المالية : إيقاف العوائد السنوية من أصحاب المناصب القبلية

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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية وجهت فروعها ومكاتبها بإيقاف العوائد السنوية لمن صرف لهم مقرر شهري من أصحاب المناصب القبلية، وإبلاغهم بتسجيل الحسابات البنكية لكل ابن له عادة سنوية عن طريق جهة الصرف.

وأضافت المصادر حسب ما نقله موقع سبق إلى أن ذلك القرار جاء تماشياً مع التعليمات التي تقضي بعدم الجمع بين مقرر المنصب القبلي والعادة السنوية.

يشار أن بداية مواعيد صرف العوائد السنوية ينطلق من شهر محرم بداية كل عام هجري.

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