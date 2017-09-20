رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالصور:خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمهورية التركية السابق

بالصور:خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمهورية التركية السابق

بالصور:خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمهورية التركية السابق
حجم الخط A A A
واس 30 2٬229 3 ساعات

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة رئيس الجمهورية التركية السابق عبدالله غول .

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار .

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
30 - ღ
2017-09-20 17:19:13
وش الفرق بين غول واردوغان اصدقاء وتناوبو ع السلطة وكان رئيس وزراء والسياسة التركية ماهي بمزاج الحاكم***** لو كان غول بالسلطة حاليا بتهاجمة الحاجة قلم المؤدبة 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
29 - قلم الحقيقه
2017-09-20 17:17:56
هذه المقابلة وهذا الاستقبال الرفيع المستوى وبكل حفاوة لعبدالله غول من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله بمثابة ضربة تسببت لهم بجلطة داخل صندوق رأس كل أخونجي تابع لقطيع عصابة الأخوان الخونة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
28 - ღ
2017-09-20 17:11:29
قلم تحب ان احد يرد عليها ويعطيها وجه محرومة المسيكينة وحدانية مغرمة ب عبدالله غول 😂🤣 نفس العمر ممكن يفهمها 😂😂😂 ومزيوين وحيوي زين اخيرا طلعت تحب تركي تراه غول ويسجل اغوال 🤣🤣🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-20 17:10:52
كلنا سلمان بن عبدالعزيز وكلنا محمد بن سلمان وكلنا حكومتنا الرشيدة نقف معها ومع سياساتها والسمع والطاعة لها واليخسأ كل الحاقدين الحاسدين المعادين لها داخل الوطن أو خارجه من دول أو عصابات تأتمر بأمرهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ابو شدا
2017-09-20 17:08:57
22 - قاهر الفرس والمجوس 2017-09-20 17:03:38 تعليق مخالف (على راسي طال عمرك )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
25 - ღ
2017-09-20 17:07:30
قلم اطلعي تمشي تسوقي حتى لو مامعك فلوس سوي لايك ع البضاعة وارجعي خوذي لك قهوة *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - ابو شدا
2017-09-20 17:07:08
19 - المشاكس 2017-09-20 17:00:57 ياخوان بلدنا مهبط الوحى وارض الرساله فمرحبا الف بالكبير والصغير والله يحفظ بلدنا من كل شر ...****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابو شدا
2017-09-20 17:03:47
17 - قلم الحقيقه 2017-09-20 16:58:45 حتى كبرت وأصبح لها طلع كرؤوس الشياطين كل شيطان..*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - قاهر الفرس والمجوس
2017-09-20 17:03:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-20 17:01:37
لكن تخسون وتهبون ياجرذان تميم والحمدين وأردوغان اليوم تشاهدون بعض من رؤوسكم وقد تم الاطاحة بها وبلحاها ورمتهم حكومتنا في سجونها والبعض الآخر منكم هرب خارج المملكة يغرد ضد وطنه كالخشقجي والخشقجية.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابو شدا
2017-09-20 17:01:21
قلم الحقيقه 2017-09-20 قلنا لكم سابقآ ولاحقآ وسنقولها لكم اليوم أنتم مجرد أعداء متسترين مجرد أعداء متسترين بغطاء الدين*******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - المشاكس
2017-09-20 17:00:57
ياخوان بلدنا مهبط الوحى وارض الرساله فمرحبا الف بالكبير والصغير والله يحفظ بلدنا من كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
18 - قلم الحقيقه
2017-09-20 16:59:15
حتى كبرت وأصبح لها طلع كرؤوس الشياطين كل شيطان منكم عدو لدود للمملكة العربية السعودية ولشعبها وقادتها ألستم أنتم من تطلقون على بلادنا ببلاد الحرمين في تصور منكم أن تصبح تحت قبضة عصابتكم من الأخوان.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
17 - قلم الحقيقه
2017-09-20 16:58:45
حتى كبرت وأصبح لها طلع كرؤوس الشياطين كل شيطان منكم عدو لدود للمملكة العربية السعودية ولشعبها وقادتها ألستم أنتم من تطلقون على بلادنا ببلاد الحرمين في تصور منكم أن تصبح تحت قبضة عصابتكم من الأخوان.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - ابو شدا
