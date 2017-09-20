فيديو .. رئيس فرع الافتاء بمنطقة عسير : كيف تقود “المرأة” السيارة وهي بنصف عقل ؟
صحيفة المرصد : في خطاب منفر وكلمات “مستفزة”، ألقى الداعية السعودي الدكتور سعد الحجري رئيس فرع الافتاء بمنطقة عسير بالمملكة، محاضرة ازدرى فيها المرأة وقلل من شأنها، الأمر الذي عرضه لهجوم واسع من قبل النشطاء.
وكان “الحجري” قد قال في محاضرته: إن المرأة لا تصلح لقيادة السيارات، ناصحا المرور بعدم إعطاء السيدات “رخصة قيادة” لأنها “ناقصة عقل” حسب وصفه.
وتابع ساخرا أن “المرأة إذا ذهبت إلى الأسواق أصبحت بربع عقل”.
وأثارت تلك الكلمات استياء المجتمع حيث رأوه إساءة مباشرة للمرأة وتفرقة بين المرأة والرجل، وكذلك تفسير الحديث بطريقة مسيئة.. حسب قولهم.
وسبق أن طرحت نهاية العام الماضي توصية في مجلس الشورى السعودي تطالب بالسماح بقيادة المرأة للسيارة، غير أن أعضاء المجلس صوتوا بالرفض.
وتعتبر قيادة المرأة للسيارة قضية رأيٍّ عام في المجتمع السعودي، فنظام المرور لا ينص على منع النساء من القيادة، إلا أن التراخيص تصدر للرجال فقط.
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التعليقات
ههههههههه يقولون الاخونج الصحويين ان النرأه دره مصونه وجوهره مكنونه وملكه محسوده..وهذا الملتحي يقول عنها بربع عقل أي مجنونه وتلقاه متزوج على الملكه 4 حريم .وين المكرمه المعززه ياأخونج
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هل هناك بعد كلام هذا الفاجر من يلوم قلم الحقيقة في تصديه للأخونجية أعداء الله ورسوله والوطن والقيادة والبشر والحجر والحرية والمرأة والانسانية حسبي الله عليهم وكيف أوصلو بلادنا الى ماوصلت بسبب فكرهم.
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صدقوني قايلة بلاش فتاوي خليك بس بالخطب لأكن حجري ايش تسوي فيه مفهمه لاتفتح افمك
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الله يستر ياشيخ امك حفضها الله بربع عقل يعني امي بربع عقل اجل مالوم الناس يقولون لي مجنون لا حول
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يجب تنظيف الوطن من الاخوانجبه يحرم علي كيفه وكذلك يحلل الاخوانجبه الي مزبلة التاريخ.
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أنا مع تعليق رقم 905
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التفكير الخاطئ يقود لنتائج خاطئة (( لأنه بني على تصورات خاطئة ))
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اتمنى من فضلته ان يتعلم احترام نفسه حتى يستطيع احترام الاخرين
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التفكير الخاطئ يقود لنتائج خاطئة (( و الاخطر الاعتقاد بصحة الفكرة الخاطئة ))
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الدول الناشئة تهتم بالنية التحتية أكثر من بناء الفوقية المتعنتة بالدين والشهرة الدنيوية
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نعم على هيئة حقوق الانسان أن تتحرك عاجلآ نحو هذا لمسائلته حول ماجاء في كلامه الفاجر وكذلك دار الافتاء السعودية لمسائلته ومن ثم عزله عن الافتاء وقطع صلته به نهائيآ لأنه لانعلم عن فتوى سيتحث بها المهرج
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التفكير الخاطئ يقود لنتائج خاطئة (( وتلك هي المشكلة ))
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إلى 165 شايب عسير مازلت تتخبط في جهلك عسير بريئة من الجهلة امثالك
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حق اللَّه إنه أحرق قلوب الجميع هذا الرجل مسكون
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بالله هذا كلام داعيه ودكتور يوجه الناس هذا عقله عقيم والله انت اللي ناقص عقل المراءه تاج المجتمع ياجاهل امك وأختك وزوجتك أطالب بالقبض عليه ومحاسبه هالاشكال العفنه التى تحتقر المراءه
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وبافي الدول الحريم عقولهم كامله بس عندنا يعني عقولهم ناقصه والله
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ياشيخ سعد والله ان فية حريم اركن عليها واثق فيها ولا اركن على لبرالي يحرس نملة فهم اشباة رجال بأالاسم هذول قطيع البراليين فضحونا امام العالم مدري هو راجل او مدام
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عقول حجريه اذا نطقوا يريدون من السعوديه ان تعيش في كهوف حجريه
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إلى رخمة ****
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انا مستغرب من ***
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أخطأت يا من يقال عنك شيخ المرأة تصلي كما حسبت انت وأمثلك ١٠٥ صلاة كاملة اما اغلب الرجال لا يعرف الصلاة ولا المساجد ولا أمور الدين للأسف
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هذا يمزح طرتو بالعجة صحيح اذا قالو
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القضية أعمق من أن تكون تحليل وتحريم ،، الابعاد تتجاوز ذلك لتصل الى أنماط كيف نفكر ولماذا نفكر ومتى نفكر ولمن نفكر ووووو
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صدق المراه ناقصة عقل ودين هل رايتم نبي ولا رسول امراة الله يقول ليس الذكر كالانثى.
