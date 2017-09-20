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المالية : إيقاف العوائد السنوية من أصحاب المناصب القبلية
صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية وجهت فروعها ومكاتبها بإيقاف العوائد السنوية لمن صرف لهم مقرر شهري من أصحاب المناصب القبلية، وإبلاغهم بتسجيل الحسابات البنكية لكل ابن له عادة سنوية عن طريق جهة الصرف.
وأضافت المصادر حسب ما نقله موقع سبق إلى أن ذلك القرار جاء تماشياً مع التعليمات التي تقضي بعدم الجمع بين مقرر المنصب القبلي والعادة السنوية.
يشار أن بداية مواعيد صرف العوائد السنوية ينطلق من شهر محرم بداية كل عام هجري.
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التعليقات
23 - مع زاتك2017-09-20 19:54:03
أتمنى وضع نظام لمشايخ القبائل.واستطلاع رأي لأفراد القبيله.هل يستمر أم يغيير ..ووضع لوائح ..أداء وظيفي لهم..
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22 - كحيلان2017-09-20 19:53:52
ت21 حسان. انا ما احسده وهو عنده خير .لكن فيه غيره محتاج اكثر منه وفيه شباب عاطلين وهم جامعيين
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21 - حسان2017-09-20 19:41:36
الحسد ماهو طيب ياكحيلان الرازق الله ماجاتة المناصب وهو نايم
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20 - KKK2017-09-20 19:37:34
هناك أغنياء وموظفين ويمتلكون فلل و عقارات ويتم صرف ما يسمى عوائد ((المناخ)) لهم وهذا لا يخدم الرؤية ٢٠٣٠
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19 - كحيلان2017-09-20 19:25:16
والله العظيم اعرف واحد متقاعد ومعرف قبيلة ومؤذن مسجد وولده مدرس وامام مسجد .هدفهم مادي بحت.نتمنی توظيف العاطلين ممن يحملون شهادات شريعةواصول دين فهم اولی من الموظف اللي مايجي الا يوم الجمعةللخطبة
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18 - 20302017-09-20 19:20:14
العوايد السنويه وغيرها سيتم ترتيب البيت السعودي من الداخل كل شي حتى بعد دمج الهيئة مع لاوقاف الإسلامية الجمع بين وظائف المساجد مثل لامامه والاذان سينتهي
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17 - كل القبائل الكبيرة المعروفه2017-09-20 19:14:05
كل قبيله لها شيخ معروف عند الدولة وله أهمية كبرى ) الشيخ من القبيله ويعرف القبيلة بعض القبائل كبيرة وكل قبيله لها شيخ يرجع لشيخ شمل القبيلة ، والحكومة بعد الله معتمدين على شيوخ القبائل للضبط والربط
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16 - سعود العتيبي2017-09-20 19:07:54
صبر جميل والله المستعان
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15 - نيدو2017-09-20 19:05:32
العوائد السنويه اما ان تصرف للشعب كله او تلغى مره واحده
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14 - هنطش2017-09-20 18:57:23
هذا حزم وعزم الملوك مافيه بعد اليوم شي اسمه فساد وإفساد و مفسدين
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13 - عبدالله2017-09-20 18:56:25
هناك من يجمع بين عوائدسنوية ومقررات وامامة مساجدوجوامع وغيرهاوتدريس اووضائف مدنية ومشيخة ومملكين ودعوة واشرافات ولجان وارقام السجلات المدنية لو طبقت بامانة وفرت الدولة مليارات واعطيت للمحتاجين صح
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12 - ابوصالح سكري2017-09-20 18:45:35
اصحاب الضروف الصعبة لهم الله
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11 - الرأي2017-09-20 18:44:49
القبيلة هي الاصل ونواة المجتمع على شيوخ القبائل مراعاة حاجات ابناء القبيلة كل شي يتغير الا القبيلة تبقى شامخة على مر الدهور
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( عدد التعليقات 28,919 )10 - برق _ الحرم
((((((((( الايقاف يشمل ...........**** ؟)))))
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9 - ابو عوض القحطاني2017-09-20 18:43:44
حسبنا الله ونعم الوكيل
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8 - إنسان صريح2017-09-20 18:37:21
أصحاب المناصب القبلية والباقي مالهم شيء
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7 - زائر2017-09-20 18:26:50
اللهم اجعل الخير يعم على الجميع ويرزقهم ويفرج همومهم وديونهم ويعينهم في دنياهم ويرزقهم الجنه
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6 - زرهان2017-09-20 18:26:21
أثر الشيوخ طايحين فى الفلوس والعادات والنعمة وانا مدرى بروح انشب للجماعة لين أخذ الشيخة لانى جدى كان شيخ
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5 - عبدالكريم الغامدي2017-09-20 18:25:25
مايستاهلون هذي الرواتب الضخمه لاعمل ولاشي اللهم ينشرون القبليه المقيته والله حرام فيهم
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4 - بابلو2017-09-20 18:24:46
احسن وأبرك المفروض مالهم راتب
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3 -2017-09-20 18:07:01
والله ماله داعي اصلا لمثل هذه العوائد والشرهات لشيوخ القبائل..ولا حتى الأعيان التي أمر بها المقام السامي مؤخراً..ايش من دور لهم..ذاك زماااان. أما الآن فلا أثر لهم..وكان الأولى صرفها للمحتاجين من ابناء
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2 - عبد الله2017-09-20 18:06:55
اطلعوا شوى الى منهو اعلى من شيخ القبيلة حتى يشمل هذا القرار اهل المخصصات المليونية***
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( عدد التعليقات 28,919 )1 - برق _ الحرم
(((((( اليوم الوطني على الابواب ................ لايكون هناك تخصيص للقبائل ))))))
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المديره ومن معها من مدرسات يجتمعون على هذه الطفله الصغيره المسكينه بالتهديد والو...
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