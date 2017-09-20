شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له أمير قطر” تميم بن حمد آل ثاني”أثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة,حيث أشار الرئيس”دونالد ترامب” بيده قاصداً بعد حديثه نقل الكلمة إلي أمير قطر ولكن ظن تميم أنها إشارة للمصافحة ومد يده ثم تدارك الموقف ووجه كلمته للصحافيين.

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