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يحرمون بكيفهم ويحللون بكيفهم
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هيا استلام الاخوانجي طرحه لسانه لاعزت للاخوانجيه في وطننا الغالي.
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اغلبهم اذا تزوج يرمي بكامل المسؤولية على زوجته وتربي عياله لوحدها ويعاملها كخادمة وبعضهم تصرف عليه زوجته من راتبها وتشيل عنه المسؤولية ويستغل اسمها في محلات واعمال تجارية وفِي الأخير يجلس يقلل منها !!
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هذه مقولة الرسول الهاشمي عليه الصلاة والسلام وما قالها الا وحيا من عند الله.المشكلة ان فيه ناس ما تعرف من الدين الا اسمه وفوق كيذا تجادل بالباطل
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مثل تلك النماذج ،،، تنبؤنا بأعراض ربما لم نتصورها ،، وربما تهدينا لموطن الخلل فينا ،، والاهم أن نعالج تلك الاعراض
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الراديكالي المتشدد جماعه تورابورا سيسمع خبر صاعق في العيد الوطني
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استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا، فإنَّهنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَعٍ اعوج، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلع أعلاه، فإنْ ذَهبتَ تُقِيمه كَسَرْتَه، وإنْ تركْتَه لم يزلْ أعوج، فاستوصُوا بالنِّساء خيرًا
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هذا هو نطق ومنطق الرويبضة يا حجري .. وللأسف هذه ثقافة الكثير الكثير من أشكاله ، والتي توارثوها من فلسفة أخوان الصحوة المزعومة
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استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا، فإنَّهنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلع أعلاه، فإنْ ذَهبتَ تُقِيمه كَسَرْتَه، وإنْ تركْتَه لم يزلْ أعوج، فاستوصُوا بالنِّساء خيرًا
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هذا الأمر له دلالته ،،، كيف وصل بنا الحال لهذا المستوى من التفكير ؟! فيه مشكلة ما ؟! وعلى المختصين دراسة ذلك
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استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا، فإنَّهنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلع أعلاه، فإنْ ذَهبتَ تُقِيمه كَسَرْتَه، وإنْ تركْتَه لم يزلْ أعوج، فاستوصُوا بالنِّساء خيرًا
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***اجلدهم ياشيخ سعد الحجري
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لاحول كانه وصي على خلق الله بعدين من قالك انها بنص عقل مو افضل ان تسوق ولاتجلب سائق
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وعزله نهائيآ عن الافتاء ووضعه رهن الاقامة الجبرية في منزله بعد التحقيق معه حتى تحين موعد محاكمته لانزال أقسى عقوبة عليه بسبب ماجاء في كلامه الفاجر عن النساء السعوديات وعلى هيئة حقوق الانسان أن تتحرك.
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إلى رخمة الحجر *** الذي لايريد الاعتراف بالحق
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فعلا الامر ليس بالهين ،،، يجب أن يبحث علماء الاجتماع والنفس مكامن الخلل في التفكير
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انته مين ياد؟؟
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قياده السعوديه بتوقيع سلمان واخرس يا اخرس
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هتاك خلل ما أوصلنا لتلك الألية في التفكير الخاطئ
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أناشد مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وولي عهده الأمين أن يأمرون بالقاء القبض على هذا الداعية وايقافه عن عمله
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إلى 156 وماذا عن الحديث انهن ناقصات عقل ودين والحديث الآخر لايفلح قوم ولو أمرهم امرأة وقبل ذلك قوله تعالى وللذكر مثل حظ الانثيين نتركها ونأخذ بكلامك واساتذتك من بني لبرال
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ما فيه مشكله في الشرق او العرب إلا ورائها المرأة لا احد يتمايع ويقوم يدافع عنها
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تعليق مخالف
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احذرو ممن يدعي أنه قلم حقيقه***
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كيف تناط مهام الإفتاء وهي مهام عظيمة بانسان يتعامل مع قضايا فقهية هامة وهو بهذا الفكر....؟
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لدينا خلل في عمليات التفكر والتدبر واعمال العقل
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خاف الله أنت شيخ ويستمع إليك رجال ناقصين عقل مثلك تحرّضهم على الاستهزاء بعقل المرأة من ربتك وعلمتك أليس أمك من جعلت لك ذرية متعلمة تفتخر بها بعد الله أليس زوجتك من الحنون التى تخاف عليك إليس ابنتك
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(أغاية الدين أن تحفو شواربكم..يا أمة ضحكت من جهلها الأمم).مشكلة بعض المفتين والدعاة إنه يعمم رأيه وقناعاته الخاصة ويلبسها ثوب الدين والدين منها براء.لا حول ولا قوة إلا بالله.
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أسف قصدي 147 .
