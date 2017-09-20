اللواء التركي.. يكشف عن عدد الجرائم التي ارتكبت خلال العام الحالي في المملكة .. وهذه المناطق سجلت أعلى معدلات

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صحيفة المرصد: قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن رجال الشرطة باشروا 149781 جريمة جنائية خلال العام الحالي 1437 مشيراً إلى أن أبرز الجرائم الجنائية تتمثل في جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض اليوم لإعلان مؤشرات الجريمة في المملكة.

وأوضح اللواء التركي أن نسبة جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس وجرائم الاعتداء على الأموال بلغت أكثر من 60% من جميع مجموع الجرائم, لافتاً إلى أن إجمالي هذه الجرائم في المملكة لعام 1437هـ شهدت انخفاض بنسبة 4.5% عن مثيلاتها في عام 1436هـ. وأضاف أن المعدلات العامة للجريمة في المملكة بلغ تقريباً 464,46 لكل 100 ألف من السكان في المملكة .

وقال اللواء التركي أن مناطق جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة سجلت أعلى معدل من الجرائم. مشيراً إلى أن معدلات الجريمة ترتفع في هذه المناطق الأربع نسبة للأعداد الفعلية أو الوزن الفعلي للجرائم مقارنة بعدد السكان .

وتابع اللواء التركي أن النسبة الكبرى من الجرائم تقع في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية بأكثر من 75% من الجرائم في السعودية”.

وأوضح اللواء التركي أن 25٪ من مرتكبي الجرائم من العمال، و15% منهم موظفون في القطاع الحكومي، و17.5% متسبببون، و17% من الطلاب.