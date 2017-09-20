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تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!
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المرصد 32 4٬847 4 ساعات

صحيفة المرصد: تعرضت الطفلة مدين وليد الياتي (7 أعوام)، لحادث دهس من قبل سائق باص مدرسي عند عودتها إلى بيتها في مدينة الدمام صباح أمس الثلاثاء.
وأكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أنه تم استقبال حالة الطفلة التي تعرضت للدهس.
وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن سائق الباص حينما توقف أمام منزل ندين، انشغل بالحديث بالجوال، ولم ينتبه إلى أن الطفلة تسير أمام الباص، فتحرك ودهسها، ثم حملها ووضعها أمام باب المنزل وهرب.
من جانبها، أكدت والدة الطفلة إن ابنتها تعرضت لمشكلات في الطحال والكبد، وأصيبت بنزيف استدعى نقلها إلى مستشفى قوى الأمن، وفقًا لـ “عاجل”.
ولفتت والدة الطفلة أنه صدر قرار أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بالاهتمام بحالتها، بعد مناشدته عبر هاشتاق(#مدين_الياتي_تحتاج_لسرير) ما دفع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية إلى متابعة ملفها الصحي ثم نقلها إلى مستشفى الولادة بالدمام.

بدوره، علق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة الشرقية مطلق الجلعود، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر” إنه ” تم قبول حالة مدين بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعد إنهاء إجراءات قبولها.. تمنياتنا لها بالشفاء”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 -
2017-09-20 19:28:05
لعن ابو شاربك ياهمجي اسعفها على الأقل لو قطو ما سويتها تدعسها وتنحاش معدنك قذر ويش وراك لاحق على كل شيء الان اللطم على حالك زي النسوان على سواتك
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31 - زائر المساء🌻
2017-09-20 18:44:59
يطبق عليه نظام الهروب من موقع الحادث
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30 - إنسان صريح
2017-09-20 18:41:24
بشرية اشغلتها مواقع التواصل الله يشغلنا الا في طاعته
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29 - زائر المساء🌻
2017-09-20 18:38:57
حملها ووضعها أمام باب المنزل وهرب.لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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28 - زائر المساء🌻
2017-09-20 18:37:47
انشغل بالحديث بالجوال، ولم ينتبه إلى أن الطفلة تسير أمام الباص، فتحرك ودهسها
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27 - ابوعبدالله
2017-09-20 18:23:42
ياجماعه لاتظلمون الرجال باقي ما اتضحت الحقيقه. ة.
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26 -
2017-09-20 18:14:06
اجنبي لن يتم محاسبته لو سعودي اسحقووووه سحقاً
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25 - الناقد
2017-09-20 17:48:19
طيب والسائق ويش صار عليه ، المفروض سجن وغرامه وترحيل إن كان وافد . . وسجن وغرامه ومنعه من السياقه نهائياً إن مواطن !!
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24 - الجوالات مصيبة المصايب
2017-09-20 17:31:49
أنتبهوا من سائقين اللموزين الذين يستخدموا بطاقة دولار وطيلة وقته. كلام في كلام ومن على شاكلته
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( عدد التعليقات 8,920 )
23 - المنتصر بالله
2017-09-20 16:57:49
مستعدين ندفع تأمين صحي على شرط نلقى علاج وسرير بدون شحاذه ومناشدات وبدون إهانة كرامه وحب خشوم وحب نعول وووو و وووووو
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22 - احمدرررر
2017-09-20 16:53:19
دهس إنسانه بسبب إستهتاره وإستعماله الجوال ثم ألقى بها وفر هاربا ولا حس ولا خبر عن القبض عليه ومعاقبته ؟
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( عدد التعليقات 8,920 )
21 - المنتصر بالله
2017-09-20 16:52:47
سواق الباص وينه هل تم القبض عليه هل هو وافد أو سعودي آفآ يا مرور الدمام وين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجاني وين وصل الأمن والأمان يا من صدعتوا رؤوسنا الله لا يغير علينا أمن وأمان وسرير في الصح
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20 - احمدرررر
2017-09-20 16:50:55
هل نترك المتسبب ؟ وماذا عن معاقبة سائق الباص ؟ ارتكب جريمتين الاولى الاستهتار بأرواح الناس بإستعمال الجوال اثناء القياده والثانية إلقاء المصابة في حادث تسبب فيه وتعريض حياتها للخطر لابد من عقاب صارم
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19 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-20 16:47:45
الطفله الله يشفيها وتقوم بالسلامه إحنا الي يهمنا في الموظوع السائق الأجنبي يعاقب بالسجن والترحيل .
