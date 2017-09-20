بالفيديو : يمنية تروي تفاصيل قتلها لقيادي حوثي حاول الاعتداء عليها
صحيفة المرصد : روت امرأة يمنية تفاصيل قتلها لقيادي حوثي بعد إقدامه على قتل شقيقها قبل عام، في إحدى قرى التابعة لمحافظة عمران اليمنية.
وذكرت بلقيس الرغيل خلال استضافتها في برنامج حواري على قناة اليمن الفضائية، أنها أقدمت على قتل القيادي الحوثي عبدالله المفلح بعد أن اقتحم منزلها وقام بقتل أخيها يوسف الرغيل وأطلق الرصاص أيضا على أبيها مخلفا إصابة في يده.
ونوهت أنها قتلت القيادي الحوثي بواسطة فأس لمحاولته مهاجمتها بعد أن أردى أخيها وأصاب أبيها.
وذكرت تقارير محلية في شهر سبتمبر 2016، أن سيدة يمنية تدعى بلقيس الرغيل، قتلت القيادي الحوثي”عبدالله مفلح ” ضربا بالفأس بعد اقتحامه منزلها وقتله لشقيقها المدعو يوسف الرغيل.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
بلقيس الرغيل بألف شيخ مما تعدون.
— نبيل البكيري#اليمن (@Nabilalbukiri) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٦
امراة من عمران مسور تقتل مشرف الحوثيين في المديرية لانه قتل اخوها اسمها بلقيس الرغيل نعم المراة#عبده_العنسي
— عبده العنسي (@as712075317) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٦
التعليقات
انا لااحب القتل ولااوايده ولاكن في هذا الموقف اشهد انها سطرت ملحمه بطوليه ترتعد فرائض الرجل منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أذناب إيران لايتخيرون عن أسيادهم الكلاب يشبعون غرائزهم الشاذة ومعتقداتهم القذرة فيبدؤون بنهش أجساد النساء وتدنيس طهارتهم وعفافهم وهذا السلوك المنحط يكتسب صفة التصديق عليه من كبار أعوان الشياطين هناك)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
غفر الله لاخوك واللهم اشفي والدها .. كفاك الله شر الاعداء ووفقك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بيض الله وجهها جعل يدها ماتكسر اشهد انها بنت رجال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كفوياببنت الرجال لاشللت يمينك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كفو بنت رجال واليمن أصل العرب والي ما يعرف التاريخ يجهل فعول الرجال.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اخجلو علئ انفسكم يامن يقال لكم رجال اليمن من بلقيس
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
يكفينا فخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والحكمه يمانيه حن اهل الايمان والحكمه وبالنسبه للي يتكلم عن المقيمن خارج اليمن اقوله شيء مايخصك اليمن 30 مليون سكانها ولا تتكلم في مالايعنيك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الحرب حن اهلها حن من نصرنا الدين الاووس والخزرج وحن من حررنا الجزيره من الاحباش ( سيف بن ذي يزن) واليمن ماتخلينا عنه ايام غزو البريطاني والتركي مقابرهم لليوم عندنا من انت لكي تقيم شجاعتنا وفعلنا ياهاذ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اولاانت موسوداني ثانيا لوكنت سوداني فيكفيكم من العار انكم قسمتم نصف السودان وهي ارض عربية مسلمةواهديتوها لنصارى لترمي الناس بالحجروبيتك من زجاج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يبيض وجهك بنت رجال ومحتمشه وفعلها يرفع الراس مثال مشرف للمراءه اليمانيه كفيتي ووفيتي اذا الي تشوفونه فعل مره كيف فعل رجالها وبالنسبه للي يخاطب اليمنيين من انته لكي تخاطب اليمانيون ياهاذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم احفظها واكفها شر المجوس وأعوانهم المفروض ما تطلع في وسائل الإعلام للحفاظ على حياتها من انتقام المجرمين اللهم عليك بالروافض المجوس وأعوانهم في كل مكان اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ليت قلم الزيف والرحال والماضي يسترجلون ويروحون يحررون ارضهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
وين يمني محبوب ليش مايعلق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعلمو الرجوله من هذه المرأة ايها اليمنيين يامن غادر ارض وطنه من اجل حفنة من المال تاركين ارضهم وعرضهم للحوثي وعفاش
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
سوداني اقسم بالله جبتها في الصميم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
سوداني اقسم بالله جبتها فس الصميم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اكيد فيها عرق عربي صحيح ارجل من الي تركو عارهم وارضهم للحوثي وشردو
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
اولا القصة حقيقية .. وثانيا تعليق رقم 3. هذه الصورة تعبيرية اي انها ليست لبلقيس وتابع الفيديو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سلمت يمينها فعايلها فعايل رجال لا رحم الله الحوثي الخبيث عاد لو حكموا وش بيصير في الشعب الأبي اليمني وإن كانت لا تنطبق على صالح وزمرته إذ أذلهم صالح وكمل الحوثي انضموا لجيش الشرعية يامن في قلبه عزة لب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نتمنى من اليمنيين الذين هربوا لدول الخليج وغيرها من الدول تاركين وطنهم يئن تحت وطأة الحوثي وعفاش أن تعلموا الرجوله من هذه المرآة وشكرا لصحيفة المرصد المميزة
لا يعجبني(2) اعجبني(26)
والله والله والله انك بألف بل ألفين بل بعشره آلاف ممن يسمون رجال مقيمين من أهل اليمن هنا
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
تصلح قصة فلم في طاش ماطاش
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
قني شلك ياحوثي ماهكذا تفعل في حريمنا
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
ليتني رشاش بين ذي الكفوف الناعمه ... ياويلي ويلاه ....
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
وليس بالبندقيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حوثيين احقر الناس مجوس والسبب الاول والاخير حليفهم علي صالح ونهايته على يد الحوثيين لامحاله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق