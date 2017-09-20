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بالفيديو : يمنية تروي تفاصيل قتلها لقيادي حوثي حاول الاعتداء عليها

بالفيديو : يمنية تروي تفاصيل قتلها لقيادي حوثي حاول الاعتداء عليها
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المرصد 27 2٬824 4 ساعات

صحيفة المرصد : روت امرأة يمنية تفاصيل قتلها لقيادي حوثي بعد إقدامه على قتل شقيقها قبل عام، في إحدى قرى التابعة لمحافظة عمران اليمنية.

وذكرت بلقيس الرغيل خلال استضافتها في برنامج حواري على قناة اليمن الفضائية، أنها أقدمت على قتل القيادي الحوثي عبدالله المفلح بعد أن اقتحم منزلها وقام بقتل أخيها يوسف الرغيل وأطلق الرصاص أيضا على أبيها مخلفا إصابة في يده.
ونوهت أنها قتلت القيادي الحوثي بواسطة فأس لمحاولته مهاجمتها بعد أن أردى أخيها وأصاب أبيها.

وذكرت تقارير محلية في شهر سبتمبر 2016، أن سيدة يمنية تدعى بلقيس الرغيل، قتلت القيادي الحوثي”عبدالله مفلح ” ضربا بالفأس بعد اقتحامه منزلها وقتله لشقيقها المدعو يوسف الرغيل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - ضايع
2017-09-20 22:16:25
انا لااحب القتل ولااوايده ولاكن في هذا الموقف اشهد انها سطرت ملحمه بطوليه ترتعد فرائض الرجل منها
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26 - الشاعر📝
2017-09-20 22:04:06
أذناب إيران لايتخيرون عن أسيادهم الكلاب يشبعون غرائزهم الشاذة ومعتقداتهم القذرة فيبدؤون بنهش أجساد النساء وتدنيس طهارتهم وعفافهم وهذا السلوك المنحط يكتسب صفة التصديق عليه من كبار أعوان الشياطين هناك)
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25 - ابوعادل
2017-09-20 22:01:27
غفر الله لاخوك واللهم اشفي والدها .. كفاك الله شر الاعداء ووفقك الله
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24 - إنسان صريح
2017-09-20 21:54:18
بيض الله وجهها جعل يدها ماتكسر اشهد انها بنت رجال
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23 - منصور
2017-09-20 21:53:20
كفوياببنت الرجال لاشللت يمينك
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22 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-09-20 21:49:14
كفو بنت رجال واليمن أصل العرب والي ما يعرف التاريخ يجهل فعول الرجال.
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21 -
2017-09-20 21:37:34
اخجلو علئ انفسكم يامن يقال لكم رجال اليمن من بلقيس
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20 -
2017-09-20 21:17:10
يكفينا فخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والحكمه يمانيه حن اهل الايمان والحكمه وبالنسبه للي يتكلم عن المقيمن خارج اليمن اقوله شيء مايخصك اليمن 30 مليون سكانها ولا تتكلم في مالايعنيك
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19 -
2017-09-20 21:09:58
الحرب حن اهلها حن من نصرنا الدين الاووس والخزرج وحن من حررنا الجزيره من الاحباش ( سيف بن ذي يزن) واليمن ماتخلينا عنه ايام غزو البريطاني والتركي مقابرهم لليوم عندنا من انت لكي تقيم شجاعتنا وفعلنا ياهاذ
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18 - ياسوداني
2017-09-20 21:08:25
اولاانت موسوداني ثانيا لوكنت سوداني فيكفيكم من العار انكم قسمتم نصف السودان وهي ارض عربية مسلمةواهديتوها لنصارى لترمي الناس بالحجروبيتك من زجاج
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17 -
2017-09-20 21:04:26
الله يبيض وجهك بنت رجال ومحتمشه وفعلها يرفع الراس مثال مشرف للمراءه اليمانيه كفيتي ووفيتي اذا الي تشوفونه فعل مره كيف فعل رجالها وبالنسبه للي يخاطب اليمنيين من انته لكي تخاطب اليمانيون ياهاذا
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16 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-20 20:49:26
اللهم احفظها واكفها شر المجوس وأعوانهم المفروض ما تطلع في وسائل الإعلام للحفاظ على حياتها من انتقام المجرمين اللهم عليك بالروافض المجوس وأعوانهم في كل مكان اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم آمين
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15 - زائره
2017-09-20 20:22:05
ليت قلم الزيف والرحال والماضي يسترجلون ويروحون يحررون ارضهم
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14 - محارب
2017-09-20 20:18:52
وين يمني محبوب ليش مايعلق
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13 - الله المستعان ضاعت الغير والرجولة
2017-09-20 20:13:02
تعلمو الرجوله من هذه المرأة ايها اليمنيين يامن غادر ارض وطنه من اجل حفنة من المال تاركين ارضهم وعرضهم للحوثي وعفاش
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12 - سلام
2017-09-20 20:09:36
سوداني اقسم بالله جبتها في الصميم
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11 - سلام
2017-09-20 20:07:43
سوداني اقسم بالله جبتها فس الصميم
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10 - 123
2017-09-20 20:06:15
اكيد فيها عرق عربي صحيح ارجل من الي تركو عارهم وارضهم للحوثي وشردو
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9 - منقاش
2017-09-20 19:54:15
اولا القصة حقيقية .. وثانيا تعليق رقم 3. هذه الصورة تعبيرية اي انها ليست لبلقيس وتابع الفيديو
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8 - أبو سحاااب
2017-09-20 19:47:39
سلمت يمينها فعايلها فعايل رجال لا رحم الله الحوثي الخبيث عاد لو حكموا وش بيصير في الشعب الأبي اليمني وإن كانت لا تنطبق على صالح وزمرته إذ أذلهم صالح وكمل الحوثي انضموا لجيش الشرعية يامن في قلبه عزة لب
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7 - سوداني يعشق المملكة
2017-09-20 19:44:52
نتمنى من اليمنيين الذين هربوا لدول الخليج وغيرها من الدول تاركين وطنهم يئن تحت وطأة الحوثي وعفاش أن تعلموا الرجوله من هذه المرآة وشكرا لصحيفة المرصد المميزة
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6 - سيراييفو
2017-09-20 19:37:34
والله والله والله انك بألف بل ألفين بل بعشره آلاف ممن يسمون رجال مقيمين من أهل اليمن هنا
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5 -
2017-09-20 19:36:08
تصلح قصة فلم في طاش ماطاش
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4 - ابو يمن
2017-09-20 19:34:24
قني شلك ياحوثي ماهكذا تفعل في حريمنا
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3 -
2017-09-20 19:30:22
ليتني رشاش بين ذي الكفوف الناعمه ... ياويلي ويلاه ....
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2 - قتلته بفاس
2017-09-20 19:03:15
وليس بالبندقيه
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1 - .///محمد
2017-09-20 18:59:49
حوثيين احقر الناس مجوس والسبب الاول والاخير حليفهم علي صالح ونهايته على يد الحوثيين لامحاله
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