2017-09-20 16:56:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
15 - قلم الحقيقه
2017-09-20 16:55:30
قلنا لكم سابقآ ولاحقآ وسنقولها لكم اليوم أنتم مجرد أعداء متسترين بغطاء الدين معادين لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة خناجر مسمومة في خاصرة هذه البلاد.للأسف الشديد تم ترككم سنين طويلة دون تدخل من الحكومة .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
14 - ابو شدا
2017-09-20 16:54:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
13 - قلم الحقيقه
2017-09-20 16:49:09
أين هم قطيعك وعصابتك يالأخونجي الأخواني الخائن الملعون.لم نراكم تشيدون بهذه الزيارة ولاتعقبون عليها بحرف واحد . دليل كبير على خستكم وعمالتكم لتركيا وللنظام القطري حالكم حال دعاتكم المسجونين وكلابهم .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - نفسيه
2017-09-20 16:45:51
اللهم وفق البطل سلمان والبطل اوردوغان. واخذل الانقلابيين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,707 )
11 - قلم الحقيقه
2017-09-20 16:42:59
مايكذب ألا شاربك يالأخونجي من قطيع الأخوان الخونة.قلم الحقيقه متواجد في هذه الصحيفة منذ سنوات وأتابع جميع تعليقاتكم من سموم أفكاركم***.نحن شهداء للحق وذكر الحقيقة بدليل هذا ا لخبر.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
10 - قلم الحقيقه
2017-09-20 16:38:12
مهللين مرحبين منتشين بقدومهم وزياراتهم . هل اتضحت لكم الصورة جيدآ مدى تمكن هذا الفكر السرطاني الأخواني الداعشي الخبيث في نفوس وفلوب وعقول هؤلاء المرتزقة الزمرة الملعونة.تحتاج بلادنالاقتلاعهم من فوقها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - ابو شدا
2017-09-20 16:34:30
6 - قلم الحقيقه 2017-09-20 15:45:50 ذكروني الأخونجية الخونة الأخوان بصدمتهم السابقة في عهد المرحوم... يشهد الله انك كاذب لا انت محب لدين ولا محب للوطن .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,707 )
8 - قلم الحقيقه
2017-09-20 16:28:55
هل شاهدتم كيف اختفى الخونة الأخونجية الأخوان وغيرهم من الدواعش في هذا الخبر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - loving liberal
2017-09-20 15:47:53
نعم العلاقه مع الاخواني ليس على المستوى المطلوب وعادة الاخوان مالهم مواثيق الله يكفينا شر الاخوان محيطين فينا وبلادنامليانه منهم الله لايكثره لنهم ضد التقدم والازدهارالله يجعل شرهم بنحورهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,707 )
6 - قلم الحقيقه
2017-09-20 15:45:50
ذكروني الأخونجية الخونة الأخوان بصدمتهم السابقة في عهد المرحوم الملك عبدالله غفر الله له وأسكنه فسيح جناته حين استقبل في مطار جدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رعاه وحفظه الله بعد سقوط صنمهم مرسي.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,707 )
5 - قلم الحقيقه
2017-09-20 15:40:25
الأخونجية الخونة الأخوان كأن على رؤوسهم الطير من فصيلة الغربان تنعق عليهم فوقها لاحس ولاخبر لهم .لم يفق منهم أحد من هول الصدمة والصاعقة التي حلت عليهم بمشاهدتهم عبدالله غول في بلادنا يستقبله الملك.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,707 )
4 - قلم الحقيقه
2017-09-20 15:37:24
مرحبآآآآآآآآآآآآآ مليااااااااااااار بالسيد عبدالله غول في بلادنا ضيفآ على قادتها الكرام.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,707 )
3 - قلم الحقيقه
2017-09-20 15:33:42
****.الله يعز مملكتنا وحكامنا آل سعود وينصرهم على كل من عاداهم ويرد كيدهم في نحورهم***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,707 )
2 - قلم الحقيقه
2017-09-20 15:26:54
الآن كل أخونجي من الأخوان عيونهبترجع للخلف وبتخرج من خلف صندوق رأسه ماهو مصدق أن معارض خليفتهم يستقبل في بلادنا استقبال الأبطال ويرحب به من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهم الله.
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,707 )
1 - قلم الحقيقه
2017-09-20 15:21:32
كفـــو حكامنا وقادتنا آل سعود رعاكم الله.هذه السياسة الصحيحة لاوقت للمجاملات***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : اسم

