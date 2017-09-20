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بالصور:خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمهورية التركية السابق
صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة رئيس الجمهورية التركية السابق عبدالله غول .
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار .
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التعليقات
( عدد التعليقات 1 )30 - ღ
وش الفرق بين غول واردوغان اصدقاء وتناوبو ع السلطة وكان رئيس وزراء والسياسة التركية ماهي بمزاج الحاكم***** لو كان غول بالسلطة حاليا بتهاجمة الحاجة قلم المؤدبة 😂
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( عدد التعليقات 28,707 )29 - قلم الحقيقه
هذه المقابلة وهذا الاستقبال الرفيع المستوى وبكل حفاوة لعبدالله غول من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله بمثابة ضربة تسببت لهم بجلطة داخل صندوق رأس كل أخونجي تابع لقطيع عصابة الأخوان الخونة.
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( عدد التعليقات 1 )28 - ღ
قلم تحب ان احد يرد عليها ويعطيها وجه محرومة المسيكينة وحدانية مغرمة ب عبدالله غول 😂🤣 نفس العمر ممكن يفهمها 😂😂😂 ومزيوين وحيوي زين اخيرا طلعت تحب تركي تراه غول ويسجل اغوال 🤣🤣🤣
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( عدد التعليقات 28,707 )27 - قلم الحقيقه
كلنا سلمان بن عبدالعزيز وكلنا محمد بن سلمان وكلنا حكومتنا الرشيدة نقف معها ومع سياساتها والسمع والطاعة لها واليخسأ كل الحاقدين الحاسدين المعادين لها داخل الوطن أو خارجه من دول أو عصابات تأتمر بأمرهم.
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26 - ابو شدا2017-09-20 17:08:57
22 - قاهر الفرس والمجوس 2017-09-20 17:03:38 تعليق مخالف (على راسي طال عمرك )
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( عدد التعليقات 1 )25 - ღ
قلم اطلعي تمشي تسوقي حتى لو مامعك فلوس سوي لايك ع البضاعة وارجعي خوذي لك قهوة *****
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24 - ابو شدا2017-09-20 17:07:08
19 - المشاكس 2017-09-20 17:00:57 ياخوان بلدنا مهبط الوحى وارض الرساله فمرحبا الف بالكبير والصغير والله يحفظ بلدنا من كل شر ...****
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23 - ابو شدا2017-09-20 17:03:47
17 - قلم الحقيقه 2017-09-20 16:58:45 حتى كبرت وأصبح لها طلع كرؤوس الشياطين كل شيطان..*****
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22 - قاهر الفرس والمجوس2017-09-20 17:03:38
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,707 )21 - قلم الحقيقه
لكن تخسون وتهبون ياجرذان تميم والحمدين وأردوغان اليوم تشاهدون بعض من رؤوسكم وقد تم الاطاحة بها وبلحاها ورمتهم حكومتنا في سجونها والبعض الآخر منكم هرب خارج المملكة يغرد ضد وطنه كالخشقجي والخشقجية.
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20 - ابو شدا2017-09-20 17:01:21
قلم الحقيقه 2017-09-20 قلنا لكم سابقآ ولاحقآ وسنقولها لكم اليوم أنتم مجرد أعداء متسترين مجرد أعداء متسترين بغطاء الدين*******
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19 - المشاكس2017-09-20 17:00:57
ياخوان بلدنا مهبط الوحى وارض الرساله فمرحبا الف بالكبير والصغير والله يحفظ بلدنا من كل شر
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( عدد التعليقات 28,707 )18 - قلم الحقيقه
حتى كبرت وأصبح لها طلع كرؤوس الشياطين كل شيطان منكم عدو لدود للمملكة العربية السعودية ولشعبها وقادتها ألستم أنتم من تطلقون على بلادنا ببلاد الحرمين في تصور منكم أن تصبح تحت قبضة عصابتكم من الأخوان.
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( عدد التعليقات 28,707 )17 - قلم الحقيقه
حتى كبرت وأصبح لها طلع كرؤوس الشياطين كل شيطان منكم عدو لدود للمملكة العربية السعودية ولشعبها وقادتها ألستم أنتم من تطلقون على بلادنا ببلاد الحرمين في تصور منكم أن تصبح تحت قبضة عصابتكم من الأخوان.
