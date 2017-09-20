الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر طفلة سعودية تؤكد أنها مهددة بالطرد من المدرسة بسبب شهرتها وشغفها بالتمثيل.

وفي التفاصيل، نشرت الطفلة مقطع فيديو وثقته لنفسها، تروي فيه تفاصيل الواقعة التي تمت بينها وبين مديرة المدرسة، حيث توضح الطفلة “ميار”،والتي تبلغ من العمر 8 سنوات إنها تفاجأت أثناء حضورها لإحدى حصص الفصل الخامس الابتدائي باستدعاء المديرة لها وتوجيه تهديدات لها، وتخييرها بين المدرسة والتمثيل الذي قادها للشهرة، ملوحة بالفصل.

ولفتت الطفلة إلى أنه بعد أن أكملت المديرة تهديداتها ووعيدها باشرت مرشدة بالمدرسة تأنيبها وتوبيخها وحذرتها من مواصلة التمثيل والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدت الطفلة في مقطع الفيديو استياءها لما حدث لها، متساءلة: لماذا لم تستدع المديرة أهلها لتوجيه التهديد، وهل يوجد قانون يمنع عليها الظهور على المنصات الافتراضية التي حققت عليها شهرة واسعة ووجدت فيها فضاء لممارسة هواياتها المفضلة.

من جهتها، اكدت والدة ميار أنها اتصلت بمديرة المدرسة للاستفسار عن الموضوع ولم تجد إجابات مقنعة معتبرة أن ابنتها تعرضت للظلم والحسد وأنها تستحق الاعتذار وتشجيع مواهبها بدلًا من كبتها، قبل أن تسخر من إشادة المدرسات بمواهب ابنتها المتفوقة في الوقت الذي تتعرض فيه للمضايقة بسبب شهرتها.

ونوهت والدة ميار إلى أن إحدى المدرسات حاولت ضربها عندما حضرت للمدرسة للاعتراض على تهديد ابنتها لولا تدخل المديرة التي منعتها.

الجدير بالإشارة أن ميار قد ظهرت في عدة مقاطع فيديو تمثيلية ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت تجاوبًا كبيرًا من قبل جمهور واسع من السعوديين، والذين أشاد أغلبهم بمواهب الطفلة وخاصة في التمثيل والكوميديا.