44سمايل. اما المجرمين منهم فهم كالمجرمين من البيض فليس (اللون) سبب في الإجرام يا...
بواسطة : قلم جاف

الوقت الآن غير مناسب حتى للاكراد فاالمنطقة ليست في حاجة مزيدا من الحروب...
بواسطة : سـارونھَہّ

لِـ أُمّي و أُم من يَقرأ ؟ ⠀⠀ جعلهُنّ الله مِمن تقول لهُم النار ⠀⠀ " اِعبُري فإن...
بواسطة :

الايجارات في نزول☺️مأجرني شايب يقول لو يسوى البيت ريال ما نقصت ولا ريال للاجار و...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

بيئة النشاط قبل النشاط!
106 0
mm

قينان الغامدي

أتباع التنظيم السروري هم الشتامون: هكذا بدأت رحلة الكشف والشتم
224 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تصور جديد في اتجاه التعليم الشامل.!؟
142 1
mm

علي الجمل

المرجفون و عيال شريفة!
342 19
mm

عقل العقل

الانفجار السكاني في المملكة
259 7
mm

محمد آل الشيخ

وجاء دور عقلاء قطر
266 1
mm

مشعل السديري

الفيلة والمرأة… سواء بسواء
320 2
mm

عبدالرحمن الراشد

قطر داخل قدر الضغط
303 1
mm

هيلة المشوح

ضاعت فلوسك يا حمد !
201 0
mm

قينان الغامدي

عبدالله أمير قطر الجديد العريق: حمى آل سعود خط أحمر قاتل
379 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
365 6
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
546 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
475 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
744 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
497 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
635 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
470 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
403 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬794 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
708 3
الاخبار الدولية
إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

 المرصد 3 469 33 دقيقة
بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

 المرصد 5 1٬543 60 دقيقة
بالفيديو:شاهد لحظة وقوع زلزال المكسيك وسقوط المباني!

بالفيديو:شاهد لحظة وقوع زلزال المكسيك وسقوط المباني!

 المرصد 31 4٬961 4 ساعات
معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب للآمال.. والشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي

معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب للآمال.. والشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي

 المرصد 26 3٬454 10 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد..لحظة بكاء “النعيمة” أثناء حديثه عن الراحل فيصل بن فهد..ويقول: اتحاد “الفيفا” كان يخاف منه!

شاهد..لحظة بكاء “النعيمة” أثناء حديثه عن الراحل فيصل بن فهد..ويقول: اتحاد “الفيفا” كان يخاف منه!

 المرصد 54 5٬883 11 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟

بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟

 المرصد 34 12٬887 14 ساعة
بالفيديو .. وليد الفراج : أقسم بالله تركي آل الشيخ هلالي .. وهذه ميوله الحالية!

بالفيديو .. وليد الفراج : أقسم بالله تركي آل الشيخ هلالي .. وهذه ميوله الحالية!

 المرصد 69 7٬657 16 ساعة
أول تعليق من شركة “جميل” على قرار هيئة الرياضة بتغيير مسمى الدوري ومستقبل شراكتها مع اتحاد الكرة

أول تعليق من شركة “جميل” على قرار هيئة الرياضة بتغيير مسمى الدوري ومستقبل شراكتها مع اتحاد الكرة

 المرصد 17 10٬743 19 ساعة
اخبار فنية
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

 المرصد 26 14٬829 يوم واحد
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

 المرصد 22 10٬639 يومين
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

 المرصد 38 8٬379 يومين
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 13٬262 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

 المرصد 90 14٬225 يومين
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

 المرصد 105 17٬844 يومين
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬922 4 أيام
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 27٬694 5 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

 المرصد 34 6٬081 16 ساعة
شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسر

شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسر

 المرصد 32 6٬535 20 ساعة
وش معنى تقفيل الجوال ؟ .. شاهد : آل الشيخ يوبخ صحافي قام بالتصوير خلال المؤتمر

وش معنى تقفيل الجوال ؟ .. شاهد : آل الشيخ يوبخ صحافي قام بالتصوير خلال المؤتمر

 المرصد 109 14٬382 21 ساعة
فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

فيديو : “أبو جركل” يكشف عن هدية الوزير “سعود القحطاني” له ..وهكذا علق

 المرصد 90 20٬558 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬685 يومين
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬272 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬720 4 أيام
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬736 أسبوعين
اخبار صحية
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 15 7٬856 5 ساعات
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬703 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬998 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬390 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬150 يومين
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬426 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬671 يومين
“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

 المرصد 24 8٬404 يومين
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬251 يومين
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬716 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬633 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬560 3 أسابيع
الاخيرة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 23 2٬770 1 ساعة
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

 المرصد 42 9٬075 10 ساعات
مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

 المرصد 36 5٬680 يومين
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

 المرصد 80 11٬389 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 201 2٬420 7 ساعات