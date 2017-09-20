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المالية : إيقاف العوائد السنوية من أصحاب المناصب القبلية

المالية : إيقاف العوائد السنوية من أصحاب المناصب القبلية
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المرصد 23 4٬764 2 ساعتين

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية وجهت فروعها ومكاتبها بإيقاف العوائد السنوية لمن صرف لهم مقرر شهري من أصحاب المناصب القبلية، وإبلاغهم بتسجيل الحسابات البنكية لكل ابن له عادة سنوية عن طريق جهة الصرف.
وأضافت المصادر حسب ما نقله موقع سبق إلى أن ذلك القرار جاء تماشياً مع التعليمات التي تقضي بعدم الجمع بين مقرر المنصب القبلي والعادة السنوية.
يشار أن بداية مواعيد صرف العوائد السنوية ينطلق من شهر محرم بداية كل عام هجري.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - مع زاتك
2017-09-20 19:54:03
أتمنى وضع نظام لمشايخ القبائل.واستطلاع رأي لأفراد القبيله.هل يستمر أم يغيير ..ووضع لوائح ..أداء وظيفي لهم..
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22 - كحيلان
2017-09-20 19:53:52
ت21 حسان. انا ما احسده وهو عنده خير .لكن فيه غيره محتاج اكثر منه وفيه شباب عاطلين وهم جامعيين
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21 - حسان
2017-09-20 19:41:36
الحسد ماهو طيب ياكحيلان الرازق الله ماجاتة المناصب وهو نايم
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20 - KKK
2017-09-20 19:37:34
هناك أغنياء وموظفين ويمتلكون فلل و عقارات ويتم صرف ما يسمى عوائد ((المناخ)) لهم وهذا لا يخدم الرؤية ٢٠٣٠
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19 - كحيلان
2017-09-20 19:25:16
والله العظيم اعرف واحد متقاعد ومعرف قبيلة ومؤذن مسجد وولده مدرس وامام مسجد .هدفهم مادي بحت.نتمنی توظيف العاطلين ممن يحملون شهادات شريعةواصول دين فهم اولی من الموظف اللي مايجي الا يوم الجمعةللخطبة
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18 - 2030
2017-09-20 19:20:14
العوايد السنويه وغيرها سيتم ترتيب البيت السعودي من الداخل كل شي حتى بعد دمج الهيئة مع لاوقاف الإسلامية الجمع بين وظائف المساجد مثل لامامه والاذان سينتهي
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17 - كل القبائل الكبيرة المعروفه
2017-09-20 19:14:05
كل قبيله لها شيخ معروف عند الدولة وله أهمية كبرى ) الشيخ من القبيله ويعرف القبيلة بعض القبائل كبيرة وكل قبيله لها شيخ يرجع لشيخ شمل القبيلة ، والحكومة بعد الله معتمدين على شيوخ القبائل للضبط والربط
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16 - سعود العتيبي
2017-09-20 19:07:54
صبر جميل والله المستعان
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15 - نيدو
2017-09-20 19:05:32
العوائد السنويه اما ان تصرف للشعب كله او تلغى مره واحده
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14 - هنطش
2017-09-20 18:57:23
هذا حزم وعزم الملوك مافيه بعد اليوم شي اسمه فساد وإفساد و مفسدين
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13 - عبدالله
2017-09-20 18:56:25
هناك من يجمع بين عوائدسنوية ومقررات وامامة مساجدوجوامع وغيرهاوتدريس اووضائف مدنية ومشيخة ومملكين ودعوة واشرافات ولجان وارقام السجلات المدنية لو طبقت بامانة وفرت الدولة مليارات واعطيت للمحتاجين صح
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12 - ابوصالح سكري
2017-09-20 18:45:35
اصحاب الضروف الصعبة لهم الله
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11 - الرأي
2017-09-20 18:44:49
القبيلة هي الاصل ونواة المجتمع على شيوخ القبائل مراعاة حاجات ابناء القبيلة كل شي يتغير الا القبيلة تبقى شامخة على مر الدهور
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( عدد التعليقات 28,919 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:44:02
((((((((( الايقاف يشمل ...........**** ؟)))))
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9 - ابو عوض القحطاني
2017-09-20 18:43:44
حسبنا الله ونعم الوكيل
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8 - إنسان صريح
2017-09-20 18:37:21
أصحاب المناصب القبلية والباقي مالهم شيء
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7 - زائر
2017-09-20 18:26:50
اللهم اجعل الخير يعم على الجميع ويرزقهم ويفرج همومهم وديونهم ويعينهم في دنياهم ويرزقهم الجنه
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6 - زرهان
2017-09-20 18:26:21
أثر الشيوخ طايحين فى الفلوس والعادات والنعمة وانا مدرى بروح انشب للجماعة لين أخذ الشيخة لانى جدى كان شيخ
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5 - عبدالكريم الغامدي
2017-09-20 18:25:25
مايستاهلون هذي الرواتب الضخمه لاعمل ولاشي اللهم ينشرون القبليه المقيته والله حرام فيهم
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4 - بابلو
2017-09-20 18:24:46
احسن وأبرك المفروض مالهم راتب
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3 -
2017-09-20 18:07:01
والله ماله داعي اصلا لمثل هذه العوائد والشرهات لشيوخ القبائل..ولا حتى الأعيان التي أمر بها المقام السامي مؤخراً..ايش من دور لهم..ذاك زماااان. أما الآن فلا أثر لهم..وكان الأولى صرفها للمحتاجين من ابناء
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2 - عبد الله
2017-09-20 18:06:55
اطلعوا شوى الى منهو اعلى من شيخ القبيلة حتى يشمل هذا القرار اهل المخصصات المليونية***
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( عدد التعليقات 28,919 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:02:30
(((((( اليوم الوطني على الابواب ................ لايكون هناك تخصيص للقبائل ))))))
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