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باين انو غرضه ينعرف بين الناس او مدفوع له لاثاره الراي العام وانشغالهم عن الامور المهمه
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باين انو غرضه ينعرف بين الناس او مدفوع له لاثاره الراي العام وانشغالهم عن الامور المهمه
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وأنا بسالك سؤال كيف تعيش المرأه حياه كريمه بكامل حقوقها وأنت وأشكالك يصفها بنصف عقل ؟
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ارجعوا العصور الحجرية في المملكه
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من المسؤول الذي أوصلنا الى تلك الدونية في عملية التفكير والتعلم
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طيب يا شيخ هناك نساء طبيبات و مهندسات و متخصصات في في مختلف العلوم و لديهن من الذكاء ما يجعلهن يتقدمن على الرجال فكم تعطيهن من نسبة العقل؟
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المرأة للرجل مثل الماء للكائنات الحية وهذا تعميم من بن حجري ودائما التعميم فيه ظلم للعقول المبدعة وبن حجري فهمه على قده يبربر بدون علم لو المرأة نصف عقل ماوجدنا في بلادنا الاستشاريات في الطب وغيرهن
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اذا هي بنص عقل كيف تامنها على شرفك وعلى بيتك وعلى اولادك
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قلم الحقيقه ومن هذا المنبر الحر منبر المرصد الكريم والقائمين عليه رعاهم الله أناشد مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وولي عهده الأمين أن يأمرون بالقاء القبض على هذا الداعية وايقافه عن عمله.
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145 كلام 💯💯
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**بالدين والشهرة
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هو براسه مامعه عقل 😹
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سبحان الله لو كان هذاا الشيخ شيعي ماشفنا قلم الحقد يتكلم لابارك الله فيك ،،،، شان حمله معرفات ،،، يعزز لنفسه،، انت مكروه للجميع
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الحزم يا سلمان الحزم يا سلمان
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***هدا المسمى بالشيخ وله ***
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اخو الزوج طبعا لايدخل بيت اخيه الا في الضروف الصعبه لماذا لان الحمو الموت والحمو هو اخو الزوج وذا دخل العامل او السواق البت عادي ما يتغطون منه لاكن الاخ لا يدخل لانه الموت
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لاحد يطير في العجه وهو مايدري عن شي ..هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال ناقصات عقل ودين...يعني لاحد يفتى وهو مايدر عن شي ..
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لا حول ولاقوة الا بالله
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قلم الحقد ،،، رخوووله ... هههههه والله حااااقدين حقد ع الدين {{ سود الله وجيهكم }}} نهايتكم حفره في القبر،، وتعرف الفرق بين شيوخنا السنه اعز هم الله ،،، وشيوخ الشيعه لابارك الله فيهم
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اذا يبي يتزوج من قاصر عمرها13 او 15 سنه قال هذه معدّة للزواج ماهي صغيرة !! واذا طالبت بحق من حقوقها قالوا عنها ناقصة عقل 😳🙄
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تخيلو كم سنة ولازالت بلادنا رهينة الاقصائيين المتخلفين حبيسة قيدهم وأغلالهم وفكرهم الأسود العدواني المستبد لم تتحرر وتتخلص منهم الى الآن.والا لو تم تحريرها منهم لما وجدنا هذا وأمثاله يتحدث بكلام فاجر.
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طيب والنساء اللائي يقدن سياراتهن في كل انحاء العالم والاحصائيات العالمية تقول انهن الأقل سببا في حصول الحوادث ما رأيك فيهن ايها المتعصب المنفر !!
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يبدو أننا لا نعرف أدوات التفكير والتفكر
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تعليق مخالف
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شيخ فاضي
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موضوع دسم جدا لقلم الخنبقة والإخوان ههههههه😂😂😂
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لا يمكن أن نكون بمثل هذه النمطية في التفكير
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لا تقارن عقل أهلك من النساء بنساء المملكة إذا كانت أمك وزوجتك وبنتك ناقصات عقل ليس معنى ذلك النساء الباقيات امثالهم
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من اي كهف طلع هذا ****
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تعليق مخالف
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لقد حجرت على عقل المرأة يا حجري .. وأتيت ببهان الربع عقل الذي لم يسبقك أحد إليه .. لا أشك أن ذوي العقول سيحجرون عليك لأن حديثك هذا إنتقاص وإزدراء بخلق الله وبما وهبه سبحانه لبني آدم .تبغى تحكل وأعميت
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مثل هذا وأمثاله يؤكد صدق ماذهبنا اليه من أن الأخونجية هم السبب الرئيسي في نكسة الأمم والأوطان والشعوب وتخلف المجتمعات وهمجيتها واانتشار ثقافة الارهاب والكراهية والقتل والاقصاء فهؤلاء ليسو من البشر.
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فيه قياس للذكاء ولو قيس ذكاء المرأه والرجل وطلعت أذكاء من رجل تسحب الرخصه منه وتعطى للمرأة أعتقد حل ممتاز يسقط فيه أكثر المهرجين الذين لامنطق ولاعقل ولايعقل مايقولون ولايصدق في الزمن الحديث
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تركنا العقل لك حسبي الله عليك هذا أمان عليكم شيخ من نصف التعليم يلتزم ولا يعرف طريقة الكلام
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سابقا لا تقبل فتوى الا من جاهد في سبيل الله اليوم اعتقد الأفضل من عمل مع الشعب وعمل في الشفت وعمل في المناطق النائية واصبح وسيلة تنقل اهله بواسطة هندوسي او نصراني الجميع ثقتهم بأهلهم أكثر من الهندوس
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المرأة كما قيل ناقصت عقل ودين
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حتى الرجل ناقص عقل والدليل في تكملة الحديث في صحيح البخاري ما رأيت من ناقصات عقل ودين "أذهب" للب الرجل الحازم من إحداكن؛؛ فما معنى "اذهب " ياكاملين !