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16 - ابو شدا2017-09-20 16:56:17
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,707 )15 - قلم الحقيقه
قلنا لكم سابقآ ولاحقآ وسنقولها لكم اليوم أنتم مجرد أعداء متسترين بغطاء الدين معادين لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة خناجر مسمومة في خاصرة هذه البلاد.للأسف الشديد تم ترككم سنين طويلة دون تدخل من الحكومة .
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14 - ابو شدا2017-09-20 16:54:06
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,707 )13 - قلم الحقيقه
أين هم قطيعك وعصابتك يالأخونجي الأخواني الخائن الملعون.لم نراكم تشيدون بهذه الزيارة ولاتعقبون عليها بحرف واحد . دليل كبير على خستكم وعمالتكم لتركيا وللنظام القطري حالكم حال دعاتكم المسجونين وكلابهم .
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12 - نفسيه2017-09-20 16:45:51
اللهم وفق البطل سلمان والبطل اوردوغان. واخذل الانقلابيين
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( عدد التعليقات 28,707 )11 - قلم الحقيقه
مايكذب ألا شاربك يالأخونجي من قطيع الأخوان الخونة.قلم الحقيقه متواجد في هذه الصحيفة منذ سنوات وأتابع جميع تعليقاتكم من سموم أفكاركم***.نحن شهداء للحق وذكر الحقيقة بدليل هذا ا لخبر.
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( عدد التعليقات 28,707 )10 - قلم الحقيقه
مهللين مرحبين منتشين بقدومهم وزياراتهم . هل اتضحت لكم الصورة جيدآ مدى تمكن هذا الفكر السرطاني الأخواني الداعشي الخبيث في نفوس وفلوب وعقول هؤلاء المرتزقة الزمرة الملعونة.تحتاج بلادنالاقتلاعهم من فوقها
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9 - ابو شدا2017-09-20 16:34:30
6 - قلم الحقيقه 2017-09-20 15:45:50 ذكروني الأخونجية الخونة الأخوان بصدمتهم السابقة في عهد المرحوم... يشهد الله انك كاذب لا انت محب لدين ولا محب للوطن .
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( عدد التعليقات 28,707 )8 - قلم الحقيقه
هل شاهدتم كيف اختفى الخونة الأخونجية الأخوان وغيرهم من الدواعش في هذا الخبر
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7 - loving liberal2017-09-20 15:47:53
نعم العلاقه مع الاخواني ليس على المستوى المطلوب وعادة الاخوان مالهم مواثيق الله يكفينا شر الاخوان محيطين فينا وبلادنامليانه منهم الله لايكثره لنهم ضد التقدم والازدهارالله يجعل شرهم بنحورهم
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( عدد التعليقات 28,707 )6 - قلم الحقيقه
ذكروني الأخونجية الخونة الأخوان بصدمتهم السابقة في عهد المرحوم الملك عبدالله غفر الله له وأسكنه فسيح جناته حين استقبل في مطار جدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رعاه وحفظه الله بعد سقوط صنمهم مرسي.
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( عدد التعليقات 28,707 )5 - قلم الحقيقه
الأخونجية الخونة الأخوان كأن على رؤوسهم الطير من فصيلة الغربان تنعق عليهم فوقها لاحس ولاخبر لهم .لم يفق منهم أحد من هول الصدمة والصاعقة التي حلت عليهم بمشاهدتهم عبدالله غول في بلادنا يستقبله الملك.
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( عدد التعليقات 28,707 )4 - قلم الحقيقه
مرحبآآآآآآآآآآآآآ مليااااااااااااار بالسيد عبدالله غول في بلادنا ضيفآ على قادتها الكرام.
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( عدد التعليقات 28,707 )3 - قلم الحقيقه
****.الله يعز مملكتنا وحكامنا آل سعود وينصرهم على كل من عاداهم ويرد كيدهم في نحورهم***
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( عدد التعليقات 28,707 )2 - قلم الحقيقه
الآن كل أخونجي من الأخوان عيونهبترجع للخلف وبتخرج من خلف صندوق رأسه ماهو مصدق أن معارض خليفتهم يستقبل في بلادنا استقبال الأبطال ويرحب به من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهم الله.
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( عدد التعليقات 28,707 )1 - قلم الحقيقه
كفـــو حكامنا وقادتنا آل سعود رعاكم الله.هذه السياسة الصحيحة لاوقت للمجاملات***
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