨ سنوات وب خامس ابتدائي المفروض عمرها ١٠ او اكثر
لا يعجبني(11) اعجبني(3)
32 -
2017-09-20 19:09:13
19 صارت كل مدارسنا ما تعرف شيئ عن مدارسنا فلا تحمل في ذمتك و تتحمل ذنب جميع من في هذه المدارس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,686 )
31 - الرحااال
2017-09-20 19:07:59
العنيد ..شكرا ع اهتمامك بتعليقاتي****
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
30 - علي العتيبي
2017-09-20 19:06:22
انشهد انك صادق يااستاذ قينان الغامدي
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
29 - وش دخل
2017-09-20 19:03:27
الحسد بالموضوع. فعلاً انك مريض خارج سياق الموضوع. ماهو شغل المديرة 🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - يقال
2017-09-20 19:01:28
كل ممنوع مرغوب والحين ما انتجته هالمديرة هو شغف الطالبات للتمثيل!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-09-20 18:59:02
طلعوا طلعوا الحساد جماعة قينان يبغون ريحة بس و يتكلمون و يلمون كل معلمي و معلمات و مدراء و مديرات المملكة
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,124 )
26 - العنيد
2017-09-20 18:58:12
الرخوووله --- أشلونس طيبه عاش من شاف تعليقاتك وين مقطوعه ،،، مالك حس ،،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-09-20 18:55:06
كلام الام و البنت مرتب واضح انهن اخذن وقتهن الكافي للتفكير في قول الكلام الذي يسبب أكثر تعاطف من البشر و الاستعانة بخراطين قبل كيل التهم للمديرة و المرشدة .حتى يتعاطف معهن الحسودين
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( عدد التعليقات 11,124 )
24 - العنيد
2017-09-20 18:54:42
جيل اخر زمن سناب وانتي لسه طفلة الله يصلح الشأن ..
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( عدد التعليقات 11,124 )
23 - العنيد
2017-09-20 18:53:29
حتى ولو المديره كلامها صحيح يجب ترك التمثيل لانه راح تأثر على زميلاتها الطالبات اب وام ***هذه الطالبه
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22 - ابو فهد السبيعي
2017-09-20 18:50:14
للاسف الشديد كنا نلوم ونعاتب قينان الغامدي الان اتضحت الصوره ونقف مع قينان
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21 - سندهاالنظامي
2017-09-20 18:49:31
هو الفكر ***المتملقة به وما اكثرهم العديقية🤔
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20 - ترا كل من عنده خصوصيته
2017-09-20 18:48:25
فلا تتدخلين باي فرد معلمة ام طالبة. مافي بكرة غير تقول وش اكلتوا ومع مين و وين سافرتوا وليش مارحتوا تاخذون عمره وليش لابسين كذا وليش سيارتكم فارهة تأثرون على باقي الطلبة
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19 -
2017-09-20 18:48:07
مع الاسف مدارسنا مافيه اسلوب للتعامل مع الطلاب ومافيه احترام لشخية الطفل كلله تهزيئ وتهديد وشرشحة حتى لو كانت المديرة نيتها طيبة
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18 -
2017-09-20 18:47:51
بدون تحيز الحقيقة المديرة معها حق و أكيد لها سند نظامي
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17 -
2017-09-20 18:45:24
مستعجله تبي تمثل مع توم كروز آسف قصدي ابو قصبه .... الله المستعان ماعاد فيه ****
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16 - ماهو بشغلها
2017-09-20 18:44:54
مديرة خلك طبيعية وبحالك وداخل حدود مدرستك وما يفعله اي شخص خارجها ليس لك عليه قرار او تدخل وتحكم به
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15 -
2017-09-20 18:44:37
الرحال ..اعمل للخبر فلترة قبل لا تهاجم هذا أو ذاك
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14 - اجل على كذا
2017-09-20 18:43:12
اذا طالب كان ذكي ونابغه لازم نهاوشة لانه بيظهر بين زملائة مما قد يتسبب لهم الشعور بالغباء🤔 او لاعب كورة جيد فلازم نكسر رجولة مراعاة للي مايعرفون يلعبون 🤔
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13 -
2017-09-20 18:41:37
بما أن المعلم سلوكيات خارج المدرسة تؤثر في عمله فكذلك الطلاب حسب الأنظمة.لا حد يقول كل شيئ لحاله.هذا النظام في التعليم
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12 - على المكشوف
2017-09-20 18:41:19
لو تسأل اي شخص بالشارع بيقول لك من وين هالفكر مشتق
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11 - لو افترضنا
2017-09-20 18:40:31
ما تخاطب الطالبة هكذا وان كان عندها اهتمام بالطالبة تتصل في اهلها وتخبرهم بوجهة نظرها. بس ماللمدرسة اي دخل بهصوصية الطالب مثل اللي حطوا لوحات عن لبس النقاب فالان وضحت توجهاتهم بعد الضغط عليهم من قريب!
