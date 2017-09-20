فيديو .. رئيس فرع الافتاء بمنطقة عسير : كيف تقود “المرأة” السيارة وهي بنصف عقل ؟

حجم الخط A A A المرصد 216 3٬504 2 ساعتين

صحيفة المرصد : في خطاب منفر وكلمات “مستفزة”، ألقى الداعية السعودي الدكتور سعد الحجري رئيس فرع الافتاء بمنطقة عسير بالمملكة، محاضرة ازدرى فيها المرأة وقلل من شأنها، الأمر الذي عرضه لهجوم واسع من قبل النشطاء.

وكان “الحجري” قد قال في محاضرته: إن المرأة لا تصلح لقيادة السيارات، ناصحا المرور بعدم إعطاء السيدات “رخصة قيادة” لأنها “ناقصة عقل” حسب وصفه.

وتابع ساخرا أن “المرأة إذا ذهبت إلى الأسواق أصبحت بربع عقل”.

وأثارت تلك الكلمات استياء المجتمع حيث رأوه إساءة مباشرة للمرأة وتفرقة بين المرأة والرجل، وكذلك تفسير الحديث بطريقة مسيئة.. حسب قولهم.

وسبق أن طرحت نهاية العام الماضي توصية في مجلس الشورى السعودي تطالب بالسماح بقيادة المرأة للسيارة، غير أن أعضاء المجلس صوتوا بالرفض.

وتعتبر قيادة المرأة للسيارة قضية رأيٍّ عام في المجتمع السعودي، فنظام المرور لا ينص على منع النساء من القيادة، إلا أن التراخيص تصدر للرجال فقط.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا