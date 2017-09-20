تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!
صحيفة المرصد: تعرضت الطفلة مدين وليد الياتي (7 أعوام)، لحادث دهس من قبل سائق باص مدرسي عند عودتها إلى بيتها في مدينة الدمام صباح أمس الثلاثاء.
وأكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أنه تم استقبال حالة الطفلة التي تعرضت للدهس.
وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن سائق الباص حينما توقف أمام منزل ندين، انشغل بالحديث بالجوال، ولم ينتبه إلى أن الطفلة تسير أمام الباص، فتحرك ودهسها، ثم حملها ووضعها أمام باب المنزل وهرب.
من جانبها، أكدت والدة الطفلة إن ابنتها تعرضت لمشكلات في الطحال والكبد، وأصيبت بنزيف استدعى نقلها إلى مستشفى قوى الأمن، وفقًا لـ “عاجل”.
ولفتت والدة الطفلة أنه صدر قرار أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بالاهتمام بحالتها، بعد مناشدته عبر هاشتاق(#مدين_الياتي_تحتاج_لسرير) ما دفع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية إلى متابعة ملفها الصحي ثم نقلها إلى مستشفى الولادة بالدمام.
بدوره، علق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة الشرقية مطلق الجلعود، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر” إنه ” تم قبول حالة مدين بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعد إنهاء إجراءات قبولها.. تمنياتنا لها بالشفاء”.
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التعليقات
لعن ابو شاربك ياهمجي اسعفها على الأقل لو قطو ما سويتها تدعسها وتنحاش معدنك قذر ويش وراك لاحق على كل شيء الان اللطم على حالك زي النسوان على سواتك
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يطبق عليه نظام الهروب من موقع الحادث
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بشرية اشغلتها مواقع التواصل الله يشغلنا الا في طاعته
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حملها ووضعها أمام باب المنزل وهرب.لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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انشغل بالحديث بالجوال، ولم ينتبه إلى أن الطفلة تسير أمام الباص، فتحرك ودهسها
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ياجماعه لاتظلمون الرجال باقي ما اتضحت الحقيقه. ة.
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اجنبي لن يتم محاسبته لو سعودي اسحقووووه سحقاً
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طيب والسائق ويش صار عليه ، المفروض سجن وغرامه وترحيل إن كان وافد . . وسجن وغرامه ومنعه من السياقه نهائياً إن مواطن !!
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أنتبهوا من سائقين اللموزين الذين يستخدموا بطاقة دولار وطيلة وقته. كلام في كلام ومن على شاكلته
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مستعدين ندفع تأمين صحي على شرط نلقى علاج وسرير بدون شحاذه ومناشدات وبدون إهانة كرامه وحب خشوم وحب نعول وووو و وووووو
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دهس إنسانه بسبب إستهتاره وإستعماله الجوال ثم ألقى بها وفر هاربا ولا حس ولا خبر عن القبض عليه ومعاقبته ؟
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سواق الباص وينه هل تم القبض عليه هل هو وافد أو سعودي آفآ يا مرور الدمام وين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجاني وين وصل الأمن والأمان يا من صدعتوا رؤوسنا الله لا يغير علينا أمن وأمان وسرير في الصح
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هل نترك المتسبب ؟ وماذا عن معاقبة سائق الباص ؟ ارتكب جريمتين الاولى الاستهتار بأرواح الناس بإستعمال الجوال اثناء القياده والثانية إلقاء المصابة في حادث تسبب فيه وتعريض حياتها للخطر لابد من عقاب صارم
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الطفله الله يشفيها وتقوم بالسلامه إحنا الي يهمنا في الموظوع السائق الأجنبي يعاقب بالسجن والترحيل .
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طيب لو لم يتم مناشدات وهاشتاق هل تموت البنت في الشارع هذا ما فهمته من الخبر أو الموضوع وين نحن في أي دوله من العالم نحن آفآ يا وزارة الصحة آفآ يا وزارة الإسكان آفآ يا أغنى دوله في العالم آفآ يا قوم وو
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اذا عرف السبب بطل العجب ايش اتخلف والهمجيه اسعفها على الاقل
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الحمدلله على سلامة الطفله والتي لاتعتبرالاولى ولا الاخيره مع فوضى نقل الطلاب***
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أحد قرأ عقوبه الجاني طبعآ كل الخبر عن الطفله والجاني الأجنبي حر طليق هزلت ورب الكعبه تساهل مع الأجنبي .
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من واجب التعليم التوعيه بشكل مكثف لتحرك الاطفال وخاصه امام السيارات وعدم الوقوف قرب السيارات عندالمدارس ***اماالسائق ففعله جريمه يجب محاسبته عليه***
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لا احساس ولاضمير اليس بمسلم لماذا تترك طفله بهذه الطريقة لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم على الاقل اسعفتها الى المستشفى تتركها بجانب بيتها لماذا اتظن ان الله لن يراك .
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لماذا المناشده للحصول على السرير هذا تقصير من وزارة الصحه
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ليحصل على أبسط أنواع الخدمات // إلى متى ياوطن // إلى متى
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لكن حز في نفسي ان المستشفى او اشؤون الصحية لم تتحرك ولم تقبل دخول الطفلة غير بعد تدخل سعود بن نايف . المفروض يتغير هذا الحال . حرام مواطن يبحث في وطنه عن سرير لكي يعالج طفلته الصغيرة .
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الله يشفي هالزهرة الجميلة ؛ والسواق له حساب عسير من شرطة الدمام ومن النيابة العامة لاتخافون هالافعال الدولة تشد فيها .
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تعليق مخالف
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مع الاسف ماتقبل طفله تعرضت لحادث دهس دخولها للمستشفى سوا كانت سعوديه او غير سعوديه الا بمناشدة امير المنطفه معقول هذا الخبر صراحه صدمه للمواطن والمقيم في العالم كله الطواري تستقبل حالة الدهس وعلاجها
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وماذا عن معاقبة سائق الباص ؟ ارتكب جريمتين الاولى الاستهتار بأرواح الناس بإستعمال الجوال اثناء القياده والثانية إلقاء المصابة في حادث تسبب فيه وتعريض حياتها للخطر لابد من عقاب صارم
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أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها
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سلامات ابويه أسال الله رب العباد ورب كل شيء فى هذا الوجود يشفيك ويعافيك ويحفظك لإلهك يارب العالمين 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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سلامات ابويه أسال الله رب العباد ورب كل شيء فى هذا الوجود يشفيك ويعافيك ويحفظك لإلهك يارب العالمين 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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تم حملها ووضعها امام باب المنزل وهرب .. م تخاف الله في بنت في عمر الزهور .. لو اسعفتها كان خففت من موقفك لكن هروبك وداك للتهلكه !!
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الله يشفيها ويعافيها .. ولكن هل تم ترك السواق دون مساءلة؟
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