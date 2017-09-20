السعودية تعلن موقفها الرسمي تجاه استفتاء كردستان العراق
صحيفة المرصد-واس:صرح مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية تعليقاً على الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق في 25 من شهر سبتمبر 2017م ، أنه تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من مخاطر وحرصاً منها على تجنب أزمات جديدة قد ينتج عنها تداعيات سلبية ، سياسية، وأمنية، وإنسانية، تشتت الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها.
وانسجاماً مع المواقف الإقليمية والدولية بهذا الشأن، فإن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود برزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه.
وتدعو المملكة العربية السعودية الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي الشقيق بجميع مكوناته، وبما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق الشقيق ويحفظ وحدته وسيادته.
والمملكة إذ تعبر عن تقديرها لرئيس مجلس وزراء جمهورية العراق السيد الدكتور حيدر العبادي على جهودهم في خدمة العراق والشعب العراقي بكافة مكوناته، كما تعبر عن تقديرها للقادة ومكونات الشعب في إقليم كردستان العراق وما حققه من إنجازات وتقدم في كافة المجالات لتدعو إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وعدم التسرع في اتخاذ أي مواقف أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي، والعمل وفق ما تقتضي مصلحة الطرفين ويحقق تطلعات الشعب العراقي بالعودة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وأحكام الدستور العراقي.
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التعليقات
الشيعه دخلوا العراق من ايران والاكراد جائوا من اسياء الوسطى وتركيا . وطرد السنة
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مقتطفات من البيان : ((وتدعوالمملكة العربية السعودية الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار)) .. ((ويحفظ وحدته وسيادته)) .. جميل ان تدعوا المملكة لمثل هذه الامور .. واتمنى ان تطبق على جميع الخلافات
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الوقت الآن غير مناسب حتى للاكراد فاالمنطقة ليست في حاجة مزيدا من الحروب
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ت6 😂😂 خايف يعني والله من حق الأكراد دولتهم المستقلة. والعراقيين يرون السعودية عدوة لهم وولائهم لإيران يا قومجي
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ت1 خليك في الرضاعه يانيدو والله ماتدري انت بالصف والا بالرف!!
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ان تلهي عدوك بهاتف خلوي افضل من استثارته بالحق مادام الجمع كثر الى جانب عدم الاستفتاء والضرر سينتشر في حاله حصوله وقديما قيل: حشر مع الناس عيد. هذا وهو حشر الكل يخشاه
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المالكي وأذناب ايران سلموا العراق لإيران ولَم يبقى غير كردستان. مطلب الأكراد هو عدم تولي ذنب ايران نوري المالكي منصب رئاسة الوزراء وحل مليشيات الحشد الشعبي اللي هي تابعة للحرس الثوري الإيراني. حقهم
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للاسف سيكون العراق اول دوله يتم تقسيمها وهذا مايسعى اليه اعداء الامة العربيه والاسلاميه ونجح مخططهم ويليها بعد ذلك سوريا فكل تلك الحروب والازمات تنتهي بالتقسيم!!
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والسبب هو ان العراق لن يسمح بالانفصال وتدخل المنطقة في دوامة العنف مما قد يعطي ذريعة لدخول تركيا وإيران في صراع على الإقليم وفِي هذي الحاله ستتدخل السعودية لحماية مصالحها في المنطقه وتعم الفوضى
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خلوهم ينفصلون وش دخلنا فيهم
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