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من المؤسف ان يكون رد المفتي لعسير بهاذة الطريقة في القياس وكان الاجدران لايقحم حديث الرسول صل الله عليه وسلم في امور خلافية ومن المؤسف المفتي جعل نصف العقل يذهب ويبقى ربع هل مقارنة لاتليق بعلمائنا
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⛽🚌🤼
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حتى التجار تجدهم في اعلاناتهم يستهدفون المراءه والطفل وفعلا أغلب الحريم فالسوق تجده تبعثر الأموال وتتصرف برعونه و فالاخير الرابح هم التجار
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فالعقل ليس شرط للحصول على رخصة قيادة //
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ولله العضيم ياعقول غالبيتهن افضل من عقلك ايش الكلام الهراء هذا؟
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المرأه كامله بعقلها..وهي اوفى واكمل ممن يظنون انهم هم اكمل منها..حقيقه : لابد ان نحرق اوراق التخﻻف التي درسوها وعلموها وتأثروا منها 💚
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كلما تحدثتم عن نساء وطني كلما زدتوهم رفعة وشأنآ وعظمة وريادة وقيادة ويؤكد بما لايدع للشك أنهم ارتقو سلم المجد وعلو المكانة والهامة وحققو ماعجزتم أن تحققوه أنتم أو تصلون اليه وأنكم في مؤخرة ركب الأمم.
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حتى حديث الرسول صل الله عليه وسلم ناقصات عقل فسروه غلط حسب هواهم للإساءة للمراة والاستهانة بها والسخرية منها واحتقارها ويجي من يقول الغرب مايحترمون المراة الغرب يذلوون المراة الغرب يحتقرون المراة؟!
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إنظروا ,,,الى البلدان ,,,الغربيه ,,,,يقرون ,,,أن المرأه ,,,ناقصة عقل,,,فقليل ماتجد منهن,,,يتولين ,,,مسؤليه ,,,فيها إتخاذ قرار
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هذا الشيخ فاهم الدين غلط ***العقل والسواقه أما الشهاده لأن المرأه مشغوله في الأولاد والمنزل وتنسى لكثر انشغالها وووووووو
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الم اقل لكم..ليس لهم في الدين الا التحريم على النساء..هل الاسلام فقط هو كيف تحكم النساء..عجبي من اناس لايعلمون ان سيدات نساء العالمين هم اطهر واعلم منهم في كل شي..فكيف يكونن حاشاهن الله بنصف عقل 💚
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المرأه ,,,جمالها ,,,بنقص عقلها,,,ولو كانت مكتملة العقل,,,,لما إستطاعت ,,,تتحمل تربية طفل
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هل امك و زوجتك و بناتك بنص و ربع عقل . اجل هذا بيت المهابيل و انت الصاحي بينهم الله يعينك عليهم .
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اطالب بالقبض عليه وتحويله عندي في مستشفى الصحه النفسيه عشان اقيس مستوى الغباء اللي فيه وبعدها الحقوه بجماعته في ابو زعبل
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يقول المرأه ناقصه عقل ودين وهذا ليس بيدها اوكي معروف خلقة ربي والسبب لكن ماذا عن اغلبية الرجال الي ناقصين عقل ودين🤔
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مشكلتنا المطعسه بالشوارع فقط ضفو الحنسات للبر وهي تزين
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الشيخ حفظه الله ,,,,يتكلم عين الصواب,,,,فكلامه ,,,موافق للحق,,,,فالمرأه ناقصة عقل,,,,وهذه ليست شتيمه ,,,بل ميزه ,,,لأنها إمرأه
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يقول الله تعالى (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) والحجري يقول ربع عقل ؟؟؟ من يحتاج الى العقل هو انت ايها المحتقر لـ نصف المجتمع امك واختك وابنتك و زوجتك !!!!!
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نقصان ,,,عقل المرأه ,,,,ليس عيبا ,,,أبد ,,,,بل هو ميزه ,,,لكي تكمل مانقص لديها ,,,لدى الرجل,,,,ولكي تكون أما ,,,لأبنائها
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مؤكد أمك بربع عقل مثل ماذكرت عنها ووصفتها بدليل أنك تتحدث بدون عقل هههههههههه
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كل من يعارض اذا صدر الامر سيبارك ويهلل ويفرح ويردح
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ذكرني بفتاوي ابن باز.
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المرأه ,,,,,إذا لم تجد لها من يتولى أمرها,,,ضيعت حالها ,,,إلا فيما ندر,,,والنادر لا حكم له
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فلا تجعل العقل مشكلة لقيادة السيارة // فالكم الهائل من الحوادث لأشخاص من المفترض أن يكون لديهم عقول//
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وأنت أيها المفتي من أين خرجت إلى هذه الحياة أليس من رحم المرأة التي تصفها بناقصه ومن بين أقذر مكان في جسد المرأة حتى تعرف مقدارك فلماذا هذا التجني على هذه المرأة التي كنت في بطنها وجعل الجنة تحت قدمها
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صدقت ياشيخ ولكن اذا كان قيادة المرأة امر لابد منه فاليت تطالب ان تقود المراة السيارة خارج المدن الكبير مثلا الهجر الصغيرة اللي فيها اشارتين واقل حتى يتأقلموا مع السياره والنقلة الجديدة لمدة 5سنوات
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يجب رفع دعوى قضائية ضد هذا الشيخ الذي أراه أنه في ربع عقل والمرأه أكثر منه عقل إذا كان هناك أن فيه عقل أصلاً ههههههههههه أبو فروه رقم 2 ههههههههههههه
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درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. نفس المنطق الجاهلي ( الوأد ) وإذا المؤدة سئلت بأي ذنب قتلت .وانت يا مدعي الشياخة وأدت عقل المرأة .إذن إعلمي ما بدأ لك أيتها المرأة فالقلم مرفوع عنك بشهادة الحجري
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*** انها تعيش بـ ربع عقل واحيانأ في احسن الحالات نصف عقل !!