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10 -
2017-09-20 18:39:16
الله يصلحك ويصلح ابوك وامك ..
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9 -
2017-09-20 18:38:01
المنافسة على الظهور في وسائل التواصل يسبب حساسية بين الطلاب فكيف لما يكون طالبات.و أن معجبين فلانة أكثر وكذا هذا سباق غير صحي ويشغل الطلاب عن هدف التعليم.و تصبح المدرسة مسرح لذلك.انقلوها لحماية البقية
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8 - ذي تحمل
2017-09-20 18:36:18
فيروس****** وش لك في حياتها الخاصة ماهو بشغلك. اهلها اولى بتربية بنتهم وماعليك سوى ادائها وسلوكها بالمدرسة كأي طالبة اخرى
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7 - إنسان صريح
2017-09-20 18:34:10
تبي الصراحة مديرة المدرسة معها الحق
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6 - زرهان
2017-09-20 18:31:52
يعنى المدرسة مجرمين يهددون طفلة و التعليم وحوش والبنت إلى على اليوتوب والنت أربع وعشرين ساعة دكتورة ذات خلق عالى وامهافاضلة و المربيات والمعلمات على خطأ
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
5 - sar-al-sa
2017-09-20 18:27:42
اذا كان ماجرى بناءا على تعميم تربوي فما اليد حيله اما اذا كان هذا تصرف اجتهادي فلا بد من اعاده الامر الى نصابه بتشجيعها في هوايته بل وصقلها وتنميتها والافتخار بها
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4 -
2017-09-20 18:27:13
بما أن البنت في الصف الخامس فالمروض يبدأ والديها بتعليمها بأنه قرب الوقت اللي خلاص لازم ما تطلع قدام الرجال و راح تكون لها حياة خصوصية مو يشجعونها. خافوا عليها من العين ارجوكم وو علموها كيف تكون آم .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 8,686 )
3 - الرحااال
2017-09-20 18:27:08
الم اقل لكم انهم انكشفوا..حتى الاطفال لم يعيروا لهم لابال وانتباه..بل احتقروا تصرفهم..تمثل ماتمثل انتي شكو ع قولة اخوانا الكويتيين..انتبهي يامديره ويامرشده..الدور واصل لك اذا لم تحترمي القوانين 💚
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2 - تفكير عميق
2017-09-20 18:26:50
وفقها الله المديره واتحدى انها هددتها في الفصل ولكن تبي**** تقول هذا الكلام لبعاد المديره لانها طبقة التعليم الصحيح وهي التربيه اولا
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( عدد التعليقات 8,686 )
1 - الرحااال
2017-09-20 18:24:39
شكل المديره تبيها تعلن التوبه..مثل ماحصل مع ذلك الطفل..الى متى وهؤلاء يعبثون بالأسلام..الى متى وهؤلاء المتشددين يضعونهم ع هرم كل حرم مدرسي او جامعي..الم يعوا ويصحوا انهم اصبحوا منبوذين 💚
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