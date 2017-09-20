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شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له أمير قطر” تميم بن حمد آل ثاني”أثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة,حيث أشار الرئيس”دونالد ترامب” بيده قاصداً بعد حديثه نقل الكلمة إلي أمير قطر ولكن ظن تميم أنها إشارة للمصافحة ومد يده ثم تدارك الموقف ووجه كلمته للصحافيين.
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التعليقات
27 - أبو مشاري2017-09-20 19:46:15
اللهم صلي وسلم على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم
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26 - هنطش2017-09-20 19:35:56
الخوف والربكه توها مقبلة في الطريق ما أحد يحط رأسه برأس ال سعود إلا ويكسرون قرونه مثل غيره
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25 - KKK2017-09-20 19:33:28
هههه ههههههههههههه هههههههههههههه
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24 - كلمة ولو جبر خاطر2017-09-20 19:28:10
كل يوم ويكبر هذا الرجل بعيني مع اني ما كنت طايقه قبل، الحين بس عرفت ليش قطر بخير الله يديم عليهم ولا يغير عليهم
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23 -2017-09-20 19:27:39
جنت على نفسها براكش
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22 -2017-09-20 19:26:46
يستاهل البرد من ضيع عباته
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21 - الساري2017-09-20 19:14:36
فعلا يتيم المجد واظح الربكه والخوف اللهم لا شماته
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20 -2017-09-20 19:08:35
طيب وش المشكله .... عاقل وجالس مع مهبول
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19 - خيال2017-09-20 19:06:02
شاهد ماشفش حاجة.
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18 - إفتراس2017-09-20 18:38:17
ياناس وش فيكم شئ عادي تحصل مع اي واحد منا سؤ تقدير لا يودي ولا يجيب
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17 - مواطن مسكين2017-09-20 18:33:53
اقطع يدي لو ماكان ترامب قاصد الحركة هذي واضح انها حركة منه والله كنا نسويها وحنا صغار
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16 - مواطن مسكين2017-09-20 18:32:41
علامة توتر لتميم لأنه جالس مركز ومتأهب
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15 - بدران2017-09-20 18:11:41
**** ..حسبنالله ونعم الوكيل
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14 -2017-09-20 18:09:05
شطح فيه يمين وذميم راح يسار
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13 - حامد2017-09-20 18:09:00
ههههههههههههههههه خد بالك من عيالك يابطني ضحكتاني ياطميم
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12 - امريكا باشت الوسائل الممكنه وغير الممكنه2017-09-20 18:01:06
تحاول ان لا يحدث بين دول الخليج اي مشكلة . وخاصة المواجهات العسكرية ، السعودية بلد مهم لجميع العالم وخاصة امريكا ، السعودية بلد إسلامي واقتصادي وسياسي كبير ومهم لاستقرار العالم
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11 - عبد الله2017-09-20 18:00:26
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,919 )10 - برق _ الحرم
((((((( أيها الارهابي المخملي ...........لم تعلم ان ترامب كان حاضرا في اجتماع الرياض لحظة اعلان الحرب على الارهاب وعليك.... فلما انت تجالسه اليوم ؟ )))))
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9 - أبو معاذ2017-09-20 17:56:10
ياحليله جاي يدور المصافح هالمسيكين داعم الارهاب مخلي ربعه ورايح يتمحلس عند الغرب
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8 - ابو رزق2017-09-20 17:45:32
خيشه تخييشه ما ينساها طول عمره.
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7 - فهد العبيكان2017-09-20 17:45:04
تعليق مخالف
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6 -2017-09-20 17:43:39
تميم تعلم الشرف من ايران الشريفه
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5 - Smile2017-09-20 17:42:13
***مايفهم ورع وصار رئيس دوله الكوشك
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( عدد التعليقات 28,919 )4 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=sK20tBpXPIg
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3 - كريم2017-09-20 17:40:14
ترمب ذكي مثل ***
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2 -2017-09-20 17:37:09
جعلها دوم في ذا الوجه
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1 - ابو عادل2017-09-20 17:36:39
شي طبيعي ما اشوف انه محرج تحصل الامور هاذي
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المديره ومن معها من مدرسات يجتمعون على هذه الطفله الصغيره المسكينه بالتهديد والو...
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