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المرأه تسوق السياره ارحم من تختلي مع سائق في سياره مظلله بالكامل وشوفو نقل الطالبات كيف مظلل بالكامل والسائق لو يقتلها محد شافه . اول شي يجب ازالة التظليل والستائر عن الباصات والمكروباص والله غلط غلط
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المرأه ناقصة عقل,,,شي مؤكد ,,,لا يحتاج إلى إثبات ,,,فقط أنظر إليهن ,,,وتعرف مدى ,,,نقصان عقولهن
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افضل طياري النقل والشحن هن من النساء فكيف بالقياده كلام غير منطقى
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***بربع عقل مثل ماذكرت عنها ووصفتها بدليل أنك تتحدث بدون عقل هههههههههه
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انا شفت في دبي سعوديات يقدن السياره وسمعت أن اكثر المبتعثات لطب والهندسه والتخصصات العلميه في أوربا يملكنا سيارات ويقدن سيارتهن لماذ هذه الدول تمنحهن الرخصه وهن بنصف عقل والنصف الاخر مانتبهو ولا كيف
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من الشيخ لا يفتي بالتحريم ولا بتحليل ولا يخوض في هذا الموضوع ، المفروض من الشيخ ينصح بطريقة مقبولة ، لكن يدخل العقل في قيادة السيارة ، لو المرأة بنصف عقل كان لم تقد في ***
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ت 77,,,نقصان العقل ,,,ليس له علاقه بالذكاء,,,,نقصان العقل,,,يعني القدره على إتخاذ القرار,,,فهي دوما متردده ,,,لذا حتى بالدول الغربيه ,,,لا يثقون ,,,بكبتن إمرأه,,أو جراح إمرأه ,,أو قائد عسكري إمرأه
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ناقصات عقل ودين واخلاق كان الله في عون الزوج.
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وانت يا قلومه فيك عقل او رجوله يااشباه الرجال ماعندك غيره على محارمك.لو حصل عند محطات البنزين ونقاط التفتيش أو عندما تتعطل سيارتها في الطريق و حصلت الفتنة من مضايقات او اغتصاب لا تجلس تلطم مثل النسوان
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ارجو من قلووومه👧 ورفيقاتها ان يقمن عليك دعوى قذف وازدراء فقد انتهكت حقوقهن الادميه فقلوومه ورحمه وياسمين وملح وتفله جميعهن يطالبن برد اعتبار!!
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تحية لكل النساء ***
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منع المرأه من القياده ,,,لا يقلل الإحترام لها,,,فهي الأم والأخت ولإبنه والزوجه
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والله ان الغرب نظرتهم للمراة ارقى منكم الغرب يحترمون المراة ويقدرونها مو مثل هذا الحجري والثاني اللي يقول المراة صلاحيتها تنتهي؟ والله ان الغرب يقدرون المراة ويحترمونها اكثر منكم وينظرون لها بإنسانية
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اما بالسوق فهي اقل من الربع هههههخخخخخ
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إن عدم التوصل لحل فيما بين المذاهب والمدارس وفيما بين المطبل والحقوقي المناضل قد يؤدي إلى تغلغل الأحقاد فيما بين الأطراف فيما بينهم لأن كل من هؤلاء يعتقد أنه مهمش ولا تسطيع أن ترضيهم جميعاًوالحل وسط
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هذا الشيخ جاب العيد ههههههههههههااااااااي
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أول مرة نشاهد شخص يصف عقول نسائه بالنقص في وزنيتها يعني عائلة مضروبة مجنونة ههههههههههه
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صادق ناقصين عقل كيف تبونهم يسوقون ****
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استنتاج غير صحيح وفي غير محله هناك من النساء من هى اكثر ذكاء من الرجل وبمراحل مثلا دكتوره بالجامعه هل تقارن كعقليه برجل فى سائق اجره بلا شك هى اكثر ذكاء امثله كثيره للاسف الشيخ لم يوفق فى كلامه
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أنا أتفق مع الشيخ ,,,في كثير مما طرحه ,,,وفقه الله ,,,,المرأه ,,****
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في الدول المتقدمة ألمراه وصلت الفضاء وتعلمت الطيران وحنا باقي في عصر الديناصورات حتى الدول العربيه المرأة تسوق السياره لو حسبنا المشاوير للمرأه تطلع قيمه ميزانيه
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كيف تصف أمك التي أنجبتك بربع عقل ؟؟؟؟؟.أم أنك ولدت من أم لاتعرفها بعقل كامل هههههههههههه
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لازلنا في بقايا ما يسمى بالصحوة لننتظر سوف يزول هذا الخطاب الى الابد .
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لا ياشيخ قد جانبت الصواب وحرفت المقصود من الحديث ولايحق لك ان تزدري المرأه فهي الام والزوجه والابنه والاخت فماءا تقول اذا في الدرباويه هل هم بثمن عقل ام رفع القلم عنهم اتقي الله قد ارتكبت بهتان عظيم!!
