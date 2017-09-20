بالفيديو : يمنية تروي تفاصيل قتلها لقيادي حوثي حاول الاعتداء عليها

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صحيفة المرصد : روت امرأة يمنية تفاصيل قتلها لقيادي حوثي بعد إقدامه على قتل شقيقها قبل عام، في إحدى قرى التابعة لمحافظة عمران اليمنية.

وذكرت بلقيس الرغيل خلال استضافتها في برنامج حواري على قناة اليمن الفضائية، أنها أقدمت على قتل القيادي الحوثي عبدالله المفلح بعد أن اقتحم منزلها وقام بقتل أخيها يوسف الرغيل وأطلق الرصاص أيضا على أبيها مخلفا إصابة في يده.

ونوهت أنها قتلت القيادي الحوثي بواسطة فأس لمحاولته مهاجمتها بعد أن أردى أخيها وأصاب أبيها.

وذكرت تقارير محلية في شهر سبتمبر 2016، أن سيدة يمنية تدعى بلقيس الرغيل، قتلت القيادي الحوثي”عبدالله مفلح ” ضربا بالفأس بعد اقتحامه منزلها وقتله لشقيقها المدعو يوسف الرغيل.

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بلقيس الرغيل بألف شيخ مما تعدون. — نبيل البكيري#اليمن (@Nabilalbukiri) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٦