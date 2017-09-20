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بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية
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المرصد 16 3٬243 4 ساعات

صحيفة المرصد:كشفت إحدى المنشقات عن النظام في كوريا الشمالية عن شكل الحياة تحت حكم كيم يونغ أون، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية وجواريه صغيرات السن وطعامه الفخم.

المنشقة هي “هي يون ليم” من بيونغ يانغ وتبلغ من العمر 26 سنة، وهي ابنة عقيد في الجيش الكوري يدعى “ووي يون ليم” (51 عاما)، وهو عضو في الدائرة الداخلية للنظام.

وفي عام 2015، عندما توفي والدها، قررت هي وأسرتها ترك البلاد إلى الخارج، وقد تحدثت الآن من مكان غير محدد في كوريا الجنوبية لفضح أسرار الحياة القاسية في ظل النظام في بلدها.

وتطرقت إلى حملة كيم الخطيرة بشأن التسلح النووي والتجارب الصاروخية التي يقودها في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إعدام موسيقيين

وقالت ابنة عقيد الجيش السابق إنها أجبرت في إحدى المرات على مشاهدة مجموعة من 11 موسيقياً تم إعدامهم في ملعب لكرة القدم بعد اتهامهم بإنتاج فيلم إباحي. وبحسب موقع”العربية نت”نقلاً عن صحيفة “ميرور البريطانية”، تمت عملية الإعدام هذه عن طريق وضع الموسيقيين في فوهات المدافع المضادة للصواريخ.

وعن هذا الموقف قالت هي يون ليم: “لقد كان ذلك فظيعا، ولم أكن قادرة على تناول الطعام لمدة ثلاثة أيام، ما جعل معدتي خاوية وأصابني الإعياء”.

وأضافت: “رغم كل الامتيازات التي كنا نتمتع بها إلا أن الحياة في بيونغ يانغ كانت مخيفة”.

طقوس كيم

في سياق آخر، ذكرت هي كيف أن كيم يونغ أون يتناول وجبة غداء لا يقل سعرها عن 1000 جنيه استرليني، في حين أن شعبه يضطر لأكل الأعشاب للبقاء على قيد الحياة.

كما كشفت كيف أن الزعيم الكوري الشمالي يقوم بأخذ الفتيات المراهقات من المدارس، ويجعلهن جواري له، على الرغم من كونه متزوجا وأبا لثلاثة أطفال.

وعن هذا الموضوع قالت: “كان المسؤولون يأتون إلى مدارسنا ويختطفون الفتيات في سن المراهقة، للعمل في واحدة من مئات المنازل التابعة لكيم حول في يونغ يانغ.. ليس بإمكانهن أن يتذمرن أو يفعلن أي خطأ لأن مصيرهن سوف يكون الاختفاء”.

وقالت هي، التي غيرت اسمها لحماية هويتها: “بعد أن يقضي وطره منهن، يتم التخلص منهن أو يتم تزويجهن لكبار المسؤولين”.

رحلة الفرار

وكشفت أنه منذ أن تولى الحكم فقد أودع كيم يونغ أون، أكثر من 25 مليون شخص في السجون.

وأوضحت أنها لم تتمكن من الفرار من البلاد، إلا بعدما قدمت والدتها رشوة إلى أحد الحراس، أتاحت لهما بالإضافة إلى أخيها الأصغر الهرب عن طريق الصين.

وقد كلفتهم تلك المغامرة مبلغ 5000 جنيه استرليني، وشملت تهريبهم إلى لاوس ومن ثم إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية.

وقالت هي يون من مكانها السري: “كان لا بد من هذا الطريق لأنه من الصعب أن تدخل كوريا الجنوبية مباشرة من الشمالية فالأمر مرعب”.

