تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

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صحيفة المرصد: تعرضت الطفلة مدين وليد الياتي (7 أعوام)، لحادث دهس من قبل سائق باص مدرسي عند عودتها إلى بيتها في مدينة الدمام صباح أمس الثلاثاء.

وأكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أنه تم استقبال حالة الطفلة التي تعرضت للدهس.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن سائق الباص حينما توقف أمام منزل ندين، انشغل بالحديث بالجوال، ولم ينتبه إلى أن الطفلة تسير أمام الباص، فتحرك ودهسها، ثم حملها ووضعها أمام باب المنزل وهرب.

من جانبها، أكدت والدة الطفلة إن ابنتها تعرضت لمشكلات في الطحال والكبد، وأصيبت بنزيف استدعى نقلها إلى مستشفى قوى الأمن، وفقًا لـ “عاجل”.

ولفتت والدة الطفلة أنه صدر قرار أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بالاهتمام بحالتها، بعد مناشدته عبر هاشتاق(#مدين_الياتي_تحتاج_لسرير) ما دفع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية إلى متابعة ملفها الصحي ثم نقلها إلى مستشفى الولادة بالدمام.

بدوره، علق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة الشرقية مطلق الجلعود، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر” إنه ” تم قبول حالة مدين بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعد إنهاء إجراءات قبولها.. تمنياتنا لها بالشفاء”.

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