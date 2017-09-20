اللواء التركي.. يكشف عن عدد الجرائم التي ارتكبت خلال العام الحالي في المملكة .. وهذه المناطق سجلت أعلى معدلات
صحيفة المرصد: قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن رجال الشرطة باشروا 149781 جريمة جنائية خلال العام الحالي 1437 مشيراً إلى أن أبرز الجرائم الجنائية تتمثل في جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض اليوم لإعلان مؤشرات الجريمة في المملكة.
وأوضح اللواء التركي أن نسبة جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس وجرائم الاعتداء على الأموال بلغت أكثر من 60% من جميع مجموع الجرائم, لافتاً إلى أن إجمالي هذه الجرائم في المملكة لعام 1437هـ شهدت انخفاض بنسبة 4.5% عن مثيلاتها في عام 1436هـ. وأضاف أن المعدلات العامة للجريمة في المملكة بلغ تقريباً 464,46 لكل 100 ألف من السكان في المملكة .
وقال اللواء التركي أن مناطق جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة سجلت أعلى معدل من الجرائم. مشيراً إلى أن معدلات الجريمة ترتفع في هذه المناطق الأربع نسبة للأعداد الفعلية أو الوزن الفعلي للجرائم مقارنة بعدد السكان .
وتابع اللواء التركي أن النسبة الكبرى من الجرائم تقع في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية بأكثر من 75% من الجرائم في السعودية”.
وأوضح اللواء التركي أن 25٪ من مرتكبي الجرائم من العمال، و15% منهم موظفون في القطاع الحكومي، و17.5% متسبببون، و17% من الطلاب.
التعليقات
الجريمة اسباب ومسببات فالانسان لا يولد مجرم بطبعه اتذكر فلم لفريد شوفي اسمه جعلوني مجرما
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الله يصلحهم افراد الهيئة كانوا يصنعون من الرمله بطحا اهم شي يرجع للمركز معه صيد وخذ تلبيس تهم وكتابة تقرير عن الضحية والتهمة تاخر عن اقفال المحل.. الغريب في الامر كانو لايتعرضون للسوري واليمني
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يا ابن الحلال مكة والمدينه نصف سكانه نيجيريا وتشاد وصومال
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رد ع تعليق ١٣ قصيمي *****
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لما اقفوا صلاحيات الهيئة انخفض عدد الجرائم. ايام الهيئة كنت كل يومين اشوف غبرة ولما اروح اشوف الاقي افراد الهيئة مطارح مع الضحيةعشان يكلبشه على اساس تاخر دقيقة عن اغلاق المحل
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لا لا غير معقول .. فيه خطأ .. المجتمع متدين والمساجد اكثر من الحدائق والمكتبات .. البرامج الدينية اكثر بمراحل من البرامج الاخرى .. فيه خلل .. !!
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مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وجيزان ياستار
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إحصاءات قديمة للعام 1437هـ العام الحالي هو 1438هـ وفي آخر سويعاته سيأتي العام 1439هـ
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سبب ذلك الانخفاض هو خروج عوائل المقيمين وايضا بسبب وطن بلا مخالف
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اغلبها من الاجانب
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يعني نهج وين نروح يالطيف معدل كما ذكر ليس بالبسيط
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اقترح ان يكون فيه غرامات على كل من يسبب مشكله لصالح خزينت الدوله والمتضرر ومن مايسدد يفرض عليه اشغال شاقه مثل تنظيف الشوارع والاعمال التي تخص الدوله بنصف اجر العمال العادي حتى يتئدب كل مجرم ومغرور
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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قصدك قم غير يارحال 😂
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الحمدالله الدوله حريصه وتعمل لي كل ما يحقق معايير السلامة العامة لي الوطن والمواطن شكر ملك الحزم شكر ولي عهده محمد ابن سلمان انتم لامان لنا بعد الله
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جده غير 💚
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