وأضافت: “كنا نعتقد بأنه سوف يتم اكتشاف أمرنا في أي لحظة، وكان السائق الذي أخذنا يوزع الرشاوى باستمرار طوال الطريق إلى الصين”. وختمت قائلة: “لم أشعر بسعادة غامرة كما حصل معي عندما وجدت نفسي خارج كوريا الشمالية”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - الشاعر📝
2017-09-20 18:22:32
الرجل اعدم11موسيقياً بعد إنتاجهم للفيلم الإباحي وهذه من واجبات المسؤول ويتناول أغلى الوجبات وشعبه يأكل الأعشاب فليست صادقه وكل ماقالته هو بدافع الحقد ويكفيه أنه شيد سلاحه النووي الفتاك ولم يلتفت لأحد)
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15 - هذا شكله وهو يطلق الصواريخ كأنه يلعب فيديو قيمز
2017-09-20 18:00:42
فيديو قيمز حقيقية
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( عدد التعليقات 28,919 )
14 - برق _ الحرم
2017-09-20 17:57:12
(((((( التنين الصغير قد يفعلها ............... في امريكا ويدفعها الثمن باهضا جدا ...و التي كثيرا ماتستخدم النساء كأدوات وكمنشقات ضد دولهم وكذلك اشباههن من الرجال )))))
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13 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-20 17:53:33
رغم الكراهية لهذا النظام ورموزه .. إلا انني اتمنى ان نأخذه عهدة مستردة لمدة شهرين فقط وله كامل الصلاحية .. ههههه
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12 - “لم أشعر بسعادة غامرة ... عندما وجدت نفسي خارج كوريا الشمالية”
2017-09-20 17:52:04
وستشعري بالسعاده المطلقة عندما يشهد قلبك وجوارحك "أن لا إله إلا الله "
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11 - “لم أشعر بسعادة غامرة ... عندما وجدت نفسي خارج كوريا الشمالية”
2017-09-20 17:48:22
جميع انواع الحريات مجازية // والحرية الحقيقية هي الإنفكاك من قيود العبودية بأشكلها الى عبادة الواحد المنان //
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10 - ديدن كل ديكتاتور وكل طاغية // وما معمر القذافي عنك ببعيد
2017-09-20 17:36:56
ليس حراً من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة - نيلسون مانديلا
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9 - علي ابو تميم
2017-09-20 17:34:41
الأفطس ذا والله ماهو هين 💪
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8 -
2017-09-20 17:34:37
غريبة حتى في كوريا الشمالية سبايا وجواري وماهم مسلمين
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7 - دبي دار الحي
2017-09-20 17:34:14
كنت في كوريا قبل رمضان لمدة 13 يوم كل شي تسمعونه عن هذا الرئيس كله كلام اعلام وهو نفسه يبحب الظهور للاعلام والقنوات بالعربي مثله مثل اي رئيس يعني ماعند ك احد
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6 - نصراوي
2017-09-20 17:25:27
المنشق راح يضل منشق ومستحيل احد يصدقه لانه منشق
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5 - سامر
2017-09-20 17:11:12
بدت تطلع الدعيات على كوريا الشمالية لآن امريكا غضبانه عليها مابقا لايقولون رئيسهم يحط شعبه نيشأن عشان يتدرب عليهم
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-20 17:10:10
ان كيم بونغ اون يتناول وجبة غداء لا يقل سعرها عن 1000 جنيه أسترليني في حين أن شعبه يضطر لأكل الأعشاب للبقاء على قيد الحياة .😨😨😨😨😨😨😨😨
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3 - ضمير الناس
2017-09-20 16:56:52
الكوري اذافتح اثمه سكرعينه ***هالكيم دايم يضحك ماندري اخرت هالضحك***
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2 - ابو محمد
2017-09-20 16:53:02
من حق الدولة اتخاذ اي اجراء تراه لمنع انتشار الفساد. لنصحو اصحاب الافلام الاباحية يروحون لدولة الخلافة الاخوانية ، الدستور يحمي الشواذ فما بالكم بالافلام الاباحية.
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1 - نفسيه
2017-09-20 16:36:11
كل من انشق. قام يبربر بكلام فاضي. سحقا للمنشقيين
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