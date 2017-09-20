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الرئيسية / شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !
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المرصد 27 3٬900 3 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له أمير قطر” تميم بن حمد آل ثاني”أثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة,حيث أشار الرئيس”دونالد ترامب” بيده قاصداً بعد حديثه نقل الكلمة إلي أمير قطر ولكن ظن تميم أنها إشارة للمصافحة ومد يده ثم تدارك الموقف ووجه كلمته للصحافيين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - أبو مشاري
2017-09-20 19:46:15
اللهم صلي وسلم على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - هنطش
2017-09-20 19:35:56
الخوف والربكه توها مقبلة في الطريق ما أحد يحط رأسه برأس ال سعود إلا ويكسرون قرونه مثل غيره
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25 - KKK
2017-09-20 19:33:28
هههه ههههههههههههه هههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
24 - كلمة ولو جبر خاطر
2017-09-20 19:28:10
كل يوم ويكبر هذا الرجل بعيني مع اني ما كنت طايقه قبل، الحين بس عرفت ليش قطر بخير الله يديم عليهم ولا يغير عليهم
لا يعجبني(16) اعجبني(1)
23 -
2017-09-20 19:27:39
جنت على نفسها براكش
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22 -
2017-09-20 19:26:46
يستاهل البرد من ضيع عباته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - الساري
2017-09-20 19:14:36
فعلا يتيم المجد واظح الربكه والخوف اللهم لا شماته
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 -
2017-09-20 19:08:35
طيب وش المشكله .... عاقل وجالس مع مهبول
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19 - خيال
2017-09-20 19:06:02
شاهد ماشفش حاجة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - إفتراس
2017-09-20 18:38:17
ياناس وش فيكم شئ عادي تحصل مع اي واحد منا سؤ تقدير لا يودي ولا يجيب
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
17 - مواطن مسكين
2017-09-20 18:33:53
اقطع يدي لو ماكان ترامب قاصد الحركة هذي واضح انها حركة منه والله كنا نسويها وحنا صغار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - مواطن مسكين
2017-09-20 18:32:41
علامة توتر لتميم لأنه جالس مركز ومتأهب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
15 - بدران
2017-09-20 18:11:41
**** ..حسبنالله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -
2017-09-20 18:09:05
شطح فيه يمين وذميم راح يسار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - حامد
2017-09-20 18:09:00
ههههههههههههههههه خد بالك من عيالك يابطني ضحكتاني ياطميم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - امريكا باشت الوسائل الممكنه وغير الممكنه
2017-09-20 18:01:06
تحاول ان لا يحدث بين دول الخليج اي مشكلة . وخاصة المواجهات العسكرية ، السعودية بلد مهم لجميع العالم وخاصة امريكا ، السعودية بلد إسلامي واقتصادي وسياسي كبير ومهم لاستقرار العالم
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11 - عبد الله
2017-09-20 18:00:26
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,919 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-20 17:59:59
((((((( أيها الارهابي المخملي ...........لم تعلم ان ترامب كان حاضرا في اجتماع الرياض لحظة اعلان الحرب على الارهاب وعليك.... فلما انت تجالسه اليوم ؟ )))))
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9 - أبو معاذ
2017-09-20 17:56:10
ياحليله جاي يدور المصافح هالمسيكين داعم الارهاب مخلي ربعه ورايح يتمحلس عند الغرب
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
8 - ابو رزق
2017-09-20 17:45:32
خيشه تخييشه ما ينساها طول عمره.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
7 - فهد العبيكان
2017-09-20 17:45:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -
2017-09-20 17:43:39
تميم تعلم الشرف من ايران الشريفه
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
5 - Smile
2017-09-20 17:42:13
***مايفهم ورع وصار رئيس دوله الكوشك
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 28,919 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-20 17:42:11
https://www.youtube.com/watch?v=sK20tBpXPIg
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - كريم
2017-09-20 17:40:14
ترمب ذكي مثل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-20 17:37:09
جعلها دوم في ذا الوجه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - ابو عادل
2017-09-20 17:36:39
شي طبيعي ما اشوف انه محرج تحصل الامور هاذي
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