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أن أتفق ,,,مع الشيخ ,,,أن المرأه ناقصة عقل,,,,لكن نقصان عقلها ,,,لا يمنعها من القياده,,,وهذه خلقه بالمرأه ,,,لذلك لاتجد ,,,إلا فيما ندر ,,,جراحات نساء ,,,وطيارات نساء ,,إلا القيل فقط
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السيارة وسيلة مواصلات، وفي عهد النبي (ص) النساء تستخدم وساىءل المواصلات ولم يحرم ذلك. ما قاله يجانبوه الصواب والقياس والاستشهاد. التعصب مشكلة، المراءة عقلها كامل لكونها مكلفة كالرجل
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السيارة وسيلة مواصلات، وفي عهد النبي (ص) النساء تستخدم وساىءل المواصلات ولم يحرم ذلك. ما قاله يجانبوه الصواب والقياس والاستشهاد. التعصب مشكلة، المراءة عقلها كامل لكونها مكلفة كالرجل
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ماعليكو منه طنشوه سيبوه اتركوه ماعاد الا هي تتحكم مبنااصحاب الافكار الهدامه والعنتريه عمنا فاكر ان كل الناس مثله رصيد باالملايين وخدم ياالله افرق بيننا وبينهم يامن فرقة بين نوح وابنه هههه بس امتى
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اقوول ياشيخ شكل عندك *** والله واعلم🤔🤔🤔🤔
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الحجري هو مدير فرع الإفتاء بعسير وهو بهذا الطرح غير كفؤ لذلك. على أي أساس يحكم على المرأة بأنها بنصف عقل وإذا ذهبت للتسوق تصبح بربع عقل. الحجري أهان المرأة وعلى حقوق الانسان انصافها.
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17// متى تحترمون المراة متى تغّيرون نظرتكم الدونية للمراة الى نظرة احترام ؟ متى تكون نظرتكم للمراة نظرة انسانية لا جنسية؟ الانثى لم تٌخلق لخدمة جسدك وشهواتك المراة ليست آلة تفريخ ارتقوا بنظرتكم للأنثى
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أنا رأيي في مسألة قيادة المرأه للسياره,,,,على النحو التالي ,,,,كوني أراها حلال ,,,لا يمنع أني التزم ,,بقوانين البلد,,,,إذا المجتمع ,,,أغلبه يرى المنع ,,,,فأنا مع المنع ,,,حتى لو رأيي مخالف لذلك
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النقص خلقه الله فيهن لحكمة يعلمها هو سبحانه وعلمنا الرسول في شرحه بعض منها مثل النسيان ونظافة الرحم وغيره من امور الانثى وليس للإسقاط على سياقتها وتنقلها بمراكب العصر الذى نعيش فيه وللاسف امثالك يستغل
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طيب أمك ياشيخ وأخواتك وعماتك وجداتك وسلالتك كم تعطي لكل منهم وزنية من العقل ؟؟؟.النصف أم الربع أم بدون عقل لكل واحدة منهم ههههههههه
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النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه ان يقصد في الحديث انتقاص المرأه وهو الذي اوصى فيهن وهو ينازع الموت ولكن البعض اطبق عليه الجهل واعماه نرجو من مفتي عسير مراجعة شهادة الدكتوراه الي عنده
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هزلت وحاطني رئيس الافتاء بعد ***
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وشلون نص عقل وتودي زوجتك وبناتك للمستشفى تعالجها 😉
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سؤال للخطيب هل النقص هذا خارم للمرؤه؟ يعنى بالعربى علشان تفهم اكثر هل الاحاديث التى نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهت النساء غير مقبول حيث انهن ناقصات عقل ودين؟!النقص خلقه الله فيهن لحكمة
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يجب تنظيف البلد من هؤلاء
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هراء وكلام مستهلك وأسلوب غيرمناسب اجل ليش ياشيخ تتزوج واحدة بربع عقل؟؟؟وليش تنجب بنات بربع عقل وتخليها تروح السوق والجامعه وانت تعلم انها بربع عقل!! بعض النساء لديها من رجاحه العقل ماليس عندك فكن منصف
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مثل هذا كان يحدث في مسجد وعبر المكبرات عن فضل الصدقة وحتى لو كان عشاك الليلة تصدق به .زوجته سمعت منه هذا الحديث وتصدقت بالعشاء ولما رجع لم يجد عشاء وزعل قالت سمعتك تحدث به قال الحديث للجماعة ماهو لك
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على العموم إني ارى رؤوساً قد اينعت وحان قطافها وإني لصاحبها ههههههه😂😂😂😂🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸الله يحفظ عمتنا ❤️❤️❤️❤️
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والله يا شيخ عندك مشكلة الشرع جعل شهادة الرجل بأمرأتين لانها تنسى مو انها مجنونة والله والله مو ناقص الا تقول معاقة عقليا
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يعني زوجتك بنصف عقل وبناتك كل واحدة منهم بربع عقل وأبوهم بدون عقل مرة واحدة هههههه
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طيب اذا كانت بنص عقل او بربع عقل كما تقول فلماذا تتساوى في العقوبه في الجرائم مع الرجل >> والله انت الي بلا عقل
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هل المرأة عندنا فقط هي الناقصة عقل؟ المرأة في العالم اجمع تقود السيارات والطائرات وترأست الدول وهذا بفكره المتحجر يقول عنها ناقصة عقل وهن من كان خير البشر يستشيرهن. المرأة في مواقف خير من الف رجل.