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( عدد التعليقات 8,920 )
18 - المنتصر بالله
2017-09-20 16:47:44
طيب لو لم يتم مناشدات وهاشتاق هل تموت البنت في الشارع هذا ما فهمته من الخبر أو الموضوع وين نحن في أي دوله من العالم نحن آفآ يا وزارة الصحة آفآ يا وزارة الإسكان آفآ يا أغنى دوله في العالم آفآ يا قوم وو
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17 -
2017-09-20 16:46:14
اذا عرف السبب بطل العجب ايش اتخلف والهمجيه اسعفها على الاقل
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16 - ضمير الناس
2017-09-20 16:44:50
الحمدلله على سلامة الطفله والتي لاتعتبرالاولى ولا الاخيره مع فوضى نقل الطلاب***
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15 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-20 16:43:31
أحد قرأ عقوبه الجاني طبعآ كل الخبر عن الطفله والجاني الأجنبي حر طليق هزلت ورب الكعبه تساهل مع الأجنبي .
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14 - ضمير الناس
2017-09-20 16:42:44
من واجب التعليم التوعيه بشكل مكثف لتحرك الاطفال وخاصه امام السيارات وعدم الوقوف قرب السيارات عندالمدارس ***اماالسائق ففعله جريمه يجب محاسبته عليه***
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13 - الصبر جميل
2017-09-20 16:40:43
لا احساس ولاضمير اليس بمسلم لماذا تترك طفله بهذه الطريقة لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم على الاقل اسعفتها الى المستشفى تتركها بجانب بيتها لماذا اتظن ان الله لن يراك .
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12 - زياد العمري
2017-09-20 16:34:54
لماذا المناشده للحصول على السرير هذا تقصير من وزارة الصحه
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11 - إلى متى ياوطن يحتاج المواطن أن يصور فديوهات ويكتب هاشتاقات
2017-09-20 16:32:19
ليحصل على أبسط أنواع الخدمات // إلى متى ياوطن // إلى متى
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10 - الله يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة
2017-09-20 16:29:59
لكن حز في نفسي ان المستشفى او اشؤون الصحية لم تتحرك ولم تقبل دخول الطفلة غير بعد تدخل سعود بن نايف . المفروض يتغير هذا الحال . حرام مواطن يبحث في وطنه عن سرير لكي يعالج طفلته الصغيرة .
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9 - الله يشفيها ويعافيها عاجلاً يارب
2017-09-20 16:27:39
الله يشفي هالزهرة الجميلة ؛ والسواق له حساب عسير من شرطة الدمام ومن النيابة العامة لاتخافون هالافعال الدولة تشد فيها .
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8 - زياد العمري
2017-09-20 16:26:42
تعليق مخالف
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7 - مجبر رجل القعسي
2017-09-20 16:24:50
مع الاسف ماتقبل طفله تعرضت لحادث دهس دخولها للمستشفى سوا كانت سعوديه او غير سعوديه الا بمناشدة امير المنطفه معقول هذا الخبر صراحه صدمه للمواطن والمقيم في العالم كله الطواري تستقبل حالة الدهس وعلاجها
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6 - احمدرررر
2017-09-20 16:24:36
وماذا عن معاقبة سائق الباص ؟ ارتكب جريمتين الاولى الاستهتار بأرواح الناس بإستعمال الجوال اثناء القياده والثانية إلقاء المصابة في حادث تسبب فيه وتعريض حياتها للخطر لابد من عقاب صارم
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5 - خبير
2017-09-20 16:22:01
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
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4 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-20 16:13:34
سلامات ابويه أسال الله رب العباد ورب كل شيء فى هذا الوجود يشفيك ويعافيك ويحفظك لإلهك يارب العالمين 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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3 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-20 16:13:30
سلامات ابويه أسال الله رب العباد ورب كل شيء فى هذا الوجود يشفيك ويعافيك ويحفظك لإلهك يارب العالمين 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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2 - محمد 😑
2017-09-20 16:11:07
تم حملها ووضعها امام باب المنزل وهرب .. م تخاف الله في بنت في عمر الزهور .. لو اسعفتها كان خففت من موقفك لكن هروبك وداك للتهلكه !!
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1 - منقاش
2017-09-20 16:09:15
الله يشفيها ويعافيها .. ولكن هل تم ترك السواق دون مساءلة؟
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