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والله اعتقد لكا قالو علي العمري معتقل اعتقد إنها أنت لكن أهلاً وسهلاً فيك
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علي العمري ::وش يقربلك محمد العمري****
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هههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يوفقك ياشيخ .. هههههههه ربع عقل اذا راحت السوق. فاذا ساقت اصبحت بلا عقل هههههههههههههههههههههه اعجبتني ياشيخ بردك واللي يزعل عنه مايرضي الين تقوم الساعه
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قيادة المرأة للسيارة يلزم منه نزع حجابها وكشف وجهها لتتمكن من رؤية الطريق ومن المعلوم أن الوجه هو عنوان الجمال ومحط أنظار النساء والرجال.أنها لو غطت وجهها أثناء القيادة فلابد من كشفه عند نقاط التفتيش
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المفروض أنسابك الذين زوجوك بنتهم يرفعون عليك قضية لتطليقها من عندك طالما أنك وصفتها بنصف وربع عقل.لأنك أهنتهم ومسحت بكرامتهم الأرض بوصفك أم عيالك بهذا الوصف.لأنهم اذا سكتو عنك فهم بدون عقل مثل ابنتهم.
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حفظ الله الشيخ الذي لم يقل غير الحقيقة رغم أن هناك من يحرف الكلام ويخرجه من سياقة .
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احترم نفسك يا شيخ صحيح احنا النساء ناقصات عقل بس مو على كيفك تشطب النصف عاد مررة واحدة
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ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قويه ياشيخ الله يجزاك كل خير ... لافض فووووك
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ساقوها الي بود عقل قبلهم لن نتعايش حتي نقضي علي من يَرَوْن أنفسهم وكلاء علي الدين الناس
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كيف يمسك مقرفون وهوبهذا الرجاحه العقليه اتمنى ان يمارس رجاحته العقليه بعيدا عن الوعض والمكرفون
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اشغلونا هذا اللبراليين بقيادة المرأة المجتمع يقولون لا وهم يقولون تقود غصب وكلام الشيخ لا غبار علية فالرجال فضلهم الله على النساء وكل له مهمة تميز بها عن الاخر
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25 مصدر الكلمه// يعني السواقة حلال على الاجنبيات وحرام على نساء البلد؟ ليش التناقض ؟ يعني نساء العالم كاملات عقل ونساء البلد ناقصات عقل؟ يعني العادات والتقاليد والدين على نساء البلد فقط والاجنبية لا؟
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اقول اي شيخ انت شيخ على نفسك وحرام مثل هالاشكال يخطب في المساجد ياابن الحلال اول شئ افهم الدين وفسره صح والله انك انت اللي بنصف عقل وحتى ماعندك عقل ولا ماكان تكلمت بهالكلام عموما تعليق 3 يسلم فمك كفيت
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والرأي العام الا من رحم ربي مُفتتن بأهل الرذيله ومُحتقن على أهل الفضيله ولكن الله غالبٌ على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
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ما اخطأ ومن قال كلامه غير صحيح فكانه يقول ان كلام الرسول غير صحيحه لان الرجل لم يقل الا ماقاله صل الله عليه وسلم الا انه قد يؤخذ عليه الطريقه لانه زي ما تعرفون الزمن هذا زمن الرأي العام
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صحيح اذا طلعت المرأة للاسواق فقدت عقلها تتبضع بألاف الريالات ولا همها. المكياج وغيره وعمليات التجميل تلعب في وجهها لعب تقص الانف وتنفخ البراطم وتغير في خلقة الله اليبس هذا نقص في العقل
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من يطالب بقيادة المرأة للسيارة من الرجال اكاد اجزم ان له مآرب غير سوية .
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ياللاسف يحتقرون المراة ويسخرون منها ويستهترون بها ويستغلونها ويستخفون بها وينظرون لها بدونية ويقولون عنها كلام مٌهين مع ان الاسلام كرمها ورفع من شأنها واعزها واعطاها حقوقها لكن للاسف لازالوا يحتقرونها
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هل عائشه ام المؤمنين زوج رسول الله بنص عقل هل تعرف ان الجنه تحت اقدام الامهات انا اشك بعقل و شهاده هالمعتوه الشرهه علي اللي عينه بهذا الموقع هام لابد من تقديم بشكوى من النساء بقذفهن و التطاول عليهم
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اذاقصد الشرع الشريف بكون المراه ناقصه عقل ربم لانهااعطت كلهابمافيه عقلها لاطفالها وزوجها كونها اعظم عاطفه والا لاكلتناالجرذان ونحن في المهد وفي غيره فهي كامله ومنهن من هي افضل من بعض الرجال في كل شيء
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وإذا قلنا لهم أنتم تنتقصون من المرأة بوصفها ناقصة عقل ودين قالوا لا المقصود أن عبادتها تنقص لأنها لا تصلي أثناء دورتها الشهرية.
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قبل 110 اهوام هناك فتوى بعدم ركوب الدراجه لأن ذلك يعتبر تشبها بالكفار والان قياده المرأه (قياده المرأه لاهو حرام ولاعيب ) المشكله في القياده المفاسد التي ستحصل من بعض كلاب الشوارع تجاه المرأه
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اذا قادت المرأة السيارة فقل على اغلب المجتمع السلام وستحل فتن ومصائب عظيمة جدا فالاولى البقاء على المنع حفاظا على اخلاق المجتمع .والحمدلله ماضر النساء السابقات قرار المنع
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صحيح مارغريت تاتشر انديرا غاندي هيلاري كلنتون كوندليزا رايس تريزا ماري كلهم نصف عقل وهذا واشكاله هم العقال وانا شاهد
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كلامك عين العقل ولكن خانك التعبير ورأييي المتواضع لا أقول تنفع المرأة تقود او لا تقود . الخوف من توابع قيادة المرأة من فتن وتحرشات وازدحام في الشوارع
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مع إحترامي وتقديري للمرأة اقول صح لسانك ياشيخ
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سايقات اجنبيات افضل ويرتاح الجمع من الاجتهادات وحمايه من السايقين وذلك افضل وتنتهي كل الاشكاليات حول سياقة المراءه السعوديه
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عندما حرم العلماء قيادة المرأة لليسارة هو من باب درء المفاسد وهو مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر عند الفقهاء .يعني ذلك ان قيادة المرأة للسيارة ليست محرمة لذاتها وانما لما تفضي اليه من الفتن والمفاسد
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شوفوا كمية الازدراء والاحتقار للمراة شوفوا النظرة الدونية للمراة ويجي يقولك الغرب يحتقرون المراة الغرب مايحترمون المراة الغرب يذلوون المراة !! اجل كلام هاللي قدامكم عن المراة وش تسمونه؟ يامراوغين
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تأكدوا مستحيل ينطق الشيخ بهذا الكلام
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هل. هذا كلام. تشويه. للبلد والدين علي الدوله ايقاف. هولا المتشدادين. تشويه. للبلد. من حابك. يعني امك نصف عقل هذا كلام يحب ان يحسب عليه. ويتم طرده من الفتاه. لنه شرا هذا الانسان
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المرأة مكرمة في ااشرع وفضيلة الشيخ نصح للمرأة تجنب قيادة السيارة في السعودية اذا كنا معشر الرجال لايذهب أحدنا في مشوار بسيارته الا ويده على قلبه من المتهورين والمخالفين لأنظمة القيادة مواطنين وأجانب .
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هذا كيف***؟؟
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الحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم المرأة وجعلها درة مصونة وجوهرة مكنونة ولا بأس أن تكون بربع عقل او نص عقل فهذا لا يضرها بل يزيدها شرفا ومكانة ورفعة ..يكفى أن الذباب لا يقع الا على الحلوى المكشوفة
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جزاك الله خير يا شيخ فالنساء ليس لهن سوا البيوت ليكنسن ويعجن ويخمسن في آخر الليل فهي الوظيفة التي خلقها الله عليها منذ بدء التكوين وهو ما عترف به الكفار في الغرب وبدؤ يطالبون بمنع النساء من القيادة
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قال عليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خذوا (نصف) دينكم من هذه الحميراء. وإلا فكيف نأخذ (نصف) ديننا من عاجز ؟!
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اللي بربع عقل والله انت و اللي مخلي اشغاله و جالس في محاضرتك،، زود على الوقاحة و البذاءة غباء: مقولته : اللي عندها ١١٥ صلاة ما تكون ادعى للفتنة و المعصية هذي جديدة يا بن حجري!!!!
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تعليق مخالف
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((((((( حتى لايفهمك الناس خطاء ...............تحدث بمنطق العقل ..... فأن الخلاف على ((أهداف)) قيادة المرأة ليس في تكوينا )))))
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لو ان رجلا دهس انسانا بسيارته فمن يدفع الدية ؟ الواجب ابتداء عليه ثم على عاقلته طيب لو ان إمرأة دهست انسانا فمن يدفع الدية؟ لا يجب على المرأة دفع الدية بل يجب على الرجال من قومها هذا الحكم الشرعي
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ان كانت بنص عقل حسب مفهومك ف***************
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مابال هأولاء هل امهات المؤمنين بنصف عقل ارجو من الحكومه الاخذ علي مثل هذا ***
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طالما أنك تشاهدها بهذه النظرة فأنت دون عقل مرة واحدة لأنك أتيت وولدت من رحمها.
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اذا المتحدث **** ، نقول لهذا الاحمق المرأة تقود دول عظمى مثل المانيا وبريطانيا والمرأة تعيش في المركبات الفضائية وتقود طائرات يا*** مسكين من يستمع لك ولـ فكرك ال***
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مرأة عن مرأة تفرق وكذالك الرجل وأنا ضد قيادتها للسيارة ليست لأسباب مجتمعية او دينية بل لأسباب امنية و مرورية .
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كلامك صحيح ياشيخ الله يطول عمرك على طاعته. ولا يهمك كلام *****
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اسلوب متدني لايليق بالمساجد وجميع بيوت الله. هذا كلام جلسات استراحة وديوانيات. ان شاء الله استبعاده من منصبه.
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كيف تحاضر في الجامعه وتشرح وتعمل العمليات وتصرف الأدويه وتربي أسره واطفال وهي بنصف عقل ايها الشيخ الفاضل
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يؤولون النصوص علي كيفهم. النقص في العقل في الشهادة فقط الرجل بشاهد والمرأه بنصف شهادة ونقص الدين بحيضها بنص من نبينا. ومريم وامراة فرعون والصحابيات هل كلهم مثل ما يقول ؟ هلك المتنطعون قالها النبي ثلاث
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صدق. بس يا ويله !
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مابلانا الا هذولاء.
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